МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаке на почтовый сервис парламента страны Материал редакции
В Госдуме это назвали «полным бредом».
В августе неизвестные взломали почтовые системы Министерства иностранных дел Норвегии. 13 октября там заявили, что за этим стоит Россия.
«Это очень серьёзный инцидент, затрагивающий наши самые важные демократические институты. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают для решения этого вопроса на национальном уровне. Основываясь на информации, имеющейся у правительства, мы считаем, что Россия несёт ответственность за эту деятельность», — заявила глава норвежского МИДа Ине Эриксен Серейде.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация доверяет оценкам норвежских властей о том, что за этой атакой стоит Россия.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал эти обвинения «полным бредом». «Для подобных утверждений нужны веские доказательства. А здесь снова highly likely (весьма вероятно)», — сказал он.
Слуцкий отметил, что «Норвегия не первый раз становится заложницей общей антироссийской истерии». «Как мы помним, из-за надуманных обвинений в шпионаже в августе этого года Осло пошло на выдворение дипломатов РФ. И это стало серьёзным шагом к ухудшению российско-норвежских отношений», — напомнил депутат. Он добавил, что утверждения о российских кибератаках на норвежский парламент — ещё один шаг в том же направлении.
1 сентября парламент Норвегии сообщил, что в результате кибератаки хакеры получили доступ к электронным почтам нескольких депутатов и сотрудников.
Понятно
Шо, с московского айпи 3 раза неправильно ввели пароль?
@Александра Хотимченко тебе въебать?
Крепкий магнит
Идиотов везде хватает, например вот смешно было https://rg.ru/2018/11/15/ministr-kiberbezopasnosti-iaponii-rasskazal-chto-ne-polzuetsia-kompiuterom.html
Весенний блик
хорош лайки накручивать, тебе мало за сегодня чтоли ((((
Поставлю тебе лайк, чтоб не обижался♥️
Ну и что ты наделал, старый глупый мужчина?
Этот мем только для истинных ценителей. Он не наберёт много лайков(если вообще наберёт). Так что все норм.
Говорится, говорится, говорится!
Сообщается, сообщается, сообщается!
Говорится, говорится, говорится!
Сообщается, сообщается, сообщается!
Как будто это что-то плохое, всё это делают для достижения внешнеполитических целей. Российские хакеры самые разыскиваемые по миру.
то есть по количеству олухов, зафейливших взлом до такой степени, что стали известны их личные данные, теперь оцениваются достижения?
Ага и спецслужбы самые известные. Своими обсерами в солсбери и Навальным. Весь мир веселят вместо клоунов на арене
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Когда ногомячи управляют международной политикой "сверхдержавы"
Небольшой хот-дог
Это какая-то пост-ирония?
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Это тот Слуцкий которого обещали травить за домогательства? или тж не обещал?