Его по-прежнему не задержали.

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Число погибших во время стрельбы на остановке в посёлке Большеорловское в Нижегородской области выросло до четырёх. Местное издание NN.ru со ссылкой на полицию пишет, что в скорой помощи погибла бабушка нападавшего. Источник ТАСС утверждает, что она умерла в больнице.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что причиной стрельбы стал конфликт между открывшим стрельбу 18-летним Данилом Монаховым и его бабушкой. Сначала он ранил её из ружья, потом выстрелил в соседа, после этого — в двух людей на остановке, заявил собеседник агентства.

Следственный комитет сообщал о трёх погибших и трёх пострадавших после стрельбы. Информацию о гибели бабушки стрелявшего официально СК не подтверждал.