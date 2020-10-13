Главный игрок кинорынка реагирует на последствия пандемии.

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Компания Disney проведёт реструктуризацию на фоне пандемии коронавируса Covid-19 и закрытых кинотеатров. Компания намерена отдать приоритет онлайн-стримингу вместо офлайн-бизнеса. Об этом сообщили The Hollywood Reporter, Wall Street Journal и другие СМИ.

Реорганизацию устроил новый генеральный директор Disney Боб Чапек, отвечавший за развитие парков и продуктов компании и возглавивший медиаимперию в феврале. Он заменил на этом посту Боба Айгера, руководившего компанией с 2005 года.

Компания намерена создать новые подразделения для производства контента под цифровые и традиционные платформы. К примеру, одно из подразделений, отвечающее за дистрибуцию, будет определять, где лучше показывать новый фильм, сериал или ТВ-шоу — в онлайн-кинотеатре Disney+ или в офлайне. Кино- и теле-студии компании сосредоточат усилия на контенте не только для офлайн-кинотеатров и телеканалов, но и для стриминг-сервисов.

Чапек допустил, что реорганизация рискует привести к увольнению части сотрудников, но заявил, что это произойдёт в меньших масштабах, чем ранее. В сентябре Disney уволила около 28 тысяч сотрудников парков развлечений — это произошло после объявления властей Калифорнии о том, что местный Disneyland Resort откроется ещё не скоро.

Disney принадлежат в том числе Marvel (например, «Мстители»), Lucasfilm («Звёздные войны»), Pixar (например, «История игрушек») и National Geographic. Кроме Disney+, компания также владеет онлайн-кинотеатром Hulu, спортивным ESPN Plus и развлекательным Star, который планируется запустить по всему миру;



Онлайн-кинотеатр Disney+ запустился в США, Канаде и Нидерландах 12 ноября 2019 года. К осени 2020 года он работает и во многих других странах, в том числе европейских. О планах по запуску в России пока неизвестно;

В странах, где нет Disney+, компания обычно выпускает релизы в офлайн-кинотеатрах: так в этом году уже было с «Мулан». Disney, например, отменила кинотеатральный релиз мультфильма Pixar «Душа» в США и многих других странах — и выпустит его 25 декабря в Disney+;

Disney — это самая крупная, но не первая корпорация в сфере развлечений, кто решил переориентировать бизнес. NBCUniversal уже переделала часть Comcast Corp. для поддержки онлайн-кинотеатра Peacock, а WarnerMedia — часть AT&T для задач стриминг-сервиса HBO Max.

