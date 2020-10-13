Во французском музее заявили о цензуре и попытке переписать историю.

В закладки

Изображение музея Нанта

Музей истории Нанта перенёс выставку об истории Чингисхана и Монгольской империи из-за «цензуры» со стороны китайского музея Внутренней Монголии. Об этом сообщается на сайте французского учреждения.

Выставка, которую французский и китайский музеи готовили несколько лет, должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на 2021 год. Теперь же она пройдёт в 2024 году, а экспонаты для неё возьмут из европейских и американских коллекций у новых партнёров.

По словам директора музея истории Нанта Бертрана Гийе, политика Китая в отношении Внутренней Монголии за лето 2020 года стала жёстче, а музей не хочет транслировать позицию КНР. В заявлении говорится, что китайский музей сначала требовал удалить из экспозиции термины и имена «Чингисхан», «монгол», «империя», а затем заявил о необходимости «модифицировать» содержание выставки и проконтролировать всю экспозицию, включая карты и каталог.

Как утверждает музей Нанта, новый синопсис проекта, написанный пекинским управлением культурного наследия, переписывает историю и ведёт к «полному исчезновению» культуры Монголии. Гийе объяснил, что решение приняли «во имя человеческих, научных и этических ценностей».