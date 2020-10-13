Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за неизвестной болезни участника исследования Материал редакции
Американская фармкомпания заявила, что несмотря на последнюю стадию испытаний, безопасность людей важнее.
Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса из-за неизвестной болезни, выявленной у одного из участников, сообщили на официальном сайте фармкомпании.
Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования совместно с врачами Johnson & Johnson изучают болезнь участника, имя которого не раскрывается. Дополнительную информацию о здоровье добровольца обещают опубликовать после сбора необходимых данных.
23 сентября Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины. В нём должны принять участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и Южно-Африканской Республики. В ходе исследования компания изучает «безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо». Johnson & Johnson рассчитывала, что первая партия препарата будет готова и доступна в начале 2021 года.
Хороший паркур
У нас уже все слабые подохли. Остались более приспособленные
Весенний блик
Не все. Я же ещё живой.
Отечественный цвет
пройдемте на вакцинацию, уважаемый
Так тут не побочка, а неизвестная болезнь, тем более сейчас же проводится третий этап, зачем ныть?
Covid-20?
На самом деле такие приостановки бывают и это нормально. Точно так же приостанавливали недавно испытания вакцина от Оксфорда. Тоже из-за тяжелой болезни одного из участников. Выясняли, не могла ли вакцина к ней привести. Потом испытания возобновили.
А между тем, Pfizer уже начали испытания на детях до 12 лет. И мне кажется, у них самая перспективная вакцина, до конца октября уже должны стать известны результаты. Эта фирма разрабатывает антидепрессант, среди прочего, который мне когда-то помог. Я в них верю.
Боевой Влад
Привет не рвись
Внезапный Денис
Ну ты же производишь говно. И государство производит говно.
Смотри как гармонично все в итоге.
Израильский спрей
Они там от раковых больных еле отбиваются, ковидные иски совсем добьют бедолаг
Все правильно, разработка вакцины не должна быть ускорена вопреки устоявшимся принципам в угоду политиканов. Долгосрочные побочные эффектиы должны быть выявлены прежде чем будет рассматриваться возможность выкатывать какой-то прототип на значительную часть населения.
Как всякие безделушки делать, так Европа и США впереди планеты всей, как что-то действительно важное и нужно, так Россия! Чудеса?!
Чё, утренняя смена на пост вышла?
Толи наша российская вакцина! Ну тууупые..
"из-за неизвестной болезни участника исследования"
Фото заболевшего участника