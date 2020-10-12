СК проверит колледж в Нижнем Новгороде после сообщений о принуждении студентов без сменной обуви ходить босиком Материал редакции
Учащиеся утверждают, что их так наказали, но администрация это отрицает.
Правоохранительные органы в Нижнем Новгороде проверят местный колледж после сообщений о принуждении учащихся, забывших сменную обувь, ходить босиком. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
9 октября журналисты местной новостной программы «Кстати» выпустили сюжет о колледже малого бизнеса, где поговорили с учащимися и их родителями. По их словам, забывших сменку студентов вынуждают ходить по учреждению без обуви. На кадрах видно, что некоторые учащиеся ходят в носках, некоторые надели на них бахилы.
Одна из собеседниц «Кстати» заявила, что это инициатива преподавателя по воспитательной работе Светланы Саранцевой. В разговоре с журналистами педагог это отрицала и предположила, что в аудитории было жарко.
Руководство колледжа в беседе с журналистами заявило, что проверит видео и выяснит, почему учащиеся ходили без обуви.
Нормальный Данила
Когда уйдешь с тж?
Загадка Жака Фреско
@кто это
@московский школьник обувайся и уходи
Странный мангал
обулся и вошел, проверяй
где?
Нормальный Данила
стрёмный
Тарантино совсем ебанулся
Во ахуели а што если у меня одна обувь
Иди купи вторую
Девочкам ходить по холодной бетонке босыми ногами не допустимо! Можно застудить придатки, в лучшем случае заработать цистит! Они будущие мамы!
Удивленный бас
Будущие мамы, двигайте телами!
летим, клубимся в дым,
а о том как кого зовут
на завтра может и не вспомним
А в подстреляных штанах в минус 20 можно?
В моей питерской школе 20 лет назад круче было. Музычка за свой сраный лаковый пол переживала, а информатичка за компы. И всяк входящий был босиком, включая тех кто со сменкой. Желающие надевали общественные войлочные тапки, которые лет 10 не менялись.
Парламентский кофе
А цистит не беспокоит одноклассников?
Свежий микроскоп
Ничего не беспокоило, у нас отопление было и в классах паркет
Бросают ли мелом, выстригают неформатные прически крестом, отправляют домой школьниц переодевать короткие юбки и джинсы в обтяжку, видимо можно даже не спрашивать
Рай для футфетишистов....
Парламентский кофе
в чем прикол
Эх, вспомнил школу.
в Нижнем задорно прям.
Я за то, чтобы в школах и колледжах вообще все всегда босиком ходили. Круто же, домашняя атмосфера.
Удивленный бас
Я дома не хожу босиком, я хожу в тапках
мыши за пятки кусают?
Удивленный бас
Удивленный бас