Но теперь изменил мнение.

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Facebook объявила об изменениях в своей политике и удалении контента с отрицанием или искажением Холокоста. Об этом сообщается в блоге компании.

Соцсеть объяснила, что приняла решение из-за роста антисемитизма в мире и результатов исследования в США, согласно которому каждый десятый молодой американец считает евреев виновными в Холокосте, а две трети не знают о 6 миллионах погибших. Facebook до конца года также начнёт перенаправлять пользователей, ищущих информацию Холокосте или его отрицании, на страницы с достоверной информацией.

Основатель компании Марк Цукерберг заявил, что боролся с противоречием: с одной стороны, он хотел сохранить свободу высказываний, с другой — минимизировать вред от отрицания или искажения Холокоста. «Провести правильные границы между тем, что является приемлемым, а что неприемлемым, непросто, но с учётом текущего состояния мира я считаю, что это правильный баланс».