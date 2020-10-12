Facebook будет удалять посты с отрицанием Холокоста. Два года назад Цукерберг не считал это необходимым Материал редакции
Но теперь изменил мнение.
Facebook объявила об изменениях в своей политике и удалении контента с отрицанием или искажением Холокоста. Об этом сообщается в блоге компании.
Соцсеть объяснила, что приняла решение из-за роста антисемитизма в мире и результатов исследования в США, согласно которому каждый десятый молодой американец считает евреев виновными в Холокосте, а две трети не знают о 6 миллионах погибших. Facebook до конца года также начнёт перенаправлять пользователей, ищущих информацию Холокосте или его отрицании, на страницы с достоверной информацией.
Основатель компании Марк Цукерберг заявил, что боролся с противоречием: с одной стороны, он хотел сохранить свободу высказываний, с другой — минимизировать вред от отрицания или искажения Холокоста. «Провести правильные границы между тем, что является приемлемым, а что неприемлемым, непросто, но с учётом текущего состояния мира я считаю, что это правильный баланс».
В 2018 году Цукерберг утверждал, что хотя он и считает отрицание Холокоста оскорбительным, соцсеть не должна удалять такой контент. Теперь он заявил, что его мнение изменилось из-за увеличения информации о росте насилия на почве антисемитизма. Основатель Facebook добавил, что соцсеть и раньше удаляла посты, восхваляющие убийства на почве ненависти или массовые убийства, в том числе Холокост.
удалять не верно, нужно вешать плашку о недостоверности
нужно вешать плашку о недостоверности
жёлтую, в виде какой-нибудь геометрической фигуры
Плашка о недостоверности, повешенная гигантской корпорацией, уж точно развеет теории заговора
Да, удаление еще хуже.
Только вот в соцсетях все существуют в информационном пузыре и аудитория того, кто отрицает холокост, уж точно не напишет, что он долбоеб.
Коммент про ущемление свободы слова и лицемерных либералов
камент про то, цукерберг не либерал
Как всё-таки хорошо, когда еврей определяет, можно ли что-то писать про Холокост или нет. Должно помочь против антисемитизма.
А че сразу Тинькофф?
Резиновый Кирилл
@кто это
Теперь он заявил, что его мнение изменилось из-за увеличения информации о росте насилия
Его мнения изменилось из-за хуя акционеров между его булок, ничего нового
да так, хуйня, убили несколько миллионов
Натуральный яд
Русские:
Лучше не трогать. Любителям теории заговора ничего не докажешь, такие действия только придадут им сил и уверенности в своей правоте. В то время как адекватные ребята только ржут над подобным бредом. Есть смысл бороться с только с общественно опасными теориями, типа антипрививочных.
Вот и все друзья, мы проиграли