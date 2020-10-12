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Алексей Боржонов
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Число погибших при стрельбе в Нижегородской области выросло до четырёх. В больнице умерла бабушка стрелявшего Материал редакции

Его по-прежнему не задержали.

47 комментариев
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Число погибших во время стрельбы на остановке в посёлке Большеорловское в Нижегородской области выросло до четырёх. Местное издание NN.ru со ссылкой на полицию пишет, что в скорой помощи погибла бабушка нападавшего. Источник ТАСС утверждает, что она умерла в больнице.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что причиной стрельбы стал конфликт между открывшим стрельбу 18-летним Данилом Монаховым и его бабушкой. Сначала он ранил её из ружья, потом выстрелил в соседа, после этого — в двух людей на остановке, заявил собеседник агентства.

Следственный комитет сообщал о трёх погибших и трёх пострадавших после стрельбы. Информацию о гибели бабушки стрелявшего официально СК не подтверждал.

Стрельба произошла вечером 12 октября, подозреваемый скрылся, полиция продолжает его поиски. По информации Baza, стрелок живёт в Нижнем Новгороде, а в Большеорловском он гостил у бабушки.

#новости

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47 комментариев
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Крепкий стоячок

20

Блять ну чо вот вам школьник террорист настоящий))) задержать не могут ахуечник

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Рядовой торшер

Крепкий
19

Обучены ловить только стоячих и с плакатом, уж извини.

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Преступный микрофон

Рядовой
1

Да и картечь там настоящая, а это вам не стаканчики. Не, не поедем. До свидания, держитесь там.

Ответить

Dmitry Yashin

Крепкий
0

Задержат в течение суток, скринь.

Ответить

bor_vn

Dmitry
12

Застрелился в лесу.
Найдут в течение суток, скринь.

Ответить

Голубой Филипп

bor_vn
3

неплохой варик весьма и весьма

Ответить

Игнат Теремов

bor_vn
2

Я заскринил, скиньте 

Ответить

Dmitry Yashin

bor_vn
0

Вряд ли. Скринь.

Ответить

Roman Golovin

Крепкий
2

Не ну а чо он

Ответить

Сергей Ахрем

Крепкий
0

террорист это когда фсб взрывают ,тут конфликт на бытовой почве ,
не перепутай!

Ответить

Dmitry Yashin

Сергей
3

Вообще-то так и есть.

Ответить

bor_vn

Крепкий
1

Не, ну это глухарь.

Ответить

Валентин Жетонофф

Крепкий
1

таких ловить сложнее всего, скорее даже невозможно. Только профилактика и здоровая атмосфера в обществе

Ответить

Просто Тимуррр

12

Чо ваще произошло? Он куда-то ехал с бабушкой и ружьем? Откуда у него ружье если ему 18 и он живет в другом городе? Это ружье бабушки? Они поругались из-за того что она подарила ему ружье, а он хотел денди? Где вменяемая история?

Ответить

Мутный будильник

Просто
6

Бабушка умерла, а его самого не нашли. Откуда предлагается брать историю на потеху Тимурчику?

Ответить

Roman Golovin

Мутный
0

Нужно расследование детектива @Zoibana

Ответить

Просто Тимуррр

Мутный
0

Ну он же не всех ебнул вокруг, наверное. Как-то узнали про конфликт. Да и в целом, кто именно убийца.

Ответить

Дружеский утюг

Просто
1

Думаю история будет, но не раньше задержания/нахождения трупа.

Ответить

Евгений Большаков

Просто
1

из того что известно (со слов очевидцев):

Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, он попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10–15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям

Как утверждают местные жители, ружьё ему купил отец для охоты.

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Игорь Рачук

Просто
0

Они с бабушкой ели новые консервы с водорослями. Это оказались именно те самые водоросли, которые вырабатывают токсин. После еды, бабушка решила поехать в магазин, ещё за партией водорослей. А внука накрыли токсины! Он быстро скрафтил самострел и патроны и пошел против нежити! 

Ответить

Передовой спрей

6
Ответить

Структурный Денис

–1

«А вот был бы у бабули ещё один огнестрел, он бы никого не убил», – праваки

Ответить

Alexey Snooker

Структурный
2

Это ваши казахские фашики так говорят?

Казахский национализм
Каза́хский национали́зм — идеология и направление политики, основополагающим принципом которых…
ru.wikipedia.org
Ответить

Структурный Денис

Alexey
5

@Вахтёр последование Казахстаном

Ответить

rossoshmap

Структурный
7

@Казахстан преследование Вахтером 

Ответить

Мутный будильник

Структурный
1

уже и Казахстан в правила успели добавить...

Ответить

A big purple banana 🍆

Структурный
1

нипоял. А что с совками?

Ответить

Странный мангал

Структурный
–1

Но ведь это правда......................... При всем неуважении к правакам.

Ответить

Сергей Васильев

Странный
1

Согласен, правые это литералли наци, но в этом случае они, к великому сожалению, абсолютно правы.........

Ответить

Ilya Rozov

Структурный
0

Полностью согласен, быть скотом безоружным на отстрел куда приятнее

Ответить

Удивленный бас

Структурный
0

Так не только у бабушки

Ответить

Просто Тимуррр

Структурный
0

Ты будешь делать опрос "Почему русские бабушки терпят убийства посреди остановки"?

Ответить

Ракетный якорь

3

Я все ещё жду когда его выебут.

Ответить

Славянский будильник

0

блен, как из дома-то выйти теперь

Ответить

Странный мангал

Славянский
8

теперь

олвейс хес бин

Ответить

Владимир Филатов

Славянский
3

Берёшь огнестрел и выходишь

Ответить

Vasya Stark

Славянский
0

Никак. Лучше дома.

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Сообщение удалено

Ответить

CommentBot

A
7
Ответить

Lee

1

Атакующая сторона несет отрицательные потери

Ответить

Rusty Nail

–1

Вот если бы он кинул стаканчиком в людей.. 

Ответить

Странный мангал

0

Сообщение удалено

Ответить

DJ Ебан

0

Надеюсь он застрелится

Ответить

AZP

DJ
0

Надеюсь, в Черный дельфин поедет.

Ответить

Александра Утёнкова

0

Он наверняка уже застрелился

Ответить

Удивленный бас

Александра
0

Надеюсь

Ответить

# realfiddy

Александра
0

Из ружья проблематично застрелиться.

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