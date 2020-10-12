Житель Нижегородской области расстрелял рейсовый автобус на остановке. Три человека погибли Материал редакции
После стрельбы стрелок убежал в лес.
В посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области мужчина расстрелял рейсовый автобус, есть погибшие и раненые, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, сообщила, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, мужчина попал в людей на остановке.
После стрельбы нападавший убежал в лес, его ищет полиция.
В МВД прокомментировали стрельбу и подтвердили наличие погибших и пострадавших. Там также обратились к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность.
По данным Baza, стрелку 18 лет, он из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки. Телеграм-канал утверждает, что он застрелил её, а после этого пошёл на остановку и обстрелял автобус. С собой у него два ружья.
От редакции: заголовок новости изменили после подтверждения гибели трёх человек.
Либерал походу, смотрел Навального.
Больше похоже на традиционную. Белочку
А чё не?
Загадочный Мика
Да запросто
Необязательно водярой, можно (нельзя) солью в течении года в 16 закидываться и белочка тут как тут.
Поперечный
Может развиваться у злоупотребляющих 5-7 лет, после резкой отмены привычной дозы.
Я в 13 лет начал бухать, в 17 бросил, но в те годы алкоголь подростку было достать не не легко, а очень легко.
Если бы у него в деревне был Твитор, он попросил бы винить в этом Российскую федерацию)))
Лайф)))
Странный мангал
ну после бесконечных вылетов x-ray я тоже хотел идти убивать, возможно здесь есьб связь
Рядовой торшер
Ужас, даже на аватарке был assassin's creed. Когда же уже очистят мир от скверны компьютерных игр и мы наконец-то заживем?
Чёт нихуя он не ассасин.
Странный мангал
первое производит на свет только педофилов
Эльф с огнестрелом?
Странный мангал
полуэльф
чё нада?
я люблю ром
я люблю ром
понимаю тебя, такого трудно не полюбить
я альфонс
пруф или пиздабол
Неро борнинг ром?
как же давно ето было...............
Ага, почти 2000 лет назад
Нахуя разыскивать лес?
Ну это только в Америке массшутинги, у нас такого не может быть.
Компьютерная графика это была
Странный мангал
Не просто Украинский, а ещё и финансируемый самим Спенсером из США
Доебала бабуля мощно, походу
предполагаемый стрелок:
Типичный лаберал-западник. Проплаченый ЛИЧНО Навальным и Меркель.
Ага, преседатель борского сельского штаба навальне(это сарказм)
Раз 18 лет, то есть шанс на пожизненное уехать.
Отлично пацан жизнь начал.
Парламентский кофе
Если признают вменяемым и защита не докажет состояние аффекта, то скорее всего попадет на пожизненное. Если конечно не самовыпилится до того как арестуют
Случайный Артем
Такие не живут.
Ему терять нечего, т.к. он заранее продумал план суицида
Когда уже таких кадров в дурку на ранних стадиях начнут закрывать?
Когда ебаные родители начнут разговаривать с детьми?
Когда ебаная школьная администрация начнет реагировать на травлю?
Когда ебаный психолог будет работать с детьми, а не раздавать пустые бумажки?
Когда ебаное государство будет заботиться о людях, а не о своих кошельках?
НИ
КОГ
ЧОП
Ты всё испортил
Потом ещё удивляются за что школьников кошмарят в 6 утра с выпиливанием дверей.