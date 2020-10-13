Банк России представил концепцию цифрового рубля. Он должен совместить плюсы наличной и безналичной валюты Материал редакции
Такие деньги можно будет использовать как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету.
Банк России объявил о начале работ над созданием новой формы российской валюты — цифровым рублём. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В консультативном докладе, подготовленном банком, отмечается, что пока это «первый шаг, призванный инициировать всестороннее и широкое обсуждение данного вопроса».
ЦБ планирует разрабатывать концепцию поэтапно. Сначала там оценят возможности и перспективы цифрового рубля, потом реализуют пилотный проект с ограниченным кругом пользователей и разработают платформу. После этого примут решение о целесообразности по запуску цифрового рубля.
В банке отметили, что цифровой рубль сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Планируется, что он станет удобным дополнительным средством расчёта, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с ограниченной финансовой инфраструктурой.
В ЦБ считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет возможность платить им онлайн и офлайн. Такая валюта может использоваться при отсутствии интернета и храниться на специальном электронном кошельке. Как и банкноты, у которых есть номера, «единицы» цифрового рубля будут иметь уникальный электронный код. В онлайне все операции с такой валютой будут совершаться так же, как и при безналичных расчётах.
При этом цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам, отметили в докладе. Это будет валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством. Криптовалюта же не имеет единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей. Кроме того, ей нельзя оплачивать товары и услуги в большинстве стран мира, отметили в ЦБ.
Данные о транзакциях с цифровым рублём будут содержать более ограниченную информацию о назначении платежа и его получателе, чем существующие платежные системы. При этом все операции с ним можно будет отследить. Информация будет доступна ЦБ и финансовым посредникам, говорится в документе.
В Банке России считают, что распространение цифровых платежей приведёт к снижению трансакционных издержек для потребителя, что снизит комиссионные доходы банков. В ЦБ считают, это станет толчком к «росту конкуренции среди кредитных организаций и борьбе за клиента за счёт предложения более удобных услуг гражданам и бизнесу».
Почему ответочка? Это ж не конкуренты, просто стараются не отставать.
Весенний блик
Незадолго после того как Китай решил протестировать свою "валюту"? Не кажется это немного подозрительным?
Чего подозрительного то? Повторюсь это ж не конкуренты. В России делают свой аналог(очевидно поглядывая на Китай), что логично, ибо рано или поздно все равно придется делать.
говно какоето(
Весенний блик
На тж не могут сидеть такие умные люди как ты. Выходи и удаляй аккаунт.
Возможно это будет криптовалюта с контролируемой эмиссией и без майнинга. Но это не точно
Отечественный цвет
В чем отличие от безналичных денег
Ни в чем. ЦБ изобретает NFC платежи
когда ждать QR коды,
Ещё можно повысить инфляцию, не напрягая печатный станок. Просто вбросить 1 трлн цифровых рублей
И падать он будет точно так же, как и бумажный.
Ну вот и госкрипта, в принципе самое время, чтобы не отстать от передовых стран.
Всяко лучше системы с корсчетами