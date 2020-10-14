Сотрудники администрации президента РФ рассказали, что кампания Собчак была тщательно согласована с Кремлём.

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Участие Ксении Собчак в выборах президента РФ 2018 года согласовал Владимир Путин, а идея выдвижения исходила от его друга предпринимателя Юрия Ковальчука. Об этом сообщается в новом расследовании «Проекта».

Собеседники журналистов рассказали, что во время подготовки к кампании 2018 года Кремль попросил социологов измерить рейтинги Собчак, Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и Олега Тинькова. Собчак выбрали для участия в выборах президента из-за того, что у неё очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг. Несколько чиновников администрации президента (АП) сообщили, что идея выдвижения телеведущей исходила от друга Путина бизнесмена Юрия Ковальчука. Сотрудник её штаба рассказал, что в частных разговорах Собчак упоминала Ковальчука в контексте своего выдвижения.

Источник «Проекта» сообщил, что летом 2017 года Собчак несколько раз встречалась с Путиным. Сама телеведущая подтвердила только одну встречу — во время съёмок фильма «Дело Собчака» она сообщила президенту о своём решении идти на выборы, так как ей казалось правильным «это сделать ввиду знакомства и того, что она привыкла говорить прямо людям, если собирается идти как бы против человека». Один из участников штаба Собчак рассказал, что летом 2017 года телеведущая начала регулярно встречаться с Сергеем Кириенко, первым замом руководителя АП, он согласовывал тезисы её предвыборной программы. Собчак это отрицает.

Технологи, работавшие на телеведущую, рассказали, что АП попросила их «помочь Собчак и потусить». Один из технологов сообщил, что во время кампании написал о Собчак негативную колонку, после чего ему позвонили из Кремля и попросили больше так не делать. Собеседник, работавший в тот момент на Кремль, рассказал, что АП помогла штабу телеведущей собрать 30-40% от подписей для выдвижения. Трое сотрудников штаба Собчак рассказали, что одним из руководителей штаба был медиаменеджер Демьян Кудрявцев, бывший владелец «Ведомостей». Один из участников совещания рассказал, что однажды Кудрявцев заявил нанятым политтехнологам, что они не понимают, «какого высокого уровня задача». Он рассказал проекту, что лишь консультировал Собчак в те моменты, когда находился в России.

Кремлёвский чиновник рассказал, что результат Собчак она выборах — 1,68% голосов — показался «чересчур ничтожным даже» АП, которая и так ставила на проигрыш телеведущей. В таком результате телеведущая винит Алексея Навального, который «почему-то не захотел проводить умного голосования и объединиться вокруг одного самого либерального из представленных кандидатов».

«Проект» выяснил, что оппозиционная деятельность Собчак до сотрудничества с Кремлём привела к тому, что она «кое-что потеряла»: у неё и у Ильи Яшина, с которым у неё тогда были отношения, прошли обыски с изъятием денег, к осени 2012 года телеведущая лишилась всех контрактов на федеральном ТВ, а её мать Людмилу Нарусову «изгнали» из Совета федерации. Через некоторое время Собчак вернули деньги, так как «Нарусова позвонила куда надо». Отношения с Путиным после событий на Болотной площади тоже наладились: она начала с ним встречаться, а Кремль дал указание провластным блогерам больше не писать про телеведущую ничего плохого.

Журналисты также рассказали, что до событий на Болотной площади Собчак встречалась с бывшим замглавы АП Владиславом Сурковым. Она обсуждала с ним своё возможное выдвижение в Госдуму, которое так и не состоялось. Несколько собеседников «Проекта» близких к Кремлю сообщили, что Кремль даже предлагал сделать Собчак главой «Молодой гвардии Единои России», но Сурков это не одобрил, об этом плане также знал Путин.