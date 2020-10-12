Более строгие антимонопольные правила нужны для добросовестной конкуренции.

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Евросоюз составит список из 20 крупных IT-компаний, таких как Facebook и Google, и введёт для них более строгие антимонопольные правила. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По новым правилам попавшие в список компании должны будут делиться данными с конкурентами, а сбор информации их обяжут сделать «более прозрачным». Такие решения, пишет FT, должны заставить компании изменить подход к ведению бизнеса и не вынуждать европейские власти проводить крупные расследования и выявлять нарушения законов.

Издание не назвало конкретные компании, но сообщило, что в списке наверняка окажутся крупные предприятия из Кремниевой долины. ЕС включит в него платформы, которые считаются «настолько мощными», что конкуренты не могут торговать без их использования. Критерии попадания в список и число компаний продолжают обсуждать, но ожидается, что среди требований будет число пользователей и рыночная доля.

«Интернет в том виде, каким мы его знали, уничтожается. Большие платформы агрессивны, они платят мало налогов и уничтожают конкуренцию. Это не тот интернет, который мы хотели», — сказал собеседник издания.

Financial Times отмечает, Евросоюз хочет «выйти за рамки штрафов», которые антимонопольные органы могут выписывать компаниям. Издание пишет, что часто штрафы воспринимаются только как цена ведения бизнеса. В крайнем случае ЕС может потребовать от компаний разделить бизнес или продать часть подразделений из-за недобросовестной конкуренции.