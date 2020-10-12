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Алексей Боржонов
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СК проверит колледж в Нижнем Новгороде после сообщений о принуждении студентов без сменной обуви ходить босиком Материал редакции

Учащиеся утверждают, что их так наказали, но администрация это отрицает.

69 комментариев
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Правоохранительные органы в Нижнем Новгороде проверят местный колледж после сообщений о принуждении учащихся, забывших сменную обувь, ходить босиком. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

9 октября журналисты местной новостной программы «Кстати» выпустили сюжет о колледже малого бизнеса, где поговорили с учащимися и их родителями. По их словам, забывших сменку студентов вынуждают ходить по учреждению без обуви. На кадрах видно, что некоторые учащиеся ходят в носках, некоторые надели на них бахилы.

Одна из собеседниц «Кстати» заявила, что это инициатива преподавателя по воспитательной работе Светланы Саранцевой. В разговоре с журналистами педагог это отрицала и предположила, что в аудитории было жарко.

Руководство колледжа в беседе с журналистами заявило, что проверит видео и выяснит, почему учащиеся ходили без обуви.

#новости

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69 комментариев
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Резиновый Кирилл

10

Что там в нижнем происходит???

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Нормальный Данила

Резиновый
6

Когда уйдешь с тж?

Ответить

Резиновый Кирилл

Нормальный
10

Загадка Жака Фреско

Ответить

ouxen

Резиновый
1

А ты не разу не бывал в могилки до этого дня точнее вечера

Ответить

Настя Кудри

ouxen
1

Пригласили меня осталась бы навечно

Ответить

Резиновый Кирилл

Нормальный
1

@кто это

Ответить

Кто это

Резиновый
1

Ярик Видеорегистратор еще известен как: Дыня, Дыня из багажника, Дiня, Госпожа Дыня, Арнольд Герасимович Дыня, Господин Дыня

Ответить

Резиновый Кирилл

Кто
2

Да

Ответить

Нормальный

Резинов…
2

Зассал ПВП? 

Ответить

Резиновый Кирилл

Нормаль…
2

Зассал ВВП

Ответить

ouxen

Кто
0

ах он пидр, шифруется

Ответить

Резиновый Кирилл

Нормальный
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Славянский будильник

Резиновый
2

хехехе

Ответить

Нормальный Данила

2

@московский школьник обувайся и уходи 

Ответить

Странный мангал

Нормальный
4

обулся и вошел, проверяй

Ответить

A big purple banana 🍆

Странный
0

где?

Ответить

Mr. LoveJoy

A
0

в пиз..., а, нет, это же Панин

Ответить

Нормальный Данила

Странный
0

стрёмный

Ответить

ouxen

Нормальный
0

обзор?

Ответить

Поверхностный жар

3

И никто никого не послал нахуй? Странно. 

Ответить

rossoshmap

Поверхностный
0

Ройзман 

Ответить

Ракетный якорь

Поверхностный
0

Я могу тебя послать. Ты только попроси.

Ответить

Inevitable

2

Тарантино совсем ебанулся

Ответить

Антон Лисин

Inevitable
0

Начал писать новый сценарий про ебанутуюьроссию.

Ответить

Парламентский кофе

2

С совка повелось, что замами по воспитательной работе всегда ставят бывших надзирательниц колоний с садистскими наклонностями

Ответить

Крепкий стоячок

1

Во ахуели а што если у меня одна обувь

Ответить

rossoshmap

Крепкий
2

Иди купи вторую 

Ответить

Крепкий стоячок

rossoshmap
1

Девочкам ходить по холодной бетонке босыми ногами не допустимо! Можно застудить придатки, в лучшем случае заработать цистит! Они будущие мамы!

Ответить

Удивленный бас

Крепкий
4

Будущие мамы, двигайте телами!

Ответить

ouxen

Удивленный
0

летим, клубимся в дым,
а о том как кого зовут
на завтра может и не вспомним

Ответить

rossoshmap

Крепкий
2

А в подстреляных штанах в минус 20 можно? 

Ответить

ouxen

rossoshmap
0

Да.

Ответить

St Trophey

1

В моей питерской школе 20 лет назад круче было. Музычка за свой сраный лаковый пол переживала, а информатичка за компы. И всяк входящий был босиком, включая тех кто со сменкой. Желающие надевали общественные войлочные тапки, которые лет 10 не менялись.

Ответить

Mmmax

St
2

*А не такая уж и плохая была у меня школа, оказывается

Ответить

Свежий микроскоп

0

У меня так в школе было одно время, никто не умер

Ответить

Парламентский кофе

Свежий
2

А цистит не беспокоит одноклассников?

Ответить

Свежий микроскоп

Парламентский
0

Ничего не беспокоило, у нас отопление было и в классах паркет

Ответить

Mmmax

Свежий
0

Это наброс, да?

Ответить

Свежий микроскоп

Mmmax
0

Правда было такое, в воспитательных целях. В основном из-за того что на перемене не переобувались и бежали на улицу, и нас по приходу ловили и заставляли разуваться

Ответить

rossoshmap

1

По этому башню сорвало пацану? 

Ответить

Mmmax

1

Бросают ли мелом, выстригают неформатные прически крестом, отправляют домой школьниц переодевать короткие юбки и джинсы в обтяжку, видимо можно даже не спрашивать

Ответить

Илья Волочков

0

Рай для футфетишистов....

Ответить

Парламентский кофе

Илья
1
Ответить

ouxen

Парламентский
0

в чем прикол

Ответить

Удивленный бас

ouxen
1

Тарантино любит ноги

Ответить

ouxen

Удивленный
0

вай, впервые слышу

Ответить

Удивленный бас

ouxen
0

С прибытием на Землю

Ответить

ouxen

Удивлен…
0

((

Ответить

Парламентский

ouxen
0
Ответить

Ракетный якорь

0

Я бы в тапочках ходил.

Ответить

ouxen

Ракетный
1

белых

Ответить

Ракетный якорь

ouxen
0

Тогда уже лежал бы в гробике.

Ответить

ouxen

Ракетный
0

трагедия, трагедия

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Очередной поехавший физрук "пошутил"

Ответить

Виталий Лановой

0

Эх, вспомнил школу. 

Ответить

ouxen

Виталий
0

чью

Ответить

Sergey Smirnov

0

Бляяя. Опять мы.

Ответить

Jenny Smith

0

в Нижнем задорно прям.

Ответить

ouxen

Jenny
0

задорно, когда соседские дети на тебя похожи

Ответить

Константин Г.

0

Я за то, чтобы в школах и колледжах вообще все всегда босиком ходили. Круто же, домашняя атмосфера.

Ответить

Удивленный бас

Константин
0

Я дома не хожу босиком, я хожу в тапках

Ответить

Новенький утюг

Удивленный
0

мыши за пятки кусают?

Ответить

Удивленный бас

Новенький
0
Ответить

Новенький утюг

Удивленный
0
Ответить

Удивленный бас

Новеньк…
0

https://i.gifer.com/origin/b9/b9b3c90a6e423029ca9977873d2a6ba4_w200.gif
@Denis Shiryaev 

Ответить

Новенький утюг

Удивлен…
0

по сслыке открылось

Ответить

Антон Лисин

Константин
0

И котиков домашних чтобы приносили и термос с супом и компотом.

Ответить

Евгения Атина

0

Голову она дома не забыла?

Ответить

Антон Лисин

0

Мне говорили, что не охуенный город. Не думал, что на столько.

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