Новости
Артём Мазанов
1940

В Москве учеников старших классов после окончания каникул переведут на дистанционное обучение Материал редакции

Такое обучение продлится с 19 октября по 1 ноября.

47 комментариев
В закладки

В Москве учеников старших классов после окончания каникул переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин рассказал, что внеплановые двухнедельные каникулы «дали свой эффект». По данным властей, доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%, но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растёт. Из-за этого после каникул школьники 6-11 классов на две недели переходят в дистанционный режим обучения, остальные ученики возвращаются в школу.

Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр Москвы также сообщил, что учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями в школах заменят студенты и выпускники пединститутов. «Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — добавил он.

#новости #карантинвроссии

Артём Мазанов PLUS
+147 471
И это не новость ИА «Панорама»
2
5
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"], "comments": 47, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223079, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Oct 2020 09:12:03 +0300", "is_special": false }
Сервис по приему платежей на сайте
Бесплатное подключение. Нет абонентской платы. Комиссия от 1,7%. Решение 54-ФЗ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
47 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dra

2

Но... вакцина... но.. но..

Ответить

Таможенный Петя

Dra
1

А при чем тут вакцина, можно узнать???? Желательно без высеров про Казахстан

Ответить

Dra

Таможенный
–3

без высеров

@Вахтёр 1.5 Фейковые бездоказательные обвинения и вбросы, 2.2.5 Риторика ненависти, 2.2.1 Оскорбления пользователей

Ответить

Входной Никита

Dra
4

Порвался, жаль

Ответить

Таможенный Петя

Dra
0

Ясно, опять порвался...

Ответить

Dra

Таможенный
0

Мне до твоей рванины ещё очень далеко, но я стараюсь хотя бы приблизиться к этому.

Ответить

Таможенный Петя

Dra
0

Главное не преследуй вопросами про Казахстан, а то забанят

Ответить

Dra

Таможен…
0

А просто преследовать можно?

Ответить

Таможенный Петя

Dra
0

Попробуй!

Ответить

Бурный химик

Таможенный
0

Ну она же есть. Рабочая на 100%. Так почему бы не вколоть её всем людям на Земле. И все сразу вылечаться. Ну или сдохнут в муках. Тут как повезет.

Ответить

Атлант поправил плечи

Бурный
3

Или просто пустить вакцину по трубам водопровода 

Ответить

Физический ихтиандр

Атлант
0

Была у кого-то такая идея. Но мудак с рогами опять все испортил

Ответить

Рыжий

Таможенный
1

При том, что властная верхушка уже привилась (по их же заявления), бюджетников прививать собирались в начале октября. И все, тишина

Ответить

Излишний Илья

Таможенный
1

без высеров про Казахстан

Ответить

Al

Таможенный
0

Люди думают. что раз ее уже сделали, то уже готовы ее партии. Хотя на это уйдет еще не один месяц...

Ответить

Евгений Абрамовских

Dra
0

А Вакцинацию начали? Нет ещё. Вот и все.  

Ответить

Егор Харитонов

3

Школьники be like:

Ответить

Mezzo Deesa

2

Адекватное решение на самом деле.
Можно так навсегда оставить.
Как и родителей на удалёнке.

Ответить

Litnikov Danil

Mezzo
1

Навсегда вот это все? Чет какой то неправильный киберпанк

Ответить

Mezzo Deesa

Litnikov
0

Да нормальный вроде.
Пусть и без чипов билла гейтса, не всё сразу.

Ответить

Al

Mezzo
0

Как и всех вокруг людей на удаленке...

Ответить

Бурный химик

2

Скоро на плато выйдем и все у нас будет хорошо. Потерпите немного. Ещё чуть-чуть и мы победим этот короновирус проклятый.

Ответить

Входной Никита

Бурный
0

Нужно просто потерпеть.

Ответить

Бурный химик

Входной
3

*сидит и тепрпит*

Ответить

Артём Ручкин

Входной
0

так и привыкаешь ...

Ответить

Артём Ручкин

Бурный
0

после второй волны, третья волна, затем четвертая...

Ответить

Бурный химик

Артём
0

Ну ничего. Потерпим.

Ответить

Бурный химик

2

Ну нахуя? Пусть в школы ходят. Нехуй дома сидеть.

Ответить

Артём Ручкин

Бурный
0

правильно! И так полная хуйня была в первый раз

Ответить

Евгений Мартынов

2

 Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников

тьюторам

Зачем эти полумеры, этот нелепый суржик, не проще ли было сразу понятно и по-русски написать: "Тьюторы с большим экспириенсом будут менторить и чекать учебный процесс"

Ответить

Тепловой меч

1

@московский школьник уведомление

Ответить

Способный крюк

Тепловой
0

Спасибо, мама давно не пускает меня в школу и заботится о моем здоровье

Ответить

Mikhail Pukas

1

Эх, почему в моей молодости этого не было? 

Ответить

Тактический завод

–1

Так они все равно будут шарахаться по улицам. Какой в этом смысл? Если бы они хотябы дома сидели.
Вообще, для того чтобы нормализовать ситуацию нужно закрыть на карантин всех школьников и пенсионеров.

Ответить

Атлант поправил плечи

Тактический
2

А лучше сослать куда-то, да? 

Ответить

Бурный химик

Атлант
3

@Иосиф Сталин уведомление.

Ответить

пепси

Атлант
1

А чё ты от совка ожидал?)

Ответить

Тактический завод

Атлант
0

Нет, просто дома пусть посидят. Пиздюки распространяют ковидлу, а старики страдают, нужно эти две группы изолировать от человечества на некоторое время, хотябы до нового года (один хуй они пользы не приносят), для того чтобы мы все могли ходить нормально в магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и т.п., на работу в конце концов. А там уже и вакцину какую-то будут массово раздавать.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Атлант
0

Да

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Родители счастливы? 

Ответить

Физический ихтиандр

Атлант
1

Конечно. На ремонт школы и класса сдали, поучились в нем месяц и все - снова на родные обои смотреть

Ответить

André

0

Твёрдо и четко. 

Ответить

Matthew Kazimirov

0

А че там со студентами???

Ответить

Атлант поправил плечи

Matthew
0

Думаешь пора вводить новый налог? 

Ответить

Эмиль Рубанов

0

внеплановые двухнедельные каникулы

а че, для слова "карантин" по-прежнему изобретают неоплачиваемые синонимы?)))

Ответить

Dmitry Pak

0

Студенты:

Ответить

bor_vn

0

А что если всех учеников и учителей заставить жить в школе?
Типа интерната или колонии - они же любят тюремные штуки.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
278
Технологии
Apple повысила цены на AirPods, Apple TV и некоторые аксессуары в России после презентации новых iPhone
Беспроводные наушники подорожали сразу почти на 20%.
171
Разборы
В Нижегородской области 18-летний студент устроил расстрел на остановке. Его бабушка и ещё трое погибли. Главное
Для поиска сбежавшего подростка объявили план «Перехват»: его ищут с дронами и тепловизорами.
166
Популярное за три дня
Животные
«Я думал, мне конец»: турист из Юты шесть минут убегал от преследовавшей его пумы
Кайлу Бёрджессу, который заснял весь инцидент на видео, удалось спастись благодаря ругательствам.
101
Новости
Власти Перу открыли Мачу-Пикчу во время пандемии специально для туриста из Японии. Он хотел попасть туда семь месяцев
Город закрыт для посетителей с марта, но для Джесси Катаямы сделали исключение.
63
Интернет
Один из лауреатов Нобелевской премии по экономике посреди ночи пошёл домой к другому, чтобы разбудить и сказать о победе
Всё-таки соседи.
49
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

This is I'm

Apple повысила цены на AirPods…

Andry Osminin

Apple повысила цены на AirPods…

Евгений Мартынов

«Захотелось усовершенствовать…

Паша Сасковец

Apple представила четыре iPhone…

московский школьник

В Москве учеников старших…

Уютный Багажник

Силовики стреляли в убегающего…

Fedor Molchanov

Apple представила четыре iPhone…

Andrey Dolg

В Индии активисты на несколько…

Eduard Vakhitov

Запись в подсайте Twitter

towardsahead

Apple повысила цены на AirPods…

bor_vn

В Москве учеников старших…

Fedor Molchanov

Apple представила четыре iPhone…

Роман Белоус

Запись в подсайте Twitter

bro mi

В Москве учеников старших…

Дмитрий Алексеевич

В Москве учеников старших…

Baileys

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Орлов

В Москве учеников старших…
null