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Артём Мазанов
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«Ведомости»: четыре из пяти компаний не могут выполнить указ Собянина о передаче данных сотрудников на удалёнке Материал редакции

Данные должны быть заверены квалифицированной электронной подписью, а она есть только у 20% руководителей.

47 комментариев
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Четыре из пяти московский компаний не могут выполнить указ Сергея Собянина о передаче данных сотрудников на удалёнке. Об этом «Ведомостям» сообщил Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора.

Согласно указу мэра Москвы, работодатели должны еженедельно сообщать в мэрию номера телефонов, автомобилей, а также карт «Тройка» и социальных карт сотрудников, работающих удалённо. Порочкин рассказал, что передаваемые данные должны быть заверены квалифицированной электронной подписью (ЭП) руководителя предприятия, но до 80% директоров малых и средних предприятий её не имеют, так как это не обязательное условие ведения бизнеса.

Омбудсмен уточнил, что пока нет информации от мэрии Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭП. Он добавил, что множество компаний столкнётся с перспективой штрафа и приостановки деятельности из-за игнорирования требования властей.

По оценке «Ведомостей», с проблемами из-за отсутствия ЭП могут столкнуться примерно 330 тысяч малых и средних предприятий и 220 тысяч ИП. Изготовление ЭП занимает несколько дней и проводится только в специальных центрах, некоторые из которых уже подняли цены за стандартную услугу.

Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работниках. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока. 12 октября в работе сервиса по контролю за удалёнкой в Москве произошли сбои. Мэрия объяснила это подачей заявок в последний момент.

#новости #карантинвроссии

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47 комментариев
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Отечественный цвет

18

Он добавил, что множество компаний столкнётся с перспективой штрафа

Значит все работает именно так, как и надо.

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Свойственный кот

4

а она есть только у 20% руководителей.

В 2020 не иметь эп.
Ребята может вы еще и учет в тетрадочках и эксельках ведете?

Ответить

Хороший паркур

Свойственный
4

даже английский минздрав учет в эксельке ведет

Ответить

Серьёзный Валера

Хороший
1

Как будто-то что-то плохое.

Ответить

Крохотный коктейль

Хороший
0

Английская система здравоохранения, да и не одна она, вообще довольно специфичная и хорошей считается в основном у себя на родине.

Ответить

Закомплексованная Душа

Свойственный
2

Ну компаниям (всяким интернет магазанам) по 3-5 человек она не особо нужна

Ответить

Свойственный кот

Закомплексованн…
2

Если хочешь ножками ходить в налоговую то не нужна.

Ответить

Закомплексованная Душа

Свойственный
1

Для нулевой отчётности можно и на почту ходить, лично я так и делал, дешевле и проще

Ответить

Свойственный кот

Закомплексованн…
2

Я прежде чем регать ип получил эп физлица.
И вообще никуда больше не ходил.
Зарегал ИП с помощью эп на госуслугах.
Зарегал лличнвы кабине ИП на сайте налоговой.
Оформил кассу без визита в налоговую.
Оформил патент с помощью эп.
Все сидя на жопе дома.

Ответить

Закомплексованна

Свойств…
0

Молодец, для однодневок это лишний геморой и палево... Для постоянного пользования я бы тоже завёл ИП

Ответить

Свойственный кот

Закомпл…
0

Ну мы вроде про бизнес

Ответить

Закомплексованна

Свойств…
0

ЭП, опечатался.
Прогонять кэш через однодневки это тоже своего рода бизнес

Ответить

Серьёзный Валера

Свойств…
0

На небе только и разговоров, что об ИП и об ЭП.

Ответить

Свойственный кот

Серьёзн…
–1

И ПСН

Ответить

Lemuel_ G

Свойственный
1

Ну у меня эцп есть только для отправки отчётности в ИФНС, для других целей мне она и не нужна.

Ответить

Свойственный кот

Lemuel_
1

Ты так говоришь будто этого мало )

Ответить

Странный диод

Lemuel_
0

Эцп это как подпись директора + печать, а значит подходит для всего. (кроме редких исключений)

Ответить

Андрей Рядькин

Странный
1

Они разные бывают

Ответить

Странный диод

Андрей
0

ты про:
"Видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная электронная подпись)"
Или что имеешь в виду?
У нас в компании все на одной подписи (директорской): и налоговая ( отчетность налоговая и фпр, через такском) и таможня и госуслуги и московские госуслуги и офд и везде используется одна подпись.
Небольшая компания на 400 человек с уборщицей. Но даже в другой компании где было всего по штату 20 человек и то всё также было по подписи. И вообще как в МСК без неё можно жить, тем более среднему предприятию ?

Ответить

Андрей Рядькин

Lemuel_
0

Было так же, в итоге диадок завёл. Удобно

Ответить

Decadence

Свойственный
0

К примеру,  на наши компании получал ЭП только вчера.  Вот лет 10 спокойно с её ведения без неё можно было обходиться.

Ответить

Свойственный кот

Decadence
1

Эээм. Вы отчетность на бумаге все это время сдавали?
Может и платежки в банк ездили сдавать?

Ответить

Decadence

Свойственный
1

Отчётность - частично да, потому что при проверке налоговой при возврате НДС всё равно приходится в бумажном сдавать, так как большинство мелких контрагентов не могут потянуть подключение ЭДО. Да, чего уж там, Роснефтевая дочка только в этом году ЭДО внедрила.

Ответить

Свойственный кот

Decadence
1

Да, чего уж там, Роснефтевая дочка только в этом году ЭДО внедрила.

Хуевый пример.
Они вообще наркоманы.
На тендеры загружаешь сканы с печатью и подписью и подписывпешьЭП. ЛОЛ

Ответить

Decadence

Свойств…
0

Бля, точно, я уже даже забыл, как мы с их тендерной системой ебались полночи.

Ответить

Неизбежный цветок

Свойственный
0

тоже охуел с этой статистики. а как же электронные документообороты и прочие казначейские дела

Ответить

цорiк

Неизбежный
0

электронный документооборот

>приходят бумажные накладные

2020, да

Ответить

Неизбежный цветок

цорiк
0

ну накладные накладными, а  контрактную деятельность и переписку внутреннюю и внешнюю точно можно автоматизировать.. электронизировать.. электризировать

Ответить

Антон Лисин

4

Цены подняли за выдачу ключей. Пусть их и проверяют с какого хуя поднимают цены.

Ответить

цорiк

Антон
–1

Рыночек порешал. Так работает экономика. Но если в пять раз, тогда да

Ответить

Весенний блик

1

Пусть ещё передают кто и сколько в туалет сходил. Очень важная информация для Собянина будет.

Ответить

Хороший паркур

Весенний
8

для планирования нагрузки на систему канализации

Ответить

Весенний блик

Хороший
1

Не исключено. Тогда пусть ещё передают информацию о том, что в унитазы выкидывают. Ну там остатки еды, улики, четырех черепашек и т.д.

Ответить

ad unguem

Весенний
0

Жизни канализационных труб имеют значение!

Ответить

Обосранный унитаз

ad
0

А вы думаете почему 99 процентов унитазов белые

Ответить

Обосранный унитаз

Весенний
0

Да что только не выкидывают, суки.

Ответить

Серьёзный Валера

Весенний
1

Из Москвы пришла программа — "Срать не меньше килограмма!".

Ответить

Весенний блик

Серьёзный
2

Я столько не кушаю, чтоб столько срать.

Ответить

Серьёзный Валера

Весенний
3

Копи, хуле.

Ответить

Обосранный унитаз

Весенний
0

Хвалю.

Ответить

Славой Жижек

Серьёзный
2

Вспомнилась классика от Олежи

Ответить

Обосранный унитаз

Серьёзный
1

Можно нинада?

Ответить

Обосранный унитаз

Весенний
1

Я сливаю эти данные собянину

Ответить

Закомплексованная Душа

2

Удалён_очка, ты моя удалён_очка

Ответить

Неизбежный цветок

0

ЭЦП

вообще всю нормативку переписывают, называя это уже просто ЭП, опуская "цифровая". ТЖ, ты либо будь в тренде, либо уходи

апд. спасеба!

Ответить

Decadence

Неизбежный
1

Да смена названия в нормативных документах лет пять назад произошла,  но многие по привычке ЭЦП называют.

Ответить

Весенний блик

0

Да как так-то. Опять все через жопу.

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