Анатолий Калиниченко заявлял, что состояние Навального не позволяет перевозить его на лечение Германию.

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Анатолий Калиниченко Фото Елены Латыповой, ngs55

Заместитель главного врача по медицинской помощи омской БСМП-1, где лечили Алексея Навального, Анатолий Калиниченко уволится со своей должности. Об этом пишет ngs55.ru

В разговоре с РИА «Новости» он сообщил, что решил уволиться «по личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами». Он планирует заняться хирургией в одной из омских частных клиник.

Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование. Анатолий Калиниченко заместитель главного врача омской БСМП-1

После госпитализации Навального Калиниченко заявлял, что в организме основателя ФБК не выявлено ядов или следов их пребывания. Он сообщал, что консилиум врачей, прошедший 21 августа, запретил транспортировку Навального. Калиниченко также заявлял, что медики «реально занимались спасением жизни» Навального.

9 октября стало известно, что Александр Мураховский, главврач омской омской БСМП-1, где лечили Навального, возглавил ещё одно медучреждение.