Он входил в него с 2014 года.

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Глава Сбера Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса», сообщается в документах компании. «Срок полномочий господина Грефа истекает в 2020 году, и он не значится кандидатом на переизбрание», — отмечается там.

Греф останется членом совета директоров до собрания акционеров «Яндекса», на котором будет избираться новый состав совета. Компания проведёт годовое собрание акционеров 29 октября. Они смогут переизбрать в совет директоров сооснователя и CEO «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего CTO «Яндекса» Михаила Парахина.

Греф вошёл в состав совета в 2014 году. В июне 2020 года он сообщил, что не планирует переизбираться.

В конце сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии. Теперь компания называется просто Сбер.