В России впервые выявили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки Материал редакции
За сутки от коронавируса умерли 239 человек.
В России впервые с начала пандемии выявили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб.
Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 1 340 409. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 4573, Петербурге — 602 и Московской области — 429.
За весь период от коронавируса умерли 23 205 человек, 239 — за последние сутки, а выздоровели 1 039 705, 7920 — за последние сутки.
4 октября в России впервые с середины мая зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого рекорды по числу выявленных за день новых случаев начали обновляться ежедневно.
Класс, все как в апреле: ежедневные пуши и тупорылые шутки в комментариях
Интимный каякер
Почувствуй себя молодым
Вчера таксист, который меня подвозил теорию вывел - число зараженных в Москве растет, потому что врачи высшего звания в этом году будут отдыхать зимой в Сочи (страны закрыты/закроют), а из-за пандемии там прайс вырос (спрос был этой осенью) . Поэтому они и рисуют статистику, чтобы получить надбавки Путинские и проебать их там на горнолыжке Роза Хутор. В конце добавил - ебанные Москвичи, одни пидарасы и грачи.
А что за бизнес? Горнолыжку держит, ждёт сезон?
В грузовых перевозках частая история - водитель может иметь какой-нибудь магазинчик или лавочку. Ездил с таким чуваком, у него пара точек по продаже печенья и конфет, утром привез товар, разгрузился, а дальше едет по заказам на перевозки, чтобы машина не простаивала. Мог бы и отдыхать, но лишняя денежка не помешает, говорит.
Так то в грузовых! Интересно про бизнесменов из пассажирских такси 🤔
В Москве привык, что таксисты это как правило гастеры или колхозники-геополитики. Поездил одно время в такси в Питере и очень удивился - попадаются реально интеллигентные, образованные и умные водители.
Формальный яд
Проехался бы Путин хоть раз с обычным таксистом — сразу бы жизнь в России улучшилась
Количество выявленных случаев достаточно просто регулировать количеством тестов и проводимых тестирований. Сейчас просто перестали делать занижающие приписки, ведь путинский парад и голосование на местных выборах прошли, можно снова всех дома запирать.
Ппиплетаю хуйню
Где именно?
цифры падали и растут точно также, как и во всем мире. Голосование за поправки считай 4 месяца назад было, я бы еще понял, если бы сразу после поправок цифры в верх пошли.
И на сколько я знаю, количество тестов можно посмотреть и там цифра не меняется.
Речь шла про местные выборы, то, что называется единым днём голосования. Они были в начале сентября.
Они намеренно сушат явку, чтобы пришли только те, кого заставили.
цифры падали и растут точно также, как и во всем мире.
Так референдум был же во всем мире.
Но вниз-то они пошли, когда нужно.
А снижения по смертности вроде не было в это время
Как вообще может быть одинаковая тенденция во всём мире, если сообщение между странами минимально было?
Даже в разных регионах России на протяжении этих месяцев была разная ситуация, а ты тут что-то говоришь про весь мир.
На какую статистику хотя бы опираешься?
Ну так кинь мне стату, на которую ты смотришь.
А тенденция одинаковая, потому что вирус везде разрастается по одинаковому паттерну
Что такое паттерн?
Если он в разное время попадает в разные места с разными карантинными мерами, его скорость распространения будет разной. Но что такое паттерн, если не скорость распространения на времени?
Вот я смотрю стату по миру и тут никакого падения нет вообще
нужно по странам смотреть, например посмотри испанию. Как раз с 30.05 вообще стата на нуле и начала сильно расти только в 10 месяце.
Англия, Франция. Гугли каждкю страну, везде одинаковая тенденция в развитых странах. Вот Индия, например, не подходит и там пиздец не прекращался)
не , там один день меньше чуть было ) а потом да опять рекорды)
Бурный химик
Не удивлюсь если они это "меньше" просто нарисовали.
Раньше это когда? В Российской империи что ли?
а в СССР?
Какие же мы молодцы)
бьем рекорды во славу России
Но маски мы носить не будем, никого не закроем, ведь это победа
Школы, универы закрыть, парки, клубы, кинотеатры, не? Места большого скопления людей,отменить все концерты и мероприятия, не? Опять ввести штрафы за не ношение масок
Хорош школы закрывать. Дети итак деревянные.
Старшие классы то обязательно, хотяб с 7
9 - 11 может быть, но остальных - нет. Они же нихрена на дистанционке не делают.
Ну пусть заражаются?
без остановки общественного транспорта, любые меры - херня
А как люди будут добираться до работы?
да где вы увидели, что я предлагаю это сделать) я хотел указать на то, что все принимаемые меры перечеркиваются одним фактом - общественный транспорт. в первую волну закрыли рестики, кинотеатры, а толку? в метро народа жопой жуй, в подмышки дышут друг другу
а я разве говорю, что это адекватная мера?)
просто без закрытия метро и наземного транспорта, все эти закрытия кинотеатров, ресторанов - херня из под коня.
Предсказываю в Петербурге сегодня 301 выздоровевший. Твердо и четко!
Upd: посмотрел, ошибся на 1го человека. Видимо им надоело делить всегда пополам
Округление видимо нестрогое.
Последний месяц было строгое. Они начали делить пополам ровно с 11 сентября
У меня неделю назад тетю похоронили, умерла из-за того, что не смогли положить на стационар в больницу и оставили её дома... Так что множество смертей от не самого короновируса, а от его массовости
Федеральный клуб
Все, включая правительство, это понимают.
Отсюда и всё эти попытки ограничения и меры.
А до этих иронизирующих над «коровавирусом» это дойдёт только тогда, когда из-за перегруженности медицинской системы их мать скончается у них на глазах дома
Я не разделяю всех этих соплей по смертям дома (дома так-то лучше помирать, в кругу семьи и всё такое), но мне нравится, что всех на удалёнку перевели.
В каком возрасте умерла? Диабет, онкология или с сердцем проблемы были?
Уже третий комментарий про терпение за 2 часа. Астанавись
Ну, хочется человеку потерпеть, ну чего вы?
Как грится, Озон терпел и нам велел.
Москва не работает, остальные регионы работают. Заебись.
Никто не работает. Все встало. В деревнях народ в ахуе, работы 0, на подножном корме сидят и охеревают от счетов на электричество. Вахтово в города за три копейки гоняют и локти кусают.
Различный фитиль
был 6 лет назад, и я не понимаю, почему до 87 докопались, там спустя месяц или два было 89
Когда на плато?
Когда дойдет до 50к
получается америка с 55+к уже на плато?
К слову, когда сдаешь тест на корону в обычной клинике, то тебе говорят, что наверняка это простуда и нужно полечиться дома. То, что нет обоняния, дикая слабость и повышенная температура - никого не волнует, это, типа, стандартная херня во время простуды.
Не удивлюсь, если эти цифры очень сильно занижены.
Так можно потребовать, по крайней мере у меня сработало
Потребовать, чтобы что?
Тест сделать
Исход не поменяется, тебе скажут через неделю, что это была простуда. В редких случаях признают ковид
На кт надо ехать, а не тесты делать, которые не показывают.
Из-за приятеля целый самолет на две недели закрыли. Сделал тесты и полетел в другую страну, там сдал по прилету тест и алярм. Всех закрыли, т.к. положительный.