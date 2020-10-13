Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября Материал редакции
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала национальную забастовку и блокировку дорог, если Александр Лукашенко не сдаст власть до 25 октября. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
Тихановская заявила, что если Лукашенко не уйдёт в отставку, то 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
Бывший кандидат в президенты также сообщила, что до 25 октября власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых. Она заявила, что «прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония».
По словам Тихановской, до 25 октября «беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, их выиграл Александр Лукашенко. После объявления результатов в стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками.
Вынесут
Весенний блик
Может лучше казнь? Как раньше делали. Чтоб все видели.
Скорее НЕ в своем уме.
Весенний блик
К сожелению так оно и будет. До последнего будет держаться за власть. Хотя от власти остались только цепные псы.
Частный блик
Кроме шуток. Желаю белорусам победить. Понимаю, что история пишется не за один день. Но то, что вы делаете это большой шаг в светлую жизнь. Горжусь вами!
Весенний блик
Тоже верю в них. Но объявлять забрстовку за две недели как по мне кажется было немного глупо. Сейчас эти пидорасы(полиция, милиция, ОМОН или кто там) успеют не хило так подготовиться.
Поэтому люди начали действовать уже сегодня.
Они уже пару месяцев действуют.
перекрывают дороги?
Я говорю, что они уже пару месяцев "сражаются" за свою страну. Ну и дороги тоже время от времени перекрывают.
В том-то и дело, что дороги не перекрывают нормально. А это очень важно во время протестов. Парализовать город = заставить слушать.
Ну нельзя же молчвших людей за один день научить не бояться. Они стараются, и делают успехи.
В общем, люди и сами делают всё без неё. Не совсем понятно, для чего она такое пишет.
Для сомневающихся, люди все равно в ней лидера видят. На внешней арене воюет, что тоже важно.
Никто не сомневается, просто она говорит, а люди могут делать другое.
Могут. Есть другой выход: не будут бастовать - кризис тупо закроет заводы и рабочие все равно на улицу выйдут.
Нет, предприятия и так убыточные и поэтому никто закрывать их не будет.
Так нечего им давать будет на поддержание работы.
Это тебе так кажется.
У нас еще не запущенная БЕЛАЭС признана банкротом, ее с самого начала придется кормить деньгами ,чтобы вывести на платежеспосоность :D
Запуск постоянно переносится, пока ещё рано говорить)
Так и люди успеют подготовиться, как минимум узнать об этом и отложить продукты. Остановить за пару дней всю страну нереально просто.
Весенний блик
Это можно было сказать людям, что скоро, что-то будет и т.д. А не прямо деду об этом говорить. Так бы у людей была бы какая-нибудь фора. Хотя бы 1-2 дня.
Один фиг во многих чатах силовики сидят, в тайне не держишь.
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История, к сожалению, всегда пишется кровью
Частный блик
совершенно верно. Я с большим сомнением отношусь к мирным протестам, особенно когда речь идет о смене власти. Хотя Армения с Пашиняном совсем зеркальный пример.
Но если мы говорим о силовом сопротивлении, то конечно у Лукашенко в этом формате полная готовность и я думаю он только этого и ждет. В миг заработает пропаганда и полетят фразы «Я же говорил, они хотят кровопролитием забрать власть»
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Надеюсь, у братьев беларусов все получится
Весенний блик
✊ будем за них кулачки держать. Так как я живу не там, то ничего больше сделать не могу. Да и финансово помочь тоже не могу(
бггг
Объясните, как она может гарантировать эту забастовку?
Ведь вроде пытались люди бастовать, но что-то это было не прям глобально, что сейчас изменилось? Как они это организуют и со всеми договорятся?
Это её заявление типо должно подтолкнуть людей к этой самой договоренности, публичной
Да уж, делать заявления и потом надеяться на чудо. Тихановская конечно в политике не особо шарит, и похоже подсказать некому.
Люди были морально готовы к всеобщей забастовке, но оказались не готовы финансово и организационно. Забастовки прекратились по самой тупорылой причине: по белорусским законам бастующим нельзя выдвигать политические требования. И бастующие такие: "Ну ок, пойдем работать". Я их понимаю, семью кормить надо, но это же и означало, что быстро мы не победим.
Возможно, Тихановская договорилась насчет финансовой помощи бастующим, тогда может получиться. Организационные структуры за это время, опять же, появились. Если ей удастся донести до работяг мысль, что им помогут, то все получится. Если нет - тогда ее призывы произведут примерно такой же эффект, как и призывы Нехты. Кто-то последует, но большинство забьют хуй.
Нехта стала жутко раздражать своим жаргоном. Это только меня или они действительно становятся неприятными?
Им, конечно, пох, я же не Белорус, но мне интересны мнения.
Так и есть. Но он не скрывал, что канал пропагандсткий. Это не объективное СМИ.
От Нехты я отписался еще до "выборов". Уж очень много информационного шума стало помимо новостей.
Был съезд вообще всей оппозы, может получилось скоординировать стачкомы и прочее
нет там никаких координаторов стачкомов, последних поувольняли https://t.me/nexta_tv/6580
ну уволили парочку, и что? они не могут связаться со своими заводчанами теперь?
У вас есть 13 дней, если вы не уйдете, мы будем терпеть ещё более агрессивно чем до этого!
национальную забастовку
Что, опять?
Ага, после смены гулять будут
Революция революцией, а смена по расписанию
На привозе у одессита украли сумку.
- Верните сумку!
Ноль внимания.
- Верните сумку!
Ноль внимания.
- Верните сумку, не то будет как вчера!
Из толпы ему протягивают его сумку.
Довольный он гордо удаляется.
- Мужик, а чо вчера было?
- Да тоже взяли и не отдали.
Уже два месяца каждый день - точно последний, а кровавый режим вот-вот падёт. И каждые выходные марш чего-то там... Получение пиздюлей от ОМОН, а после нытьё о том, какие они твари и нелюди. Бла-бла-бла.
После того, что было на вчерашнем марше пенсионеров, эту забастовку надо было уже сегодня начинать
К цветочкам?
Частный блик
Белорусский омон после митинга
Это типо намёк, что там Руссо менты?
это типо разгон, что омону дарят цветы. Так как сейчас будет большой митинг, то и цветов будет больше.
Зачем ждать?
Сыкотно же.
Она же сама всё равно это не сделает из-за границы.
Подорвать работяг на заведомо получаемые пиздюли, хоть и из-за границы, имеет риск испортить свою же репутацию в случае отрицательного результата.
Больше похоже на шантаж короче.
Почему именно сейчас? Что мешало это сделать 2 месяца назад? Почему 13 дней?
Ах да, поддержка мирового сообщества и сплочение общества проив диктатора за один день делается, точно. Нафиг месяцы взаимопощи и поддержки, дни переговоров с Европой, недели сборов денег и так далее.
Это всё замечательно, но чем больше времени проходит с выборов, тем больше Лукашенко остаётся у власти, тем сложнее провернуть смену режима.
Мне кажется, ситуация обратная: люди все яснее видят, что поддерживать диктатора становится дороже и дороже. Если бы он быстро улицу подавил - другое дело. Но улица успела вовлечь почти все слои общества, причем не всегда намеренно - вот например, позавчера силовики избили брата известной биатлонистки-либюмицы Лукашенко. Затяжной кризис гарантирует им небезопасность нахождения в стране, а выезд закрыт санкциями. Личные деньги арестованы, а в бюджет поступает мало. Так что время скорее играет против Лукашенко. Но да, загоняет страну в кризис, из которого придется выбираться. Хотя и быстрые перевороты пролемы тоже не решают. Лучше последовательно.
Скоро там вакансии появятся и граждане средне азиатских стран смогут заработать.
А то в Москве опять карантин
чтобы пиздить людей на улицах в форме без знаков? согласен, скоро появятся
Вопрос в том, а уверенна ли она что после всей неопределенности и усталости протеста, эта самая национальная забастовка все еще возможна? Хорошо бы, но Лукаш и его "профсоюзы" скорее всего на месте не сидели все это время и гайки то подкрутили.
Угу, тоже сомневаюсь, что будут какие-то общенациональные забастовки. Опять "три с половиной работяги" выйдут и покричат, мол, хватит людей избивать на улицах.
У них в стране и так время не простое, а тут еще и потеря рабочего места на кону, а самое обидное, что у рабочих, скорее всего, просто нет уверенности в том, что получится что-то изменить ввиду прошедшего времени и слабых результатов.
Но я всё же надеюсь, что им как-то удастся организовать работяг🤷♀️
Забастовка могла бы сработать в начале, особенно на промышленных гигантах. Но увы, не срослось. Работники какое-то время побузили да и вернулись обратно к станкам.
А тем времени руководство предприятий совместно с силовиками планомерно зачищали свои штаты выдавливая оттуда всех лидеров движения и прочих "смутьянов". Поэтому надеяться на то, что сейчас обескровленные стачкомы вдруг снова поднимут голову, не приходится.
и еще, очень прошу, объясните, что за план у Лукашенко, зачем он ходил в СИЗО, зачем кого-то выпустил, зачем разрешил разговор Тихановским? Это к чему и почему?
Показывает, что готов к переговорам и переменам в стране. Он думает, что таким образом снизит накал протестов, со временем все перестанут бухтеть и продолжат терпеть.
Jason Bourne
9 сен в 18:02
Арестовывают кандидатов: Вот в августе выборы будут так и скинем Луку!
Прошли выборы: Вот огласят результаты, так и скинем!
Депортируют Тихановскую: Вот вот, неделя ему осталась!
Раскидали КС: МРАЗЬ, ШОБ ОН СДОХ!
Лукашенко так быстрее сам умрёт.
ВОТ 25 ОКТЯБРЯ ТОЧНО СКИНЕМ!!!
Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим.
И ... предложила сама парализовать жизнь страны))
Тихановская заявила, что если Лукашенко не уйдёт в отставку, то 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
Готов предоставить свои услуги обгадившемуся ир ли от страха, то ли от смеха Лукашеску
от нехты бессмысленно тк народ уже не слушает на что он призывает
В смысле не слушает, каждое воскресенье выходя и плакат тематические у всех как он и просит. На марш пенсионеров пришли вчера. После марша пенсионеров люди вышли перекрывать дороги
мне кажется люди сами знают и без него что в воскрес надо выходить. а про пенсов и дороги - такое ощущение что это низовые инициативы которые он просто поддерживает и шире освещает
Nexta может не нравится и он не лидер протеста, но если бы не он, то протестов бы не было. Ещё первые дни он лучше все освещал протесты и призывал выходить. Так бы все загнулось как в 2010. Ну, то моё мнение
я не спорю что он нужен, но так посмотреть он больше не катализатор протеста, хотя сто проц был им в начале
Ресурсы не бесконечны. Силы ОМОНа и бабки не бесконечны. Они уже 2 месяца в ружье. Они 2 месяца ждут когда все испугаются, а они все выходят и выходят. Они не понимают, почему им идеолог говорит, что все наркоманы, а по факту приходиться дубасить пенсионеров.
То же самое с теми кто на верху, они не понимают, зачем им держать деда, который не может удержать ситуацию под контролем и дать им пачку стабильности и власти. Они реально стоят на распутье: удержать как-то его и получить репрессий (которые обязательно будут), или получить неопределенность при которой они еще могут остаться при своих (если до 25 сделают выбор в пользу народа).
И если до сегодняшнего дня они думали и ждали знак, то вот он.
Все, конечно, ИМХО, но я думаю весь смысл этого заявления именно такой. Мол вот последний вагон и уходит он 25 октября.
А если вагон уйдет пустым, то что? Раскола элит в стране не наблюдается. Силовики в основной своей массе до сих пор лояльны президенту.
По-моему, это не очень продуманный шаг, потому что, если забастовок не будет, то лукашенко победил, а тихановская станет просто пустым местом, которое ни во что не ставит работающий класс. Это игра ва-банк, и у неё довольно слабые карты.
Неудачный исход откроет плацдарм для успешной пропаганды, которая будет в том числе базироваться на тезисе, что митингуют бездельники и наркоманы, а работяги, посмотрите, 80% за.
Будем смотреть. Надеюсь она это сделала не просто так, а на основе какого-никакого инсайда от приближенных. Мол давай дату тут все готово. В том или ином виде такой ультиматум должен был бы быть. Иначе так бесконечно можно тягаться по улицам. Ну или пока весь золотовалютный резерв не кончится.
Я думаю все же забастовке быть. Хоть и вялые они были и при худших картах. А тут и дед бегает по СИЗО и поддержка Кремля неявная и запад уже все что мог вроде как сделал.
Короче ждем)
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Намазиков, не бывший кандидат в президенты, а нынешний президент.
Самопровозглашенный?
@кто это
Ну ты баттхерт мемов не знаешь
Ну вот ты и допрыгался. Жди редакцию в гости, Павлик, бывший кандидат на халявный плюс
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Глупое заявление. Вот так диктаторы и побеждают.
Почему глупое? Приведи пример победивших после таких заявлений диктаторов
И это весьма ответственный шаг.
Абсолютно безответственный, потому что она эту забастовку обеспечить не в состоянии.
Противоположный нос
Это мы ещё посмотрим. Шаг вести мирный протест без жертв это Ответственная позиция.
или глупая, потому что приводит к бессмысленным жертвам, которые ничего не изменят
На ультиматумах погорел Гуайдо, зря они так.
Если не проканает, то протест реально заглохнет.
Ей кто это, Путин посоветовал?
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О, наконец кто-то ей сказал, что сила поддаётся не уговорам, а силе. Наверное, Сергей по телефону.
Ставить ультиматумы и угрожать чем-то можно лишь в том случае, если ты уверен, что можешь чем-то подкрепить угрозы. Потому как Лукашенко в ближайшие дни очевидно не уйдёт, и стало быть все будут с интересом наблюдать за тем, что выйдет на забастовку. И вот по факту может оказаться, что Тихановскую поддержат всего несколько мелких лавочек и пара десятков работников на каких-нибудь предприятиях. А может и того не наберётся. И это будет весьма существенный удар по её репутации - какой же ты народный лидер, если народ за тобой не идёт?