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Ольга Щербинина
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Житель Нижегородской области расстрелял рейсовый автобус на остановке. По данным СМИ, несколько человек погибли Материал редакции

После стрельбы стрелок убежал в лес.

28 комментариев
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В посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области мужчина расстрелял рейсовый автобус, есть погибшие и раненые, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.

По данным издания, погибло четыре человека, пострадали ещё трое. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о трёх погибших.

Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, сообщила, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, мужчина попал в людей на остановке.

После стрельбы нападавший убежал в лес, его ищет полиция.

В МВД прокомментировали стрельбу и подтвердили наличие погибших и пострадавших. Там также обратились к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность.

По данным Baza, стрелку 18 лет, он из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки. Телеграм-канал утверждает, что он застрелил её, а после этого пошёл на остановку и обстрелял автобус. С собой у него два ружья.

#новости #происшествия

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28 комментариев
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Rodion Kutsaev

10

Либерал походу, смотрел Навального.

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Litnikov Danil

Rodion
0

Больше похоже на традиционную. Белочку

Ответить

Атлант поправил плечи

Litnikov
0

Та уж прямо скажем, типичный понедельник в этом году 

Ответить

Рядовой торшер

4

Уже нашли аниме или видеоигры, которые сделали из него убийцу?

Ответить

Bad Mother Fucker

Рядовой
4

дока-2

Ответить

Странный мангал

Рядовой
0

первое производит на свет только педофилов

Ответить

Litnikov Danil

Странный
1

Эльф с огнестрелом?

Ответить

Странный мангал

Litnikov
0

полуэльф

Ответить

solawind

4

Ну это только в Америке массшутинги, у нас такого не может быть.

Ответить

Rodion Kutsaev

solawind
2

Компьютерная графика это была

Ответить

Чуждый шар

Rodion
0

а раны краской нарисовали

Ответить

Пластиковое Окно

solawind
1

Так это Трамп приехал и расстрелял 

Ответить

Igor Malyushkin

2

Нахуя разыскивать лес? 

Ответить

Обосранный унитаз

Igor
8

Чтобы вырубить, продать и застроить

Ответить

Ракетный якорь

3

Надеюсь его найдут и выебут.

Ответить

Защитный вентилятор

Ракетный
0

попробовал бы он это сделать в военной части!!

Ответить

Защитный вентилятор

2

Во всем винить Российскую федерацию

Ответить

Кикер Котиков

2

Не 90-ые! Твёрдо и чётко 

Ответить

Резкий мангал

1

Хуя движ

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Dra

1

Какой-то феерический пиздец.

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Ze Katze

1

Типичный лаберал-западник. Проплаченый ЛИЧНО Навальным и Меркель. 

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Sergey Smirnov

Ze
0

Ага, преседатель борского сельского штаба навальне(это сарказм)

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Sergey Smirnov

1

Я хуею, мы уже с Омском конкурировать начинаем?

Ответить

Max L

0

Шизофрения

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HSmzg

0

пушки акимбо

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Структурный Денис

0

Типичный руssкий

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AZP

0

От самоизоляции крыша поехала.

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A big purple banana 🍆

0

Доебала бабуля мощно, походу

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