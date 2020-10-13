Новости
Алексей Боржонов
799

Канье Уэст запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на выборах президента в 2020 году Материал редакции

С мерчём, агитационным роликом и программой.

25 комментариев
В закладки
ye @kanyewest
http://kanye2020.country we stepping out on faith https://t.co/ypQfooB35w

Рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США на ноябрьских выборах в 2020 году, опубликовал первый агитационный ролик и запустил сайт в поддержку своей кандидатуры.

В видео Уэст произносит речь на фоне чёрно-белого американского флага задаёт вопросы о «судьбе Америки», «нации», «справедливости» и «будущем». Затем предлагает жителям страны «действовать на основе веры», чтобы «процветать», и создавать семьи, чтобы построить «более сильную страну». «Обратившись к вере, мы станем такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть», — сказал Уэст.

В конце ролика Уэст предлагает отдать голос за него, хотя, как отмечает Forbes, математически рэпер не сможет победить на выборах из-за позднего старта кампании в июле и регистрации только в нескольких штатах.

На сайте рэпера продаётся одежда с принтами «Голосуй за Канье» и «Господь, сохрани Америку». Также там опубликована программа Уэста из 10 пунктов. Среди них «восстановление веры и конституционной приверженности свободе вероисповедания», реформа образовательной системы, правосудия, а также изменение «подхода к политике», которая «обращается ко всем американцам одинаково, вне зависимости от расы, цвета кожи или этноса».

Уэст объявил о планах баллотироваться в президенты за четыре месяца до выборов — в июле. Он поделился своими взглядами на устройство Америки и пообещал обустроить президентскую администрацию по модели Ваканды — вымышленной страны из комиксов Marvel.

Канье Уэст объявил о планах баллотироваться в…
Рэпер давно говорил, что хочет стать президентом в 2020 или 2024 годах, но планирует ли он…
tjournal.ru

#новости #сша #каньеуэст

Алексей Боржонов PLUS
+49 689
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u043d\u044c\u0435\u0443\u044d\u0441\u0442"], "comments": 25, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 222680, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Oct 2020 08:57:25 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Хороший паркур

1

Хайпожор

Ответить

Символический Денис

Хороший
4

Это он почву прощупывает, чтобы к 2024 были готовы

Ответить

Весенний блик

Хороший
0

Тогда почему на своей смерти не хайпанет? Вроде рабочий вариант.

Ответить

Илюхер XXX

Хороший
0

Он еще сто лет назад говорил шо будет баллотироваться

Ответить

Руководящий бокал

2

С мерчём

С чём?

Ответить

Хороший паркур

Руководящий
4

К с мерчём к нам придёт - от мерча и погибнет

Ответить

Весенний блик

Хороший
0

Так и скажи, что 100$ зажал.

Ответить

Хороший паркур

Весенний
0

За Гошу - не зажал бы. А тут - какой-то хер непонятный

Ответить

Компьютерный Илья

Руководящий
2

Мерчё

Ответить

Сергей Сергеев

2
Ответить

Kostya Zubanov

Сергей
0

боюсь, это узкий взгляд на ситуацию

Ответить

Сергей Сергеев

Kostya
1

слабовидящие люди часто щурятся, чтобы лучше увидеть объект 
а у Джеки сверхзрение на постоянке

Ответить

Провинциальный татарин

0

Он же тупой, еще и верующий, какой президент

Ответить

alexferman

Провинциальный
6

тупой

верующий

какой президент

Образцовый

Ответить

Провинциальный татарин

alexferman
0

Он пешка Трампа

Ответить

Весенний блик

1

Я бы не назвал это сайтом "в поддержку своей кандидатуры". Это просто какой-то простенький интернет-магазин.

Ответить

Компьютерный Илья

0

Лучший репер в мире.

Ответить

Хороший паркур

Компьютерный
1

Кто? Ноунейм какой-то

Ответить

thetrickster

Компьютерный
0

Оксюморон, примерно как самое вкусное говно на свете.

Ответить

Компьютерный Илья

thetrickster
0

Все кто хейтит что-то – ограниченное быдло!!!

Ответить

alexferman

0

Его до сих пор не отпустило?

Ответить

Владимир Земсков

0

Он же вроде как кукухой поехал на своей вере и принятии своей личности в роде мессии.

Ответить

Илюхер XXX

Владимир
0

Канье действительно бог

Ответить

Илюхер XXX

0

окей гугол, как получить гражданство сша за две недели

Ответить

Одиночный Пхукет

0

За три недели до выборов. Очень своевременно.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Студента, подозреваемого в стрельбе на остановке в Нижегородской области, нашли мёртвым
По предварительным данным, он покончил с собой.
127
Новости
В России впервые выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Всего — почти 1,3 миллиона случаев.
193
Новости
Марш гордости в Минске: массовые задержания, разгоны с водомётами и отключение интернета. Главное
Один из самых жёстких протестов в Белоруссии за последнее время.
248
Популярное за три дня
Пора валить
Новые первые рабочие дни в Швеции
Вторая попытка поработать в Гетеборге и очередное переосмысление ценностей.
83
Twitter
22
Новости
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными оппозиционерами
Круглый стол, таблички с именами и цветы в изоляторе.
176
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

пепси

«Я думал, мне конец»: турист из…

Виталий Иванович…

Студента, подозреваемого в…

bro mi

Студента, подозреваемого в…

bro mi

Студента, подозреваемого в…

Одиночный Пхукет

Канье Уэст запустил сайт в…

bro mi

Студента, подозреваемого в…

bro mi

Студента, подозреваемого в…

Andrey Dolg

Запись в подсайте Twitter

Александр

В Нижегородской области…

bro mi

Студента, подозреваемого в…

Деловая Колбаса

«Я думал, мне конец»: турист из…

Деловая Колбаса

«Я думал, мне конец»: турист из…

Ярик…

Я собрал 30 интересных…

Дитковский

Я собрал 30 интересных…

пепси

«Я думал, мне конец»: турист из…

Dmitry Nosov

«Я думал, мне конец»: турист из…

azbr

Disney объявила о масштабной…

Илюхер XXX

Канье Уэст запустил сайт в…

Дмитрий Орлов

Канье Уэст запустил сайт в…

Илюхер XXX

Канье Уэст запустил сайт в…
null