Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать ещё больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьёте ещё женщин, детей и стариков. [...]

Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября.