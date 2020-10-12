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Ольга Щербинина
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Житель Нижегородской области расстрелял рейсовый автобус на остановке. Три человека погибли Материал редакции

После стрельбы стрелок убежал в лес.

82 комментария
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В посёлке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области мужчина расстрелял рейсовый автобус, есть погибшие и раненые, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.

Обновление 18:47

Следственный комитет подтвердил информацию об убийстве трёх человек, ещё трое ранены, их госпитализировали. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух и более человек.

Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, сообщила, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, мужчина попал в людей на остановке.

После стрельбы нападавший убежал в лес, его ищет полиция.

В МВД прокомментировали стрельбу и подтвердили наличие погибших и пострадавших. Там также обратились к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность.

По данным Baza, стрелку 18 лет, он из Нижнего Новгорода, а в селе Большеорловское гостил у бабушки. Телеграм-канал утверждает, что он застрелил её, а после этого пошёл на остановку и обстрелял автобус. С собой у него два ружья.

От редакции: заголовок новости изменили после подтверждения гибели трёх человек.

#новости #происшествия

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82 комментария
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Rodion Kutsaev

38

Либерал походу, смотрел Навального.

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Litnikov Danil

Rodion
4

Больше похоже на традиционную. Белочку

Ответить

Neketa Fo

Litnikov
4

Вряд ли белочка может нахлобучить в 18 лет

Ответить

Максим Хрущаков

Neketa
0

А чё не?

Ответить

Neketa Fo

Максим
8

я не настоящий нарколог и могу ошибаться, но вроде нужно много лет тренироваться чтобы дойти до белкиных чертей. Нельзя вот так в 16 например начать закидываться водярой и за несколько лет дойти до новой игры плюс

Ответить

Загадочный Мика

Neketa
0

Да запросто

Ответить

Neketa Fo

Загадоч…
6

не сомневаюсь что на тж много малолетних алкашей. Осталось выяснить под каким ником сидел стрелок 

Ответить

Настя Кудри

Neketa
0

Необязательно водярой, можно (нельзя) солью в течении года в 16 закидываться и белочка тут как тут.

Ответить

Поперечный

Neketa
0

Может развиваться у злоупотребляющих 5-7 лет, после резкой отмены привычной дозы.

Ответить

Андрей Малинин

Neketa
0

Я в 13 лет начал бухать, в 17 бросил, но в те годы алкоголь подростку было достать не не легко, а очень легко.

Ответить

Атлант поправил плечи

Litnikov
4

Та уж прямо скажем, типичный понедельник в этом году 

Ответить

Вертер Робот

Rodion
0

Если бы у него в деревне был Твитор, он попросил бы винить в этом Российскую федерацию)))

Ответить

Рядовой торшер

24

Уже нашли аниме или видеоигры, которые сделали из него убийцу?

Ответить

Alexandr Ivanov

Рядовой
27

Лайф))) 

Ответить

Странный мангал

Alexandr
22

ну после бесконечных вылетов x-ray я тоже хотел идти убивать, возможно здесь есьб связь

Ответить

Рядовой торшер

Alexandr
19

Ужас, даже на аватарке был assassin's creed. Когда же уже очистят мир от скверны компьютерных игр и мы наконец-то заживем?

Ответить

Rodion Kutsaev

Alexandr
5

Дело раскрыто

Ответить

Серьёзный Валера

Alexandr
4

Чёт нихуя он не ассасин.

Ответить

Abram Dikoy

Серьёзный
0

Ну пока не поймали, если поймают тогда не прошел посвят

Ответить

конгруэ́нтный

Alexandr
4

Вот и украинский след 

Ответить

Bad Mother Fucker

Рядовой
16

дока-2

Ответить

Странный мангал

Рядовой
–5

первое производит на свет только педофилов

Ответить

Litnikov Danil

Странный
2

Эльф с огнестрелом?

Ответить

Странный мангал

Litnikov
0

полуэльф

Ответить

Ближний микрофон

Странный
4

чё нада?

Ответить

Странный мангал

Ближний
0

я люблю ром

Ответить

Ближний микрофон

Странный
1

я люблю ром

понимаю тебя, такого трудно не полюбить

Ответить

Странный мангал

Ближний
1

я альфонс

Ответить

Ближний микрофон

Странный
3

пруф или пиздабол

Ответить

Странный мангал

Ближний
1

я тоже дистрофик

Ответить

Ближний микрофон

Странный
1

фото в студию.

Ответить

Странный мангал

Ближний
1

я такое на онлифанс только загружаю

Ответить

Ближний микрофон

Странный
6

бля да вы заебали с этим онлифанс, соски меркантильные

Ответить

Равнодушный

Странный
1

Неро борнинг ром?

Ответить

Странный мангал

Равноду…
1

как же давно ето было...............

Ответить

Равнодушный

Странный
2

Ага, почти 2000 лет назад

Великий пожар Рима
Великий пожар Рима (лат. Magnum Incendium Romae) — пожар, опустошивший одиннадцать из четырнадцати…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Странный мангал

Равноду…
1

щяс дед с перфокартами зайдет и меня унизит

Ответить

Igor Malyushkin

7

Нахуя разыскивать лес? 

Ответить

Обосранный унитаз

Igor
25

Чтобы вырубить, продать и застроить

Ответить

solawind

12

Ну это только в Америке массшутинги, у нас такого не может быть.

Ответить

Rodion Kutsaev

solawind
4

Компьютерная графика это была

Ответить

Чуждый шар

Rodion
1

а раны краской нарисовали

Ответить

Пластиковое Окно

solawind
3

Так это Трамп приехал и расстрелял 

Ответить

Ракетный якорь

8

Надеюсь его найдут и выебут.

Ответить

Защитный вентилятор

Ракетный
3

попробовал бы он это сделать в военной части!!

Ответить

Dra

5

Какой-то феерический пиздец.

Ответить

Невинный паук например

5

 S.T.A.L.K.E.R.

А вот и Украинский след...

Ответить

Странный мангал

Невинный
0

Не просто Украинский, а ещё и финансируемый самим Спенсером  из США

Ответить

Bad Mother Fucker

Странный
0

case closed

Ответить

A big purple banana 🍆

4

Доебала бабуля мощно, походу

Ответить

сироп от щекотки

A
1
Ответить

Резкий мангал

4

Хуя движ

Ответить

HSmzg

4

пушки акимбо

Ответить

Sergey Smirnov

3

Я хуею, мы уже с Омском конкурировать начинаем?

Ответить

Евгений Большаков

1

предполагаемый стрелок:

Ответить

Dmitry Yashin

Евгений
5

Пиздейшн. Типичный обсос какой-то охуеть.

Ответить

Андрей Парусников

Евгений
0

головач чтоли?

Ответить

Кикер Котиков

0

Не 90-ые! Твёрдо и чётко 

Ответить

Ze Katze

2

Типичный лаберал-западник. Проплаченый ЛИЧНО Навальным и Меркель. 

Ответить

Sergey Smirnov

Ze
1

Ага, преседатель борского сельского штаба навальне(это сарказм)

Ответить

Ze Katze

Sergey
0

Шаритэ, точнее
Можно и не писать что сарказм, умные люди и так понимают. А получать минусы от глупых даже рофельно 

Ответить

Sergey Smirnov

Ze
1

я ненапишу, а какой нибудь дебил подберет и в твиттер потащит

Ответить

Защитный вентилятор

1

Во всем винить Российскую федерацию

Ответить

Структурный Денис

1

Типичный руssкий

Ответить

AZP

0

Раз 18 лет, то есть шанс на пожизненное уехать.
Отлично пацан жизнь начал.

Ответить

Атлант поправил плечи

AZP
4

Скорее всего скоро ее и закончит  

Ответить

Парламентский кофе

AZP
1

Если признают вменяемым и защита не докажет состояние аффекта, то скорее всего попадет на пожизненное. Если конечно не самовыпилится до того как арестуют

Ответить

Случайный Артем

Парламентский
0

Такие не живут.
Ему терять нечего, т.к. он заранее продумал план суицида

Ответить

Max L

1

Шизофрения

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

1

Когда очень топишь за самоизоляцию (вальнул рейсовый автобус).

Ответить

Случайный Артем

1

Когда уже таких кадров в дурку на ранних стадиях начнут закрывать?
Когда ебаные родители начнут разговаривать с детьми?
Когда ебаная школьная администрация начнет реагировать на травлю?
Когда ебаный психолог будет работать с детьми, а не раздавать пустые бумажки?
Когда ебаное государство будет заботиться о людях, а не о своих кошельках?

Ответить

Рамиль Газетдинов

Случайный
0

НИ

Ответить

Настя Кудри

Рамиль
0

КОГ

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Настя
–2

ЧОП

Ответить

Настя Кудри

Artyom
0

Ты всё испортил

Ответить

Artyom

Настя
0

Желаю тебе, чтобы я оказался единственным таким мужиком в твоей жизни.😁

Ответить

Настя Кудри

Artyom
0

🤦‍♀️

Ответить

Madao

1

Бля, челы 2002 г.р. уже других шотают, какая я старая...

Ответить

AZP

0

От самоизоляции крыша поехала.

Ответить

Новенький утюг

0

Он рандомов застрелил, или знакомых?

Ответить

Люц Шнайдер

0

Потом ещё удивляются за что школьников кошмарят в 6 утра с выпиливанием дверей.

Ответить

Антон Замай

0

ГТА у него на компьютере уже нашли?

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