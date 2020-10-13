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Алексей Боржонов
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IT-компании пожаловались в Минцифры на требование собирать данные о сотрудниках в Москве и отправлять их мэрию Материал редакции

Они считают информацию персональной и указывают, что не могут передавать её третьим лицам.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный Софт» и «Руссофт» написали письмо главе Минцфиры Максуту Шадаеву и попросили отменить сбор данных о работниках в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо IT-ассоциаций.

  • Компании утверждают, что без согласия работников они не могут собирать данные и передавать их третьим лицам, за исключением особых случаев, предусмотренных законов. Указ мэра к ним не относится, говорится в письме. При этом, если же работник откажется сообщить информацию о себе, отвечать за это будет организация;
  • Кроме того, говорится в письме, большинство компаний не владеет запрашиваемыми данными сотрудников, поскольку это предполагает затраты на кадровое и техническое обеспечение;
  • Ассоциации предложили исключить из требований обязательное предоставления информации о номере автомобиля, мобильном телефоне, номерах транспортных карт и некоторых других данных. Также они предложили не заставлять организации отчитываться о переведённых на удалёнку сотрудниках еженедельно, если их число не меняется;
  • В мэрии Москвы «Коммерсанту» заявили, что запрашиваемые данные не считаются персональными, так как работодатель может передавать их без привязки к ФИО.

Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работников, в том числе номера их телефонов, машин и транспортных карт. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

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4 комментария
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Весенний блик

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Да кому они там пожаловались. Пусть слушаются и повинуются.

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Весенний блик

Весенний
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Призыв @Дмитрий Орлов.

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Хороший паркур

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дышло сейчас повернется как надо и все станет сразу законным

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Весенний блик

Хороший
0

Ты хотел сказать "стрелочка"?

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