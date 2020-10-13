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Артём Мазанов
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Замглавы омской больницы, где лечили Навального, уволится по «личным мотивам» Материал редакции

Анатолий Калиниченко заявлял, что состояние Навального не позволяет перевозить его на лечение Германию.

10 комментариев
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Анатолий Калиниченко Фото Елены Латыповой, ngs55

Заместитель главного врача по медицинской помощи омской БСМП-1, где лечили Алексея Навального, Анатолий Калиниченко уволится со своей должности. Об этом пишет ngs55.ru

В разговоре с РИА «Новости» он сообщил, что решил уволиться «по личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами». Он планирует заняться хирургией в одной из омских частных клиник.

Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование.

Анатолий Калиниченко
заместитель главного врача омской БСМП-1

После госпитализации Навального Калиниченко заявлял, что в организме основателя ФБК не выявлено ядов или следов их пребывания. Он сообщал, что консилиум врачей, прошедший 21 августа, запретил транспортировку Навального. Калиниченко также заявлял, что медики «реально занимались спасением жизни» Навального.

9 октября стало известно, что Александр Мураховский, главврач омской омской БСМП-1, где лечили Навального, возглавил ещё одно медучреждение.

#новости #отравлениенавального

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10 комментариев
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Отечественный цвет

14

уволится по «личным мотивам»

За две недели до поступления Навального

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ouxen

8

два повышения за одну неделю? Зойди сегодня везёт

Ответить

Alexander Petcoglo

4

хирургию люблю больше, чем администрирование

Это он так намекнул, что сам был не очень рад оказаться в кольце чекистов и вынужденно врать о состоянии Навального. Чтобы впредь такого не происходило, свалил в частную клинику.

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Bad Mother Fucker

3

Либералы затравили!

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Max L

2
Ответить

Израильский спрей

2

Человек очень переживал за здоровье Алексея. Стравили вместо благодарности

Ответить

Весенний блик

1

Решил свалить побыстренькому?

Ответить

Dima Sergeyevich

1

Однажды в одной из частных клиник Омска:
--Доктор, кажется, что мой аппендикс вот-вот лопнет!
--Давление давно мерили?

Ответить

Холодный цветок

1

«Лучше лечить, чем убивать», заявил Анатолий Калиниченко

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Хорошо хоть так, а не как у нас любят, 2 недели назад по собственному, и вообще о ком вы?

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