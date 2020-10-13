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Сергей Звезда
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Disney объявила о масштабной реорганизации: главным бизнесом вместо офлайна станет онлайн-кинотеатр Материал редакции

Главный игрок кинорынка реагирует на последствия пандемии.

44 комментария
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Компания Disney проведёт реструктуризацию на фоне пандемии коронавируса Covid-19 и закрытых кинотеатров. Компания намерена отдать приоритет онлайн-стримингу вместо офлайн-бизнеса. Об этом сообщили The Hollywood Reporter, Wall Street Journal и другие СМИ.

Реорганизацию устроил новый генеральный директор Disney Боб Чапек, отвечавший за развитие парков и продуктов компании и возглавивший медиаимперию в феврале. Он заменил на этом посту Боба Айгера, руководившего компанией с 2005 года.

Компания намерена создать новые подразделения для производства контента под цифровые и традиционные платформы. К примеру, одно из подразделений, отвечающее за дистрибуцию, будет определять, где лучше показывать новый фильм, сериал или ТВ-шоу — в онлайн-кинотеатре Disney+ или в офлайне. Кино- и теле-студии компании сосредоточат усилия на контенте не только для офлайн-кинотеатров и телеканалов, но и для стриминг-сервисов.

Чапек допустил, что реорганизация рискует привести к увольнению части сотрудников, но заявил, что это произойдёт в меньших масштабах, чем ранее. В сентябре Disney уволила около 28 тысяч сотрудников парков развлечений — это произошло после объявления властей Калифорнии о том, что местный Disneyland Resort откроется ещё не скоро.

  • Disney принадлежат в том числе Marvel (например, «Мстители»), Lucasfilm («Звёздные войны»), Pixar (например, «История игрушек») и National Geographic. Кроме Disney+, компания также владеет онлайн-кинотеатром Hulu, спортивным ESPN Plus и развлекательным Star, который планируется запустить по всему миру;
  • Онлайн-кинотеатр Disney+ запустился в США, Канаде и Нидерландах 12 ноября 2019 года. К осени 2020 года он работает и во многих других странах, в том числе европейских. О планах по запуску в России пока неизвестно;
  • В странах, где нет Disney+, компания обычно выпускает релизы в офлайн-кинотеатрах: так в этом году уже было с «Мулан». Disney, например, отменила кинотеатральный релиз мультфильма Pixar «Душа» в США и многих других странах — и выпустит его 25 декабря в Disney+;
  • Disney — это самая крупная, но не первая корпорация в сфере развлечений, кто решил переориентировать бизнес. NBCUniversal уже переделала часть Comcast Corp. для поддержки онлайн-кинотеатра Peacock, а WarnerMedia — часть AT&T для задач стриминг-сервиса HBO Max.

#новости #disney #стриминг #кино

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44 комментария
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Sloy Pyli

20

Теперь кинотеатры будут местом скопления всяких эстетов, как сейчас винил.

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Сергей Васильев

Sloy
1

Что в этом плохого?

Ответить

Sloy Pyli

Сергей
6

Совершенно ничего плохого, кто-то любит и ценит, кто-то проходит мимо.

Ответить

Ваша Закладко

Sloy
3

сбер тогда киношки заберёт - совместит с вендингом, банкингом, сетью туалетов и кофеен 

Ответить

Обосранный унитаз

Ваша
2

О, может, в СберТуалет устроюсь

Ответить

Невыносимый

Обосран…
0

оплата смыва и открытия двери в туалете по отпечатку жопы

не заплатил за туалет, сидишь в вонючей кабинке, ждёшь, когда друг Санёк перешлёт 30 рублей... киберпанк...

Ответить

A big purple banana 🍆

Сергей
0

Будете там ибаться со своими "боевыми подругами" и кидать зиги в тик ток на фоне пустого кинозала

Ответить

Рядовой торшер

Sloy
1

Когда последний раз был в кинотеатре, туда приходили пожрать и пообсуждать с залом фильм во время самого фильма. Где вы там эстетов нашли понятия не имею.

Ответить

Илюхер XXX

Рядовой
5

Тебе про будущее говорят

Ответить

Ваша Закладко

Илюхер
0

только тикток сериалы. навсегда

Ответить

Рядовой торшер

Илюхер
0

Что от твоего уточнения изменилось? Быдло после заявления диснея вдруг перестанет считать кинотеатры местом сбора?

Ответить

Marow from Neverland

Sloy
0

не будут, потому что не будет, блядь, кинотеатров

Ответить

Sloy Pyli

Marow
1

Возьми для примера Московский кинотеатр «Пионер» которым частично владеет Абрамович, или «Мир Искусства» оно будет получать спонсирование от любителей этой темы с деньгами, либо фанатами, это своя атмосфера и закреплённая ниша, она никуда не пропадёт, но просто потеряет популярность.

Ответить

Вова А.

Sloy
1

и чавкающих шуршащих попкорном пьющих пивасик компаний

Ответить

Игорь Валерьевич

Sloy
0

Теперь кинотеатрам будет писда потому что дисней до пандемии  большую часть кассы им делал. 
Те что останутся может и будут чем-то другим.

Ответить

Рядовой торшер

8

А без ковида до стриминга нельзя было дойти?

Ответить

Владимир Филатов

Рядовой
2
Ответить

Алексей Селезнев

Владимир
3

Я все видел 

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
1

яндекс почему-то не ту картинку копировал

Ответить

Артем Семенюк

Рядовой
1

Они так и планировали, Но карантин все ускорил

Ответить

пепси

6

Бля аж писька встала

Ответить

Алексей Селезнев

4

Да я нихуя не удивлюсь если они вскоре купят нетфликс и как всегда это будет ниразу не монополизация рынка 

Ответить

пепси

Алексей
5

можна нинада

Ответить

A big purple banana 🍆

Алексей
0

надеюсь тогда они выкинут эту парашу с именем "Звездные войны"

Ответить

Илюхер XXX

–3

Господи неужели кинотеатры наконец-то сдохнут, спасибо

Ответить

Meg Walker

Илюхер
7

Ты же в курсе, что в них можно не ходить?

Ответить

Александр Вересаев

Meg
5

Ну да, только вот надо ждать по 6-8 месяцев, чтобы что-то посмотреть в цифре.

Ответить

Mmmax

Илюхер
0

Не сдохнут.
Следующее поколение: плазма на 2-3 хаты от застройщиков и кабинетики от тиндоров

Ответить

Scentedcreatorfan

Илюхер
0

Кто бы что не говорил, но просмотр фильма в кино на хорошем экране в тысячу раз круче, чем дома. Особенно если это какой-нибудь эпик типа интерстеллара

Ответить

A big purple banana 🍆

3

Спасибо, теперь я знаю, что все унылое говно это один холдинг

Ответить

Леонид Федотов

A
1

Слыш, за базар о National Geographic ответь

Ответить

A big purple banana 🍆

Леонид
0

не отвечу, не смотрю телек

Ответить

Сергей Васильев

1
Ответить

Проектный корабль

1

Кто то ещё ходит в кино, да, любители дышать пердежом и вонючей едой.

Ответить

ouxen

1

Да и хуй с ними

Ответить

Данила

1

Будут ли ебать дисней после всяких гуглов и фейсбуков?

Ответить

Владимир Филатов

0
Ответить

пепси

0

I DEMAND THE SEQUEL FOLLOWING THE ENDING OF STAR WARS REBEL SERIES 

Ответить

Marow from Neverland

0

а почему такого отдела не было, когда они собирались запускать стриминг? было же очевидно, что нельзя делать большой сервис и тягаться с нетфликсом только на кине марвел, просто старом кине и одном-двумя крупными сериалами в год

Ответить

Романелло Кивогенс

Marow
0

Потому как онлайн-кинотеатры не обеспечивают той же прибыли, которую приносят обычные. Иначе бы киноделы давно уже туда перешли. Дисней вынужден податься интернет-стриминг от безысходности. Но полагаю, что за редким исключением он при этом существенно сократит бюджеты картин. Поэтому если кто-то считает, что на него посыплется тот же вал блокбастеров, что и раньше, только сразу в цифре, то по-моему мнению он сильно заблуждается.  

Ответить

Ольга Щербинина

0

Ахаха то есть мяу

Ответить

Антон Лисин

0

Наконец-то 

Ответить

vvtwittep

0

Т.е. ковид и ему подобных решили оставить в медийном поле навсегда? 

Ответить

vvtwittep

–1

Местные задроты и сычи, конечно, рады! Остальным же напоминаю, что это только начало. И скоро единственное место куда вы сможете сходить будет будка во дворе, где вам заменят батарейки в чипе;)

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