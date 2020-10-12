Новости
Алексей Боржонов
5373

СМИ: число погибших при стрельбе в Нижегородской области выросло до четырёх. В больнице умерла бабушка стрелявшего Материал редакции

Его по-прежнему не задержали.

60 комментариев
В закладки

Число погибших во время стрельбы на остановке в посёлке Большеорловское в Нижегородской области выросло до четырёх. Местное издание NN.ru со ссылкой на полицию пишет, что в скорой помощи погибла бабушка нападавшего. Источник ТАСС утверждает, что она умерла в больнице.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что причиной стрельбы стал конфликт между открывшим стрельбу 18-летним Данилом Монаховым и его бабушкой. Сначала он ранил её из ружья, потом выстрелил в соседа, после этого — в двух людей на остановке, заявил собеседник агентства.

Следственный комитет сообщал о трёх погибших и трёх пострадавших после стрельбы. Информацию о гибели бабушки стрелявшего официально СК не подтверждал.

Стрельба произошла вечером 12 октября, подозреваемый скрылся, полиция продолжает его поиски. По информации Baza, стрелок живёт в Нижнем Новгороде, а в Большеорловском он гостил у бабушки.

#новости

Алексей Боржонов PLUS
+49 604
3
22
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 60, "likes": 22, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 222535, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Oct 2020 20:28:57 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
60 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Крепкий стоячок

38

Блять ну чо вот вам школьник террорист настоящий))) задержать не могут ахуечник

Ответить

Рядовой торшер

Крепкий
46

Обучены ловить только стоячих и с плакатом, уж извини.

Ответить

Преступный микрофон

Рядовой
3

Да и картечь там настоящая, а это вам не стаканчики. Не, не поедем. До свидания, держитесь там.

Ответить

Dmitry Yashin

Крепкий
1

Задержат в течение суток, скринь.

Ответить

bor_vn

Dmitry
29

Застрелился в лесу.
Найдут в течение суток, скринь.

Ответить

Игнат Теремов

bor_vn
5

Я заскринил, скиньте 

Ответить

Голубой Филипп

bor_vn
3

неплохой варик весьма и весьма

Ответить

Dmitry Yashin

bor_vn
1

Вряд ли. Скринь.

Ответить

Roman Golovin

Крепкий
2

Не ну а чо он

Ответить

Сергей Ахрем

Крепкий
0

террорист это когда фсб взрывают ,тут конфликт на бытовой почве ,
не перепутай!

Ответить

Dmitry Yashin

Сергей
3

Вообще-то так и есть.

Ответить

bor_vn

Крепкий
1

Не, ну это глухарь.

Ответить

Валентин Жетонофф

Крепкий
1

таких ловить сложнее всего, скорее даже невозможно. Только профилактика и здоровая атмосфера в обществе

Ответить

Новенький утюг

Крепкий
0

симки  по паспорту не помогли

Ответить

Новенький утюг

Новенький
1

и вк соснул?

Ответить

Просто Тимуррр

20

Чо ваще произошло? Он куда-то ехал с бабушкой и ружьем? Откуда у него ружье если ему 18 и он живет в другом городе? Это ружье бабушки? Они поругались из-за того что она подарила ему ружье, а он хотел денди? Где вменяемая история?

Ответить

Мутный будильник

Просто
11

Бабушка умерла, а его самого не нашли. Откуда предлагается брать историю на потеху Тимурчику?

Ответить

Roman Golovin

Мутный
0

Нужно расследование детектива @Zoibana

Ответить

Просто Тимуррр

Мутный
0

Ну он же не всех ебнул вокруг, наверное. Как-то узнали про конфликт. Да и в целом, кто именно убийца.

Ответить

Евгений Большаков

Просто
5

из того что известно (со слов очевидцев):

Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, он попросил подождать автобус и пошёл домой. Прошло минут 10–15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьём. Он выстрелил в неё, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил ещё одного мужчину со спины и пошёл на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям

Как утверждают местные жители, ружьё ему купил отец для охоты.

Ответить

Игорь Рачук

Просто
5

Они с бабушкой ели новые консервы с водорослями. Это оказались именно те самые водоросли, которые вырабатывают токсин. После еды, бабушка решила поехать в магазин, ещё за партией водорослей. А внука накрыли токсины! Он быстро скрафтил самострел и патроны и пошел против нежити! 

Ответить

Дружеский утюг

Просто
2

Думаю история будет, но не раньше задержания/нахождения трупа.

Ответить

Передовой спрей

11
Ответить

Структурный Денис

–1

«А вот был бы у бабули ещё один огнестрел, он бы никого не убил», – праваки

Ответить

Alexey Snooker

Структурный
2

Это ваши казахские фашики так говорят?

Казахский национализм
Каза́хский национали́зм — идеология и направление политики, основополагающим принципом которых…
ru.wikipedia.org
Ответить

Структурный Денис

Alexey
6

@Вахтёр последование Казахстаном

Ответить

rossoshmap

Структурный
14

@Казахстан преследование Вахтером 

Ответить

Мутный будильник

Структурный
1

уже и Казахстан в правила успели добавить...

Ответить

A big purple banana 🍆

Структурный
1

нипоял. А что с совками?

Ответить

Странный мангал

Структурный
–1

Но ведь это правда......................... При всем неуважении к правакам.

Ответить

Сергей Васильев

Странный
1

Согласен, правые это литералли наци, но в этом случае они, к великому сожалению, абсолютно правы.........

Ответить

Ilya Rozov

Структурный
0

Полностью согласен, быть скотом безоружным на отстрел куда приятнее

Ответить

Удивленный бас

Структурный
0

Так не только у бабушки

Ответить

Просто Тимуррр

Структурный
0

Ты будешь делать опрос "Почему русские бабушки терпят убийства посреди остановки"?

Ответить

Славянский будильник

0

блен, как из дома-то выйти теперь

Ответить

Странный мангал

Славянский
12

теперь

олвейс хес бин

Ответить

Владимир Филатов

Славянский
3

Берёшь огнестрел и выходишь

Ответить

Vasya Stark

Славянский
1

Никак. Лучше дома.

Ответить

Славянский будильник

Vasya
3

Купила певка быстрым забегом, сежу

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Славянский
0

Берешь средства самообороны, носишь в бысродоступных местах (НЕ в анусе), смотришь по сторонам, обходишь углы. Я так с собакой гуляю

Ответить

Ракетный якорь

3

Я все ещё жду когда его выебут.

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Сообщение удалено

Ответить

CommentBot

A
9
Ответить

Lee

2

Атакующая сторона несет отрицательные потери

Ответить

Rusty Nail

0

Вот если бы он кинул стаканчиком в людей.. 

Ответить

Желающий Макс

1

Ебать, дыня, я всегда знал что ты ебанутый, но нахуй ты бабку свою завалил?

Ответить

Странный мангал

0

Сообщение удалено

Ответить

DJ Ебан

0

Надеюсь он застрелится

Ответить

AZP

DJ
0

Надеюсь, в Черный дельфин поедет.

Ответить

Александра Утёнкова

0

Он наверняка уже застрелился

Ответить

Удивленный бас

Александра
0

Надеюсь

Ответить

# realfiddy

Александра
0

Из ружья проблематично застрелиться.

Ответить

Rip Le

#
0

почему?

Ответить

# realfiddy

Rip
0

руки до спускового крючка не достаютют. 

Ответить

сироп от щекотки

#
0

Ногами

Ответить

# realfiddy

сироп
0

Я не говорил что это невозможно. 

Ответить

Удивленный бас

#
0

Rape me...

Ответить

Константин Курасов

0

Что это за семейка такая, что бабуся так достаёт внука, что он начинает ебашить картечью по ней и всем окружающим?

Ответить

сироп от щекотки

0

Паша Рогов уже высказался по теме?

Ответить

Удивленный бас

сироп
0

Рогов бабушку не будет убивать - она же его кормит

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами
Круглый стол, таблички с именами и цветы в изоляторе.
176
Новости
В Хабаровске впервые за три месяца разогнали мирные протесты в поддержку Фургала
Участников акции били дубинками, в том числе по голове.
129
Новости
В России впервые выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Всего — почти 1,3 миллиона случаев.
193
Популярное за три дня
Истории
«Становилось не по себе, когда ученики давили на меня»: монолог бывшего учителя колонии строгого режима
Как устроены занятия, почему заключённые не читают книги, и какие подходы используют к ученикам.
110
Пора валить
Новые первые рабочие дни в Швеции
Вторая попытка поработать в Гетеборге и очередное переосмысление ценностей.
81
Интернет
В соцсетях делятся региональными мемами, которые «больше никто не поймёт». Но мы попробовали
Добавляйте варианты про свои города в комментариях, почему нет.
114
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Атлант поправил…

Facebook будет удалять посты с…

Это не шутки

Politico: от Google потребуют…

Daniil Silantev

В России впервые выявили более…

Лаванда

Facebook будет удалять посты с…

Ze Katze

Facebook будет удалять посты с…

Ze Katze

Facebook будет удалять посты с…

Max L

Facebook будет удалять посты с…

Меглин

Facebook будет удалять посты с…

ouxen

Facebook будет удалять посты с…

Bad Mother Fucker

Facebook будет удалять посты с…

Меглин

Facebook будет удалять посты с…

Bad Mother Fucker

Facebook будет удалять посты с…

Bad Mother Fucker

Facebook будет удалять посты с…

Радуга

Каменное лицо: как «самый…

Max L

Facebook будет удалять посты с…

Bad Mother Fucker

Facebook будет удалять посты с…

Max L

Facebook будет удалять посты с…

Азат Аабввдеуилл

Politico: от Google потребуют…
null