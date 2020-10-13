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Ирина Маркина
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В Нидерландах выявили первый в мире случай смерти после повторного заражения Covid-19 Материал редакции

Учёные пока подтвердили только 23 случая рецидива, но раньше все пациенты выздоравливали.

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В Нидерландах умерла 89-летняя женщина после повторного заражения коронавирусом, пишет BNO News. Об этом агентству сообщили исследователи, их выводы опубликовало the Oxford University Press. Это первый случай смерти после рецидива Covid-19.

Пациентка болела макроглобулинемией Вальденстрема, редким типом рака лейкоцитов, от которого нельзя полностью излечиться. В начале 2020 года женщина прибыла в отделение неотложной помощи с лихорадкой и сильным кашлем. После положительного теста на коронавирус она пробыла больнице пять дней. Все симптомы болезни, кроме усталости, полностью прошли.

Спустя два месяца, когда женщина начала посещать новый курс химиотерапии, у неё поднялась температура, появился кашель и одышка. Тест на Covid-19 снова оказался положительным. При этом тесты на антитела были отрицательными на четвёртый и шестой дни госпитализации. «На восьмой день состояние больной ухудшилось. Через две недели она умерла», — отметили исследователи.

Как отмечает BNO News, на сегодняшний день исследователи подтвердили только 23 случая повторного заражения коронавирусом по всему миру, однако во всех предыдущих случаях пациент выздоравливал.

#новости #коронавирус #нидерланды

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Ivan Rybkin

6

Реальный вирус 2020 это сми которые заголовками любят подливать масла в огонь и разводить панику

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Израильский спрей

3

89-летняя женщина после повторного заражения коронавирусом

Она и от простуды могла бы отьехать

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Никита Сопов

2
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