Кипр остановит программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции. СМИ сообщали об участии в ней «преступников» Материал редакции
Речь идёт о «золотых паспортах».
Кипр с 1 ноября отменит программу «золотых паспортов», по которой страна предоставляет гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщает кипрское агентство CNA со ссылкой на официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса.
Решение приняли по предложению министра финансов и министра МВД. Отмену программы объяснили злоупотреблением положениями программы.
«Золотой паспорт», позволяющий въезжать в Евросоюз без визы, можно было получить за инвестиции не менее 2,2 миллиона долларов в экономику Кипра. Как отмечает Reuters, программу критиковали за непрозрачность и риски отмывания денег. Она была популярной у россиян, в особенности у российских миллиардеров.
Катарский телеканал Al Jazeera в августе 2020 года выпустил серию расследований о программе, в котором утверждается, что «золотые паспорта» часто получают «преступники», обвинённые в преступлениях бизнесмены и политики, а также те, кто отбыл сроки в тюрьме. При этом одно из правил получения гражданства — отсутствие судимостей.
Власти Кипра заявили, что выданные гражданства проверены и соответствуют требованиям. всем необходимым условиям, однако позже пообещали проверить все «золотые паспорта», выданные за последние 18 лет.
Мальта тоже скоро отзовет несколько десятков паспортов друзей Путина. Или ЕС палкой запиздит
И тут взгрустнули все снгшные олигархи
«преступники», обвинённые в преступлениях
Классно пишешь, с кавычками, ведь не все так однозначно
Как-то не понятно, что за причина по которой их выгнали
«Утаивание информации»
То есть неверно ответили на вопрос о происхождении средств или типа того?
Почему всю программу прикрывать из-за этого?