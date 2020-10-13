Студента, подозреваемого в стрельбе на остановке в Нижегородской области, нашли мёртвым Материал редакции
По предварительным данным, он покончил с собой.
18-летнего студента, открывшего стрельбу в посёлке Большеорловское в Нижегородской области, нашли мёртвым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В Следственном комитете РИА «Новости» эту информацию подтвердили.
Из слов собеседника РИА следует, что стрелявший покончил с собой. Тело нашли в лесу неподалёку от остановки, где произошло убийство нескольких человек.
Стрельба произошла на остановке вечером 12 октября. Официально СК сообщил о трёх погибших и трёх раненых, позже РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили о четырёх погибших и пятерых пострадавших.
Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что причиной стрельбы стал конфликт между открывшим стрельбу 18-летним Данилом Монаховым и его бабушкой. Сначала он ранил её из ружья, потом выстрелил в соседа, после этого — в двух людей на остановке, заявил собеседник агентства.
Я за это попаду в ад, но это как же надо было заебать бедного ребёнка, чтобы он взял ружьё и выстрелил в заебывавшего?
Хороший паркур
Дети разные бывают. Иногда они считают что их заебывают просто за вопрос или обычную фразу.
Причин очень много
Заебать могло что и кто угодно. Просто эти люди попались под руку когда сорвало кукухуу
Искали всю ночь и нашли неподалеку от остановки? Может ещё в спину застрелился?