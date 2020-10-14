В Москве учеников старших классов после окончания каникул переведут на дистанционное обучение Материал редакции
Такое обучение продлится с 19 октября по 1 ноября.
В Москве учеников старших классов после окончания каникул переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Собянин рассказал, что внеплановые двухнедельные каникулы «дали свой эффект». По данным властей, доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%, но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растёт. Из-за этого после каникул школьники 6-11 классов на две недели переходят в дистанционный режим обучения, остальные ученики возвращаются в школу.
Мэр Москвы также сообщил, что учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями в школах заменят студенты и выпускники пединститутов. «Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — добавил он.
Но... вакцина... но.. но..
А при чем тут вакцина, можно узнать???? Желательно без высеров про Казахстан
без высеров
@Вахтёр 1.5 Фейковые бездоказательные обвинения и вбросы, 2.2.5 Риторика ненависти, 2.2.1 Оскорбления пользователей
Ясно, опять порвался...
Бурный химик
Ну она же есть. Рабочая на 100%. Так почему бы не вколоть её всем людям на Земле. И все сразу вылечаться. Ну или сдохнут в муках. Тут как повезет.
Или просто пустить вакцину по трубам водопровода
Была у кого-то такая идея. Но мудак с рогами опять все испортил
При том, что властная верхушка уже привилась (по их же заявления), бюджетников прививать собирались в начале октября. И все, тишина
Люди думают. что раз ее уже сделали, то уже готовы ее партии. Хотя на это уйдет еще не один месяц...
Адекватное решение на самом деле.
Можно так навсегда оставить.
Как и родителей на удалёнке.
Навсегда вот это все? Чет какой то неправильный киберпанк
Входной Никита
Нужно просто потерпеть.
после второй волны, третья волна, затем четвертая...
Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников
тьюторам
Зачем эти полумеры, этот нелепый суржик, не проще ли было сразу понятно и по-русски написать: "Тьюторы с большим экспириенсом будут менторить и чекать учебный процесс"
@московский школьник уведомление
Способный крюк
Спасибо, мама давно не пускает меня в школу и заботится о моем здоровье
А лучше сослать куда-то, да?
Тактический завод
Нет, просто дома пусть посидят. Пиздюки распространяют ковидлу, а старики страдают, нужно эти две группы изолировать от человечества на некоторое время, хотябы до нового года (один хуй они пользы не приносят), для того чтобы мы все могли ходить нормально в магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и т.п., на работу в конце концов. А там уже и вакцину какую-то будут массово раздавать.
Родители счастливы?
Конечно. На ремонт школы и класса сдали, поучились в нем месяц и все - снова на родные обои смотреть
А че там со студентами???
внеплановые двухнедельные каникулы
а че, для слова "карантин" по-прежнему изобретают неоплачиваемые синонимы?)))
А что если всех учеников и учителей заставить жить в школе?
Типа интерната или колонии - они же любят тюремные штуки.