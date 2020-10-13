С мерчём, агитационным роликом и программой.

В закладки

Рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США на ноябрьских выборах в 2020 году, опубликовал первый агитационный ролик и запустил сайт в поддержку своей кандидатуры.

В видео Уэст произносит речь на фоне чёрно-белого американского флага задаёт вопросы о «судьбе Америки», «нации», «справедливости» и «будущем». Затем предлагает жителям страны «действовать на основе веры», чтобы «процветать», и создавать семьи, чтобы построить «более сильную страну». «Обратившись к вере, мы станем такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть», — сказал Уэст.

В конце ролика Уэст предлагает отдать голос за него, хотя, как отмечает Forbes, математически рэпер не сможет победить на выборах из-за позднего старта кампании в июле и регистрации только в нескольких штатах.

На сайте рэпера продаётся одежда с принтами «Голосуй за Канье» и «Господь, сохрани Америку». Также там опубликована программа Уэста из 10 пунктов. Среди них «восстановление веры и конституционной приверженности свободе вероисповедания», реформа образовательной системы, правосудия, а также изменение «подхода к политике», которая «обращается ко всем американцам одинаково, вне зависимости от расы, цвета кожи или этноса».