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Ольга Щербинина
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Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса» Материал редакции

Он входил в него с 2014 года.

36 комментариев
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Глава Сбера Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса», сообщается в документах компании. «Срок полномочий господина Грефа истекает в 2020 году, и он не значится кандидатом на переизбрание», — отмечается там.

Греф останется членом совета директоров до собрания акционеров «Яндекса», на котором будет избираться новый состав совета. Компания проведёт годовое собрание акционеров 29 октября. Они смогут переизбрать в совет директоров сооснователя и CEO «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего CTO «Яндекса» Михаила Парахина.

Греф вошёл в состав совета в 2014 году. В июне 2020 года он сообщил, что не планирует переизбираться.

В конце сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии. Теперь компания называется просто Сбер.

#новости #яндекс

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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36 комментариев
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Компьютерный Илья

20

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ ПУШ ДОПОЛНЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БОМБА!!!!!!!

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Индийский Слава

Компьютерный
12

Двойной пожалуйста

Ответить

ouxen

Индийский
7

вам с подливой?

Ответить

Обосранный унитаз

ouxen
0

Добрый день.

Ответить

ouxen

Обосранный
1

дратути

Ответить

Ольга Щербинина

Компьютерный
5

не кричи

Ответить

Компьютерный Илья

Ольга
5

Извини пожалуйста

Ответить

Компьютерный Илья

Ольга
2

Больше не буду

Ответить

Ольга Щербинина

Компьютерный
3

спасибо)

Ответить

Израильский спрей

Ольга
1

Не приказывай ему

Ответить

Arthur N

15
Ответить

rossoshmap

9

Узнали, что он там был

Ответить

Индийский Слава

3

Вошёл вышел

Ответить

Хороший паркур

Индийский
7

Входит и выходит.
Замечательно выходит!

Ответить

Индийский Слава

Хороший
5

Тоже слышал эти байки про Грефа?

Ответить

Денежный клуб

Хороший
3

Думаешь и правда гей?

Ответить

rossoshmap

Денежный
1

@Владимир Климов как вы идентифицируете своих?

Ответить

Дитковский

rossoshmap
12

Занимают деньги и не отдают

Ответить

rossoshmap

Дитковс…
5

Дело раскрыто, по вкладам СССР

Ответить

Bad Mother

Дитковс…
0

это другие

Ответить

Хороший паркур

Денежный
3

Какой интересный вывод из цитаты ослика Иа

Ответить

Денежный клуб

Хороший
0

Ну а то

Ответить

Хороший паркур

Индийский
0

Приключение на 20 миллионов долларов

Ответить

rossoshmap

Хороший
1

на 2 трлн деревянных

Ответить

# realfiddy

3

Почему это важно?

Ответить

Dra

#
0

Тут некоторые считают, что это мессия и спаситель Земли Русскай!

Ответить

Весенний блик

2

Это из-за покупки Тинькофф? Обиделся что ли?

Ответить

Зелибоба

Весенний
0

Дефис лишний.

Ответить

The 1 Flash

Зелибоба
2

Тоже считаю, что могли бы и сразу назваться ТЖ а не Т—Ж

Ответить

Весенний блик

Зелибоба
0

Спасибо за исправление, Марья Ивановна!

Ответить

Semen Semenov

2

Конфликт интересов

Ответить

Andre Macareno

1

Слишком жирно быть и в тиньке, и сбере

Ответить

ouxen

1

нахуй нам это знать? это никак не влияет на жизнь рядового тжшника

Ответить

Закомплексованная Душа

1

А в чем срочность, это было очевидным, сбер и Яндекс уже давно разошлись

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Марк Гардер

0

Вангую что это связано с Тинькофф

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FOX

0

акции яндекс +2.1%

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