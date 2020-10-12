После стрельбы стрелок убежал в лес.

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В посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области мужчина расстрелял рейсовый автобус, есть погибшие и раненые, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.

Обновление 18:47 Следственный комитет подтвердил информацию об убийстве трёх человек, ещё трое ранены, их госпитализировали. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух и более человек.

Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, сообщила, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, мужчина попал в людей на остановке.

После стрельбы нападавший убежал в лес, его ищет полиция.

В МВД прокомментировали стрельбу и подтвердили наличие погибших и пострадавших. Там также обратились к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность.

По данным Baza, стрелку 18 лет, он из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки. Телеграм-канал утверждает, что он застрелил её, а после этого пошёл на остановку и обстрелял автобус. С собой у него два ружья.

От редакции: заголовок новости изменили после подтверждения гибели трёх человек.