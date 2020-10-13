В Грозном во время перестрелки с боевиками погибли трое силовиков Материал редакции
Перестрелка началась во время спецоперации.
Два сотрудника Росгвардии погибли во время спецоперации в Грозном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Один полицейский ранен, заявил собеседник агентства, и добавил, что четверо боевиков убиты.
Официальной информации о произошедшем нет. В Национальном антитеррористическом комитете агентству сообщили, что в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы теракта.
Как пишет Baza, сотрудники правоохранительных органов осматривали дом, где находились боевики.
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 31, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 222693, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Oct 2020 09:54:56 +0300", "is_special": false }
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Новые версии подвезли
Politico: от Google потребуют…
Запись в подсайте Twitter
Студента, подозреваемого в…
Запись в подсайте Twitter
Новые версии подвезли
«Я думал, мне конец»: турист из…
alexferman
Но ведь Кадыров зачистил Чечню от террористов, как так
alexfermanalexferman
Впрочем, не удивлюсь, если эти "террористы" были геями или выражали недовольство Кадыровым в интернете
Израильский спрей
Это знакомое сочувствия чеченским борцам за свободу
Анальное СалоИзраильский
Казахстанское дон
Израильский спрей
С легким запашком русского "либерализма"
Отечественный цвет
Но ведь Кадыров зачистил Чечню для террористов, как так
Поправил.
Личной браслет
Запад через Турцию подбросил
Личной браслет
Замаскировал под тигрят халифата
Евгений КлочковЛичной
сложно, не все поймут
Весенний блик
Своими собственными руками.
Серьёзный Валераalexferman
Двое росгвардейцев последними геями-шакалами были, дон.
A big purple banana 🍆alexferman
Приезжай в гости, до. Покажу, что зачистил
ouxenalexferman
нам досталось тяжелое послевоенное наследство, надо потерпеть
Педагогический фонарь
Боевики? Рамзан же рассказывал, что их больше нет?
Лысина Арика
А росгвардия вообще годится для чего-либо кроме разгона митингов?
Евгений КлочковЛысина
формально в их составе есть подразделения, способные проводить контртеррористические/противопартизанские операции
туда много чего влили помимо омона и вневедомственной охраны
Отечественный цвет
НЕПРАВДА!!!
А школьников в школах кто будет учить всяким антитеррористическим приемам?
Лысина АрикаОтечественный
А это разве они проводят?
Весенний блик
Разве росгвардейцев можно назвать полицейскими?
Владимир ЗемсковВесенний
Нет. А где в тексте их так называют?
Весенний блик
Владимир ЗемсковВесенний
Перечитай ещё раз первый абзац. Все верно же.
Весенний блик
То есть кроме Росгвардии в спец операции участвовала полиция. Как-то странно.
Владимир ЗемсковВесенний
Не странно. Полиция во время таких операций может участвовать в оцеплении прилегающей территории.
Это так-то ФЗ "о противодействии терроризму".
Весенний блик
Ну в Росгвардии ведь работает одна илита(нет), они бы и сами справились.
Евгений КлочковВесенний
может это именно про полицейского, который с ними же выполнял задачу?
Неизбежный цветок
в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы теракта.
а как и при каких случаях бандитов квалифицируют как террористов?
где та грань, когда просто перестрелка бандюков превращается в терракт?
Алиса БарышманНеизбежный
Зависит от того, кто их крышует же
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
Похоже на новость из 1994 года
Alex Grass
Росгвардейцев используют в КТО? Не хватает людей из спецназа, что ли, начали задействовать росгвардию, которая, в общем-то, чтобы отбивать протестующих создана
Bradstreet SmithAlex
В Россгвардии есть подразделения спецназа.