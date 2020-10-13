Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса» Материал редакции
Он входил в него с 2014 года.
Глава Сбера Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса», сообщается в документах компании. «Срок полномочий господина Грефа истекает в 2020 году, и он не значится кандидатом на переизбрание», — отмечается там.
Греф останется членом совета директоров до собрания акционеров «Яндекса», на котором будет избираться новый состав совета. Компания проведёт годовое собрание акционеров 29 октября. Они смогут переизбрать в совет директоров сооснователя и CEO «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего CTO «Яндекса» Михаила Парахина.
Греф вошёл в состав совета в 2014 году. В июне 2020 года он сообщил, что не планирует переизбираться.
В конце сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии. Теперь компания называется просто Сбер.
Индийский Слава
Двойной пожалуйста
Входит и выходит.
Замечательно выходит!
Думаешь и правда гей?
@Владимир Климов как вы идентифицируете своих?
Занимают деньги и не отдают
Приключение на 20 миллионов долларов
Почему это важно?
А в чем срочность, это было очевидным, сбер и Яндекс уже давно разошлись