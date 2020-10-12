FT: Евросоюз составит список из 20 крупнейших IT-компаний и обяжет их делиться данными с конкурентами Материал редакции
Более строгие антимонопольные правила нужны для добросовестной конкуренции.
Евросоюз составит список из 20 крупных IT-компаний, таких как Facebook и Google, и введёт для них более строгие антимонопольные правила. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По новым правилам попавшие в список компании должны будут делиться данными с конкурентами, а сбор информации их обяжут сделать «более прозрачным». Такие решения, пишет FT, должны заставить компании изменить подход к ведению бизнеса и не вынуждать европейские власти проводить крупные расследования и выявлять нарушения законов.
Издание не назвало конкретные компании, но сообщило, что в списке наверняка окажутся крупные предприятия из Кремниевой долины. ЕС включит в него платформы, которые считаются «настолько мощными», что конкуренты не могут торговать без их использования. Критерии попадания в список и число компаний продолжают обсуждать, но ожидается, что среди требований будет число пользователей и рыночная доля.
«Интернет в том виде, каким мы его знали, уничтожается. Большие платформы агрессивны, они платят мало налогов и уничтожают конкуренцию. Это не тот интернет, который мы хотели», — сказал собеседник издания.
Financial Times отмечает, Евросоюз хочет «выйти за рамки штрафов», которые антимонопольные органы могут выписывать компаниям. Издание пишет, что часто штрафы воспринимаются только как цена ведения бизнеса. В крайнем случае ЕС может потребовать от компаний разделить бизнес или продать часть подразделений из-за недобросовестной конкуренции.
Похожие меры по борьбе с монополиями предлагали демократы в Конгрессе США. В их докладе говорилось о разделении IT-корпораций, запрете им покупать конкурентов и владеть смежным бизнесом. Google, Amazon, Facebook и Apple посчитали, что такие действия только навредят рынку.
обяжет их делиться данными
Is this data communism?
Это просто защита прав граждан при капитализме. ЕС представляет своих граждан и их интересы (получение налогов, больший контроль использования компаниями их данных). Рассматривай это как переход от дикого капитализма к цивилизованному, как например появление профсоюзов которыми работники защищают свои права.
Айти это вообще коммунизм на платформе капитализма. OSS и пиратство к примеру
Благоприятный будильник
Нет, чувак, это борьба с монополизмом. Биг дата это теперь достояние всех.
Леваки куда вы ведёте мир? Когда они угомонятся уже?
Проклятые леваки сражаются с настоящими правыми, которые всегда выступают за свободу слова
Уйдет много времени. Для этого нужно как минимум избавиться от нескольких поколений. И когда у леваков будут детки , то они вырастут с отвращением к либерально-фашистским ценностям и уже не захотят укрывшись радужным флагом целовать ноги негру , прикрыв свою честь анальной пробкой с хвостиком. В общем смотреть надо шире. Что такое 50 лет для планеты земля
Это не тот интернет, который мы хотели
А прибылями делиться не надо?
Лучше бы разбирались со своими налоговыми раями среди членов (Ирландия с Нидерландами).
то они будут открытыми? Я ищу страницы в интернете, я - конкурент гугла
А что делать с данными, полученными нелегально?
Много чего
Будет интересно, если контентные платформы (например, ТЖ) обяжут делиться прибылью от рекламы с пользователями. Вот это настоящий цифровой коммунизм.
Если ТЖ вам будет платить 1,5 рубля в месяц это решит ваши финансовые проблемы?
Важен сам факт. И почему полтора рубля? Чем обоснована именно эта сумма?
почему много недовольных? монополисты типа гугла яндекса и мыла это зло, метут все поляны
Google, Amazon, Facebook и Apple посчитали, что такие действия только навредят рынку.
Потому что они и есть рынок
Человечество до сих пор может покупать сигареты. Это все, что нужно знать про успешность борьбы с крупными корпорациями, монополиями и пр. С теми, кто буквально даже убивает людей пачками (потому что от неработающего предиктивного ввода в iOS в отличие от сиг никто не умирает). Так что блаблаблаблабла всё это.
Есть неплохая игра The Outer Worlds.
Там рассказывается о том, как крупные корпорации в условиях отсутствия государства сами стали государствами и построили совок.
Очень забавно, но поборники социализма вообще не поняли мораль басни и решили, будто игра продвигает их идеи, хотя смысл там диаметрально противоположный.
Ну так вот, рекомендую комментаторам сыграть.