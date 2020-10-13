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Алексей Боржонов
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Студента, подозреваемого в стрельбе на остановке в Нижегородской области, нашли мёртвым Материал редакции

По предварительным данным, он покончил с собой.

7 комментариев
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18-летнего студента, открывшего стрельбу в посёлке Большеорловское в Нижегородской области, нашли мёртвым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В Следственном комитете РИА «Новости» эту информацию подтвердили.

Из слов собеседника РИА следует, что стрелявший покончил с собой. Тело нашли в лесу неподалёку от остановки, где произошло убийство нескольких человек.

Стрельба произошла на остановке вечером 12 октября. Официально СК сообщил о трёх погибших и трёх раненых, позже РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили о четырёх погибших и пятерых пострадавших.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что причиной стрельбы стал конфликт между открывшим стрельбу 18-летним Данилом Монаховым и его бабушкой. Сначала он ранил её из ружья, потом выстрелил в соседа, после этого — в двух людей на остановке, заявил собеседник агентства.

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#новости

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7 комментариев
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Настя Кудри

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Я за это попаду в ад, но это как же надо было заебать бедного ребёнка, чтобы он взял ружьё и выстрелил в заебывавшего?

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Хороший паркур

Настя
3

Дети разные бывают. Иногда они считают что их заебывают просто за вопрос или обычную фразу.

Причин очень много
Заебать могло что и кто угодно. Просто эти люди попались под руку когда сорвало кукухуу

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Хороший паркур

0

Ничего теперь не прояснится.
Зато удобно придумать нужную причину.

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Мутный рубин

Хороший
2

Игори виноваты! Запретить, етить!

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Хороший паркур

Мутный
1

Я бы Олегов и Викторов запретил

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Kir Kirsky

0

Искали всю ночь и нашли неподалеку от остановки? Может ещё в спину застрелился?

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Андрей Владимирович

0

Покончил с собой из снайперской винтовки с 1200 м

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