В Госдуме это назвали «полным бредом».

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В августе неизвестные взломали почтовые системы Министерства иностранных дел Норвегии. 13 октября там заявили, что за этим стоит Россия.

«Это очень серьёзный инцидент, затрагивающий наши самые важные демократические институты. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают для решения этого вопроса на национальном уровне. Основываясь на информации, имеющейся у правительства, мы считаем, что Россия несёт ответственность за эту деятельность», — заявила глава норвежского МИДа Ине Эриксен Серейде.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация доверяет оценкам норвежских властей о том, что за этой атакой стоит Россия.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал эти обвинения «полным бредом». «Для подобных утверждений нужны веские доказательства. А здесь снова highly likely (весьма вероятно)», — сказал он.

Слуцкий отметил, что «Норвегия не первый раз становится заложницей общей антироссийской истерии». «Как мы помним, из-за надуманных обвинений в шпионаже в августе этого года Осло пошло на выдворение дипломатов РФ. И это стало серьёзным шагом к ухудшению российско-норвежских отношений», — напомнил депутат. Он добавил, что утверждения о российских кибератаках на норвежский парламент — ещё один шаг в том же направлении.

1 сентября парламент Норвегии сообщил, что в результате кибератаки хакеры получили доступ к электронным почтам нескольких депутатов и сотрудников.