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Ольга Щербинина
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В Минске владелец цветочного магазина попал в больницу после допроса в РУВД. Во время протестов он дарил девушкам букеты Материал редакции

Адвокат мужчины рассказала, что его били дубинками и ногами.

35 комментариев
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Максим Хорошин Фото со страницы во «ВКонтакте»

Утром 13 октября задержали одного из владельцев цветочного магазина в Минске Максима Хорошина, мужчину сильно избили, сообщает TUT.by. Видео с его задержанием появилось в фейсбуке у писателя Саши Филипенко.

По словам жены задержанного Екатерины, когда утром они садились в машину у дома, к ним подбежали четверо неизвестных. «Открыли двери, заломили руки мне и Максиму, положили его на землю. Меня с заломленными за спину руками посадили в машину, стояли два авто на парковке с шестым регионом (номерами Могилёвской области). В машине мне сказали опустить голову и не смотреть. Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи», — рассказала она.

Женщина добавила, что неизвестные позже представились милиционерами, при себе у них было оружие. Её завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона и сообщили, что автомобиль с её мужем поехал в Первомайское РУВД. Она нашла его там, но вскоре мужчину отправили в больницу — по её словам, из-за серьёзных травм.

В РУВД Екатерине Хорошиной сообщили, что её мужа задержали в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). «Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шел — его под руки вели двое медиков. Он даже слова не мог произнести», — рассказала она.

Родственники Хорошина предполагают, что травмы он получил либо по дороге в РУВД, либо уже там. По словам адвоката Юлии Левиной, среди травм мужчины отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у него «полностью отбит весь левый бок». Клиент, по её словам, рассказал, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.

«Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомёт, дачу Балабы (командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома) поджёг и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан, и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД», — заявила адвокат.

Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина «Первый цветной». Как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.

#новости #полиция

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35 комментариев
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Denis Shiryaev

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Твари

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Дмитрий Алексеевич

Denis
8

добро, на всей Земле

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Marhal_New _Arleana

Denis
0

таких только молотовым встречать

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Компьютерный Илья

Denis
0

Поэтому ты лоббировал отмену банов за оскорбления третьих лиц??

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Неизбежный цветок

–3

Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шел

не увидел этого на видео

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Неизбежный цветок

Неизбежный
1

@Кирилл Вселенский @Игорь Топов @фиолетовый бобер @Саша Рауш 
приложите скриншоты из видео в посте, пожалуйста, где видно, что человек полностью избит и весь в крови

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Весенний блик

0

Белорусы не простят такого беспредела.

Ответить

Александр Калинин

Весенний
1

Подарят ещё больше цветов, да.

Ответить

Aleksey Paschenko

Александр
20

Фишка в том, что за 2 месяца мирного "сливающегося" протеста мы заставили деда признать наличие политзаключенных, свозили его на экскурсию в СИЗО (а представь себе Путина едущего к Навальному) и заставили ядерный электорат (пенсионеров) пересмотреть все то во что они верили десятилетиями. А так да, подарим еще цветов если надо будет. 

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Индийский Слава

Aleksey
13

Круто. Рекомендую подсолнухами закупаться. Будет что полузгать в ОВД

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Дмитрий Алексеевич

Индийский
4

Продавцы семечек в этот момент

Ответить

Компьютерный Илья

Индийский
1

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Максим Козаченко

Aleksey
2

Охуиельные фишки просто: ебучий диктатор что-то там признал, а совковым пенсионерам под конец жизни ещё раз рассказали про кровавый режим.
Не забывайте не только цветы дарить, но ещё и песенки петь во дворе, пока людям яйца отбивают, а некоторых и в лесополосе вешают. Так, глядишь, пару лет и дотянете до новой конституции.

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Aleksey Paschenko

Максим
2

ну вам виднее

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Максим Козаченко

Aleksey
0

Ну да, мы со своим диктатором проебали момент, поэтому в фейлах знаем толк и своего от хохла отличим

Ответить

Сергей Махалов

Максим
1

Россиянин: Вы неправильно протестуете.

Беларус: Ну тогда покажите как.

Россиянин: Всмысле

Ответить

Неверный микрофон

Александр
16

Из 68 дней протеста один раз пару баб (из сотен тысяч протестующих) подарили цветы омону. Тжешники под каждой статьёй про простесты

Подарят ещё больше цветов, да.

А цветы уже дарили?

Круто. Рекомендую подсолнухами закупаться. Будет что полузгать в ОВД

Сосочка-белорусочка, почему одна, сейчас будет два. Не стесняйся давай, полчасика на подмыться и жду на митинге. Букет – тебе.

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Ilya.A—Petya.A's bro

Неверный
0

Причём не ОМОНу подарили, а срочникам внутренних войск, которые в принципе никого не разгоняют

Ответить

Максим Козаченко

Неверный
–1

Из 68 дней протеста пару раз менты убили человека, так теперь вся Беларусь их фашистами называет.

Ответить

Evgeny Volnov

Максим
0

Их не только за убийства называют, а в том числе из-за таких новостей, под которыми ты свои нелепые комментарии оставляешь.

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Цезарь Пионерский

Весенний
–8
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Весенний блик

Цезарь
6

А все, лавочка прикрылась. Больше цветов не будет.

Ответить

Весенний блик

Весенний
2

Ебаные звери. Я так понимаю допросы без применения силы и последующей поездки в больницу/морг не бывает?

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убер павукан

2

Найдите этих ублюдков, найдите и подарите им цветы в знак протеста против избиений

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Недостаточный кот

убер
0

Розочки?

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Владимир Филатов

2

Теперь надо дарить им розочки стеклянные.

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Цезарь Пионерский

Владимир
–9
Ответить

Владимир Филатов

Цезарь
3

стеклянные

Ответить

Индийский Слава

–3

.

Ответить

Dra

Индийский
1

Не знаю, что там было, но, наверное, какое-нибудь ватное сообщение. Поставил минус всё равно.

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God Damn

1

Только на тэжэ самые токсичные коменты 😄

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God Damn

God
0

На самом деле ситуация то пиздецовая 😭

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Хрусталёв

0

Силовикам просто цветы перестали дарить, вот они и обиделись

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Цезарь Пионерский

Хрусталёв
–9
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Цезарь Пионерский

–2

М-да... Жернова всех перемаоывают. Похоже его там не только били.

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