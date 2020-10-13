Власти Перу открыли Мачу-Пикчу во время пандемии специально для туриста из Японии. Он хотел попасть туда семь месяцев Материал редакции
Город закрыт для посетителей с марта, но для Джесси Катаямы сделали исключение.
Власти Перу открыли город Мачу-Пикчу, закрытый на время пандемии коронавируса, для японского туриста Джесси Катаямы, сообщает CNN. Он стал первым посетителем памятника наследия ЮНЕСКО за семь месяцев.
26-летний Катаяма хотел посетить город в марте 2020 года и планировал провести в Перу несколько дней, но из-за распространения коронавируса застрял в городе Агуас-Кальентес неподалёку от Мачу-Пикчу. Он не мог посетить другие города Южной Америки из-за введённых ограничений, потому семь месяцев жил в Агуас-Кальентес, снимая комнату и исследуя окрестности.
«Каждое утро я хожу на пробежку и вдалеке вижу Мачу-Пикчу. Думал, что никогда туда не доберусь, потому что не ожидал, что он откроется до конца года. Но я бы нормально перенёс это, потому что провёл здесь прекрасное время», — сказал Катаяма CNN.
Как пишет телеканал, японец, который на родине работает тренером по боксу, «стал местным» и проводил тренировки для детей. Когда деньги стали заканчиваться, он собирался вернуться в Японию, так и не увидев Мачу-Пикчу, но обратился в местную туристическую компанию Andean Roots Peru и рассказал свою историю. После этого при помощи Национального министерства культуры Катаяма получил специальное разрешение на въезд в город. Таким образом, он стал первым туристом за семь месяцев, посетившим объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Его сопровождали два фотографа и руководитель парка.
Мачу-Пикчу остаётся закрытым для туристов из-за распространения коронавируса, однако правительство надеется открыть его в ноябре. В Перу с начала пандемии выявили больше 850 тысяч случаев заболевания, более 30 тысяч человек умерли. С начала октября суточный прирост заболевших в стране держится на уровне 2-3 тысяч человек.
а теперь каждый тоже захочет индивидуальную экскурсию, а то чоэто этому можно а нам нельзя