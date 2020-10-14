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Артём Мазанов
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«Проект»: участие Собчак в выборах президента согласовал Путин, а идея выдвижения исходила от его друга Юрия Ковальчука Материал редакции

Сотрудники администрации президента РФ рассказали, что кампания Собчак была тщательно согласована с Кремлём.

41 комментарий
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Участие Ксении Собчак в выборах президента РФ 2018 года согласовал Владимир Путин, а идея выдвижения исходила от его друга предпринимателя Юрия Ковальчука. Об этом сообщается в новом расследовании «Проекта».

Собеседники журналистов рассказали, что во время подготовки к кампании 2018 года Кремль попросил социологов измерить рейтинги Собчак, Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и Олега Тинькова. Собчак выбрали для участия в выборах президента из-за того, что у неё очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг. Несколько чиновников администрации президента (АП) сообщили, что идея выдвижения телеведущей исходила от друга Путина бизнесмена Юрия Ковальчука. Сотрудник её штаба рассказал, что в частных разговорах Собчак упоминала Ковальчука в контексте своего выдвижения.

Источник «Проекта» сообщил, что летом 2017 года Собчак несколько раз встречалась с Путиным. Сама телеведущая подтвердила только одну встречу — во время съёмок фильма «Дело Собчака» она сообщила президенту о своём решении идти на выборы, так как ей казалось правильным «это сделать ввиду знакомства и того, что она привыкла говорить прямо людям, если собирается идти как бы против человека». Один из участников штаба Собчак рассказал, что летом 2017 года телеведущая начала регулярно встречаться с Сергеем Кириенко, первым замом руководителя АП, он согласовывал тезисы её предвыборной программы. Собчак это отрицает.

Технологи, работавшие на телеведущую, рассказали, что АП попросила их «помочь Собчак и потусить». Один из технологов сообщил, что во время кампании написал о Собчак негативную колонку, после чего ему позвонили из Кремля и попросили больше так не делать. Собеседник, работавший в тот момент на Кремль, рассказал, что АП помогла штабу телеведущей собрать 30-40% от подписей для выдвижения. Трое сотрудников штаба Собчак рассказали, что одним из руководителей штаба был медиаменеджер Демьян Кудрявцев, бывший владелец «Ведомостей». Один из участников совещания рассказал, что однажды Кудрявцев заявил нанятым политтехнологам, что они не понимают, «какого высокого уровня задача». Он рассказал проекту, что лишь консультировал Собчак в те моменты, когда находился в России.

Кремлёвский чиновник рассказал, что результат Собчак она выборах — 1,68% голосов — показался «чересчур ничтожным даже» АП, которая и так ставила на проигрыш телеведущей. В таком результате телеведущая винит Алексея Навального, который «почему-то не захотел проводить умного голосования и объединиться вокруг одного самого либерального из представленных кандидатов».

«Проект» выяснил, что оппозиционная деятельность Собчак до сотрудничества с Кремлём привела к тому, что она «кое-что потеряла»: у неё и у Ильи Яшина, с которым у неё тогда были отношения, прошли обыски с изъятием денег, к осени 2012 года телеведущая лишилась всех контрактов на федеральном ТВ, а её мать Людмилу Нарусову «изгнали» из Совета федерации. Через некоторое время Собчак вернули деньги, так как «Нарусова позвонила куда надо». Отношения с Путиным после событий на Болотной площади тоже наладились: она начала с ним встречаться, а Кремль дал указание провластным блогерам больше не писать про телеведущую ничего плохого.

Журналисты также рассказали, что до событий на Болотной площади Собчак встречалась с бывшим замглавы АП Владиславом Сурковым. Она обсуждала с ним своё возможное выдвижение в Госдуму, которое так и не состоялось. Несколько собеседников «Проекта» близких к Кремлю сообщили, что Кремль даже предлагал сделать Собчак главой «Молодой гвардии Единои России», но Сурков это не одобрил, об этом плане также знал Путин.

#новости #собчак #политика

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41 комментарий
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Какой Кошмар

36

Мерзкое ебаное болото, внутри все на ручном управлении, звонках, указаниях, а снаружи ложь, "ихтамнет" и "кремль не вмешивается в такие дела"

Ответить

Евгений Клочков

Какой
7

P.S. Болото гораздо шире, чем нам кажется, тут можно брать всех "получателей ренты" из государевых или окологосударевых бюджетов в любой форме 

Ответить

Евгений Клочков

28

да ладно, быть не многло, чтобы принцесска и рфийская элитка во втором поколоении, чей отец текущего деда за пивом и сижками гонял, оказалась подставной пони

Ответить

Милицейский хичхакер

16
Ответить

ouxen

Милицейский
1

да ладна!

Ответить

Закомплексованная Душа

ouxen
4

Картинка и так со звуком

Ответить

Litnikov Danil

13

В таком результате телеведущая винит Алексея Навального, который «почему-то не захотел проводить умного голосования и объединиться вокруг одного самого либерального из представленных кандидатов»

У сюка, опять навальный виноват

Ответить

ouxen

Litnikov
0

играют разные роли, иллюзия борьюы

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
4

Конспирологи такие забавные

Ответить

ouxen

Litnikov
0

а живем в говне и дальше мы

Ответить

Региональный Слава

12
Ответить

Таможенный Петя

9

Собчак – лицемерная политшлюха. Не понимаю людей, которые её поддерживают. 

Ответить

Вольный шар

Таможенный
2

@Владимир Климов уведомление

Ответить

Таможенный Петя

2

Неужели!!!! А никто и не понял....

Ответить

ouxen

2

похуй, там вторая серия про тарзана и королеву вышла! 💪

Ответить

Колямба

2
Ответить

Masha Kovalyova

2

У Ильи Яшина, с которым она тогда встречалась, прошли обыски с изъятием денег

Отношения с Путиным после событий на Болотной площади тоже наладились: она начала с ним встречаться

Ответить

Бурный химик

1

Ой, бля.

Ответить

Grave Digger

1

🦄

Ответить

Знакомый паук например

1

Звоните Климову

Ответить

Атлант поправил плечи

Знакомый
0

@Владимир Климов  уведомление, пора кормить лошадь 

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

@Владимир Климов  раз уж ты тут, верни парню 2к 

Ответить

Elijah Garrison

1

А кто-то сомневался?

Ответить

Митя Простомолотов

1

Шок

Ответить

IO

1

Как обычно надо верить на слово и тем и этим

Ответить

Ваша Закладко

IO
0

чтоб потом было интереснее

Ответить

Старший браслет

1

 «Проект» выяснил, что оппозиционная деятельность Собчак до сотрудничества с Кремлём привела к тому, что она «кое-что потеряла»: у неё и у Ильи Яшина, с которым она тогда встречалась, прошли обыски с изъятием денег, к осени 2012 года телеведущая лишилась всех контрактов на федеральном ТВ, а её мать Людмилу Нарусову «изгнали» из Совета федерации. Через некоторое время Собчак вернули деньги, так как «Нарусова позвонила куда надо». Отношения с Путиным после событий на Болотной площади тоже наладились: она начала с ним встречаться, а Кремль дал указание провластным блогерам больше не писать про телеведущую ничего плохого.

Вся суть политики в вечном совке.

Ответить

Василий Суслов

1

А ещё Иван Голунов зачитывал ей в ухо слова, которые надо было говорить, когда она была ведущей на «Дожде».

Ответить

Ваша Закладко

Василий
0

под кет

Ответить

Классический Либерал

1

Бля, теперь стыдно что за нее галку поставил. Я конечно и тогда подозревал, что она подсаженная, но по наивности допускал обратное.

Стыдно именно из-за того, что легитимизировал купленные выборы

Ответить

Евгений Клочков

Классический
0

Это не ваша вина, что легальную политику настолько выжгли, что люди ходят ставить галки даже за подставных спойлеров

Ответить

Романтический динозавр

Евгений
0

А прикинь, её бы избрали, как ту уборщицу?

Ответить

kotova lidiya

1

Ну хоть Навальному теперь перестанут задавать тупой вопрос, почему не стал объединяться и поддерживать.

Ответить

Андрей Владимирович

0

Опять мутки какие-то

Ответить

Сергей Васильев

0

Сейчас опять у Климова запой случится 

Ответить

Соколов Андрей

0

тщательно согласована с кремлем! воооот это повороооот!11 никто и не ожидал! вот это открытие!

Ответить

Οлег Κотов

0

ДА ЛАДНО

Ответить

Roma Dmitriev

0

Что же эти "лучшие люди города" работали там, где было все так очевидно? Зато футболочку Я/МЫ надеть не забыли

Ответить

Alex Blake

0

Значит Навальный не соврал, что она во время предвыборной гонки приходила к нему домой и предлагала деньги за его поддержку.

Ответить

Дмитрий Рублев

0

Продажная шлюха, ничего нового

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Savage Steel

0

Я не знаю каким дегенератом нужно быть чтобы сомневаться в том, что дочурка Собчака (и по совместительству ведущая дома 2) попала туда иначе.

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