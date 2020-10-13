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Ирина Маркина
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В Нидерландах выявили первый в мире случай смерти после рецидива Covid-19. Умерла 89-летняя женщина, болевшая раком Материал редакции

Учёные пока подтвердили только 23 случая повторного заражения, но раньше все пациенты выздоравливали.

47 комментариев
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В Нидерландах умерла 89-летняя женщина после повторного заражения коронавирусом, пишет BNO News. Об этом агентству сообщили исследователи, их выводы опубликовало the Oxford University Press. Это первый случай смерти после рецидива Covid-19.

Пациентка болела макроглобулинемией Вальденстрема, редким типом рака лейкоцитов, от которого нельзя полностью излечиться. В начале 2020 года женщина прибыла в отделение неотложной помощи с лихорадкой и сильным кашлем. После положительного теста на коронавирус она пробыла в больнице пять дней. Все симптомы болезни, кроме усталости, полностью прошли.

Спустя два месяца, когда женщина начала посещать новый курс химиотерапии, у неё поднялась температура, появился кашель и одышка. Тест на Covid-19 снова оказался положительным. При этом тесты на антитела были отрицательными на четвёртый и шестой дни госпитализации. «На восьмой день состояние больной ухудшилось. Через две недели она умерла», — отметили исследователи.

Как отмечает BNO News, на сегодняшний день исследователи подтвердили только 23 случая повторного заражения коронавирусом по всему миру, однако во всех предыдущих случаях пациент выздоравливал.

Редакция изменила заголовок, чтобы он стал более понятен. Приносим извинения читателям.

#новости #коронавирус #нидерланды

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47 комментариев
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Ivan Rybkin

25

Реальный вирус 2020 это сми которые заголовками любят подливать масла в огонь и разводить панику

Ответить

Павел Железняк

Ivan
2

.

Ответить

Слава Инженеров

Ivan
1

Это заголовок?

Ответить

andorus

Ivan
0

Запретить 

Ответить

Dmitry Pasyutin

Ivan
0

я понимаю что СМИ как обычно себя ведут, но паника-то тут причём? Обычная статистика

Ответить

Израильский спрей

19

89-летняя женщина после повторного заражения коронавирусом

Она и от простуды могла бы отьехать

Ответить

Максим Чистов

Израильский
13

*89 летняя больная раком имунной системы женщина

Ответить

Израильский спрей

Максим
6

когда женщина начала посещать новый курс химиотерапии, у неё поднялась температура,

Лол. Реально, еще и химией иммунитет ушатали

Ответить

Евгений Мартынов

Максим
1

Но тогда так читателей не привлечь. Кликбейт - наше всё!

Ответить

Православный Артем

18

У вас совесть есть такие заголовки желтушные пилить или окончательно на липовый мед распалась?)

Ответить

Сергей Звезда

Православный
1

Поясни претензию

Ответить

Православный Артем

Сергей
10

Поясняю претензию: 90-летняя бабка у которой рак лейкоцитов и которая пережила один ковид и умерла от второго - это конечно первый в мире случай смерти от второго заражения возможно, но как-то знаешь сильно за уши притянуто именно в ее случае. Какая-то такая дешевенькая сенсация. Более того, при таких диагнозах и возрасте утверждать что она именно от ковида умерла весьма странно.

Ответить

Илюхер XXX

Сергей
2

За

Ответить

Отечественный цвет

Илюхер
6

Путина

Ответить

EKSelenc

Отечественный
0

Всегда!

Ответить

убер павукан

Сергей
0

Заг говно, автора лишить премии

Ответить

# realfiddy

Православный
–4

В чем желтушноть? В том что редакция понимает что никакого коронавируса нет? Когда вы это поймёте ебать.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Интимный Паша

#
2
Ответить

убер павукан

#
0

Власти скрывают!!! Никакого вируса нет!!! Шумиха нужна чтобы отвлечь народ от реальных проблем!!! Маски нужны чтобы народ чувствовал себя послушным животным в набордниках!!! Проявите гражданскую позицию и не носите маски как акт неповиновения нелегитимному правительству жуликов и воров!!!

Ответить

Израильский спрей

Православный
0

А Ирочка в редакции?

Ответить

Отечественный цвет

Израильский
1

Галочка стоит, цена акций растет - все в порядке

Ответить

Православный Артем

Израильский
0

У Ирочки галочка, значит да

Ответить

Израильский спрей

Православный
0

Да уж

Ответить

Компьютерный Илья

Израильский
0

Стажёр

Ответить

Владимир Филатов

Православный
0

Что-то имеешь против мёда?

Ответить

Православный Артем

Владимир
0

что за странный вопрос?

Ответить

Владимир Филатов

Православный
0

Шутка. Заголовок действительно желтит.

Ответить

Игорь Валерьевич

3

89-летняя

болела редким типом рака

Но мы все равно запишем её в жертвы ковида, чтоб показать что он писец какой опасный штука, а не очередной сезонный вид простуды

Ответить

Lim Kirsanov

Игорь
7

Чот от простуд у меня пневмония не развивалась, а от ковида - да

Ответить

Внезапный Денис

Игорь
2

Ну так легко доказать, сходи в ковидную больничку, посиди в приемной, попроси покашлять на тебя.
Продашь историю в МК потом какой сезонный вид простуды.

Ответить

# realfiddy

Игорь
0

Когда таких в рб не записывали вы рвались 24/7.

Ответить

Никита Сопов

3
Ответить

Символический Денис

3
Ответить

Роман Трусов

2

Маски мы всё равно носить не будем.

Ответить

AZP

Роман
2

В 89 лет будем, ладно.

Ответить

Слава Инженеров

Роман
1

На зло путину!

Ответить

ouxen

Роман
0

да, не будем

Ответить

плюшевый батон

2

Как просто устроен мир в новостях – у каждого человека встроен индикатор болен/не болен и подключен к общемировой БД и тут, о боже, случился повторный случай, от которого умирают!

Тут даже не то, что пациентка была больная смущает, а то, что в мире уже столько больных, что по статистике кто-то с хреновым иммунитетом мог переболеть раза три уже и никто это не зафиксировал, потому что: потерялся тест, он был ложноположительный, неверно записали причину смерти и так далее.

Ответить

Sloy Pyli

1

TJ и жёлтые заголовки ❤️ 

Ответить

vvtwittep

1

89 лет...рак... Сенсация, конечно. 

Ответить

Алексей Панкратов

1

И конечно же рак здесь не при чем. Виновато !!!!!ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ КОВИД!!!!!! ПЕРВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!!!!! ПУШ!!!!! МАКСРЕПОСТ!!!!!! 

Ах да, чуть не забыл. 89  так же ничего не значащая цифра. !!!!КОВИД!!!!!!! СИДИ ДОМА В МАСКЕ!!!!

@Ирина Маркина Ирочка, ты сегодня утром свеженьким позавтракала? Точно ничего не подпортилось за ночь? Так приплетать то. 

Ответить

Радикальный теркин30см

0

ничего в заголовке не смущает?

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Журнашлюхи на подсосе у ВОЗ

Ответить

AZP

Mikhail
0

Во всём виноват африканский пидорас Гебрейсус.

Ответить

Mikhail Dragunov

AZP
0

Inspired by big pharma

Ответить

Dias001 Rrn

0

Во всяких авторитарных странах она не вошла бы в статистику

Ответить

Бурный франт

0

Когда народ помирал от гопоты это было нормой. Типа будь мужиком, ходи в качалочку, занимайся рукопашным боем и всё у тебя будет хорошо (ага, конечно). Когда народ еле выживал, а может и не выживал от нищеты, то ничего, денег нет, но вы держитесь. Когда появился вирус, который убил 22 594 человека в стране с населением 146 748 590 чел, то НОСИТЕ МАСКИ, СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ, ШТРАФЫ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ, НАДО КАК-ТО ПРОДЕРЖАТЬСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ. Какая-то мутная тема.   

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