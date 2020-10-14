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Сергей Звезда
4653

Apple убрала наушники и адаптер питания из комплектов уже вышедших айфонов. Компания объясняет это заботой об экологии Материал редакции

В коробке с iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE теперь толком не будет аксессуаров. И, конечно, в iPhone 12.

112 комментариев
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Apple убрала адаптер питания и проводные наушники не только из комплектов новых iPhone 12, но и из других моделей смартфона, которые считает актуальными. В соцсетях узнали об этом только сейчас, проверив сайт компании — на презентации об этом не сообщалось.

На презентации 13 октября вице-президент Apple Лиза Джексон объявила о новых мерах по сохранению экологии и сведении своего «углеродного следа» к нулю до 2030 года. Нововведение затронуло не только Apple, но и всю «цепочку» партнёров и поставщиков, а также клиентов. «Это означает, что каждые проданное устройство Apple — от добычи материалов, производства деталей, сборки, доставки, использования, зарядки и до переработки и повторного использования материалов будет полностью углеродно нейтральным», — отметила Джексон.

По мнению Apple, у владельцев их устройств уже и так есть более 700 миллионов проводных наушников Earpods с разъёмом Lightning, а многие из них уже перешли на беспроводные наушники, в том числе AirPods. Также, по оценке Apple, в мире существует более двух миллиардов её зарядных устройств. Продолжая класть в коробку эти аксессуары, компания, как она заявляет, только бы вредила природе и увеличивала бы количество неразлагаемого мусора.

Apple пошла на радикальный шаг и перестала класть адаптер питания и проводные наушники в комплект с iPhone. Так компания уже поступила в сентябре с Apple Watch Series 6 – с новыми «умными» часами теперь нет адаптера, а есть только кабель.

Теперь коробка айфона станет меньше и легче. Джексон сравнила эффект от общих изменений в iPhone 12 с отсутствием 450 тысяч машин на дорогах в год.

Коробка iPhone 12

Однако во время презентации не уточнялось, что новые правила касаются не только представленных 13 октября iPhone 12, но и некоторых других моделей.

С 13 октября Apple исключила iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max из актуальной линейки. Теперь в неё входят только iPhone SE (2020), iPhone Xr, iPhone 11, а также новые iPhone 12 (и 12 mini) и iPhone 12 Pro (и Pro Max). Это означает, что сама Apple более не продаёт другие свои смартфоны: сторонних ритейлеров это не касается.

Актуальная линейка 

В итоге в коробке с «актуальными» айфонами клиента ждёт только провод USB-C на Lightning.

Отдельный адаптер питания USB‑C с мощностью 20 Вт обойдётся в 1990 рублей на сайте Apple. Устройство MagSafe для беспроводной зарядки iPhone 12 там же стоит 3990 рублей.

#новости #apple #iphone

Сергей Звезда PLUS
+226 249
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
4
12
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112 комментариев
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Новогодний ящик

68

Компания объясняет это заботой об экологии

Ответить

Бурный химик

Новогодний
1

Это говорящая картинка?

Ответить

Серьёзный Валера

Бурный
3

Это Меглин, который выглядит, как...

Ответить

Бурный химик

Серьёзный
0

Зачем травля?

Ответить

Серьёзный Валера

Бурный
3

Прост))0)

Ответить

Бурный химик

Серьёзн…
2

А, ну тогда все ок.

Ответить

Комментарий удален

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Комментарий удален

Комментарий удален

Новогодний ящик

Бурный
1

jpg

Ответить

Vadim Nemnasev

35

настолько переживает за экологию, что кладет кабель usb-c на lightning, чтобы мы побольше скупали их адаптеры, а не пользовались старыми. ну да, ну да

Ответить

Jabas

Vadim
25

Продавать зарядки в комплекте не экологично, но если банчить их отдельно, то вполне себе заебись и зеленые останутся довольными 

Ответить

Алексей Андрианов

Jabas
0

когда банчишь их отдельно, спрос ниже и экология целее
когда зарядка идёт в комплекте, она попадает многим людям, которым она не нужна

Ответить

Рпош Ашршщ

42

Экология

Ответить

Alexander Petcoglo

30

Эпл со своими объяснениями походит на российских депутатов. Всем понятно, что дело только в том, чтобы побольше бабла стрясти с клиентов, но официально объявляется, что делается это во имя высшей цели -  заботы о природе.

Ответить

Max L

Alexander
1

Одно другому не мешает 

Ответить

Vladimir Ignatov

Alexander
0

российских депутатов

Снова мы первые 🚀

Ответить

Алексей Селезнев

30

Ох уж это забота о зелёных
Зелёных купюрах 

Ответить

Вольный шар

23

на кого расчитана вся вот эта хуйня про углеродный след и заботу о природе?
Также, по оценке Apple, в мире существует более двух миллиардов её зарядных устройств.

а че умолчали, что все они со старым разъемом usb, а с новыми айфонами идет тайпси?
Продолжая класть в коробку эти аксессуары, компания, как она заявляет, только бы вредила природе и увеличивала бы количество неразлагаемого мусора.

поэтому сделаем еще больше коробок - для отдельной продажи актуальных адаптеров с новым разъемом

Ответить

Вольный шар

Вольный
10

убрали бы и убрали, их право. но нахуя при этом пиздеть что-то про природу, углеродные следы и силу земли.. хз. с душком хуйня

Ответить

Дитковский

Вольный
1

С этого я вообще в ахуе

Ответить

Евгений Клочков

Вольный
0

на кого расчитана вся вот эта хуйня про углеродный след и заботу о природе?

Думаю, найдется немало человеков с мозгами хлебушка. Тем более что затирать про углеродный след это почетно и модно

Ответить

Алексей Андрианов

Вольный
0

Это хорошо, что наушники не вызывают ни у кого здесь сожалений

Ответить

Солнечный Мурод

Вольный
0

на кого расчитана

На того же, на кого и рассказы Путина о демократии.
Если какой-нибудь деятель перестанет носить маску и начнет прямым текстом говорить "я просто хочу содрать с вас побольше" - его гнилыми помидорами закидают, ибо честность привлекает людей не так сильно, как раздражает наглость.

Ответить

rossoshmap

16

Ахахахахах, что там с фейлами?

Ответить

Тепловой меч

rossoshmap
5

Администрация не считает нужным отычитываться перед пользвателями тж, пора бы уже смириться и не рваться.

Ответить

rossoshmap

Тепловой
2

Так я не рвусь, смешно же

Ответить

Атлант поправил плечи

Тепловой
0

Ты сегодня выходной? 

Ответить

Тепловой меч

Атлант
1

Дежурный на тж

Ответить

Атлант поправил плечи

Тепловой
0

Приятно тебя видеть здесь 

Ответить

Таможенный Петя

rossoshmap
3

ЭТО ДРУГОЕ!!!!

Ответить

Никита Лихачёв

rossoshmap
0

Мб Дамир подумал про MagSafe

Ответить

rossoshmap

Никита
2

Про что думал Звезда?

Ответить

ouxen

rossoshmap
0

про Дамира

Ответить

Водный

Никита
1

ты опять выходишь на связь?

Ответить

Вольный шар

rossoshmap
0

справедливости ради, тут новость про то, что они убрали зарядки еще и в старых моделях - этого не было анонсировано в презентации

Ответить

Бурный химик

14

Это забота не о природе, а о своих кошельках.

Ответить

Алексей Андрианов

Бурный
1

какие нехорошие, думают про свои кошельки!

Ответить

Атлант поправил плечи

11

Подскажите, сколько раз за последние несколько дней эпл провела хуем под носом у собственных пользователей? Мазоль еще не натерли? 

Ответить

Водный

Атлант
0

а ты не покупай хуле) может тогда задумаются

Ответить

Атлант поправил плечи

Водный
1

Веду борьбу от самого создания эпл

Ответить

Тепловой меч

–10

Все правильно сделали, некоторые будут плакать, что это ради денег, но у пользователей компании Apple при смене устройства на новое, остаются наушники и адаптер питания, зачем им еще лишние аксессуары? А новые пользователи, если хотят переходить на технику Apple, то должны иметь достаточно денег, чтобы купить к нему все необходимое. Так что это единственное верное решение. 

Ответить

Vadim Nemnasev

Тепловой
10

старые адаптеры можно будет выкинуть, в него новый кабель (который идет в комплекте) не воткнешь. 

Ответить

thetrickster

Vadim
5

Я могу использовать старый кабель. У меня уже в семье куча зарядок этих, но это тупо развод на бабки, а не экология какая-то.

Ответить

Vadim Nemnasev

thetrickster
5

у меня тоже зарядок больше, чем кабелей.
кабели имеют свойство трескаться, перетираться (они же там из эко-френди пластика, чтобы года за два активной работы на перегибах начинать трескаться). так что поступок скотский, и очень неуклюже оправданный с их стороны

Ответить

thetrickster

Vadim
0

У меня даже самый первый провод от iPhone 3G ещё работает.

Ответить

Артём Дидык

Vadim
0

у меня есть micro usb кабель  от Nokia 5800  так он сука как новый! так что этот экопластик тоже скорее всего разводка на бабки

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

Vadim
5

Это местный школоло-трололо, не обращай внимание. Тем более его Пихто сегодня покусал

Ответить

Закомплексованная Душа

Трудящийся
0

Так он прав

Ответить

Атлант поправил плечи

Закомплексованн…
2

прикинь, даже местные школоло-трололо иногда могут быть правыми. На ТЖ школоло-трололо правые, а на ДТФ - левые. Так и живем 

Ответить

Тепловой меч

Vadim
–1

Ну да, со старыми адаптерами кабеля то не шли, ага.

Ответить

Таможенный Петя

Тепловой
1

Когда ты научишься читать???

Ответить

Таможенный Петя

Тепловой
0

Неужели твоя прекрасная мать не учила тебя читать в детстве??

Ответить

Тепловой меч

Таможенный
0

Извини, если я тебя чем-то задел, но не нужно преследовать меня во всех тредах и изливать свою желчь, побереги её для родных.

Ответить

Таможенный Петя

Тепловой
0

Не рвись

Ответить

Vadim Nemnasev

Тепловой
0

кабель приходит в негодность куда быстрей, чем адаптер. по твоей логике они могли бы и кабель убрать из комплектации, зачем оставили? для подключения к макам? 

Ответить

Тепловой меч

Vadim
0

для подключения к макам?

Думаю да, чтобы вообще пустой коробка не была, только с одним устройством внутри. А вообще они топят за переход на беспроводную зарядку, с такими кабелями проблем должно быть меньше

Ответить

Сергей Сергеев

Тепловой
8

а почему тогда цену не скинули?

Ответить

Алексей Петровский

Сергей
1

Скинули

Ответить

Сергей Сергеев

Алексей
0

кому?

Ответить

Тепловой меч

Сергей
0

Считай это доплатой за заботу о экологии. Если есть деньги на покупку смартфонов Apple, то смысла жаловаться нет. Для всего остального есть Xiaomi.

Ответить

Зелибоба

Тепловой
6

Будучи яблодрочером, считаю это блядством.

Ответить

Новогодний ящик

Тепловой
4

остаются наушники и адаптер питания

Да, они им понадобятся с таким качеством.

Ответить

thetrickster

Новогодний
0

Шнур от 6s купленного на старте продаж до сих пор в идеале. Только грязный стал немного и всё.

Ответить

Jabas

Тепловой
0

если хотят переходить на технику Apple, то должны иметь достаточно денег, чтобы купить к нему все необходимое.

Купил ты себе новенький порше, а колес там нет, ибо нехуй. Докупи чтобы ездить. Гениально

Ответить

Тепловой меч

Jabas
0

У меня были практически все айфоны: 4s, 5, 6, 6s, 7+, X и от всех остались кабеля, наушники, адаптеры. Представь, что ты меняешь свой порш каждый год и у тебя остаются хорошие колеса от каждой старой модели. 

Ответить

Jabas

Тепловой
0

А если купил первый порш ? Ты же обычно продаешь порш с колесами, выходит старых может и не быть

Ответить

Тепловой меч

Jabas
0

Если такие разногласия среди людей и столько недовольных, зачем они приходят сюда и жалуются на это. Apple не монополист, есть сотни устройств и огромный выбор.

Ответить

Jabas

Тепловой
0

Так дело то не в этом, ты покупаешь устройство за такой прайс и еще что-то докупаешь, речь только об этом

Ответить

аятомат

Тепловой
0

ой, если у тебя так много зарядок, отдай мне пожалуйста, у меня было три провода и за 6 лет они все стерлись в хламину, у меня 6s

Ответить

Алексей Андрианов

аятомат
0

отдай мне пожалуйста 6s

Ответить

плюшевый батон

Jabas
0

Ну вообще так и есть, ты можешь отдать ебанные миллионы за авто премиум-класса и не ощутить этого премиума в мелочах, потому что это надо докупить.

Ответить

Maxim Lim

6

Изящный ход: упрощаем комплектацию, сохраняя цену. Продаем кросселом зарядку. Наушники нужны. С проводом вряд ли многие купят, а вот беспроводные да. 

Ответить

Михаил Мятный

5

Забота об экологии

Сделали старые адаптеры неюзабельными из-за нового шнура. 

Ответить

Алексей Андрианов

Михаил
0

скорее разделили два продукта, чтобы покупали (и производили) их только по необходимости, как бесплатные пакеты на кассах супермаркетов (да, раньше были бесплатные)

Ответить

Автомобильный каякер

2

>С 13 октября Apple исключила iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro из актуальной линейки. Теперь в неё входят только iPhone SE (2020), iPhone Xr, iPhone 11

Ничего не понял

Ответить

Сергей Звезда

Автомобильный
2

забыл добавить Max. Теперь всё корректно

Ответить

Таможенный Петя

2

Бггг

Apple ships the iPhone 12 series with Lightning…
Apple has just launched its latest generation of flagship smartphones, the iPhone 12 series. The…
www.gizmochina.com
Ответить

vvtwittep

2

Сволочи конечно, но все равно придеться брать. 

Ответить

Elijah Garrison

vvtwittep
0

Зачем? Есть же достойный конкурент: Хуёмоё вроде называется или как-то так.

Ответить

ouxen

Elijah
0

не начинай

Ответить

Neketa Fo

1

Если уж они заботятся о экологии то может не будут раз в год выпускать по пять смартфонов?

Ответить

Алексей Петровский

Neketa
2

Если на то пошло, давайте вообще жить не будем

Ответить

Kostya Zubanov

Алексей
0

удобрим своими телами Землю матушку и вообще заебись будет

Ответить

Neketa Fo

Алексей
0

Верная аналогия. Ведь если не обновлять айфон раз в год то жизнью это уже сложно будет назвать

Ответить

Danil Oputin

–3

Вот все тут пишут, что Эппл пиздаболы и всё в том духе, что их не волнует забота об экологии. Но на самом деле яблоко себя давно зарекомендовали как компания, которая действительно об этом заботится. Камон, у них главный офис полностью зеленый, у них даже электричество полностью генерится солнцем. Офис за 5 лярдов работает на солнечном свете. Правильно делают, что убрали адаптер, ибо этих адаптеров на рынке просто тьма, как и вторичных айфонов

Ответить

Al

Danil
2

Камон, у них главный офис полностью зеленый, у них даже электричество полностью генерится солнцем.

Блииин, капец они умные!

Офис за 5 лярдов работает на солнечном свете

Ты толстишь? Скажи честно? 

Ответить

Kostya Zubanov

Al
0

Ты толстишь? Скажи честно?

Кто же в таком признаётся

Ответить

Neketa Fo

Danil
0

Почему бы тогда не отказаться делать хуевые провода, которые разваливаются? Почему тогда вообще не перестать производить адаптеры если их тьма на рынке? Почему не позволить обновлять ноуты, а не впаивать все намертво? Зачем блядь каждый год плодить айфоны?

То что их офис «эко» это означает что вся логистика тоже на парапланах развозит их технику? А что там с утилизацией аккумуляторов например?

Ответить

Shmax

Neketa
0

Почему бы тогда не отказаться делать хуевые провода, которые разваливаются?

Забота о природе: они биоразлагаемые с:

Ответить

Πетр Κудряшов

1

в 13 уберут экран с забой о глазах

Ответить

Kostya Zubanov

1
Ответить

Арабский торшер

0

Кайф, яблокодрочеры должны страдать

Ответить

Алексей Андрианов

Арабский
0

все должны страдать!

Ответить

Кровавый супер_стар

0

Зачем нужен провод type-c/lightning

Ответить

Марат Демченко

Кровавый
1

Чтобы ты купил зарядный блок от макбука и пользовался им. Там как раз вход на type-c. Есть макбук с блоком - твое счастье, нет макбука - придется заплатить (во имя экологии, конечно). 

Ответить

ouxen

Марат
0

MFi

Ответить

Евгений Клочков

0

А цену снизить забыли?))00)

Ответить

Алексей Андрианов

Евгений
1

а они снизили))))

Ответить

Молчаливый корабль

0

Купил айфон недавно, наушники были не нужны и я их продал на авито. Взяла девочка у которой просто порвались старые. Ну что же, так быть не должно, только эппл может продавать аксессуары.

Ответить

Бесплатный мангал

Молчаливый
1

Не удивлюсь если скоро появится в публичноц оферте оговорка, что покупая айон ты покупаешь право использования гаджета а не право собственности

Ответить

Марат Демченко

0

Да уберут в следующем году и разъем. В итоге MagSafe будет продаваться в добровольно-принудительном порядке. Не хочешь покупать - получай кирпич. 

Ответить

ouxen

Марат
0

так часы продаются и че

Ответить

Kostya Zubanov

ouxen
1

у них кабель для безпроводной зарядки есть в комплекте. короче ровно тоже самое что и с айфонами

Ответить

ouxen

Kostya
0

и тут кабель есть

Ответить

ouxen

0

удобно

Ответить

Павел Каташев

0

П*доры. (Осуждаю)

Ответить

No Name

0

Но для тех коробок что уже лежат в рознице это же неактуально ведь?

Ответить

Universe

0

Соответственно коробка с телефоном стала дешевле на 1990 рублей? Или не стала? Я запутался.

Ответить

Алексей Андрианов

Universe
0

тсс

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Так ссать в глаза и ведь всё равно купят

Ответить

Maxim Semenov

0

Сообщение удалено

Ответить

Руслан Батаев

0

Че вы все несёте? У меня три устройства в apple в постоянном использовании, и заряжаются все от одного адаптера по очереди. Остальные лежат в коробках и даже не распакованы. И таких как я сотни тысяч. Правильно что выпилили адаптер из комплекта.

Ответить

Maxim Semenov

Руслан
0

поправочка - с новым айфоном идет кабель usb-c - lightning, и если у тебя до этого не было айфона, ты либо покупаешь lightning - usb-A либо адаптер с usb-c

Ответить

Shmax

Maxim
0

если у тебя до этого не было айфона, ты либо покупаешь lightning - usb-A

А потом обнаруживаешь, что айфон не хочет заряжаться от 20Вт ЗУ от твоего старого телефона :)

Ответить
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