Он наблюдался у врача из-за депрессии, а год назад учителя находили в его соцсетях записи негативного содержания.

В закладки

Управление СК по Нижегородской области возбудило дело о халатности из-за выдачи огнестрельного оружия 18-летнему Даниле Монахову, которого подозревают в убийстве троих человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации следователей, в феврале 2019 года учителя нашли на его странице в соцсетях «негативное содержание», говорившее о его «приверженности к деструктивным движениям». Информацию об этом направляли в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, уточняет СК. В ведомстве отметили, что педагоги не провели в его отношении «достаточной профилактической работы».

Также Монахов наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Но эти обстоятельства не помешали получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего ружья.

Теперь следователи оценят законность действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, и тех, кто выдавал разрешение. По данным Нацгвардии, студент получил лицензию в сентябре 2020 года.

Стрельба произошла на остановке вечером 12 октября. Официально СК сообщил о трёх погибших и трёх раненых. Утром 13 октября студента, подозреваемого в стрельбе, нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки. По предварительным данным, он покончил с собой.