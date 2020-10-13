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Артём Мазанов
10 603

Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября Материал редакции

Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.

169 комментариев
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала национальную забастовку и блокировку дорог, если Александр Лукашенко не сдаст власть до 25 октября. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Тихановская заявила, что если Лукашенко не уйдёт в отставку, то 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Светлана Тихановская
экс-кандидат в президенты Белоруссии

Бывший кандидат в президенты также сообщила, что до 25 октября власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых. Она заявила, что «прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония».

По словам Тихановской, до 25 октября «беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать ещё больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьёте ещё женщин, детей и стариков. [...]

Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября.

Светлана Тихановская
экс-кандидат в президенты Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, их выиграл Александр Лукашенко. После объявления результатов в стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками.

#новости #белоруссия

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169 комментариев
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Весенний блик

154

Спойлер - не уйдёт.

Ответить

Egor Protodyakonov

Весенний
15

Вынесут

Ответить

Alexander Smirnov

Egor
57
Ответить

Весенний блик

Alexander
7

Может лучше казнь? Как раньше делали. Чтоб все видели.

Ответить

Поразительный историк

Весенний
7
Ответить

пепси

Весенний
3

* Чаушеску вышел из чата * 

Ответить

Мировой микрофон

пепси
2

Занавеска вошла в чат

Ответить

Ze Katze

Весенний
0

-Нииииит ты что, мы же европейцы!
-Так уйди, как сделал бы любой европейский глава нации
-Снова ваши европейские "ценности"! Не нужны они нам! Вот Россия всегда была другом

Ответить

ouxen

Весенний
0

он же в своём уме

Ответить

Весенний блик

ouxen
0

Скорее НЕ в своем уме.

Ответить

solawind

Весенний
0

Не спорьте, в обоих случаях он никуда не уйдет.

Ответить

Весенний блик

solawind
0

К сожелению так оно и будет. До последнего будет держаться за власть. Хотя от власти остались только цепные псы.

Ответить

Владимир Филатов

solawind
–1

Ещё бы. С чего бы ему уходить?

Ответить

Частный блик

92

белорусский омон сейчас:

Ответить

Частный блик

Частный
64

Кроме шуток. Желаю белорусам победить. Понимаю, что история пишется не за один день. Но то, что вы делаете это большой шаг в светлую жизнь. Горжусь вами!

Ответить

Весенний блик

Частный
9

Тоже верю в них. Но объявлять забрстовку за две недели как по мне кажется было немного глупо. Сейчас эти пидорасы(полиция, милиция, ОМОН или кто там) успеют не хило так подготовиться.

Ответить

Sergey Smirnov

Весенний
4

Наймутся штрейхбрехерами? Пойдут на заводы?

Ответить

Владимир Филатов

Весенний
0

Поэтому люди начали действовать уже сегодня.

Ответить

Весенний блик

Владимир
1

Они уже пару месяцев действуют.

Ответить

Владимир Филатов

Весенний
0

перекрывают дороги?

Ответить

Весенний блик

Владимир
2

Я говорю, что они уже пару месяцев "сражаются" за свою страну. Ну и дороги тоже время от времени перекрывают.

Ответить

Владимир Филатов

Весенний
0

В том-то и дело, что дороги не перекрывают нормально. А это очень важно во время протестов. Парализовать город = заставить слушать.

Ответить

Паша Сасковец

Владимир
2

Ну нельзя же молчвших людей за один день научить не бояться. Они стараются, и делают успехи.

Ответить

Владимир Филатов

Паша
0

В общем, люди и сами делают всё без неё. Не совсем понятно, для чего она такое пишет.

Ответить

Паша Сасковец

Владимир
1

Для сомневающихся, люди все равно в ней лидера видят. На внешней арене воюет, что тоже важно.

Ответить

Владимир Филатов

Паша
0

Никто не сомневается, просто она говорит, а люди могут делать другое.

Ответить

Паша Сасковец

Владимир
0

Могут. Есть другой выход: не будут бастовать - кризис тупо закроет заводы и рабочие все равно на улицу выйдут.

Ответить

Владимир Филатов

Паша
0

Нет, предприятия и так убыточные и поэтому никто закрывать их не будет.

Ответить

Паша Сасковец

Владимир
0

Так нечего им давать будет на поддержание работы.

Ответить

Владимир Филатов

Паша
0

Это тебе так кажется.

Ответить

Паша Сасковец

Владимир
2

У нас еще не запущенная БЕЛАЭС признана банкротом, ее с самого начала придется кормить деньгами ,чтобы вывести на платежеспосоность :D

Ответить

Владимир Филатов

Паша
0

Запуск постоянно переносится, пока ещё рано говорить)

Ответить

Паша Сасковец

Владимир
0

Ну там прямо вот так серьезно:
https://t.me/lukanomika/2290

Ответить

Весенний блик

Владимир
0

Будем надеяться на их успех.

Ответить

Артём Каукалов

Весенний
0

Так и люди успеют подготовиться, как минимум узнать об этом и отложить продукты. Остановить за пару дней всю страну нереально просто.

Ответить

Весенний блик

Артём
0

Это можно было сказать людям, что скоро, что-то будет и т.д. А не прямо деду об этом говорить. Так бы у людей была бы какая-нибудь фора. Хотя бы 1-2 дня.

Ответить

Паша Сасковец

Весенний
0

Один фиг во многих чатах силовики сидят, в тайне не держишь.

Ответить

Весенний блик

Паша
0

Ну это да. Но это можно было бы посчитать "слухами" или типо того.

Ответить

Комментарий удален

Частный блик

Олег
2

Нет. Поебать было нашим родителям, результат самый очевидный.

Ответить

Весенний блик

Олег
1

Здесь многим не поебать.

Ответить

ouxen

Весенний
0

это иллюзия?

Ответить

Весенний блик

ouxen
0

Чего? Что мне действительно не поебать?

Ответить

Николай Шелопугин

Частный
0

История, к сожалению, всегда пишется кровью

Ответить

Частный блик

Николай
0

совершенно верно. Я с большим сомнением отношусь к мирным протестам, особенно когда речь идет о смене власти. Хотя Армения с Пашиняном совсем зеркальный пример.

Но если мы говорим о силовом сопротивлении, то конечно у Лукашенко в этом формате полная готовность и я думаю он только этого и ждет. В миг заработает пропаганда и полетят фразы «Я же говорил, они хотят кровопролитием забрать власть»

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Даниил Баздырев

70

Надеюсь, у братьев беларусов все получится

Ответить

Весенний блик

Даниил
2

✊ будем за них кулачки держать. Так как я живу не там, то ничего больше сделать не могу. Да и финансово помочь тоже не могу(

Ответить

Православный Артем

Весенний
0

бггг

Ответить

Весенний блик

Православный
–1

бггг!

Ответить

Православный Артем

Весенний
0

вот именно

Ответить

Наташа Буринская

34

Объясните, как она может гарантировать эту забастовку?
Ведь вроде пытались люди бастовать, но что-то это было не прям глобально, что сейчас изменилось? Как они это организуют и со всеми договорятся?

Ответить

solawind

Наташа
19

Никак

Ответить

ouxen

solawind
2

это шоу

Ответить

Sasha Gusejnov

Наташа
4

Это её заявление типо должно подтолкнуть людей к этой самой договоренности, публичной

Ответить

Elijah Garrison

Sasha
2

Да уж, делать заявления и потом надеяться на чудо. Тихановская конечно в политике не особо шарит, и похоже подсказать некому.

Ответить

Дмитрий Мищенко

Elijah
10

Забыла спросить у экспертного сообщества ТЖ

Ответить

Паша Сасковец

Elijah
0

В тексте прямо написано - приказ. Кто ждал знака свыше, то вот он.

Ответить

Иплувен Максимал

Наташа
3

Люди были морально готовы к всеобщей забастовке, но оказались не готовы финансово и организационно. Забастовки прекратились по самой тупорылой причине: по белорусским законам бастующим нельзя выдвигать политические требования. И бастующие такие: "Ну ок, пойдем работать". Я их понимаю, семью кормить надо, но это же и означало, что быстро мы не победим.
Возможно, Тихановская договорилась насчет финансовой помощи бастующим, тогда может получиться. Организационные структуры за это время, опять же, появились. Если ей удастся донести до работяг мысль, что им помогут, то все получится. Если нет - тогда ее призывы произведут примерно такой же эффект, как и призывы Нехты. Кто-то последует, но большинство забьют хуй.

Ответить

Наташа Буринская

Иплувен
0

Нехта стала жутко раздражать своим жаргоном. Это только меня или они действительно становятся неприятными?
Им, конечно, пох, я же не Белорус, но мне интересны мнения.

Ответить

Паша Сасковец

Наташа
0

Так и есть. Но он не скрывал, что канал пропагандсткий. Это не объективное СМИ.

Ответить

Иплувен Максимал

Наташа
0

От Нехты я отписался еще до "выборов". Уж очень много информационного шума стало помимо новостей.

Ответить

Abram Dikoy

Наташа
1

Был съезд вообще всей оппозы, может получилось скоординировать стачкомы и прочее

Ответить

solawind

Abram
2

нет там никаких координаторов стачкомов, последних поувольняли https://t.me/nexta_tv/6580

NEXTA
Последний из остававшихся на свободе лидеров Координационного совета, слава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, был вынужден покинуть Беларусь. Сейчас он находится в Варшаве.

На прошлой неделе Дылевского под угрозой шантажа вынудили уволиться с завода, где он проработал 12 лет.
Ответить

Владимир Филатов

solawind
0

Лукашенко = ТЖ, оппозиция = стравленные ТЖ-шники.

Ответить

Abram Dikoy

solawind
0

ну уволили парочку, и что? они не могут связаться со своими заводчанами теперь?

Ответить

Furkat Mansurov

35

Молодцы братья Белорусы

Ответить

убер павукан

24

У вас есть 13 дней, если вы не уйдете, мы будем терпеть ещё более агрессивно чем до этого!

Ответить

solawind

20

национальную забастовку

Что, опять?

Ответить

Илья Захаров

solawind
7

Ага, после смены гулять будут
Революция революцией, а смена по расписанию

Ответить

solawind

Илья
2

Можно пожить и с сапогом безумного диктатора в жопе, лишь бы копеечку платили. И не такое братские народы терпели

Ответить

theLastLetters

21

На привозе у одессита украли сумку. 
- Верните сумку!
Ноль внимания.
- Верните сумку!
Ноль внимания.
- Верните сумку, не то будет как вчера!
Из толпы ему протягивают его сумку.
Довольный он гордо удаляется.
- Мужик, а чо вчера было?
- Да тоже взяли и не отдали.

Ответить

ouxen

theLastLetters
0

жиза

Ответить

Интимный Паша

theLastLetters
0

Не понимаю, разве это смешно.

Ответить

Alexandr Bitsenko

12

Уже два месяца каждый день - точно последний, а кровавый режим вот-вот падёт. И каждые выходные марш чего-то там... Получение пиздюлей от ОМОН, а после нытьё о том, какие они твари и нелюди. Бла-бла-бла.

Ответить

ouxen

Alexandr
5

зима близко

Ответить

N.N.

10

После того, что было на вчерашнем марше пенсионеров, эту забастовку надо было уже сегодня начинать

Ответить

Частный блик

3

и 13 дней, чтобы подготовиться силовикам

Ответить

Savage Steel

Частный
10

К цветочкам?

Ответить

Частный блик

Savage
37

Белорусский омон после митинга

Ответить

Цезарь Пионерский

Частный
0

Это типо намёк, что там Руссо менты?

Ответить

Частный блик

Цезарь
0

это типо разгон, что омону дарят цветы. Так как сейчас будет большой митинг, то и цветов будет больше.

Ответить

Цезарь

Частный
1

Это понятно, парень в костюме с гербом РФ. Кстати шутка с цветами зачёт

Ответить

Частный блик

Цезарь
0

а, капец я даже не обратил внимание на герб. хаха

Ответить

Цезарь

Частный
0

Поэтому шутка усиливается в квадрате.

Ответить

Символический Денис

9

  также заявила, что власти должны оставить насилие на улицах

Беларусы:

Ответить

Владимир Филатов

4

Зачем ждать?

Ответить

solawind

Владимир
12

Потому что это блеф, был бы не блеф, можно было бы сразу делать и не ждать.

Ответить

Владимир Филатов

solawind
–1

Так люди уже делают.

Ответить

Серьёзный Валера

Владимир
–1

 Сыкотно же.

Ответить

Владимир Филатов

Серьёзный
0

Она же сама всё равно это не сделает из-за границы.

Ответить

Серьёзный Валера

Владимир
–2

Подорвать работяг на заведомо получаемые пиздюли, хоть и из-за границы, имеет риск испортить свою же репутацию в случае отрицательного результата.
Больше похоже на шантаж короче.

Ответить

Серьёзный Валера

Серьёзный
–1

@Дмитрий Орлов твой подражатель меня минусит, разберись.

Ответить

Аркадий Иванов

6

Почему именно сейчас? Что мешало это сделать 2 месяца назад? Почему 13 дней?

Ответить

Паша Сасковец

Аркадий
1

Ах да, поддержка мирового сообщества и сплочение общества проив диктатора за один день делается, точно. Нафиг месяцы взаимопощи и поддержки, дни переговоров с Европой, недели сборов денег и так далее.

Ответить

Аркадий Иванов

Паша
0

Это всё замечательно, но чем больше времени проходит с выборов, тем больше Лукашенко остаётся у власти, тем сложнее провернуть смену режима.

Ответить

Паша Сасковец

Аркадий
1

Мне кажется, ситуация обратная: люди все яснее видят, что поддерживать диктатора становится дороже и дороже. Если бы он быстро улицу подавил - другое дело. Но улица успела вовлечь почти все слои общества, причем не всегда намеренно - вот например, позавчера силовики избили брата известной биатлонистки-либюмицы Лукашенко. Затяжной кризис гарантирует им небезопасность нахождения в стране, а выезд закрыт санкциями. Личные деньги арестованы, а в бюджет поступает мало. Так что время скорее играет против Лукашенко. Но да, загоняет страну в кризис, из которого придется выбираться. Хотя и быстрые перевороты пролемы тоже не решают. Лучше последовательно.

Ответить

Abram Dikoy

Аркадий
0

почему?

Ответить

Michael Shultz

Аркадий
0

Денег дали на пособия пострадавшим от увольнений

Ответить

Хороший паркур

6

- Или вы повышаете мне зарплату, или я увольняюсь
- предлагаю компромисс - я не повышаю тебе зарплату, а ты - не увольняешься
- договорились!

Ответить

bor_vn

4

Скоро там вакансии появятся и граждане средне азиатских стран смогут заработать.
А то в Москве опять карантин

Ответить

Илья Максименко

bor_vn
0

чтобы пиздить людей на улицах в форме без знаков? согласен, скоро появятся

Ответить

Владислав Косинов

4

Вопрос в том, а уверенна ли она что после всей неопределенности и усталости протеста, эта самая национальная забастовка все еще возможна? Хорошо бы, но Лукаш и его "профсоюзы" скорее всего на месте не сидели все это время и гайки то подкрутили.

Ответить

Scentedcreatorfan

Владислав
1

Угу, тоже сомневаюсь, что будут какие-то общенациональные забастовки. Опять "три с половиной работяги" выйдут и покричат, мол, хватит людей избивать на улицах.
У них в стране и так время не простое, а тут еще и потеря рабочего места на кону, а самое обидное, что у рабочих, скорее всего, просто нет уверенности в том, что получится что-то изменить ввиду прошедшего времени и слабых результатов.
Но я всё же надеюсь, что им как-то удастся организовать работяг🤷‍♀️

Ответить

Романелло Кивогенс

Владислав
1

Забастовка могла бы сработать в начале, особенно на промышленных гигантах. Но увы, не срослось. Работники какое-то время побузили да и вернулись обратно к станкам.

А тем времени руководство предприятий совместно с силовиками планомерно зачищали свои штаты выдавливая оттуда всех лидеров движения и прочих "смутьянов". Поэтому надеяться на то, что сейчас обескровленные стачкомы вдруг снова поднимут голову, не приходится.

Ответить

Данила

4
Ответить

Наташа Буринская

0

и еще, очень прошу, объясните, что за план у Лукашенко, зачем он ходил в СИЗО, зачем кого-то выпустил, зачем разрешил разговор Тихановским? Это к чему и почему?

Ответить

Даниил Баздырев

Наташа
11

Показывает, что готов к переговорам и переменам в стране. Он думает, что таким образом снизит накал протестов, со временем все перестанут бухтеть и продолжат терпеть.

Ответить

Иван Иванов

Даниил
1

он прав

Ответить

ouxen

Даниил
–1

он знает

Ответить

Bjornski Bjornski

Наташа
0

Он прижат к стенке, и пытается выкрутиться.

Ответить

Максим Шпилёв

Наташа
0

Тоже не понял. Наверно московские пиарщики что-то мутят.

Ответить

Самый умный

3

А че потом случится ? За 13 дней батька подготовится получше, эт уж точно.

Ответить

Кирилл Втюрин

3

TJ, хватит слать по 2 пуша

Ответить

Молодой спрей

3

К каждому станку поставят по менту, который будет пиздить палкой рабочего, если тот будет отвлекаться

Ответить

Небольшой хот-дог

2

Jason Bourne
9 сен в 18:02

Арестовывают кандидатов: Вот в августе выборы будут так и скинем Луку!

Прошли выборы: Вот огласят результаты, так и скинем!

Депортируют Тихановскую: Вот вот, неделя ему осталась!

Раскидали КС: МРАЗЬ, ШОБ ОН СДОХ!

Лукашенко так быстрее сам умрёт.

ВОТ 25 ОКТЯБРЯ ТОЧНО СКИНЕМ!!!

Ответить

Израильский спрей

Небольшой
1

Ну вот я где-то по началу сказал, что это будет первая в мире маня-революция.
Великая Твиттерно-мемная, можно еще как-то так обозвать

Ответить

Небольшой хот-дог

Небольшой
0

Жаль

Ответить

Компьютерный Илья

Небольшой
2

Порвался

Ответить

Иван Клюхин

2

 Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим.

И ... предложила сама парализовать жизнь страны))

 Тихановская заявила, что если Лукашенко не уйдёт в отставку, то 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

Ответить

Обосранный унитаз

2

Готов предоставить свои услуги обгадившемуся ир ли от страха, то ли от смеха Лукашеску

Ответить

Неверный микрофон

1

Только недавно думал, что пора бы объявить день X. Ждал этого от Nexta, но так даже лучше

Ответить

Abram Dikoy

Неверный
0

от нехты бессмысленно тк народ уже не слушает на что он призывает

Ответить

Неверный микрофон

Abram
0

В смысле не слушает, каждое воскресенье выходя и плакат тематические у всех как он и просит. На марш пенсионеров пришли вчера. После марша пенсионеров люди вышли перекрывать дороги

Ответить

Abram Dikoy

Неверный
0

мне кажется люди сами знают и без него что в воскрес надо выходить. а про пенсов и дороги - такое ощущение что это низовые инициативы которые он просто поддерживает и шире освещает

Ответить

Неверный микрофон

Abram
1

Nexta может не нравится и он не лидер протеста, но если бы не он, то протестов бы не было. Ещё первые дни он лучше все освещал протесты и призывал выходить. Так бы все загнулось как в 2010. Ну, то моё мнение 

Ответить

Abram Dikoy

Неверный
0

я не спорю что он нужен, но так посмотреть он больше не катализатор протеста, хотя сто проц был им в начале

Ответить

Неверный микрофон

1

Вчера кстати была встреча на котором скорее всего и приняли это решение:
В условиях, когда режим пытается расколоть беларусское общество, штабы Тихановской, Цепкало, Бабарико, Координационный Совет, Фонд BySol провели экстренную рабочую встречу.

Ответить

Aleksey Paschenko

1

Ресурсы не бесконечны. Силы ОМОНа и бабки не бесконечны. Они уже 2 месяца в ружье. Они 2 месяца ждут когда все испугаются, а они все выходят и выходят. Они не понимают, почему им идеолог говорит, что все наркоманы, а по факту приходиться дубасить пенсионеров. 

То же самое с теми кто на верху, они не понимают, зачем им держать деда, который не может удержать ситуацию под контролем и дать им пачку стабильности и власти. Они реально стоят на распутье: удержать как-то его и получить репрессий (которые обязательно будут), или получить неопределенность при которой они еще могут остаться при своих (если до 25 сделают выбор в пользу народа).

И если до сегодняшнего дня они думали и ждали знак, то вот он. 

Все, конечно, ИМХО, но я думаю весь смысл этого заявления именно такой. Мол вот последний вагон и уходит он 25 октября.

Ответить

Scentedcreatorfan

Aleksey
0

А если вагон уйдет пустым, то что? Раскола элит в стране не наблюдается. Силовики в основной своей массе до сих пор лояльны президенту.
По-моему, это не очень продуманный шаг, потому что, если забастовок не будет, то лукашенко победил, а тихановская станет просто пустым местом, которое ни во что не ставит работающий класс. Это игра ва-банк, и у неё довольно слабые карты.

Неудачный исход откроет плацдарм для успешной пропаганды, которая будет в том числе базироваться на тезисе, что митингуют бездельники и наркоманы, а работяги, посмотрите, 80% за.

Ответить

Aleksey Paschenko

Scentedcreatorf…
0

Будем смотреть. Надеюсь она это сделала не просто так, а на основе какого-никакого инсайда от приближенных. Мол давай дату тут все готово. В том или ином виде такой ультиматум должен был бы быть. Иначе так бесконечно можно тягаться по улицам. Ну или пока весь золотовалютный резерв не кончится. 

Я думаю все же забастовке быть. Хоть и вялые они были и при худших картах. А тут и дед бегает по СИЗО и поддержка Кремля неявная и запад уже все что мог вроде как сделал. 

Короче ждем)

Ответить

Роман Трусов

–1

Домохозяйка не унимается.

Ответить

Комментарий удален

Stanley H. Tweedle

0

Намазиков, не бывший кандидат в президенты, а нынешний президент.

Ответить

Илья Захаров

Stanley
2

Самопровозглашенный?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Илья
0

Избранный

Ответить

Индийский Слава

Stanley
0

@кто это

Ответить

Кто это

Индийский
2

Stanley H. Tweedle еще известен как: Павел Рогов

Ответить

Stanley H. Tweedle

Индийский
1

Ну ты баттхерт мемов не знаешь

Ответить

Индийский Слава

Stanley
0

Ну вот ты и допрыгался. Жди редакцию в гости, Павлик, бывший кандидат на халявный плюс

Ответить

Комментарий удален

Stanley H. Tweedle

Индийский
0

В смысле бывший

Ответить

Компьютерный Илья

0

Так вроде уже пыталось, нихуя не получилось. Сейчас что изменилось, деньги от Евросоюза поступили?

Ответить

Макс Романенко

Компьютерный
2

Пообщалась с мужем и тот сказал действовать жестче 

Ответить

Elijah Garrison

–1

Глупое заявление. Вот так диктаторы и побеждают. 

Ответить

Cody Dismal

Elijah
2

Почему глупое? Приведи пример  победивших после таких заявлений диктаторов

Ответить

Противоположный нос

0

Умница! Так его! И это весьма ответственный шаг.

Ответить

Elijah Garrison

Противоположный
0

И это весьма ответственный шаг.

Абсолютно безответственный, потому что она эту забастовку обеспечить не в состоянии.

Ответить

Противоположный нос

Elijah
0

Это мы ещё посмотрим. Шаг вести мирный протест без жертв это Ответственная позиция.

Ответить

solawind

Противоположный
–1

или глупая, потому что приводит к бессмысленным жертвам, которые ничего не изменят

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Savage Steel

1

Лол)

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красивый папуг

1

🤞

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one channel

1

На ультиматумах погорел Гуайдо, зря они так.
Если не проканает, то протест реально заглохнет.
Ей кто это, Путин посоветовал?

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Вячеслав Парамонов

–1

Ножкой *ТОП*!

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Комментарий удален

Украденная жизнь

0

О, наконец кто-то ей сказал, что сила поддаётся не уговорам, а силе. Наверное, Сергей по телефону.

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Романелло Кивогенс

Украденная
1

Ставить ультиматумы и угрожать чем-то можно лишь в том случае, если ты уверен, что можешь чем-то подкрепить угрозы. Потому как Лукашенко в ближайшие дни очевидно не уйдёт, и стало быть все будут с интересом наблюдать за тем, что выйдет на забастовку. И вот по факту может оказаться, что Тихановскую поддержат всего несколько мелких лавочек и пара десятков работников на каких-нибудь предприятиях. А может и того не наберётся. И это будет весьма существенный удар по её репутации - какой же ты народный лидер, если народ за тобой не идёт?

  

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Паша Сасковец