Криштиану Роналду заразился коронавирусом Материал редакции
У игрока сборной Португалии выявили Covid-19 за день до матча со Швецией.
Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщила федерация футбола Португалии.
Федерация уточнила, что Роналду чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. У футболиста выявили коронавирус за день до матча сборной Португалии со Швецией. 11 октября команда сыграла вничью со сборной Франции на стадионе в пригороде Парижа. Матч прошёл практически без зрителей.
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ouxen
в @Животные
Andréouxen
Перефразируя старый анекдот:
- Знаешь, кто такой футболист?
- Нет.
- Это который ни в пизду, ни в Красную Армию, а в @Животные
Litnikov DanilAndré
А как в оригинале
bor_vnouxen
Гомофоб!
Ze Katzeouxen
🤝
Aleksey Vasilievouxen
Ты на тж сидишь
Олег Иванов
"Роналдо"
Роналду
Слава ИнженеровОлег
... видит из далека
умный человекСлава
из прекрасного далёка
Zoid QОлег
Рондо
bor_vnZoid
Мятные конфетки
Индийский Слава
Главное, что без перхоти
Zoid QИндийский
И с презервативом.
Владимир Земсков
Напомним, что ранее Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради игры за сборную. Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин.
Рома Кунашко
Срочно два тюбика геля внутривенно
Вячеслав
и что?
André
"Как совместить на картинке Питера Гриффина и Янг Траппу"
Роман Чернов
«Практически без зрителей»
Практически не считается
Компьютерный Илья
Где пуш?
робот-бёрдвотчер
Он же на острове спасался вроде?
Недостаточный кот
Симулирует?
сироп от щекотки
Там Собчак ещё слегла с ковидом
Ze Katze
Словесный Интервент
Насколько весной все боялись, что даже без заболевших футболистов остановили все чемпионаты, настолько же сейчас всем всё равно, уверен даже игроки сборной Португалии из контактной с КриРо группы не уйдут на самоизоляцию, как тот же состав Ростова летом.
Боевой Влад
Швеция победила, там карантина не было и нет
Неизбежный цветок
ну всё, хана вирусу. щас его тело выработает противовирусные