Число погибших при стрельбе в Нижегородской области выросло до четырёх. В больнице умерла бабушка стрелявшего Материал редакции
Его по-прежнему не задержали.
Число погибших во время стрельбы на остановке в посёлке Большеорловское в Нижегородской области выросло до четырёх. Местное издание NN.ru со ссылкой на полицию пишет, что в скорой помощи погибла бабушка нападавшего. Источник ТАСС утверждает, что она умерла в больнице.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что причиной стрельбы стал конфликт между открывшим стрельбу 18-летним Данилом Монаховым и его бабушкой. Сначала он ранил её из ружья, потом выстрелил в соседа, после этого — в двух людей на остановке, заявил собеседник агентства.
Следственный комитет сообщал о трёх погибших и трёх пострадавших после стрельбы. Информацию о гибели бабушки стрелявшего официально СК не подтверждал.
Стрельба произошла вечером 12 октября, подозреваемый скрылся, полиция продолжает его поиски. По информации Baza, стрелок живёт в Нижнем Новгороде, а в Большеорловском он гостил у бабушки.
Блять ну чо вот вам школьник террорист настоящий))) задержать не могут ахуечник
Рядовой торшер
Обучены ловить только стоячих и с плакатом, уж извини.
Преступный микрофон
Да и картечь там настоящая, а это вам не стаканчики. Не, не поедем. До свидания, держитесь там.
Задержат в течение суток, скринь.
террорист это когда фсб взрывают ,тут конфликт на бытовой почве ,
не перепутай!
таких ловить сложнее всего, скорее даже невозможно. Только профилактика и здоровая атмосфера в обществе
Чо ваще произошло? Он куда-то ехал с бабушкой и ружьем? Откуда у него ружье если ему 18 и он живет в другом городе? Это ружье бабушки? Они поругались из-за того что она подарила ему ружье, а он хотел денди? Где вменяемая история?
Мутный будильник
Бабушка умерла, а его самого не нашли. Откуда предлагается брать историю на потеху Тимурчику?
Ну он же не всех ебнул вокруг, наверное. Как-то узнали про конфликт. Да и в целом, кто именно убийца.
из того что известно (со слов очевидцев):
Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, он попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10–15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям
Как утверждают местные жители, ружьё ему купил отец для охоты.
Они с бабушкой ели новые консервы с водорослями. Это оказались именно те самые водоросли, которые вырабатывают токсин. После еды, бабушка решила поехать в магазин, ещё за партией водорослей. А внука накрыли токсины! Он быстро скрафтил самострел и патроны и пошел против нежити!
Это ваши казахские фашики так говорят?
Странный мангал
Но ведь это правда......................... При всем неуважении к правакам.
Согласен, правые это литералли наци, но в этом случае они, к великому сожалению, абсолютно правы.........
Полностью согласен, быть скотом безоружным на отстрел куда приятнее
Ты будешь делать опрос "Почему русские бабушки терпят убийства посреди остановки"?
Сообщение удалено
Он наверняка уже застрелился