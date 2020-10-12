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Алексей Боржонов
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Facebook будет удалять посты с отрицанием Холокоста. Два года назад Цукерберг не считал это необходимым Материал редакции

Но теперь изменил мнение.

42 комментария
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Facebook объявила об изменениях в своей политике и удалении контента с отрицанием или искажением Холокоста. Об этом сообщается в блоге компании.

Соцсеть объяснила, что приняла решение из-за роста антисемитизма в мире и результатов исследования в США, согласно которому каждый десятый молодой американец считает евреев виновными в Холокосте, а две трети не знают о 6 миллионах погибших. Facebook до конца года также начнёт перенаправлять пользователей, ищущих информацию Холокосте или его отрицании, на страницы с достоверной информацией.

Основатель компании Марк Цукерберг заявил, что боролся с противоречием: с одной стороны, он хотел сохранить свободу высказываний, с другой — минимизировать вред от отрицания или искажения Холокоста. «Провести правильные границы между тем, что является приемлемым, а что неприемлемым, непросто, но с учётом текущего состояния мира я считаю, что это правильный баланс».

В 2018 году Цукерберг утверждал, что хотя он и считает отрицание Холокоста оскорбительным, соцсеть не должна удалять такой контент. Теперь он заявил, что его мнение изменилось из-за увеличения информации о росте насилия на почве антисемитизма. Основатель Facebook добавил, что соцсеть и раньше удаляла посты, восхваляющие убийства на почве ненависти или массовые убийства, в том числе Холокост.

#новости #facebook #холокост

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42 комментария
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solawind

9

удалять не верно, нужно вешать плашку о недостоверности

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Сергей Звезда

solawind
7

 нужно вешать плашку о недостоверности

жёлтую, в виде какой-нибудь геометрической фигуры

Ответить

Зелибоба

Сергей
2

жёлтую, в виде какой-нибудь фамилии

Ответить

Max L

solawind
–1

Ставить плашку о недостоверности, а автора поста отправлять на принудительное лечение 

Ответить

solawind

Max
1

лучше в музей холокоста

Ответить

Марк Варламов

solawind
0

Плашка о недостоверности, повешенная гигантской корпорацией, уж точно развеет теории заговора

Ответить

solawind

Марк
–1

Удаление еще хуже.  Плашка по крайней мере даст возможность остальным людям написать долбоебу что он долбоеб, может со временем задумается

Ответить

Марк Варламов

solawind
0

Да, удаление еще хуже. 
Только вот в соцсетях все существуют в информационном пузыре и аудитория того, кто отрицает холокост, уж точно не напишет, что он долбоеб.

Ответить

solawind

Марк
0

ну, это только отчасти правда, я во время первой волны видел что ковидиотам в том же фб писали.

Ответить

Max L

4

Коммент про ущемление свободы слова и лицемерных либералов

Ответить

Bad Mother Fucker

Max
–1

камент про то, цукерберг не либерал

Ответить

Max L

Bad
2

в моей голове только либералы и Путин!

Ответить

Bad Mother Fucker

Max
2

ебутся?

Ответить

Ze Katze

Bad
0

Хрюк

Ответить

Bad Mother Fucker

2

Как всё-таки хорошо, когда еврей определяет, можно ли что-то писать про Холокост или нет. Должно помочь против антисемитизма.

Ответить

КтоКакБог

Bad
3

Это давно признанный факт, что у евреев монополия на Холокост.

Ответить

Натуральный яд

1
Ответить

Резиновый Кирилл

–1

А ТЖ НЕ БУДЕТ

Ответить

Пластиковое Окно

Резиновый
3

А че сразу Тинькофф?

Ответить

Резиновый Кирилл

Пластиковое
0

@кто это

Ответить

Кто это

Резиновый
0

Я не знаю других имен Пластиковое Окно

Ответить

Ze Katze

Кто
–1

Как можно не узнать замаскированого дыню

Ответить

Пластиковое Окно

Ze
0

Wat? 🤦🏻‍♂️

Ответить

Scentedcreatorfan

0

Теперь он заявил, что его мнение изменилось из-за увеличения информации о росте насилия

Его мнения изменилось из-за хуя акционеров между его булок, ничего нового

Ответить

Max L

Scentedcreatorf…
0

Подожди, они ещё и деньги зарабатывают?

Ответить

Проектный корабль

–4

А что там случилось с евреями что они носятся с этим холокостом.

Ответить

Bad Mother Fucker

Проектный
–2

да так, хуйня, убили несколько миллионов

Ответить

Натуральный яд

Bad
4

Русские:

Ответить

Евгений Шухов

Натуральный
0

Китайцы: снисходительно смотрят на обоих

Ответить

Проектный корабль

Bad
–3

Бывает)

Ответить

solawind

Проектный
0

Почему каждый запутинец на проверку оказывается каким-то чмом? Ни на что не намекаю, просто интересно твое мнение по этому вопросу.

Ответить

Savage Steel

0

Есть о чем задуматься, но не хочется говорить это вслух 

Ответить

Субъективный меч

0

Лучше не трогать. Любителям теории заговора ничего не докажешь, такие действия только придадут им сил и уверенности в своей правоте. В то время как адекватные ребята только ржут над подобным бредом. Есть смысл бороться с только с общественно опасными теориями, типа антипрививочных.

Ответить

Илюхер XXX

0

Отрицание холокоста и борьба с этим отрицанием - тупая хуйня

Ответить

Атлант поправил плечи

–1

Вот и все друзья, мы проиграли 

Ответить

Bad Mother Fucker

Атлант
–2
Ответить

КтоКакБог

Bad
0

По краю свободы ходишь, чувак.

Ответить

Bad Mother Fucker

КтоКакБог
0

камон, мы в России живем

Ответить

ouxen

–3

такой же подонок как и дуров

Ответить

Сергей Ахрем

ouxen
0

это схуяли Дуров подонок?

Ответить

ouxen

Сергей
0

лжец, манипулятор и подментованный

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Max L

ouxen
–2

мразь!

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