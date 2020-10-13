В Нидерландах выявили первый в мире случай смерти после рецидива Covid-19. Умерла 89-летняя женщина, болевшая раком Материал редакции
Учёные пока подтвердили только 23 случая повторного заражения, но раньше все пациенты выздоравливали.
В Нидерландах умерла 89-летняя женщина после повторного заражения коронавирусом, пишет BNO News. Об этом агентству сообщили исследователи, их выводы опубликовало the Oxford University Press. Это первый случай смерти после рецидива Covid-19.
Пациентка болела макроглобулинемией Вальденстрема, редким типом рака лейкоцитов, от которого нельзя полностью излечиться. В начале 2020 года женщина прибыла в отделение неотложной помощи с лихорадкой и сильным кашлем. После положительного теста на коронавирус она пробыла в больнице пять дней. Все симптомы болезни, кроме усталости, полностью прошли.
Спустя два месяца, когда женщина начала посещать новый курс химиотерапии, у неё поднялась температура, появился кашель и одышка. Тест на Covid-19 снова оказался положительным. При этом тесты на антитела были отрицательными на четвёртый и шестой дни госпитализации. «На восьмой день состояние больной ухудшилось. Через две недели она умерла», — отметили исследователи.
Как отмечает BNO News, на сегодняшний день исследователи подтвердили только 23 случая повторного заражения коронавирусом по всему миру, однако во всех предыдущих случаях пациент выздоравливал.
Редакция изменила заголовок, чтобы он стал более понятен. Приносим извинения читателям.
Реальный вирус 2020 это сми которые заголовками любят подливать масла в огонь и разводить панику
я понимаю что СМИ как обычно себя ведут, но паника-то тут причём? Обычная статистика
*89 летняя больная раком имунной системы женщина
Израильский спрей
когда женщина начала посещать новый курс химиотерапии, у неё поднялась температура,
Лол. Реально, еще и химией иммунитет ушатали
Поясни претензию
Православный Артем
Поясняю претензию: 90-летняя бабка у которой рак лейкоцитов и которая пережила один ковид и умерла от второго - это конечно первый в мире случай смерти от второго заражения возможно, но как-то знаешь сильно за уши притянуто именно в ее случае. Какая-то такая дешевенькая сенсация. Более того, при таких диагнозах и возрасте утверждать что она именно от ковида умерла весьма странно.
За
В чем желтушноть? В том что редакция понимает что никакого коронавируса нет? Когда вы это поймёте ебать.
Комментарий удален
Комментарий удален
Власти скрывают!!! Никакого вируса нет!!! Шумиха нужна чтобы отвлечь народ от реальных проблем!!! Маски нужны чтобы народ чувствовал себя послушным животным в набордниках!!! Проявите гражданскую позицию и не носите маски как акт неповиновения нелегитимному правительству жуликов и воров!!!
А Ирочка в редакции?
Православный Артем
У Ирочки галочка, значит да
Что-то имеешь против мёда?
Православный Артем
что за странный вопрос?
89-летняя
болела редким типом рака
Но мы все равно запишем её в жертвы ковида, чтоб показать что он писец какой опасный штука, а не очередной сезонный вид простуды
Внезапный Денис
Ну так легко доказать, сходи в ковидную больничку, посиди в приемной, попроси покашлять на тебя.
Продашь историю в МК потом какой сезонный вид простуды.
Маски мы всё равно носить не будем.
Как просто устроен мир в новостях – у каждого человека встроен индикатор болен/не болен и подключен к общемировой БД и тут, о боже, случился повторный случай, от которого умирают!
Тут даже не то, что пациентка была больная смущает, а то, что в мире уже столько больных, что по статистике кто-то с хреновым иммунитетом мог переболеть раза три уже и никто это не зафиксировал, потому что: потерялся тест, он был ложноположительный, неверно записали причину смерти и так далее.
И конечно же рак здесь не при чем. Виновато !!!!!ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ КОВИД!!!!!! ПЕРВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!!!!! ПУШ!!!!! МАКСРЕПОСТ!!!!!!
Ах да, чуть не забыл. 89 так же ничего не значащая цифра. !!!!КОВИД!!!!!!! СИДИ ДОМА В МАСКЕ!!!!
@Ирина Маркина Ирочка, ты сегодня утром свеженьким позавтракала? Точно ничего не подпортилось за ночь? Так приплетать то.
Журнашлюхи на подсосе у ВОЗ
Когда народ помирал от гопоты это было нормой. Типа будь мужиком, ходи в качалочку, занимайся рукопашным боем и всё у тебя будет хорошо (ага, конечно). Когда народ еле выживал, а может и не выживал от нищеты, то ничего, денег нет, но вы держитесь. Когда появился вирус, который убил 22 594 человека в стране с населением 146 748 590 чел, то НОСИТЕ МАСКИ, СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ, ШТРАФЫ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ, НАДО КАК-ТО ПРОДЕРЖАТЬСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ. Какая-то мутная тема.