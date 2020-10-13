Речь идёт о «золотых паспортах».

В закладки

Кипр с 1 ноября отменит программу «золотых паспортов», по которой страна предоставляет гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщает кипрское агентство CNA со ссылкой на официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса.

Решение приняли по предложению министра финансов и министра МВД. Отмену программы объяснили злоупотреблением положениями программы.

«Золотой паспорт», позволяющий въезжать в Евросоюз без визы, можно было получить за инвестиции не менее 2,2 миллиона долларов в экономику Кипра. Как отмечает Reuters, программу критиковали за непрозрачность и риски отмывания денег. Она была популярной у россиян, в особенности у российских миллиардеров.

Катарский телеканал Al Jazeera в августе 2020 года выпустил серию расследований о программе, в котором утверждается, что «золотые паспорта» часто получают «преступники», обвинённые в преступлениях бизнесмены и политики, а также те, кто отбыл сроки в тюрьме. При этом одно из правил получения гражданства — отсутствие судимостей.