Disney объявила о масштабной реорганизации: главным бизнесом вместо офлайна станет онлайн-кинотеатр Материал редакции
Главный игрок кинорынка реагирует на последствия пандемии.
Компания Disney проведёт реструктуризацию на фоне пандемии коронавируса Covid-19 и закрытых кинотеатров. Компания намерена отдать приоритет онлайн-стримингу вместо офлайн-бизнеса. Об этом сообщили The Hollywood Reporter, Wall Street Journal и другие СМИ.
Реорганизацию устроил новый генеральный директор Disney Боб Чапек, отвечавший за развитие парков и продуктов компании и возглавивший медиаимперию в феврале. Он заменил на этом посту Боба Айгера, руководившего компанией с 2005 года.
Компания намерена создать новые подразделения для производства контента под цифровые и традиционные платформы. К примеру, одно из подразделений, отвечающее за дистрибуцию, будет определять, где лучше показывать новый фильм, сериал или ТВ-шоу — в онлайн-кинотеатре Disney+ или в офлайне. Кино- и теле-студии компании сосредоточат усилия на контенте не только для офлайн-кинотеатров и телеканалов, но и для стриминг-сервисов.
Чапек допустил, что реорганизация рискует привести к увольнению части сотрудников, но заявил, что это произойдёт в меньших масштабах, чем ранее. В сентябре Disney уволила около 28 тысяч сотрудников парков развлечений — это произошло после объявления властей Калифорнии о том, что местный Disneyland Resort откроется ещё не скоро.
- Disney принадлежат в том числе Marvel (например, «Мстители»), Lucasfilm («Звёздные войны»), Pixar (например, «История игрушек») и National Geographic. Кроме Disney+, компания также владеет онлайн-кинотеатром Hulu, спортивным ESPN Plus и развлекательным Star, который планируется запустить по всему миру;
- Онлайн-кинотеатр Disney+ запустился в США, Канаде и Нидерландах 12 ноября 2019 года. К осени 2020 года он работает и во многих других странах, в том числе европейских. О планах по запуску в России пока неизвестно;
- В странах, где нет Disney+, компания обычно выпускает релизы в офлайн-кинотеатрах: так в этом году уже было с «Мулан». Disney, например, отменила кинотеатральный релиз мультфильма Pixar «Душа» в США и многих других странах — и выпустит его 25 декабря в Disney+;
- Disney — это самая крупная, но не первая корпорация в сфере развлечений, кто решил переориентировать бизнес. NBCUniversal уже переделала часть Comcast Corp. для поддержки онлайн-кинотеатра Peacock, а WarnerMedia — часть AT&T для задач стриминг-сервиса HBO Max.
Теперь кинотеатры будут местом скопления всяких эстетов, как сейчас винил.
Что в этом плохого?
сбер тогда киношки заберёт - совместит с вендингом, банкингом, сетью туалетов и кофеен
О, может, в СберТуалет устроюсь
Невыносимый
оплата смыва и открытия двери в туалете по отпечатку жопы
не заплатил за туалет, сидишь в вонючей кабинке, ждёшь, когда друг Санёк перешлёт 30 рублей... киберпанк...
Будете там ибаться со своими "боевыми подругами" и кидать зиги в тик ток на фоне пустого кинозала
Рядовой торшер
Когда последний раз был в кинотеатре, туда приходили пожрать и пообсуждать с залом фильм во время самого фильма. Где вы там эстетов нашли понятия не имею.
Тебе про будущее говорят
Рядовой торшер
Что от твоего уточнения изменилось? Быдло после заявления диснея вдруг перестанет считать кинотеатры местом сбора?
не будут, потому что не будет, блядь, кинотеатров
Возьми для примера Московский кинотеатр «Пионер» которым частично владеет Абрамович, или «Мир Искусства» оно будет получать спонсирование от любителей этой темы с деньгами, либо фанатами, это своя атмосфера и закреплённая ниша, она никуда не пропадёт, но просто потеряет популярность.
Теперь кинотеатрам будет писда потому что дисней до пандемии большую часть кассы им делал.
Те что останутся может и будут чем-то другим.
Я все видел
Да я нихуя не удивлюсь если они вскоре купят нетфликс и как всегда это будет ниразу не монополизация рынка
надеюсь тогда они выкинут эту парашу с именем "Звездные войны"
Господи неужели кинотеатры наконец-то сдохнут, спасибо
Ты же в курсе, что в них можно не ходить?
Ну да, только вот надо ждать по 6-8 месяцев, чтобы что-то посмотреть в цифре.
Кто бы что не говорил, но просмотр фильма в кино на хорошем экране в тысячу раз круче, чем дома. Особенно если это какой-нибудь эпик типа интерстеллара
Спасибо, теперь я знаю, что все унылое говно это один холдинг
Слыш, за базар о National Geographic ответь
а почему такого отдела не было, когда они собирались запускать стриминг? было же очевидно, что нельзя делать большой сервис и тягаться с нетфликсом только на кине марвел, просто старом кине и одном-двумя крупными сериалами в год
Потому как онлайн-кинотеатры не обеспечивают той же прибыли, которую приносят обычные. Иначе бы киноделы давно уже туда перешли. Дисней вынужден податься интернет-стриминг от безысходности. Но полагаю, что за редким исключением он при этом существенно сократит бюджеты картин. Поэтому если кто-то считает, что на него посыплется тот же вал блокбастеров, что и раньше, только сразу в цифре, то по-моему мнению он сильно заблуждается.
Местные задроты и сычи, конечно, рады! Остальным же напоминаю, что это только начало. И скоро единственное место куда вы сможете сходить будет будка во дворе, где вам заменят батарейки в чипе;)