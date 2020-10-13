В Минске владелец цветочного магазина попал в больницу после допроса в РУВД. Во время протестов он дарил девушкам букеты Материал редакции
Адвокат мужчины рассказала, что его били дубинками и ногами.
Утром 13 октября задержали одного из владельцев цветочного магазина в Минске Максима Хорошина, мужчину сильно избили, сообщает TUT.by. Видео с его задержанием появилось в фейсбуке у писателя Саши Филипенко.
По словам жены задержанного Екатерины, когда утром они садились в машину у дома, к ним подбежали четверо неизвестных. «Открыли двери, заломили руки мне и Максиму, положили его на землю. Меня с заломленными за спину руками посадили в машину, стояли два авто на парковке с шестым регионом (номерами Могилёвской области). В машине мне сказали опустить голову и не смотреть. Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи», — рассказала она.
Женщина добавила, что неизвестные позже представились милиционерами, при себе у них было оружие. Её завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона и сообщили, что автомобиль с её мужем поехал в Первомайское РУВД. Она нашла его там, но вскоре мужчину отправили в больницу — по её словам, из-за серьёзных травм.
В РУВД Екатерине Хорошиной сообщили, что её мужа задержали в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). «Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шел — его под руки вели двое медиков. Он даже слова не мог произнести», — рассказала она.
Родственники Хорошина предполагают, что травмы он получил либо по дороге в РУВД, либо уже там. По словам адвоката Юлии Левиной, среди травм мужчины отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у него «полностью отбит весь левый бок». Клиент, по её словам, рассказал, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.
«Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомёт, дачу Балабы (командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома) поджёг и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан, и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД», — заявила адвокат.
Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина «Первый цветной». Как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.
Твари
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Неизбежный цветок
@Кирилл Вселенский @Игорь Топов @фиолетовый бобер @Саша Рауш
приложите скриншоты из видео в посте, пожалуйста, где видно, что человек полностью избит и весь в крови
Подарят ещё больше цветов, да.
Фишка в том, что за 2 месяца мирного "сливающегося" протеста мы заставили деда признать наличие политзаключенных, свозили его на экскурсию в СИЗО (а представь себе Путина едущего к Навальному) и заставили ядерный электорат (пенсионеров) пересмотреть все то во что они верили десятилетиями. А так да, подарим еще цветов если надо будет.
Индийский Слава
Круто. Рекомендую подсолнухами закупаться. Будет что полузгать в ОВД
Охуиельные фишки просто: ебучий диктатор что-то там признал, а совковым пенсионерам под конец жизни ещё раз рассказали про кровавый режим.
Не забывайте не только цветы дарить, но ещё и песенки петь во дворе, пока людям яйца отбивают, а некоторых и в лесополосе вешают. Так, глядишь, пару лет и дотянете до новой конституции.
ну вам виднее
Ну да, мы со своим диктатором проебали момент, поэтому в фейлах знаем толк и своего от хохла отличим
Россиянин: Вы неправильно протестуете.
Беларус: Ну тогда покажите как.
Россиянин: Всмысле
Неверный микрофон
Из 68 дней протеста один раз пару баб (из сотен тысяч протестующих) подарили цветы омону. Тжешники под каждой статьёй про простесты
Подарят ещё больше цветов, да.
А цветы уже дарили?
Круто. Рекомендую подсолнухами закупаться. Будет что полузгать в ОВД
Сосочка-белорусочка, почему одна, сейчас будет два. Не стесняйся давай, полчасика на подмыться и жду на митинге. Букет – тебе.
Причём не ОМОНу подарили, а срочникам внутренних войск, которые в принципе никого не разгоняют
Из 68 дней протеста пару раз менты убили человека, так теперь вся Беларусь их фашистами называет.
Их не только за убийства называют, а в том числе из-за таких новостей, под которыми ты свои нелепые комментарии оставляешь.
Весенний блик
Ебаные звери. Я так понимаю допросы без применения силы и последующей поездки в больницу/морг не бывает?
Найдите этих ублюдков, найдите и подарите им цветы в знак протеста против избиений
Теперь надо дарить им розочки стеклянные.
Только на тэжэ самые токсичные коменты 😄
Силовикам просто цветы перестали дарить, вот они и обиделись