Житель Нижегородской области расстрелял рейсовый автобус на остановке. По данным СМИ, несколько человек погибли Материал редакции
После стрельбы стрелок убежал в лес.
В посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области мужчина расстрелял рейсовый автобус, есть погибшие и раненые, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
По данным издания, погибло четыре человека, пострадали ещё трое. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о трёх погибших.
Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, сообщила, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, мужчина попал в людей на остановке.
После стрельбы нападавший убежал в лес, его ищет полиция.
В МВД прокомментировали стрельбу и подтвердили наличие погибших и пострадавших. Там также обратились к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность.
По данным Baza, стрелку 18 лет, он из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки. Телеграм-канал утверждает, что он застрелил её, а после этого пошёл на остановку и обстрелял автобус. С собой у него два ружья.
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Странный мангал
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Ну это только в Америке массшутинги, у нас такого не может быть.
Компьютерная графика это была
Нахуя разыскивать лес?
Типичный лаберал-западник. Проплаченый ЛИЧНО Навальным и Меркель.