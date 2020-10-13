Данные должны быть заверены квалифицированной электронной подписью, а она есть только у 20% руководителей.

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Четыре из пяти московский компаний не могут выполнить указ Сергея Собянина о передаче данных сотрудников на удалёнке. Об этом «Ведомостям» сообщил Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора.

Согласно указу мэра Москвы, работодатели должны еженедельно сообщать в мэрию номера телефонов, автомобилей, а также карт «Тройка» и социальных карт сотрудников, работающих удалённо. Порочкин рассказал, что передаваемые данные должны быть заверены квалифицированной электронной подписью (ЭП) руководителя предприятия, но до 80% директоров малых и средних предприятий её не имеют, так как это не обязательное условие ведения бизнеса.

Омбудсмен уточнил, что пока нет информации от мэрии Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭП. Он добавил, что множество компаний столкнётся с перспективой штрафа и приостановки деятельности из-за игнорирования требования властей.

По оценке «Ведомостей», с проблемами из-за отсутствия ЭП могут столкнуться примерно 330 тысяч малых и средних предприятий и 220 тысяч ИП. Изготовление ЭП занимает несколько дней и проводится только в специальных центрах, некоторые из которых уже подняли цены за стандартную услугу.

Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работниках. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока. 12 октября в работе сервиса по контролю за удалёнкой в Москве произошли сбои. Мэрия объяснила это подачей заявок в последний момент.