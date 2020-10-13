У игрока сборной Португалии выявили Covid-19 за день до матча со Швецией.

Федерация уточнила, что Роналду чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. У футболиста выявили коронавирус за день до матча сборной Португалии со Швецией. 11 октября команда сыграла вничью со сборной Франции на стадионе в пригороде Парижа. Матч прошёл практически без зрителей.