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Ольга Щербинина
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МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаке на почтовый сервис парламента страны Материал редакции

В Госдуме это назвали «полным бредом».

34 комментария
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В августе неизвестные взломали почтовые системы Министерства иностранных дел Норвегии. 13 октября там заявили, что за этим стоит Россия.

«Это очень серьёзный инцидент, затрагивающий наши самые важные демократические институты. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают для решения этого вопроса на национальном уровне. Основываясь на информации, имеющейся у правительства, мы считаем, что Россия несёт ответственность за эту деятельность», — заявила глава норвежского МИДа Ине Эриксен Серейде.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация доверяет оценкам норвежских властей о том, что за этой атакой стоит Россия.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал эти обвинения «полным бредом». «Для подобных утверждений нужны веские доказательства. А здесь снова highly likely (весьма вероятно)», — сказал он.

Слуцкий отметил, что «Норвегия не первый раз становится заложницей общей антироссийской истерии». «Как мы помним, из-за надуманных обвинений в шпионаже в августе этого года Осло пошло на выдворение дипломатов РФ. И это стало серьёзным шагом к ухудшению российско-норвежских отношений», — напомнил депутат. Он добавил, что утверждения о российских кибератаках на норвежский парламент — ещё один шаг в том же направлении.

1 сентября парламент Норвегии сообщил, что в результате кибератаки хакеры получили доступ к электронным почтам нескольких депутатов и сотрудников.

#новости #норвегия #кибератаки

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34 комментария
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Руслан Гатин

7

Понятно

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Ольга Щербинина

Руслан
2

какая-то дичь, у меня только один раз отображается

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André

Руслан
1

Когда не можешьне смогне получаетсяне удается определиться, что написать

Ответить

A big purple banana 🍆

5

Шо, с московского айпи 3 раза неправильно ввели пароль?

Ответить

A big purple banana 🍆

A
–5

@Александра Хотимченко тебе въебать?

Ответить

solawind

A
1

Я вот не думаю что там совсем уж идиоты в Норвегии.

Ответить

Крепкий магнит

solawind
0

Идиотов везде хватает, например вот смешно было https://rg.ru/2018/11/15/ministr-kiberbezopasnosti-iaponii-rasskazal-chto-ne-polzuetsia-kompiuterom.html

Ответить

solawind

Крепкий
0

Ну я хз, даже если бы он им пользовался как большинство, на уровне почту почитать, что с того? Посмеяться бы над ним не вышло, но по сути это бы ничего не изменило, специальных знаний у него и близко бы не было.  Статья конечно забавна я, но рассчитана на обывателя

Ответить

Компьютерный Илья

2

В Госдуме это назвали «полным бредом

Хотели бы, давно отключили бы весь интернет в вашей Норвегии!

Ответить

Весенний блик

Компьютерный
4
Ответить

Вячеслав Парамонов

Весенний
1

хорош лайки накручивать, тебе мало за сегодня чтоли ((((

Ответить

Весенний блик

Вячеслав
1

Поставлю тебе лайк, чтоб не обижался♥️

Ответить

Вячеслав Парамонов

Весенний
1

Ну и что ты наделал, старый глупый мужчина? 

Ответить

Вячеслав

Вячеслав
1

Не стыдно? 

Ответить

Весенний блик

Вячеслав
0

Нет ♥️♥️♥️

Ответить

Вячеслав Парамонов

Весенний
1

Ой, ну я вот сейчас растаю и накидаю тоже лайков.......

Ответить

Весенний блик

Вячеслав
1

Этот мем только для истинных ценителей. Он не наберёт много лайков(если вообще наберёт). Так что все норм.

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

2

Говорится, говорится, говорится! 

Сообщается, сообщается, сообщается!

Ответить

Alexey Snooker

Lyakusha
1

Говорится, говорится, говорится!

Сообщается, сообщается, сообщается!

Ответить

Весенний блик

–1

Россия что-то может? Это успех!

Ответить

solawind

Весенний
3

Вливать бюджетные деньги тоннами в недошпионов, кулхацкеров и ботов Пригожина она точно может. В этом никаких сомнений

Ответить

YeezySpace

solawind
1

Как будто это что-то плохое, всё это делают для достижения внешнеполитических целей. Российские хакеры самые разыскиваемые по миру.

Ответить

Bad Mother Fucker

YeezySpace
0

то есть по количеству олухов, зафейливших взлом до такой степени, что стали известны их личные данные, теперь оцениваются достижения?

Ответить

solawind

YeezySpace
0

Ага и спецслужбы самые известные. Своими обсерами в солсбери и Навальным. Весь мир веселят вместо клоунов на арене

Ответить

colorless

1

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Когда ногомячи управляют международной политикой "сверхдержавы"

Ответить

Небольшой хот-дог

colorless
0

Это какая-то пост-ирония?

Ответить

Bad Mother Fucker

Небольшой
0

мета

Ответить

Lim Kirsanov

1
Ответить

Крепкий магнит

0

Просто Россия это chaos monkey чтобы никто не расслаблялся, важная функция

Ответить

Denis Manchenko

0

Что же за важный краб такой в Норвегии, что его видеть хотят ?

Ответить

Sergey Klimenko

0

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Это тот Слуцкий которого обещали травить за домогательства? или тж не обещал?

Ответить

Bad Mother Fucker

Sergey
0

обещать больше не будут

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Сергей Павлов

0

мишкин с чепигой пытались открытки отправить

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Данила

0

злёй руски хакир отакэ

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