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Ольга Щербинина
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СК Нижегородской области возбудил дело о халатности из-за выдачи оружия студенту, убившему трёх человек Материал редакции

Он наблюдался у врача из-за депрессии, а год назад учителя находили в его соцсетях записи негативного содержания.

57 комментариев
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Управление СК по Нижегородской области возбудило дело о халатности из-за выдачи огнестрельного оружия 18-летнему Даниле Монахову, которого подозревают в убийстве троих человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации следователей, в феврале 2019 года учителя нашли на его странице в соцсетях «негативное содержание», говорившее о его «приверженности к деструктивным движениям». Информацию об этом направляли в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, уточняет СК. В ведомстве отметили, что педагоги не провели в его отношении «достаточной профилактической работы».

Также Монахов наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Но эти обстоятельства не помешали получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего ружья.

Теперь следователи оценят законность действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, и тех, кто выдавал разрешение. По данным Нацгвардии, студент получил лицензию в сентябре 2020 года.

Стрельба произошла на остановке вечером 12 октября. Официально СК сообщил о трёх погибших и трёх раненых. Утром 13 октября студента, подозреваемого в стрельбе, нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки. По предварительным данным, он покончил с собой.

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tjournal.ru

#новости #происшествия #расстрелвнижнем

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57 комментариев
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Весенний блик

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Из-за каких-то пидарасов умирают люди(это я про врачей). Не думал, что разрешение на охотничье ружье можно так легко получить.

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Баблгам Бич

Весенний
3

Спорно, не было оружия, мог бы из ножа какого-нибудь убить. Проблема несколько глобальнее - равнодушие общества в целом. 

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Весенний блик

Баблгам
0

Это да. Но с ножа сложнее убить, если конечно его не прятать за спиной и неожиданно воткнуть. А тут вышел к человеку, навёл и все...

Ответить

Смешанный Влад

Весенний
2

 Но с ножа сложнее убить

Усекаешь бедренную или плечевую артерию, и человек без своевременной помощи погибает от гиповолемии вследствие массивной кровопотери.

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Весенний блик

Смешанный
2

Не буду спрашивать от куда ты это знаешь. Это будет твой маленький секрет.

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Актерский фонарь

Смешанный
1

скажи что ты врач, скажи что ты врач, а не маньяк

Ответить

Весенний блик

Актерск…
2

А ну цыц. А то как соучастник пойдешь.

Ответить

Смешанный Влад

Весенний
0

Говорю же, срочно нужен подсайт Иосиф Сталин, будем там оправдывать массовые репрессии!

Ответить

Весенний блик

Смешанн…
0

Так создай. А я буду тебя "лайки" ставить.

Ответить

Смешанный Влад

Весенний
0

@Владислав Цыплухин пока что не ответил на просьбу, жаль

Ответить

Актерский фонарь

Весенний
0

Тед Банди красивенький, кстати

Ответить

Смешанный Влад

Актерск…
0

я пиздогляд

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Mezzo Deesa

Весенний
0

 А тут вышел к человеку, навёл и все...

Угу, взял ружжо, взвёл, перезарядил если надо, открыл дверь, пошёл на улицу к тому кого хочешь замочить, прошёл мимо безразличных российских сограждан, полицейских (не опознавших в тебе активизда), навёл и всё…

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Мутный рубин

Баблгам
0

равнодушие общества

Расскажи об этом бабкам у подъезда - они про каждого всё знают: кто пидарас, а кто проститутка.

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Смешанный Влад

Баблгам
0

 Проблема несколько глобальнее - равнодушие общества в целом

Ничего страшного, опять поворчат на Доку 2 и Отсосинс крид и всё утихнет и забудется. Т.е. ты прав.

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кола

Весенний
0

Таки большая часть граждан так думает, однако вопят о том что разрешение невозможно получить...

Ответить

Парламентский шар

Весенний
0

Там ещё папино ружо было. Так что, хрен бы помогло.

Ответить

Виталий Шатилов

Весенний
0

Тут все очень спорно, возможно "нормальные люди" создавали невыносимые условия для "какого-то пидараса". Само собой я не оправдываю действия такого характера в целом. Но в контексте - неизвестно что и из чего вытекает

Ответить

Мутный рубин

3

педагоги не провели в его отношении «достаточной профилактической работы»

А должны были? Им за это доплачивают?

Ответить

Кирилл Вселенский

Мутный
–1

За тремя вещами можно наблюдать бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как @Паша Красников рвется за российскую систему образования 

Ответить

Мутный рубин

Кирилл
0

Ну а по делу есть что ответить? Должны были? Это входит в их ответственность? А если это дополнительная нагрузка, то оплачивается?

Ответить

Кирилл Вселенский

Мутный
1

По делу ты итак все знаешь, российская система образования полное дно, оплата труда для самой важной категории людей в государстве просто издевательская, хрени, которая не относится к обучению подрастающих поколений с каждым годом все больше
Притензии к учителям в этом кейсе выглядят как попытка скинуть ответственность на самое бесправное существо, с которым взаимодействовал этот парень за 18 лет. Но так как все выборы эти же учителя и фальсифицируют, то их не жалко когда их эта же система на корм пускает ¯\_(ツ)_/¯ 
Зы: мои родители учителя

Ответить

Мутный рубин

Кирилл
0

Печально, что твои родители фальсифицируют выборы, мои вот - нет, хоть на половину учителя

Ответить

Кирилл

Мутный
0

Я не писал, что мои родители что-то фальсифицируют. Я конечно не психолог, но то, что на это тригернулся и перешел в атаку МНОГОЕ ГОВОРИТ О НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ

Ответить

Мутный рубин

Кирилл
0

Я? В атаку? Я ни на кого не нападал, а защищал, вроде. И даже не особо защищал, а задавал неудобные вопросы, на которые ты, как раз, и тригернулся.

Ответить

Кирилл

Мутный
0

Ты, в атаку, почему-то из моих рассуждении о бесправности учителей, недостойной оплаты труда, что они ответственны за фальсификации,  приплетения всего этого к этой новости и того факта, что мои родители учителя перешел в атаку (!!) на моих родителей ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Mezzo Deesa

Кирилл
1

Мне кажется ты читаешь жопой.
Он ни от чего не "рвался" (в отличии от тебя сгоревшего вообще непонятно почему), да и не приплетал.

Потом ты расписал какие-то прописные истины, которые всем понятными и с которыми красников изначально не спорил вообще.

И все срали на твоих родителей, узбагойся.

Ответить

Кирилл

Mezzo
0

Он рвется в каждой теме, которая касается российской системы образования, объясняя каждый раз что она не хуевая и вы не понимаете это другое. Только и всего

Ответить

Мутный рубин

Кирилл
0

Я не переходил в атаку на твоих родителей, а лишь хотел показать абсурдность мысли, что все учителя фальсифицируют выборы

Ответить

Кирилл

Мутный
0

Выборы в нашей стране лежат бременем на учителях -> выборы в нашей стране фальсифицируются в серъезных масштабах -> можно ли сказать, что учителя в этом виноваты? 

Ответить

Мутный рубин

Кирилл
0

Выборы в нашей стране лежат бременем на гражданах страны -> выборы в нашей стране фальсифицируются в серъезных масштабах -> можно ли сказать, что граждане страны в этом виноваты?

Ответить

Мутный рубин

Кирилл
0

Ты куда-то не туда ушёл от главной темы со своей софистикой.

Ответить

Оральное обезболивающее

Мутный
0

Как бы да, родители на что вообще

Ответить

Кирилл Вселенский

Оральное
0

Чтоб плотить нологи

Ответить

Dmitry Vakhnin

3

Из этого всего можно сделать вывод, что виноваты игры.

Ответить

John Müller

3

Пиздец. В 18 лет выдавать лицензию на огнестрел, а потом удивляться, что у всяких школ срывает крышу и они расстреливают однокурсников/левых людей

Ответить

Darya Timofeeva

2

Я, как человек с доброй душой и сердцем скажу, что жалко конечно и парня, которого довели до такого состояния родные и окружение и не уделили должного внимания проблемам.

Ответить

bounty hunter

Darya
1
Ответить

Darya Timofeeva

bounty
0

Аче сгорел)

Ответить

Rusty Nail

0

Ох эти забавные потуги понять психику
Учителя видели что он состоит в группах с котиками, наверное он их убивал.. теперь всё понятно

Ответить

Котик Ботик

Rusty
4
Ответить

Rusty Nail

Котик
1

Не знал что тут так работает, простите за контекст :с

Ответить

Кирилл Вселенский

Rusty
1

Котик простит

Ответить

Котик Ботик

Кирилл
2
Ответить

Кирилл

Котик
0

Обожаю котиковвввввв

Ответить

Котик Ботик

Кирилл
2
Ответить

bounty hunter

Котик
2

нужно больше котиков

Ответить

Котик Ботик

bounty
1
Ответить

bounty hunter

Котик
2

еще.больше. КОТИКОВ

Ответить

Котик Ботик

bounty
2
Ответить

Мутный рубин

bounty
1

Для тебя котики стали как наркотики?

Ответить

Котик Ботик

Мутный
1
Ответить

Lian Niko

1

Опять учителей обвинили.

Ответить

Sergey Smirnov

0

Что значит негативного содержания? Вспоминая тот трешь которым я наполнял интернет в далеком 1998-1999г - радуюсь что тогда не было доступа у всех подряд к нему и никто это не видел.

Ответить

Антон Лисин

0

Чего при выдачи не возбуждали. Видимо всем похуй было.

Ответить

Квадратный хичхакер

0

Внезапно логичное решение?

Ответить

Боевой Влад

0

Повседневная российская классика:
- Халатность
- Похуизм
- Перекладывание ответственности
- Поиск любых виноватых
- Публичная порка

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