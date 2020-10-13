Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования совместно с врачами Johnson & Johnson изучают болезнь участника, имя которого не раскрывается. Дополнительную информацию о здоровье добровольца обещают опубликовать после сбора необходимых данных.

23 сентября Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины. В нём должны принять участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и Южно-Африканской Республики. В ходе исследования компания изучает «безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо». Johnson & Johnson рассчитывала, что первая партия препарата будет готова и доступна в начале 2021 года.