Адвокат: Колесниковой предлагали встретиться с Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась Материал редакции
По словам адвоката, Колесникова заявила, что «в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми».
Члену президиума Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой предлагали встретиться с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал её адвокат Александр Пыльченко.
Адвокат сообщил, что 9 октября к Колосниковой приезжали «двое миловидных мужчин», которые предложили ей поехать на встречу с президентом. Она ответила им, что нужно было общаться раньше — полтора месяца назад оппозиция предлагала остановить насилие, а «сейчас все в тюрьме или выдворены из страны».
10 октября Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами. На опубликованных снимках можно было увидеть Виктора Бабарико, Юрия Воскресенского, Лилию Власову, Дмитрия Рабцевича, Виталия Шклярова, Максима Знака, Сергея Тихановского. После этой встречи власти разрешили Сергею и Светлане Тихановским поговорить впервые за четыре месяца, а Воскресенскому и Рабцевичу изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО.
С пидорасами не пьем!
Серьезный кубок
Да
Слушай, ты проходил службу в вооруженных силах?
Компьютерный Илья
Нет, я же не петух!
Дык вот, толпой ходят только зомби в кино и компьютерных играх. Для того чтобы разогнать многотысячную толпу пусть и с охотничьими ружьями достаточно роты, экипированной современными средствами вооружения. Простой пример, пару лет назад хорошо вооруженные российские наемники в Сирии потерпели жестокое поражение от войск США при неплохом снаряжении. Причем так, что трупы вывозили потом грузовыми автомобилями типа КамАЗа.
Небольшой хот-дог
По ним там авиация стреляла
Они вооружены были лучше толпы и навыки были получше. Где гарантия, что авиация не прилетит?
Небольшой
К чему ты вообще эту историю привёл, если по ним артиллерией и авиацией били. Причём тут Белоруссия?
История это как пример того, у кого больше пушка, у того и выше шансы на победу.
Так вагнеровцы как раз таки потом ныли.
"АВИАЦИЕЙ НИЧЕСНА ПОДЛЫЕ МИРИКАНСЫ"
что за поражение, сколько кого было
Они не будут стрелять
Уже как бы стреляют. Силовикам же мозг промывают идеологи, ну и им щедро платят, квартирки раздают и т.д. и т.п.
Будет гора трупов.