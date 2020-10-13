Музей во Франции прекратил партнёрство с Китаем и перенёс выставку о Чингисхане, отказавшись транслировать позицию КНР Материал редакции
Во французском музее заявили о цензуре и попытке переписать историю.
Музей истории Нанта перенёс выставку об истории Чингисхана и Монгольской империи из-за «цензуры» со стороны китайского музея Внутренней Монголии. Об этом сообщается на сайте французского учреждения.
Выставка, которую французский и китайский музеи готовили несколько лет, должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на 2021 год. Теперь же она пройдёт в 2024 году, а экспонаты для неё возьмут из европейских и американских коллекций у новых партнёров.
По словам директора музея истории Нанта Бертрана Гийе, политика Китая в отношении Внутренней Монголии за лето 2020 года стала жёстче, а музей не хочет транслировать позицию КНР. В заявлении говорится, что китайский музей сначала требовал удалить из экспозиции термины и имена «Чингисхан», «монгол», «империя», а затем заявил о необходимости «модифицировать» содержание выставки и проконтролировать всю экспозицию, включая карты и каталог.
Как утверждает музей Нанта, новый синопсис проекта, написанный пекинским управлением культурного наследия, переписывает историю и ведёт к «полному исчезновению» культуры Монголии. Гийе объяснил, что решение приняли «во имя человеческих, научных и этических ценностей».
Летом 2020 года жители автономного региона Внутренняя Монголия заявили о «культурном геноциде» со стороны Китая. Там заблокировали единственную соцсеть на монгольском, а учителям предписали преподавать только на китайском.
"Монголия - исконно китайская земля! Мы всегда были братскими народами! А стена - это так, она из гипсокартона и просто шутка"
Ah, commies never change.
Французам респект, правда, вот бы они еще так и с сомалийцами поступали.
Вообще-то Чингисхан был вассалом Цзинь, так что формально китайцы правы.
Как можно сделать выставку об истории Чингисхана и Монгольской империи без слов «Чингисхан», «монгол», «империя»?
Все страны переписывают свою историю в выгодную им сторону. Франция этим тоже занимается, и Россия и Украина и даже Бангладеш
Китай конечно, слишком грубо делает всё, и палевно
Китай, как мы видим из этого поста, тоже те ещё гниды. А то все привыкли Россию, Европу, да Штаты поносить. В каждом правительстве свои ебанаты засели
Просвещенная Европа
Разрешила нам носить
Евробрюки, еврошляпы
И по-евро говорить.
Запретим мнения об истории, отличные от своих! (с) Просвещённая Европа
*Просвещённый Китай.
У них - своя позиция, у Европы - своя. Просвещение и заключается в плюрализме мнений.