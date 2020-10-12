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Алексей Боржонов
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FT: Евросоюз составит список из 20 крупнейших IT-компаний и обяжет их делиться данными с конкурентами Материал редакции

Более строгие антимонопольные правила нужны для добросовестной конкуренции.

38 комментариев
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Евросоюз составит список из 20 крупных IT-компаний, таких как Facebook и Google, и введёт для них более строгие антимонопольные правила. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По новым правилам попавшие в список компании должны будут делиться данными с конкурентами, а сбор информации их обяжут сделать «более прозрачным». Такие решения, пишет FT, должны заставить компании изменить подход к ведению бизнеса и не вынуждать европейские власти проводить крупные расследования и выявлять нарушения законов.

Издание не назвало конкретные компании, но сообщило, что в списке наверняка окажутся крупные предприятия из Кремниевой долины. ЕС включит в него платформы, которые считаются «настолько мощными», что конкуренты не могут торговать без их использования. Критерии попадания в список и число компаний продолжают обсуждать, но ожидается, что среди требований будет число пользователей и рыночная доля.

«Интернет в том виде, каким мы его знали, уничтожается. Большие платформы агрессивны, они платят мало налогов и уничтожают конкуренцию. Это не тот интернет, который мы хотели», — сказал собеседник издания.

Financial Times отмечает, Евросоюз хочет «выйти за рамки штрафов», которые антимонопольные органы могут выписывать компаниям. Издание пишет, что часто штрафы воспринимаются только как цена ведения бизнеса. В крайнем случае ЕС может потребовать от компаний разделить бизнес или продать часть подразделений из-за недобросовестной конкуренции.

Похожие меры по борьбе с монополиями предлагали демократы в Конгрессе США. В их докладе говорилось о разделении IT-корпораций, запрете им покупать конкурентов и владеть смежным бизнесом. Google, Amazon, Facebook и Apple посчитали, что такие действия только навредят рынку.

Демократы в США выпустили доклад о монополии…
Но компании считают, что ведут честную борьбу, а реструктуризация сделает только хуже.
tjournal.ru

#новости #европа

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38 комментариев
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Nikita Zubkov

17

 обяжет их делиться данными

Is this data communism?

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solawind

Nikita
9

Это просто защита прав граждан при капитализме. ЕС представляет своих граждан и их интересы (получение налогов, больший контроль использования компаниями их данных). Рассматривай это как переход от дикого капитализма к цивилизованному, как например появление профсоюзов которыми работники защищают свои права.

Ответить

ouxen

solawind
1

граждане as a service

Ответить

A big purple banana 🍆

Nikita
2

Айти это вообще коммунизм на платформе капитализма. OSS и пиратство к примеру

Ответить

Благоприятный будильник

Nikita
2

Нет, чувак, это борьба с монополизмом. Биг дата это теперь достояние всех.

Ответить

van der Pusch

15

OUR DATA

Ответить

Дмитрий Алексеевич

7

Евросовок

Ответить

Semen Semenov

5

Леваки куда вы ведёте мир? Когда они угомонятся уже?

Ответить

Daniil Minashkin

Semen
0

Проклятые леваки сражаются с настоящими правыми, которые всегда выступают за свободу слова 

Ответить

Savage Steel

Semen
–1

 Уйдет много времени. Для этого нужно как минимум избавиться от нескольких поколений. И когда у леваков будут детки , то они вырастут с отвращением к либерально-фашистским ценностям и уже не захотят укрывшись радужным флагом целовать ноги негру , прикрыв свою честь анальной пробкой с хвостиком. В общем смотреть надо шире. Что такое 50 лет для планеты земля

Ответить

thewatt

5

Это не тот интернет, который мы хотели

Ответить

Обосранный унитаз

thewatt
0

Но тот, который заслужили

Ответить

Виктор Ганелес

3

А прибылями делиться не надо?

Ответить

Savage Steel

Виктор
3

Только с угнетенными и беженцами 

Ответить

Mikki Rurk

Виктор
1

Это будет, но позже

Ответить

Ваша Закладко

Виктор
0

по факту скажут что делиться надо всем

Ответить

Ракетный якорь

2

Делится? Серьезно? Ахахахахаха

Ответить

ouxen

Ракетный
2

могут ли камни делиться данными?

Ответить

Евгений Клочков

2

Чот прям плотно пошли зажимать айтишные омникорпы сейчас, нраица

Ответить

ad unguem

1

Лучше бы разбирались со своими налоговыми раями среди членов (Ирландия с Нидерландами).

Ответить

Mikki Rurk

1

Совок зашел с тыла

Ответить

Резиновый Кирилл

0

Всё правильно. Давно надо разобраться с этим гадюшником леваков

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Видимо посмотрели документалку «Социальная дилемма»

Ответить

A big purple banana 🍆

0

то они будут открытыми? Я ищу страницы в интернете, я - конкурент гугла

Ответить

Владимир Филатов

0

А что делать с данными, полученными нелегально?

Ответить

ouxen

Владимир
0

что вообще делать с данными

Ответить

Владимир Филатов

ouxen
0

Много чего

Ответить

ouxen

Владимир
0

ретаргетить меня везде кроссовками месяц, которые я купил вчера?

Ответить

Владимир Филатов

ouxen
0

Там наверно только кукисы

Ответить

Elijah Garrison

Владимир
0

Платить штраф или сидеть.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Будет интересно, если контентные платформы (например, ТЖ) обяжут делиться прибылью от рекламы с пользователями. Вот это настоящий цифровой коммунизм.

Ответить

Elijah Garrison

Люц
0

Если ТЖ вам будет платить 1,5 рубля в месяц это решит ваши финансовые проблемы?

Ответить

Люц Шнайдер

Elijah
0

Важен сам факт. И почему полтора рубля? Чем обоснована именно эта сумма?

Ответить

ouxen

0

охуенчик бодрый

Ответить

ouxen

0

почему много недовольных? монополисты типа гугла яндекса и мыла это зло, метут все поляны

Ответить

Elijah Garrison

0

Google, Amazon, Facebook и Apple посчитали, что такие действия только навредят рынку.

Потому что они и есть рынок

Ответить

Petr Krykin

0

Человечество до сих пор может покупать сигареты. Это все, что нужно знать про успешность борьбы с крупными корпорациями, монополиями и пр. С теми, кто буквально даже убивает людей пачками (потому что от неработающего предиктивного ввода в iOS в отличие от сиг никто не умирает). Так что блаблаблаблабла всё это.

Ответить

Привычный Валера

0

Есть неплохая игра The Outer Worlds.
Там рассказывается о том, как крупные корпорации в условиях отсутствия государства сами стали государствами и построили совок.
Очень забавно, но поборники социализма вообще не поняли мораль басни и решили, будто игра продвигает их идеи, хотя смысл там диаметрально противоположный.
Ну так вот, рекомендую комментаторам сыграть.

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