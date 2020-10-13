К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, в Жодино в изоляторе мне спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.