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Артём Мазанов
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В России впервые выявили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки Материал редакции

За сутки от коронавируса умерли 239 человек.

109 комментариев
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В России впервые с начала пандемии выявили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 1 340 409. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 4573, Петербурге — 602 и Московской области — 429.

За весь период от коронавируса умерли 23 205 человек, 239 — за последние сутки, а выздоровели 1 039 705, 7920 — за последние сутки.

Инфографика «Яндекса»

4 октября в России впервые с середины мая зафиксировали больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого рекорды по числу выявленных за день новых случаев начали обновляться ежедневно.

#новости #covid19

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109 комментариев
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Дитковский

37

Класс, все как в апреле: ежедневные пуши и тупорылые шутки в комментариях

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Интимный каякер

Дитковский
23

Почувствуй себя молодым

Ответить

Miracle Movies

Интимный
1

Как дуров

Ответить

Savage Steel

Интимный
0

Почувствуй себя живым

Ответить

Артём Мазанов

Дитковский
2

Пуши не ежедневные, мы не пишем щас, если именно новый рекорд, только круглые числа

Ответить

Liu Tiko

Артём
5

юбилейные

Ответить

Никита Королёв

Артём
0

Каждому тысячному больному ковид – антибиотики в подарок

Ответить

Кирилл

29

Вчера таксист, который меня подвозил теорию вывел - число зараженных в Москве растет, потому что врачи высшего звания в этом году будут отдыхать зимой в Сочи (страны закрыты/закроют), а из-за пандемии там прайс вырос (спрос был этой осенью) . Поэтому они и рисуют статистику, чтобы получить надбавки Путинские и проебать их там на горнолыжке Роза Хутор. В конце добавил - ебанные Москвичи, одни пидарасы и грачи. 

Ответить

Кирилл

Кирилл
23

Ну потом начал заливать мне про бизнес свой, а таксует он так, для душы. Нравится людям помогать, я говорю окей, тогда может бесплатно довезешь и на сиги подкинешь - резко замолчал. Филантроп ебанный 

Ответить

Michael Specter

Кирилл
0

А что за бизнес? Горнолыжку держит, ждёт сезон?

Ответить

Бипедальный Гоминид

Michael
2

В грузовых перевозках частая история - водитель может иметь какой-нибудь магазинчик или лавочку. Ездил с таким чуваком, у него пара точек по продаже печенья и конфет, утром привез товар, разгрузился, а дальше едет по заказам на перевозки, чтобы машина не простаивала. Мог бы и отдыхать, но лишняя денежка не помешает, говорит.

Ответить

Michael Specter

Бипедальный
0

Так то в грузовых! Интересно про бизнесменов из пассажирских такси 🤔

Ответить

Universe

Кирилл
0

Сколько айфонов 12 у него было на приборке?

Ответить

Интимный каякер

Кирилл
9

Зачем ты разговариваешь с таксистами? Ты мазохист?

Ответить

Бипедальный Гоминид

Кирилл
2

В Москве привык, что таксисты это как правило гастеры или колхозники-геополитики. Поездил одно время в такси в Питере и очень удивился - попадаются реально интеллигентные, образованные и умные водители.

Ответить

Формальный яд

Кирилл
0

Проехался бы Путин хоть раз с обычным таксистом — сразу бы жизнь в России улучшилась

Ответить

vvtwittep

Кирилл
0

Где вы берете таксистов которые по русски разговаривают!? 

Ответить

Николай Кокоулин

vvtwittep
0

В комфорт +

Ответить

Semyon Bochkaryov

7

Количество выявленных случаев достаточно просто регулировать количеством тестов и проводимых тестирований. Сейчас просто перестали делать занижающие приписки, ведь путинский парад и голосование на местных выборах прошли, можно снова всех дома запирать.

Ответить

Валентин Жетонофф

Semyon
–1

Ппиплетаю хуйню

Ответить

Semyon Bochkaryov

Валентин
3

Где именно?

Ответить

Валентин Жетонофф

Semyon
2

цифры падали и растут точно также, как и во всем мире. Голосование за поправки считай 4 месяца назад было, я бы еще понял, если бы сразу после поправок цифры в верх пошли.

И на сколько я знаю, количество тестов можно посмотреть и там цифра не меняется. 

Ответить

Semyon Bochkaryov

Валентин
0

Речь шла про местные выборы, то, что называется единым днём голосования. Они были в начале сентября.

Ответить

Валентин

Semyon
2

и кому они были нужны? Если голосование еще было реально нужно, и власти трещали во все СМИ и т.д., то тут тишина полная, о чем и явка говорит. 

И еще раз, такая тенденция во всем мире
 Весь мир ждал выборов в Тюмени?

Ответить

Антон Пострунин

Валентин
0

Они намеренно сушат явку, чтобы пришли только те, кого заставили. 

Ответить

Валентин

Антон
0

вот с этим также не согласен, и поебать на явку, если она не 100%. 80-100% явку сложно подделать, а все что ниже идеально)) 

Ответить

Alexei Kuksin

Валентин
1

цифры падали и растут точно также, как и во всем мире.

Так референдум был же во всем мире.

Ответить

Roman Golovin

Валентин
0

Но вниз-то они пошли, когда нужно.
А снижения по смертности вроде не было в это время

Ответить

Валентин

Roman
–1

как и во всем мире. 

Ответить

Roman Golovin

Валентин
0

Как вообще может быть одинаковая тенденция во всём мире, если сообщение между странами минимально было?
Даже в разных регионах России на протяжении этих месяцев была разная ситуация, а ты тут что-то говоришь про весь мир.
На какую статистику хотя бы опираешься?

Ответить

Валентин

Roman
0

А стату посмотреть, когда первая волна заканчивалась в других странах и когда начинается вторая религия не позволяет?)

А тенденция одинаковая, потому что вирус везде разрастается по одинаковому паттерну. Можно влиять только на скорость распространения, но не его тенденции.

Ответить

Roman Golovin

Валентин
0

Ну так кинь мне стату, на которую ты смотришь.

А тенденция одинаковая, потому что вирус везде разрастается по одинаковому паттерну

Что такое паттерн?
Если он в разное время попадает в разные места с разными карантинными мерами, его скорость распространения будет разной. Но что такое паттерн, если не скорость распространения на времени?

Ответить

Roman Golovin

Roman
0

Вот я смотрю стату по миру и тут никакого падения нет вообще

Ответить

Валентин

Roman
0

нужно по странам смотреть, например посмотри испанию. Как раз с 30.05 вообще стата на нуле и начала сильно расти только в 10 месяце.
Англия, Франция. Гугли каждкю страну, везде одинаковая тенденция в развитых странах. Вот Индия, например, не подходит и там пиздец не прекращался)

Ответить

Бурный химик

1

Новый день - новый рекорд?

Ответить

Смутный микрофон

Бурный
13

Каждый раз как в первый раз

Ответить

Дмитрий Ежов

Бурный
0

не , там один день меньше чуть было ) а потом да опять рекорды)

Ответить

Бурный химик

Дмитрий
0

Не удивлюсь если они это "меньше" просто нарисовали.

Ответить

Denis Smirnov

Бурный
0

Учитывая, что это был др путина, вероятнее всего так и было

Ответить

Антон Лисин

Бурный
0

Новый айфон 

Ответить

Vladimir Ocherednoy

Бурный
0

Пятилетку за 1 год

Ответить

Peter Brand

5
Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

3
Ответить

Интимный каякер

1

Раньше новости, начинавшиеся со слов "В России впервые...", должны были вызывать гордость.

Ответить

Виктор Огай

Интимный
7

Раньше это когда? В Российской империи что ли?

Ответить

Дмитрий Ежов

Виктор
0

а в СССР?

Ответить

Виктор Огай

Дмитрий
0

Ну так это "в СССР впервые", а не в России

Ответить

Дмитрий Ежов

0

Какие же мы молодцы)
бьем рекорды во славу России

Ответить

пепси

Дмитрий
6

ЖИЗНЬ ЗА НЕР'ЗУЛА

Ответить

Дмитрий Ежов

пепси
4
Ответить

What The Fuck

пепси
2

Таким темпами нам будет нужен НОВЫЙ ЗИККУРАТ

Ответить

Иван Вялков

–4

Но маски мы носить не будем, никого не закроем, ведь это победа

Ответить

AZP

Иван
3

Это так не работает.
Чуть приоткрывают - снова рост.
Нельзя всё долго держать закрытым, а всех заставить сидеть дома - экономика в пизду летит, а у людей крыша едет.

Ответить

Иван Вялков

AZP
–4

Школы, универы закрыть, парки, клубы, кинотеатры, не? Места большого скопления людей,отменить все концерты и мероприятия, не? Опять ввести штрафы за не ношение масок

Ответить

Alexei Kuksin

Иван
3

Хорош школы закрывать. Дети итак деревянные.

Ответить

Интимный каякер

Alexei
2

Спасибо, что живые.

Ответить

Иван Вялков

Alexei
0

Старшие классы то обязательно, хотяб с 7

Ответить

Alexei Kuksin

Иван
3

9 - 11 может быть, но остальных - нет. Они же нихрена на дистанционке не делают. 

Ответить

Иван Вялков

Alexei
–1

Ну пусть заражаются?

Ответить

Рыжий

Иван
1

Пусть. Не заболеют сейчас - заболеют через полгода-год-два... Не забывайте, что этот вирус никуда уже не исчезнет. Испанка до сих пор жива и в 2009 вызвала новую эпидемию. Даже чумой люди заболевают до сих пор. А вы ждете что короновирус пропадет 

Ответить

AZP

Иван
0

В Испании носят маски поголовно. Сильно помогло?

Ответить

Denis Denis

Иван
–1

без остановки общественного транспорта, любые меры - херня

Ответить

Иван Вялков

Denis
1

А как люди будут добираться до работы?

Ответить

Denis Denis

Иван
1

да где вы увидели, что я предлагаю это сделать) я хотел указать на то, что все принимаемые меры перечеркиваются одним фактом - общественный транспорт. в первую волну закрыли рестики, кинотеатры, а толку? в метро народа жопой жуй, в подмышки дышут друг другу

Ответить

AZP

Denis
0

В Украине реально остановили всё, включая метро.Додумались.
Ввели специальные автобусы с проездом по ксивам, которые выдавали через работодателей.
Привело это, конечно, к диким очередям на всё, что движется. С драками, разбитым транспортом и стычками с полицией.

Ответить

Denis Denis

AZP
0

а я разве говорю, что это адекватная мера?)
просто без закрытия метро и наземного транспорта, все эти закрытия кинотеатров, ресторанов - херня из под коня.

Ответить

AZP

Denis
0

Ровно наоборот - нужно уменьшать интервал. Чтобы в каждом автобусе ехало не 50 человек жопой в окно, а 20.
Тогда между ними будет пространство.

Ответить

ouxen

2

Инфографика «Яндекса»

это не инфографика, а график

Ответить

Андрей Иванов

1

Мы выиграем гонки!Россия чемпионка!!

Ответить

Павел Каташев

1

Предсказываю в Петербурге сегодня 301 выздоровевший. Твердо и четко!
Upd: посмотрел, ошибся на 1го человека. Видимо им надоело делить всегда пополам

Ответить

Фантастический ихтиандр

Павел
0

Округление видимо нестрогое.

Ответить

Павел Каташев

Фантастический
0

Последний месяц было строгое. Они начали делить пополам ровно с 11 сентября

Ответить

Фантастический ихтиандр

Павел
0

Ну или в формуле +random;

Ответить

Закомплексованная Душа

0

У меня неделю назад тетю похоронили, умерла из-за того, что не смогли положить на стационар в больницу и оставили её дома... Так что множество смертей от не самого короновируса, а от его массовости

Ответить

Федеральный клуб

Закомплексованн…
1

Все, включая правительство, это понимают.
Отсюда и всё эти попытки ограничения и меры.
А до этих иронизирующих над «коровавирусом» это дойдёт только тогда, когда из-за перегруженности медицинской системы их мать скончается у них на глазах дома

Ответить

Mezzo Deesa

Федеральный
0

Я не разделяю всех этих соплей по смертям дома (дома так-то лучше помирать, в кругу семьи и всё такое), но мне нравится, что всех на удалёнку перевели.

Ответить

Рыжий

Закомплексованн…
0

В каком возрасте умерла? Диабет, онкология или с сердцем проблемы были?

Ответить

Бурный химик

–3

Потерпим немного и тогда вирус сам исчезнет.

Ответить

Знакомый паук например

Бурный
2

Уже третий комментарий про терпение за 2 часа. Астанавись

Ответить

Вячеслав Парамонов

Знакомый
1

Ну, хочется человеку потерпеть, ну чего вы? 
Как грится, Озон терпел и нам велел. 

Ответить

Знакомый паук например

Вячеслав
0

Кобзон?

Ответить

Бурный химик

Знакомый
–1

Я терплю и ты потерпи.

Ответить

Знакомый паук например

Бурный
1

4-й комментарий

Ответить

Бурный химик

Знакомый
0

Учусь у лучших терпил. (5 коммент)

Ответить

Дмитрий Ежов

Бурный
2

помрем*

Ответить

Знакомый паук например

Бурный
0

.

Ответить

Знакомый паук например

0

Москва ковидноглавая

Ответить

Таможенный Петя

0

Пуш ми

Ответить

Антон Лисин

0

Москва не работает, остальные регионы работают. Заебись.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Антон
0

Никто не работает. Все встало. В деревнях народ в ахуе, работы 0, на подножном корме сидят и охеревают от счетов на электричество. Вахтово в города за три копейки гоняют и локти кусают. 

Ответить

уюхетс норм

0

Второй пик первой волны, все нормально

Ответить

Должный кофе

0

В России впервые с начала пандемии выявили более 14 тысяч случаев

Как-то некорректно написано, будто в начале пандемии уже было более 14 тысяч случаев. Впервые за все время пандемии тогда уж

Ответить

Святозавр

0

Зато в парк можно сходить

Ответить

Фантастический ихтиандр

0

А у Пыни рейтинг 87%

Ответить

Различный фитиль

Фантастический
0

был 6 лет назад, и я не понимаю, почему до 87 докопались, там спустя месяц или два было 89

Ответить

Фантастический ихтиандр

Различный
0

Ну это к примеру.
Ещё инфляция у нас 3%.

Ответить

Мужской крюк

–1

Россия - страна рекордов!

Ответить

Лазиз Ганиев

–2

Когда на плато?

Ответить

Иван Вялков

Лазиз
0

Когда дойдет до 50к

Ответить

Дмитрий Ежов

Иван
0

получается америка с 55+к уже на плато?

Ответить

Иван Вялков

Дмитрий
0

Ну так это когда у нас дойдет до 50к

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Иван
0

Не дойдет

Ответить

Алексей Астафьев

–2

Второй волны нет! Твердо и четко!

Ответить

Danil Oputin

–2

К слову, когда сдаешь тест на корону в обычной клинике, то тебе говорят, что наверняка это простуда и нужно полечиться дома. То, что нет обоняния, дикая слабость и повышенная температура - никого не волнует, это, типа, стандартная херня во время простуды.
Не удивлюсь, если эти цифры очень сильно занижены.

Ответить

Иван Вялков

Danil
0

Так можно потребовать, по крайней мере у меня сработало

Ответить

Danil Oputin

Иван
0

Потребовать, чтобы что?

Ответить

Иван Вялков

Danil
0

Тест сделать

Ответить

Danil Oputin

Иван
0

Исход не поменяется, тебе скажут через неделю, что это была простуда. В редких случаях признают ковид

Ответить

Vitaly FlieTantie

Danil
0

На кт надо ехать, а не тесты делать, которые не показывают.
Из-за приятеля целый самолет на две недели закрыли. Сделал тесты и полетел в другую страну, там сдал по прилету тест и алярм. Всех закрыли, т.к. положительный.  

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