За сутки от коронавируса умерли 239 человек.

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В России впервые с начала пандемии выявили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 1 340 409. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 4573, Петербурге — 602 и Московской области — 429.

За весь период от коронавируса умерли 23 205 человек, 239 — за последние сутки, а выздоровели 1 039 705, 7920 — за последние сутки.

Инфографика «Яндекса»

4 октября в России впервые с середины мая зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого рекорды по числу выявленных за день новых случаев начали обновляться ежедневно.