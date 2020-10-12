СМИ: число погибших при стрельбе в Нижегородской области выросло до четырёх. В больнице умерла бабушка стрелявшего Материал редакции
Его по-прежнему не задержали.
Число погибших во время стрельбы на остановке в посёлке Большеорловское в Нижегородской области выросло до четырёх. Местное издание NN.ru со ссылкой на полицию пишет, что в скорой помощи погибла бабушка нападавшего. Источник ТАСС утверждает, что она умерла в больнице.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что причиной стрельбы стал конфликт между открывшим стрельбу 18-летним Данилом Монаховым и его бабушкой. Сначала он ранил её из ружья, потом выстрелил в соседа, после этого — в двух людей на остановке, заявил собеседник агентства.
Следственный комитет сообщал о трёх погибших и трёх пострадавших после стрельбы. Информацию о гибели бабушки стрелявшего официально СК не подтверждал.
Стрельба произошла вечером 12 октября, подозреваемый скрылся, полиция продолжает его поиски. По информации Baza, стрелок живёт в Нижнем Новгороде, а в Большеорловском он гостил у бабушки.
Блять ну чо вот вам школьник террорист настоящий))) задержать не могут ахуечник
Рядовой торшер
Обучены ловить только стоячих и с плакатом, уж извини.
Преступный микрофон
Да и картечь там настоящая, а это вам не стаканчики. Не, не поедем. До свидания, держитесь там.
Задержат в течение суток, скринь.
террорист это когда фсб взрывают ,тут конфликт на бытовой почве ,
не перепутай!
таких ловить сложнее всего, скорее даже невозможно. Только профилактика и здоровая атмосфера в обществе
Чо ваще произошло? Он куда-то ехал с бабушкой и ружьем? Откуда у него ружье если ему 18 и он живет в другом городе? Это ружье бабушки? Они поругались из-за того что она подарила ему ружье, а он хотел денди? Где вменяемая история?
Мутный будильник
Бабушка умерла, а его самого не нашли. Откуда предлагается брать историю на потеху Тимурчику?
Ну он же не всех ебнул вокруг, наверное. Как-то узнали про конфликт. Да и в целом, кто именно убийца.
из того что известно (со слов очевидцев):
Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, он попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10–15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям
Как утверждают местные жители, ружьё ему купил отец для охоты.
Они с бабушкой ели новые консервы с водорослями. Это оказались именно те самые водоросли, которые вырабатывают токсин. После еды, бабушка решила поехать в магазин, ещё за партией водорослей. А внука накрыли токсины! Он быстро скрафтил самострел и патроны и пошел против нежити!
Это ваши казахские фашики так говорят?
Странный мангал
Но ведь это правда......................... При всем неуважении к правакам.
Согласен, правые это литералли наци, но в этом случае они, к великому сожалению, абсолютно правы.........
Полностью согласен, быть скотом безоружным на отстрел куда приятнее
Ты будешь делать опрос "Почему русские бабушки терпят убийства посреди остановки"?
Никак. Лучше дома.
Берешь средства самообороны, носишь в бысродоступных местах (НЕ в анусе), смотришь по сторонам, обходишь углы. Я так с собакой гуляю
Сообщение удалено
Он наверняка уже застрелился
Из ружья проблематично застрелиться.
руки до спускового крючка не достаютют.
Что это за семейка такая, что бабуся так достаёт внука, что он начинает ебашить картечью по ней и всем окружающим?
Паша Рогов уже высказался по теме?