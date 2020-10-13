СК Нижегородской области возбудил дело о халатности из-за выдачи оружия студенту, убившему трёх человек Материал редакции
Он наблюдался у врача из-за депрессии, а год назад учителя находили в его соцсетях записи негативного содержания.
Управление СК по Нижегородской области возбудило дело о халатности из-за выдачи огнестрельного оружия 18-летнему Даниле Монахову, которого подозревают в убийстве троих человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По информации следователей, в феврале 2019 года учителя нашли на его странице в соцсетях «негативное содержание», говорившее о его «приверженности к деструктивным движениям». Информацию об этом направляли в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, уточняет СК. В ведомстве отметили, что педагоги не провели в его отношении «достаточной профилактической работы».
Также Монахов наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Но эти обстоятельства не помешали получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего ружья.
Теперь следователи оценят законность действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, и тех, кто выдавал разрешение. По данным Нацгвардии, студент получил лицензию в сентябре 2020 года.
Стрельба произошла на остановке вечером 12 октября. Официально СК сообщил о трёх погибших и трёх раненых. Утром 13 октября студента, подозреваемого в стрельбе, нашли мёртвым в лесу неподалёку от автобусной остановки. По предварительным данным, он покончил с собой.
Спорно, не было оружия, мог бы из ножа какого-нибудь убить. Проблема несколько глобальнее - равнодушие общества в целом.
Весенний блик
Это да. Но с ножа сложнее убить, если конечно его не прятать за спиной и неожиданно воткнуть. А тут вышел к человеку, навёл и все...
Но с ножа сложнее убить
Усекаешь бедренную или плечевую артерию, и человек без своевременной помощи погибает от гиповолемии вследствие массивной кровопотери.
Весенний блик
Не буду спрашивать от куда ты это знаешь. Это будет твой маленький секрет.
Актерский фонарь
скажи что ты врач, скажи что ты врач, а не маньяк
Весенний блик
А ну цыц. А то как соучастник пойдешь.
Говорю же, срочно нужен подсайт Иосиф Сталин, будем там оправдывать массовые репрессии!
Весенний блик
Так создай. А я буду тебя "лайки" ставить.
А тут вышел к человеку, навёл и все...
Угу, взял ружжо, взвёл, перезарядил если надо, открыл дверь, пошёл на улицу к тому кого хочешь замочить, прошёл мимо безразличных российских сограждан, полицейских (не опознавших в тебе активизда), навёл и всё…
Мутный рубин
равнодушие общества
Расскажи об этом бабкам у подъезда - они про каждого всё знают: кто пидарас, а кто проститутка.
Смешанный Влад
Проблема несколько глобальнее - равнодушие общества в целом
Ничего страшного, опять поворчат на Доку 2 и Отсосинс крид и всё утихнет и забудется. Т.е. ты прав.
Тут все очень спорно, возможно "нормальные люди" создавали невыносимые условия для "какого-то пидараса". Само собой я не оправдываю действия такого характера в целом. Но в контексте - неизвестно что и из чего вытекает
За тремя вещами можно наблюдать бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как @Паша Красников рвется за российскую систему образования
Ну а по делу есть что ответить? Должны были? Это входит в их ответственность? А если это дополнительная нагрузка, то оплачивается?
По делу ты итак все знаешь, российская система образования полное дно, оплата труда для самой важной категории людей в государстве просто издевательская, хрени, которая не относится к обучению подрастающих поколений с каждым годом все больше
Притензии к учителям в этом кейсе выглядят как попытка скинуть ответственность на самое бесправное существо, с которым взаимодействовал этот парень за 18 лет. Но так как все выборы эти же учителя и фальсифицируют, то их не жалко когда их эта же система на корм пускает ¯\_(ツ)_/¯
Зы: мои родители учителя
Печально, что твои родители фальсифицируют выборы, мои вот - нет, хоть на половину учителя
Я? В атаку? Я ни на кого не нападал, а защищал, вроде. И даже не особо защищал, а задавал неудобные вопросы, на которые ты, как раз, и тригернулся.
Мне кажется ты читаешь жопой.
Он ни от чего не "рвался" (в отличии от тебя сгоревшего вообще непонятно почему), да и не приплетал.
Потом ты расписал какие-то прописные истины, которые всем понятными и с которыми красников изначально не спорил вообще.
И все срали на твоих родителей, узбагойся.
Я не переходил в атаку на твоих родителей, а лишь хотел показать абсурдность мысли, что все учителя фальсифицируют выборы
Выборы в нашей стране лежат бременем на гражданах страны -> выборы в нашей стране фальсифицируются в серъезных масштабах -> можно ли сказать, что граждане страны в этом виноваты?
Как бы да, родители на что вообще
Пиздец. В 18 лет выдавать лицензию на огнестрел, а потом удивляться, что у всяких школ срывает крышу и они расстреливают однокурсников/левых людей
Я, как человек с доброй душой и сердцем скажу, что жалко конечно и парня, которого довели до такого состояния родные и окружение и не уделили должного внимания проблемам.
Ох эти забавные потуги понять психику
Учителя видели что он состоит в группах с котиками, наверное он их убивал.. теперь всё понятно
Не знал что тут так работает, простите за контекст :с
Котик простит
нужно больше котиков
еще.больше. КОТИКОВ
Мутный рубин
Для тебя котики стали как наркотики?
Что значит негативного содержания? Вспоминая тот трешь которым я наполнял интернет в далеком 1998-1999г - радуюсь что тогда не было доступа у всех подряд к нему и никто это не видел.