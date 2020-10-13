«Ведомости»: четыре из пяти компаний не могут выполнить указ Собянина о передаче данных сотрудников на удалёнке Материал редакции
Данные должны быть заверены квалифицированной электронной подписью, а она есть только у 20% руководителей.
Четыре из пяти московский компаний не могут выполнить указ Сергея Собянина о передаче данных сотрудников на удалёнке. Об этом «Ведомостям» сообщил Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора.
Согласно указу мэра Москвы, работодатели должны еженедельно сообщать в мэрию номера телефонов, автомобилей, а также карт «Тройка» и социальных карт сотрудников, работающих удалённо. Порочкин рассказал, что передаваемые данные должны быть заверены квалифицированной электронной подписью (ЭП) руководителя предприятия, но до 80% директоров малых и средних предприятий её не имеют, так как это не обязательное условие ведения бизнеса.
Омбудсмен уточнил, что пока нет информации от мэрии Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭП. Он добавил, что множество компаний столкнётся с перспективой штрафа и приостановки деятельности из-за игнорирования требования властей.
По оценке «Ведомостей», с проблемами из-за отсутствия ЭП могут столкнуться примерно 330 тысяч малых и средних предприятий и 220 тысяч ИП. Изготовление ЭП занимает несколько дней и проводится только в специальных центрах, некоторые из которых уже подняли цены за стандартную услугу.
Собянин обязал работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. С 12 октября они должны сообщать мэрии информацию об этих работниках. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют. Как утверждают в мэрии, информация нужна для оценки пассажиропотока. 12 октября в работе сервиса по контролю за удалёнкой в Москве произошли сбои. Мэрия объяснила это подачей заявок в последний момент.
Хороший паркур
даже английский минздрав учет в эксельке ведет
Крохотный коктейль
Английская система здравоохранения, да и не одна она, вообще довольно специфичная и хорошей считается в основном у себя на родине.
Ну компаниям (всяким интернет магазанам) по 3-5 человек она не особо нужна
Если хочешь ножками ходить в налоговую то не нужна.
Для нулевой отчётности можно и на почту ходить, лично я так и делал, дешевле и проще
Я прежде чем регать ип получил эп физлица.
И вообще никуда больше не ходил.
Зарегал ИП с помощью эп на госуслугах.
Зарегал лличнвы кабине ИП на сайте налоговой.
Оформил кассу без визита в налоговую.
Оформил патент с помощью эп.
Все сидя на жопе дома.
Молодец, для однодневок это лишний геморой и палево... Для постоянного пользования я бы тоже завёл ИП
Свойственный кот
Ну мы вроде про бизнес
ЭП, опечатался.
Прогонять кэш через однодневки это тоже своего рода бизнес
На небе только и разговоров, что об ИП и об ЭП.
Ну у меня эцп есть только для отправки отчётности в ИФНС, для других целей мне она и не нужна.
Странный диод
Эцп это как подпись директора + печать, а значит подходит для всего. (кроме редких исключений)
Они разные бывают
Странный диод
ты про:
"Видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная электронная подпись)"
Или что имеешь в виду?
У нас в компании все на одной подписи (директорской): и налоговая ( отчетность налоговая и фпр, через такском) и таможня и госуслуги и московские госуслуги и офд и везде используется одна подпись.
Небольшая компания на 400 человек с уборщицей. Но даже в другой компании где было всего по штату 20 человек и то всё также было по подписи. И вообще как в МСК без неё можно жить, тем более среднему предприятию ?
К примеру, на наши компании получал ЭП только вчера. Вот лет 10 спокойно с её ведения без неё можно было обходиться.
Эээм. Вы отчетность на бумаге все это время сдавали?
Может и платежки в банк ездили сдавать?
Отчётность - частично да, потому что при проверке налоговой при возврате НДС всё равно приходится в бумажном сдавать, так как большинство мелких контрагентов не могут потянуть подключение ЭДО. Да, чего уж там, Роснефтевая дочка только в этом году ЭДО внедрила.
Да, чего уж там, Роснефтевая дочка только в этом году ЭДО внедрила.
Хуевый пример.
Они вообще наркоманы.
На тендеры загружаешь сканы с печатью и подписью и подписывпешьЭП. ЛОЛ
Неизбежный цветок
тоже охуел с этой статистики. а как же электронные документообороты и прочие казначейские дела
электронный документооборот
>приходят бумажные накладные
2020, да
Неизбежный цветок
ну накладные накладными, а контрактную деятельность и переписку внутреннюю и внешнюю точно можно автоматизировать.. электронизировать.. электризировать
Цены подняли за выдачу ключей. Пусть их и проверяют с какого хуя поднимают цены.
Хороший паркур
для планирования нагрузки на систему канализации
Весенний блик
Не исключено. Тогда пусть ещё передают информацию о том, что в унитазы выкидывают. Ну там остатки еды, улики, четырех черепашек и т.д.
Из Москвы пришла программа — "Срать не меньше килограмма!".
Весенний блик
Я столько не кушаю, чтоб столько срать.
Да смена названия в нормативных документах лет пять назад произошла, но многие по привычке ЭЦП называют.