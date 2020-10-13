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Артём Мазанов
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Криштиану Роналду заразился коронавирусом Материал редакции

У игрока сборной Португалии выявили Covid-19 за день до матча со Швецией.

Криштиану Роналду Фото Reuters

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщила федерация футбола Португалии.

Федерация уточнила, что Роналду чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. У футболиста выявили коронавирус за день до матча сборной Португалии со Швецией. 11 октября команда сыграла вничью со сборной Франции на стадионе в пригороде Парижа. Матч прошёл практически без зрителей.

#новости #covid19

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26 комментариев
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ouxen

16

в @Животные

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André

ouxen
5

Перефразируя старый анекдот:

- Знаешь, кто такой футболист?
- Нет.
- Это который ни в пизду, ни в Красную Армию, а в @Животные

Ответить

Litnikov Danil

André
1

А как в оригинале

Ответить

bor_vn

ouxen
0

Гомофоб!

Ответить

Ze Katze

ouxen
0

🤝

Ответить

Aleksey Vasiliev

ouxen
0

Ты на тж сидишь

Ответить

Олег Иванов

2

"Роналдо"
Роналду

Ответить

Слава Инженеров

Олег
9

... видит из далека

Ответить

умный человек

Слава
0

из прекрасного далёка

Ответить

Zoid Q

Олег
0

Рондо

Ответить

bor_vn

Zoid
0

Мятные конфетки

Ответить

Индийский Слава

4

Главное, что без перхоти 

Ответить

Zoid Q

Индийский
0

И с презервативом.

Ответить

Владимир Земсков

3

Напомним, что ранее Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради игры за сборную. Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин.

Ответить

Рома Кунашко

2

Срочно два тюбика геля внутривенно

Ответить

Вячеслав

1

и что?

Ответить

André

0

"Как совместить на картинке Питера Гриффина и Янг Траппу"

Ответить

Роман Чернов

0

«Практически без зрителей»
Практически не считается

Ответить

Компьютерный Илья

0

Где пуш?

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Он же на острове спасался вроде?

Ответить

Недостаточный кот

0

Симулирует?

Ответить

сироп от щекотки

0

Там Собчак ещё слегла с ковидом

Ответить

Ze Katze

0
Ответить

Словесный Интервент

0

Насколько весной все боялись, что даже без заболевших футболистов остановили все чемпионаты, настолько же сейчас всем всё равно, уверен даже игроки сборной Португалии из контактной с КриРо группы не уйдут на самоизоляцию, как тот же состав Ростова летом. 

Ответить

Боевой Влад

–1

Швеция победила, там карантина не было и нет

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Неизбежный цветок

–2

ну всё, хана вирусу. щас его тело выработает противовирусные

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