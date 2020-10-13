Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный Софт» и «Руссофт» написали письмо главе Минцфиры Максуту Шадаеву и попросили отменить сбор данных о работниках в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо IT-ассоциаций.

Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работников, в том числе номера их телефонов, машин и транспортных карт. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока.