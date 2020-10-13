Адвокат мужчины рассказала, что его били дубинками и ногами.

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Максим Хорошин Фото со страницы во «ВКонтакте»

Утром 13 октября задержали одного из владельцев цветочного магазина в Минске Максима Хорошина, мужчину сильно избили, сообщает TUT.by. Видео с его задержанием появилось в фейсбуке у писателя Саши Филипенко.

По словам жены задержанного Екатерины, когда утром они садились в машину у дома, к ним подбежали четверо неизвестных. «Открыли двери, заломили руки мне и Максиму, положили его на землю. Меня с заломленными за спину руками посадили в машину, стояли два авто на парковке с шестым регионом (номерами Могилёвской области). В машине мне сказали опустить голову и не смотреть. Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи», — рассказала она.

Женщина добавила, что неизвестные позже представились милиционерами, при себе у них было оружие. Её завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона и сообщили, что автомобиль с её мужем поехал в Первомайское РУВД. Она нашла его там, но вскоре мужчину отправили в больницу — по её словам, из-за серьёзных травм.

В РУВД Екатерине Хорошиной сообщили, что её мужа задержали в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). «Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шел — его под руки вели двое медиков. Он даже слова не мог произнести», — рассказала она.

Родственники Хорошина предполагают, что травмы он получил либо по дороге в РУВД, либо уже там. По словам адвоката Юлии Левиной, среди травм мужчины отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у него «полностью отбит весь левый бок». Клиент, по её словам, рассказал, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.

«Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомёт, дачу Балабы (командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома) поджёг и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан, и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД», — заявила адвокат.

Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина «Первый цветной». Как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.