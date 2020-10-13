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Ольга Щербинина
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Банк России представил концепцию цифрового рубля. Он должен совместить плюсы наличной и безналичной валюты Материал редакции

Такие деньги можно будет использовать как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету.

25 комментариев
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Банк России объявил о начале работ над созданием новой формы российской валюты — цифровым рублём. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Свойства цифрового рубля

В консультативном докладе, подготовленном банком, отмечается, что пока это «первый шаг, призванный инициировать всестороннее и широкое обсуждение данного вопроса».

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличным и безналичным рублям). У граждан появится возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету.

ЦБ планирует разрабатывать концепцию поэтапно. Сначала там оценят возможности и перспективы цифрового рубля, потом реализуют пилотный проект с ограниченным кругом пользователей и разработают платформу. После этого примут решение о целесообразности по запуску цифрового рубля.

В банке отметили, что цифровой рубль сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Планируется, что он станет удобным дополнительным средством расчёта, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с ограниченной финансовой инфраструктурой.

В ЦБ считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет возможность платить им онлайн и офлайн. Такая валюта может использоваться при отсутствии интернета и храниться на специальном электронном кошельке. Как и банкноты, у которых есть номера, «единицы» цифрового рубля будут иметь уникальный электронный код. В онлайне все операции с такой валютой будут совершаться так же, как и при безналичных расчётах.

При этом цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам, отметили в докладе. Это будет валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством. Криптовалюта же не имеет единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей. Кроме того, ей нельзя оплачивать товары и услуги в большинстве стран мира, отметили в ЦБ.

Данные о транзакциях с цифровым рублём будут содержать более ограниченную информацию о назначении платежа и его получателе, чем существующие платежные системы. При этом все операции с ним можно будет отследить. Информация будет доступна ЦБ и финансовым посредникам, говорится в документе.

В Банке России считают, что распространение цифровых платежей приведёт к снижению трансакционных издержек для потребителя, что снизит комиссионные доходы банков. В ЦБ считают, это станет толчком к «росту конкуренции среди кредитных организаций и борьбе за клиента за счёт предложения более удобных услуг гражданам и бизнесу».

#новости #центробанк #рубль

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25 комментариев
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Весенний блик

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Ответочка Китаю? Пусть даже не пытаются, все равно ничего не получится.

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Михаил Зеленин

Весенний
0

Почему ответочка? Это ж не конкуренты, просто стараются не отставать. 

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Весенний блик

Михаил
0

Незадолго после того как Китай решил протестировать свою "валюту"? Не кажется это немного подозрительным?

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Михаил Зеленин

Весенний
0

Чего подозрительного то? Повторюсь это ж не конкуренты. В России делают свой аналог(очевидно поглядывая на Китай), что логично,  ибо рано или поздно все равно придется делать.

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Отечественный цвет

Весенний
0

Ответ Очка Китая

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Удивительный браслет

3

Сука, они с обычным-то совладать не могут. 

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ouxen

2

говно какоето(

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ouxen

ouxen
1

мне как экономисту и программисту непонятно что енто и нахуя, похоже на втирание дичи

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Весенний блик

ouxen
1

На тж не могут сидеть такие умные люди как ты. Выходи и удаляй аккаунт.

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ouxen

Весенний
0

увы((

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Илья Гераськин

ouxen
0

Возможно это будет криптовалюта с контролируемой эмиссией и без майнинга. Но это не точно

Ответить

Отечественный цвет

2

Это будет валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством

АХАХААХХАХАХАХАА
Мы вам сказали, что рубль стоит 100 долларов. Верьте.

Ответить

Педагогический фонарь

1

В чем отличие от безналичных денег? В чем тут инновация? Только в офлайне платить?

Ответить

Отечественный цвет

Педагогический
2

В чем отличие от безналичных денег

Ни в чем. ЦБ изобретает NFC платежи

Ответить

ouxen

Отечественный
0

когда ждать QR коды,

Ответить

Отечественный цвет

ouxen
1

После отказа от ежегодного отключения горячей воды.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Педагогический
1

Ещё можно повысить инфляцию, не напрягая печатный станок. Просто вбросить 1 трлн цифровых рублей

Ответить

Удивительный браслет

1

Рубль пробивает дно и уходит онлайн?

Ответить

Роман Трусов

1

И падать он будет точно так же, как и бумажный.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Роман
0

Быстрее - на бумажный действует сила сопротивления воздуха 

Ответить

Михаил Зеленин

1

Ну вот и госкрипта, в принципе самое время, чтобы не отстать от передовых стран.
Всяко лучше системы с корсчетами 

Ответить

ouxen

Михаил
0

При этом цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам, отметили в докладе.

Ответить

Обосранный унитаз

1

Зачем, а, главное, нахуя?

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Неверный танк88

0

Универсальная Электронная Карта

Ответить

Михаил Иванов

0

Предлагаю заменить название цифровой рубль на e-балл

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