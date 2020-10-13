Замглавы омской больницы, где лечили Навального, уволится по «личным мотивам» Материал редакции
Анатолий Калиниченко заявлял, что состояние Навального не позволяет перевозить его на лечение Германию.
Заместитель главного врача по медицинской помощи омской БСМП-1, где лечили Алексея Навального, Анатолий Калиниченко уволится со своей должности. Об этом пишет ngs55.ru
В разговоре с РИА «Новости» он сообщил, что решил уволиться «по личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами». Он планирует заняться хирургией в одной из омских частных клиник.
После госпитализации Навального Калиниченко заявлял, что в организме основателя ФБК не выявлено ядов или следов их пребывания. Он сообщал, что консилиум врачей, прошедший 21 августа, запретил транспортировку Навального. Калиниченко также заявлял, что медики «реально занимались спасением жизни» Навального.
9 октября стало известно, что Александр Мураховский, главврач омской омской БСМП-1, где лечили Навального, возглавил ещё одно медучреждение.
хирургию люблю больше, чем администрирование
Это он так намекнул, что сам был не очень рад оказаться в кольце чекистов и вынужденно врать о состоянии Навального. Чтобы впредь такого не происходило, свалил в частную клинику.
Однажды в одной из частных клиник Омска:
--Доктор, кажется, что мой аппендикс вот-вот лопнет!
--Давление давно мерили?
Хорошо хоть так, а не как у нас любят, 2 недели назад по собственному, и вообще о ком вы?