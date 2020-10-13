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Алексей Боржонов
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Кипр остановит программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции. СМИ сообщали об участии в ней «преступников» Материал редакции

Речь идёт о «золотых паспортах».

6 комментариев
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Кипр с 1 ноября отменит программу «золотых паспортов», по которой страна предоставляет гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщает кипрское агентство CNA со ссылкой на официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса.

Решение приняли по предложению министра финансов и министра МВД. Отмену программы объяснили злоупотреблением положениями программы.

«Золотой паспорт», позволяющий въезжать в Евросоюз без визы, можно было получить за инвестиции не менее 2,2 миллиона долларов в экономику Кипра. Как отмечает Reuters, программу критиковали за непрозрачность и риски отмывания денег. Она была популярной у россиян, в особенности у российских миллиардеров.

Катарский телеканал Al Jazeera в августе 2020 года выпустил серию расследований о программе, в котором утверждается, что «золотые паспорта» часто получают «преступники», обвинённые в преступлениях бизнесмены и политики, а также те, кто отбыл сроки в тюрьме. При этом одно из правил получения гражданства — отсутствие судимостей.

Власти Кипра заявили, что выданные гражданства проверены и соответствуют требованиям. всем необходимым условиям, однако позже пообещали проверить все «золотые паспорта», выданные за последние 18 лет.

#новости

Спасибо за наводку Дратути)0)
Алексей Боржонов PLUS
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6 комментариев
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Артур Логвинов

3

Мальта тоже скоро отзовет несколько десятков паспортов друзей Путина. Или ЕС палкой запиздит

МИД России 🇷🇺 @MID_RF
❗Глубоко сожалеем, что редакция @TheTimesofMalta, которую уже не раз уличали в подтасовке фактов и публикации недостоверных сведений, продолжает нарушать принципы журналистской этики, нанося тем самым ущерб 🇷🇺🇲🇹российско-мальтийским отношениям. https://bit.ly/2SMoKhb #FakeNews https://t.co/c0SAij4OkR
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Атлант поправил плечи

1

И тут взгрустнули все снгшные олигархи 

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Stanley H. Tweedle

Атлант
3

Чо им грустить, бриташка приютит

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К X

0

Жаль. Мне нравилась хотя бы теоретическая возможность уехать в цивилизацию

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Артур Логвинов

0

«преступники», обвинённые в преступлениях

Классно пишешь, с кавычками, ведь не все так однозначно

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Виктор Ганелес

0

Как-то не понятно, что за причина по которой их выгнали
«Утаивание информации»
То есть неверно ответили на вопрос о происхождении средств или типа того?

Почему всю программу прикрывать из-за этого?

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