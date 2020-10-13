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Ирина Маркина
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Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за неизвестной болезни участника исследования Материал редакции

Американская фармкомпания заявила, что несмотря на последнюю стадию испытаний, безопасность людей важнее.

40 комментариев
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Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса из-за неизвестной болезни, выявленной у одного из участников, сообщили на официальном сайте фармкомпании.

Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования совместно с врачами Johnson & Johnson изучают болезнь участника, имя которого не раскрывается. Дополнительную информацию о здоровье добровольца обещают опубликовать после сбора необходимых данных.

23 сентября Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины. В нём должны принять участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и Южно-Африканской Республики. В ходе исследования компания изучает «безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо». Johnson & Johnson рассчитывала, что первая партия препарата будет готова и доступна в начале 2021 года.

#новости #коронавирус #вакцина #сша

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40 комментариев
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Весенний блик

29

Россия: куча побочек? Да, поебать. Вакцинируем народ. Кто сдохнет значит был слаб и в Спарте такие не нужны.

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Хороший паркур

Весенний
10

У нас уже все слабые подохли. Остались более приспособленные

Ответить

Весенний блик

Хороший
6

Не все. Я же ещё живой.

Ответить

Отечественный цвет

Весенний
17

пройдемте на вакцинацию, уважаемый

Ответить

Весенний блик

Отечественный
0

Только после Вас.

Ответить

Daniil Minashkin

Весенний
–4

Так тут не побочка, а неизвестная болезнь, тем более сейчас же проводится третий этап, зачем ныть?

Ответить

Отечественный цвет

19

"Jonsons baby не щиплет глазки", 
"Jonsons baby - вирусы, как в сказке"

Ответить

drama llama

5

Covid-20?

Ответить

Слава Инженеров

drama
43

Covid-19s max

Ответить

Darya Timofeeva

4

Как обычно найдется тот, кто нафидит

Ответить

Артем Стажаров

4

На самом деле такие приостановки бывают и это нормально. Точно так же приостанавливали недавно испытания вакцина от Оксфорда. Тоже из-за тяжелой болезни одного из участников. Выясняли, не могла ли вакцина к ней привести. Потом испытания возобновили. 
А между тем, Pfizer уже начали испытания на детях до 12 лет. И мне кажется, у них самая перспективная вакцина, до конца октября уже должны стать известны результаты. Эта фирма разрабатывает антидепрессант, среди прочего, который мне когда-то помог. Я в них верю. 

Ответить

Компьютерный Илья

–13

Почему частные компании производят вакцины??? Этим должно заниматься только государство....

Ответить

Боевой Влад

Компьютерный
9

Привет не рвись 

Ответить

Компьютерный Илья

Боевой
1

Привет

Ответить

Aleksey Stepanenko

Боевой
0

Привет подстрижись

Ответить

Личной браслет

Компьютерный
2

Лично Сталин

Ответить

Внезапный Денис

Компьютерный
2

Ну ты же производишь говно. И государство производит говно.
Смотри как гармонично все в итоге.

Ответить

Funashimi

Внезапный
1

Гавнонично

Ответить

ad unguem

Компьютерный
0

Еще скажи, что лекарства тоже должны государства производить.

Ответить

Личной браслет

–5

Дурачкам незнакомо такое понятие, как "вынужденные потери", очень жаль, а могли спасти миллиардов человек....

Ответить

Slow Dimon

Личной
1

Это и были вынужденные потери, глупенький.

Ответить

Израильский спрей

Личной
1

Они там от раковых больных еле отбиваются, ковидные иски совсем добьют бедолаг

Ответить

Иван Богданов

Личной
0

Согласен. Бабы ещё нарожают

Ответить

ad unguem

1

Все правильно, разработка вакцины не должна быть ускорена вопреки устоявшимся принципам в угоду политиканов. Долгосрочные побочные эффектиы должны быть выявлены прежде чем будет рассматриваться возможность выкатывать какой-то прототип на значительную часть населения.

Ответить

Don Pedro

ad
0

Нихуя себе ты Кэп Очевидность!

Ответить

ad unguem

Don
1

Ну иногда очевидное тоже нужно писать, пока не налетели любители теорий заговоров

Ответить

Александр Петренко

–11

Как всякие безделушки делать, так Европа и США впереди планеты всей, как что-то действительно важное и нужно, так Россия! Чудеса?!

Ответить

Андрей Штольц

Александр
2

Чё, утренняя смена на пост вышла?

Ответить

Офицерский файл

Андрей
1

Этот на три минуты раньше, на работу пришел

Ответить

Алиса Барышман

Андрей
0
Ответить

Semen Semenov

0

Толи наша российская вакцина! Ну тууупые..

Ответить

Весенний блик

Semen
1

Наша вакцина первая в мире, у нее нет аналогов, ко-ко-ко.

Ответить

Илюхер XXX

0

Императорскокоронавирус

Ответить

ouxen

0

В рашке запретят импортные вакцины?

Ответить

Дима Потапов-Волынский

0

Если COVID-19 так популярен, то где же COVID-19 2? А, вот же...

Ответить

Алексей Панкратов

0

Пфф... Лохи. Так вы !!!!ПЕРВЫМИ В  МИРЕ!!!!!! никогда и не станете. 

Ответить

Педагогический фонарь

0

Почему корпорация использует подопытных в основном из латинской Америки?

Ответить

alexferman

Педагогический
0

Нацисты, сэр

Ответить

Руслан Астратов

0

"из-за неизвестной болезни участника исследования"

Фото заболевшего участника 

Ответить

пепси

–2

Что ж ты фраер сдал назад... Не по масти ковид тебе!

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