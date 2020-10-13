Город закрыт для посетителей с марта, но для Джесси Катаямы сделали исключение.

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Фото из инстаграма Джесси Катаямы

Власти Перу открыли город Мачу-Пикчу, закрытый на время пандемии коронавируса, для японского туриста Джесси Катаямы, сообщает CNN. Он стал первым посетителем памятника наследия ЮНЕСКО за семь месяцев.

26-летний Катаяма хотел посетить город в марте 2020 года и планировал провести в Перу несколько дней, но из-за распространения коронавируса застрял в городе Агуас-Кальентес неподалёку от Мачу-Пикчу. Он не мог посетить другие города Южной Америки из-за введённых ограничений, потому семь месяцев жил в Агуас-Кальентес, снимая комнату и исследуя окрестности.

«Каждое утро я хожу на пробежку и вдалеке вижу Мачу-Пикчу. Думал, что никогда туда не доберусь, потому что не ожидал, что он откроется до конца года. Но я бы нормально перенёс это, потому что провёл здесь прекрасное время», — сказал Катаяма CNN.

Как пишет телеканал, японец, который на родине работает тренером по боксу, «стал местным» и проводил тренировки для детей. Когда деньги стали заканчиваться, он собирался вернуться в Японию, так и не увидев Мачу-Пикчу, но обратился в местную туристическую компанию Andean Roots Peru и рассказал свою историю. После этого при помощи Национального министерства культуры Катаяма получил специальное разрешение на въезд в город. Таким образом, он стал первым туристом за семь месяцев, посетившим объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Его сопровождали два фотографа и руководитель парка.