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Алексей Боржонов
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В Грозном во время перестрелки с боевиками погибли трое силовиков Материал редакции

Перестрелка началась во время спецоперации.

Два сотрудника Росгвардии погибли во время спецоперации в Грозном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Один полицейский ранен, заявил собеседник агентства, и добавил, что четверо боевиков убиты.

Обновление 10:15 В Национальном антитеррористическом комитете РБК сообщили о гибели трёх сотрудников правоохранительных органов.

Официальной информации о произошедшем нет. В Национальном антитеррористическом комитете агентству сообщили, что в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы теракта.

Как пишет Baza, сотрудники правоохранительных органов осматривали дом, где находились боевики.

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31 комментарий
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alexferman

6

Но ведь Кадыров зачистил Чечню от террористов, как так

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alexferman

alexferman
3

Впрочем, не удивлюсь, если эти "террористы" были геями или выражали недовольство Кадыровым в интернете

Ответить

Израильский спрей

alexferman
2

Это знакомое сочувствия чеченским борцам за свободу

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Анальное Сало

Израильский
3

Казахстанское дон

Ответить

Израильский спрей

Анальное
1

С легким запашком русского "либерализма"

Ответить

Отечественный цвет

alexferman
3

Но ведь Кадыров зачистил Чечню для террористов, как так

Поправил.

Ответить

Личной браслет

alexferman
2

Запад через Турцию подбросил 

Ответить

Личной браслет

Личной
2

Замаскировал под тигрят халифата

Ответить

Евгений Клочков

Личной
2

сложно, не все поймут

Ответить

Весенний блик

alexferman
1

Своими собственными руками.

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Серьёзный Валера

alexferman
1

Двое росгвардейцев последними геями-шакалами были, дон.

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
1

Приезжай в гости, до. Покажу, что зачистил

Ответить

ouxen

alexferman
0

нам досталось тяжелое послевоенное наследство, надо потерпеть

Ответить

Педагогический фонарь

3

Боевики? Рамзан же рассказывал, что их больше нет?

Ответить

Лысина Арика

2

А росгвардия вообще годится для чего-либо кроме разгона митингов?

Ответить

Евгений Клочков

Лысина
2

формально в их составе есть подразделения, способные проводить контртеррористические/противопартизанские операции

туда много чего влили помимо омона и вневедомственной охраны

Ответить

Отечественный цвет

Лысина
1

НЕПРАВДА!!!
 А школьников в школах кто будет учить всяким антитеррористическим приемам?

Ответить

Лысина Арика

Отечественный
1

А это разве они проводят?

Ответить

Весенний блик

1

Разве росгвардейцев можно назвать полицейскими?

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Владимир Земсков

Весенний
1

Нет. А где в тексте их так называют?

Ответить

Весенний блик

Владимир
1
Ответить

Владимир Земсков

Весенний
1

Перечитай ещё раз первый абзац. Все верно же.

Ответить

Весенний блик

Владимир
1

То есть кроме Росгвардии в спец операции участвовала полиция. Как-то странно.

Ответить

Владимир Земсков

Весенний
1

Не странно. Полиция во время таких операций может участвовать в оцеплении прилегающей территории.
Это так-то ФЗ "о противодействии терроризму".

Ответить

Весенний блик

Владимир
0

Ну в Росгвардии ведь работает одна илита(нет), они бы и сами справились.

Ответить

Евгений Клочков

Весенний
1

может это именно про полицейского, который с ними же выполнял задачу? 

Ответить

Неизбежный цветок

1

в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы теракта.

а как и при каких случаях бандитов квалифицируют как террористов?
где та грань, когда просто перестрелка бандюков превращается в терракт?

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Алиса Барышман

Неизбежный
1

Зависит от того, кто их крышует же

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

1

Похоже на новость из 1994 года

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Alex Grass

1

Росгвардейцев используют в КТО? Не хватает людей из спецназа, что ли, начали задействовать росгвардию, которая, в общем-то, чтобы отбивать протестующих создана

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Bradstreet Smith

Alex
0

В Россгвардии есть подразделения спецназа.

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