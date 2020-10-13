Они вышли на протест после заявления политика, который говорит, что является членом крупной партии БДП, хотя там это отрицают.

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Фото The Print

Несколько активистов в Индии выступили против подачи говядины в рацион тигров и других крупных кошек в зоопарке города Гувахати в штате Ассам. Они на несколько часов перекрыли дороги у зоопарка и не пускали машины, которые везли мясо для животных, пишет Hindustan Times.

«Пришлось вызвать полицию, чтобы их разогнать. Сейчас нет никаких проблем с поставкой мяса животным», — рассказал лесной инспектор зоопарка Теджас Марисвами.

Активисты предприняли этот шаг после того, как политик Сатья Ранджан Бора заявил, что направил властям штата требование прекратить убой коров и отказаться от практики кормить хищников говядиной, пишет The Print. По его мнению, тигры могут питаться оленями, а зоопарк не должен препятствовать их размножению и таким образом построить естественную экосистему. Кроме того, Бора сказал, что храмы должны бойкотировать всё, произведённое мусульманами, и не использовать эти предметы и продукты в службах.

В беседе с изданием Бора сказал, что он «говорил не от имени какой-либо группы, а как активист». Мужчина утверждает, что состоит в одной из крупнейших партий страны «Бхаратия джаната парти». Однако на просьбу прокомментировать его требования там заявили, что он не имеет к организации никакого отношения.

Зоопарк штата Ассам основан в 1957 году, он занимает более 175 гектаров и насчитывает 1040 видов диких животных и 112 видов птиц. Это самый большой зоопарк на северо-востоке страны. Сейчас там живут восемь тигров, три льва, 26 леопардов и другие дикие кошки поменьше. В индуизме корова почитается как священное животное, употребление говядины и даже забой этих животных — табу.