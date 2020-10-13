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Алексей Боржонов
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Музей во Франции прекратил партнёрство с Китаем и перенёс выставку о Чингисхане, отказавшись транслировать позицию КНР Материал редакции

Во французском музее заявили о цензуре и попытке переписать историю.

19 комментариев
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Изображение музея Нанта

Музей истории Нанта перенёс выставку об истории Чингисхана и Монгольской империи из-за «цензуры» со стороны китайского музея Внутренней Монголии. Об этом сообщается на сайте французского учреждения.

Выставка, которую французский и китайский музеи готовили несколько лет, должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на 2021 год. Теперь же она пройдёт в 2024 году, а экспонаты для неё возьмут из европейских и американских коллекций у новых партнёров.

По словам директора музея истории Нанта Бертрана Гийе, политика Китая в отношении Внутренней Монголии за лето 2020 года стала жёстче, а музей не хочет транслировать позицию КНР. В заявлении говорится, что китайский музей сначала требовал удалить из экспозиции термины и имена «Чингисхан», «монгол», «империя», а затем заявил о необходимости «модифицировать» содержание выставки и проконтролировать всю экспозицию, включая карты и каталог.

Как утверждает музей Нанта, новый синопсис проекта, написанный пекинским управлением культурного наследия, переписывает историю и ведёт к «полному исчезновению» культуры Монголии. Гийе объяснил, что решение приняли «во имя человеческих, научных и этических ценностей».

Летом 2020 года жители автономного региона Внутренняя Монголия заявили о «культурном геноциде» со стороны Китая. Там заблокировали единственную соцсеть на монгольском, а учителям предписали преподавать только на китайском.

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#новости #китай #франция

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19 комментариев
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André

21

"Монголия - исконно китайская земля! Мы всегда были братскими народами! А стена - это так, она из гипсокартона и просто шутка"
Ah, commies never change. 

Французам респект, правда, вот бы они еще так и с сомалийцами поступали.

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ouxen

André
0

аксиома эскобара

Ответить

Magnus Perfectus

André
–1

Вообще-то Чингисхан был вассалом Цзинь, так что формально китайцы правы.

Ответить

Весенний блик

8

Не прогнулись под Китай. Молодцы!

Ответить

Евгений Клочков

5

@Дмитрий Орлов Алга, тут сунские данники хуеют

Ответить

Компьютерный Илья

4

Красавы. Все бы так

Ответить

Владимир Филатов

3

Совсем ойухели китайцы.

Ответить

Crazy .

1

Как можно сделать выставку об истории Чингисхана и Монгольской империи без слов «Чингисхан», «монгол», «империя»? 

Ответить

Павел Макров

Crazy
2

Думаю Песков бы без проблем справился.

Ответить

ad unguem

0

Партия вроде считает вообще всех азиатских исторических правителей китайцами.

Ответить

Max L

0

-1 сверхдержавие

Ответить

Bad Mother Fucker

0

совсем охуели узкоглазые

Ответить

Super 72

0

Все страны переписывают свою историю в выгодную им сторону. Франция этим тоже занимается, и Россия и Украина и даже Бангладеш
Китай конечно, слишком грубо делает всё, и палевно

Ответить

Кирилл Канищев

–1

Китай, как мы видим из этого поста, тоже те ещё гниды. А то все привыкли Россию, Европу, да Штаты поносить. В каждом правительстве свои ебанаты засели

Ответить

Симпатичный меч

Кирилл
0

Там концентрация выше, чем где-либо.

Ответить

Bad Mother Fucker

–2

Просвещенная Европа
Разрешила нам носить
Евробрюки, еврошляпы
И по-евро говорить.

Ответить

Dmitry Yashin

–7

Запретим мнения об истории, отличные от своих! (с) Просвещённая Европа

Ответить

Михаил Мятный

Dmitry
0

*Просвещённый Китай. 

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Dmitry Yashin

Михаил
0

У них - своя позиция, у Европы - своя. Просвещение и заключается в плюрализме мнений.

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