Такие деньги можно будет использовать как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету.

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Банк России объявил о начале работ над созданием новой формы российской валюты — цифровым рублём. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Свойства цифрового рубля

В консультативном докладе, подготовленном банком, отмечается, что пока это «первый шаг, призванный инициировать всестороннее и широкое обсуждение данного вопроса».

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличным и безналичным рублям). У граждан появится возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету.

ЦБ планирует разрабатывать концепцию поэтапно. Сначала там оценят возможности и перспективы цифрового рубля, потом реализуют пилотный проект с ограниченным кругом пользователей и разработают платформу. После этого примут решение о целесообразности по запуску цифрового рубля.

В банке отметили, что цифровой рубль сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Планируется, что он станет удобным дополнительным средством расчёта, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с ограниченной финансовой инфраструктурой.

В ЦБ считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет возможность платить им онлайн и офлайн. Такая валюта может использоваться при отсутствии интернета и храниться на специальном электронном кошельке. Как и банкноты, у которых есть номера, «единицы» цифрового рубля будут иметь уникальный электронный код. В онлайне все операции с такой валютой будут совершаться так же, как и при безналичных расчётах.

При этом цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам, отметили в докладе. Это будет валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством. Криптовалюта же не имеет единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей. Кроме того, ей нельзя оплачивать товары и услуги в большинстве стран мира, отметили в ЦБ.

Данные о транзакциях с цифровым рублём будут содержать более ограниченную информацию о назначении платежа и его получателе, чем существующие платежные системы. При этом все операции с ним можно будет отследить. Информация будет доступна ЦБ и финансовым посредникам, говорится в документе.

В Банке России считают, что распространение цифровых платежей приведёт к снижению трансакционных издержек для потребителя, что снизит комиссионные доходы банков. В ЦБ считают, это станет толчком к «росту конкуренции среди кредитных организаций и борьбе за клиента за счёт предложения более удобных услуг гражданам и бизнесу».