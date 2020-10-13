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Артём Мазанов
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Адвокат: Колесниковой предлагали встретиться с Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась Материал редакции

По словам адвоката, Колесникова заявила, что «в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми».

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Члену президиума Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой предлагали встретиться с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал её адвокат Александр Пыльченко.

Адвокат сообщил, что 9 октября к Колосниковой приезжали «двое миловидных мужчин», которые предложили ей поехать на встречу с президентом. Она ответила им, что нужно было общаться раньше — полтора месяца назад оппозиция предлагала остановить насилие, а «сейчас все в тюрьме или выдворены из страны».

К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, в Жодино в изоляторе мне спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

Мария Колесникова
цитата со слов адвоката Александра Пыльченко

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами. На опубликованных снимках можно было увидеть Виктора Бабарико, Юрия Воскресенского, Лилию Власову, Дмитрия Рабцевича, Виталия Шклярова, Максима Знака, Сергея Тихановского. После этой встречи власти разрешили Сергею и Светлане Тихановским поговорить впервые за четыре месяца, а Воскресенскому и Рабцевичу изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

#новости #белоруссия

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20 комментариев
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Соколов Андрей

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С пидорасами не пьем!

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Израильский спрей

Соколов
0

Её босс пьет

Ответить

Обосранный унитаз

2

К тому же вы не представились

Представься, мразь

Ответить

Мария Казакова

2

Все правильно, за решоткой переговоров не ведут 

Ответить

Компьютерный Илья

–4

Кто может объяснить, почему белорусы терпят???? Почему нельзя просто толпой пойти на силовиков??? Они не будут стрелять

Ответить

Серьезный кубок

Компьютерный
5

Да

Ответить

Серьезный кубок

Серьезный
0

@Юлия Данилова зачем порвалась?

Ответить

Педагогический фонарь

Компьютерный
0

Слушай, ты проходил службу в вооруженных силах?

Ответить

Компьютерный Илья

Педагогический
5

Нет, я же не петух!

Ответить

Педагогический фонарь

Компьютерный
0

Дык вот, толпой ходят только зомби в кино и компьютерных играх. Для того чтобы разогнать многотысячную толпу пусть и с охотничьими ружьями достаточно роты, экипированной современными средствами вооружения. Простой пример, пару лет назад хорошо вооруженные российские наемники в Сирии потерпели жестокое поражение от войск США при неплохом снаряжении. Причем так, что трупы вывозили потом грузовыми автомобилями типа КамАЗа. 

Ответить

Небольшой хот-дог

Педагогический
2

По ним там авиация стреляла

Ответить

Педагогический

Небольш…
0

Они вооружены были лучше толпы и навыки были получше. Где гарантия, что авиация не прилетит?

Ответить

Небольшой

Педагог…
0

К чему ты вообще эту историю привёл, если по ним артиллерией и авиацией били. Причём тут Белоруссия?

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Бой под Хашамом (Хушамом), в районе газовых месторождений Хашам (Хушам) и Ат-Табия (провинция…
ru.m.wikipedia.org
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Педагогический

Небольш…
0

История это как пример того, у кого больше пушка, у того и выше шансы на победу. 

Ответить

Алиса Барышман

Педагог…
0

Так вагнеровцы как раз таки потом ныли.
"АВИАЦИЕЙ НИЧЕСНА ПОДЛЫЕ МИРИКАНСЫ"

Ответить

ouxen

Педагогический
0

что за поражение, сколько кого было

Ответить

Педагогический

ouxen
0

А вон ссылка есть на Википедию

Ответить

Василий Герасимов

Компьютерный
1

Они не будут стрелять

Уже как бы стреляют. Силовикам же мозг промывают идеологи, ну и им щедро платят, квартирки раздают и т.д. и т.п.
Будет гора трупов.

Ответить

Педагогический фонарь

Василий
0

Ага, как в Кровавое воскресенье 1905 года

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Abram Dikoy

0

Покрепче то орешек будет

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