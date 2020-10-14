Apple убрала наушники и адаптер питания из комплектов уже вышедших айфонов. Компания объясняет это заботой об экологии Материал редакции
В коробке с iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE теперь толком не будет аксессуаров. И, конечно, в iPhone 12.
Apple убрала адаптер питания и проводные наушники не только из комплектов новых iPhone 12, но и из других моделей смартфона, которые считает актуальными. В соцсетях узнали об этом только сейчас, проверив сайт компании — на презентации об этом не сообщалось.
На презентации 13 октября вице-президент Apple Лиза Джексон объявила о новых мерах по сохранению экологии и сведении своего «углеродного следа» к нулю до 2030 года. Нововведение затронуло не только Apple, но и всю «цепочку» партнёров и поставщиков, а также клиентов. «Это означает, что каждые проданное устройство Apple — от добычи материалов, производства деталей, сборки, доставки, использования, зарядки и до переработки и повторного использования материалов будет полностью углеродно нейтральным», — отметила Джексон.
По мнению Apple, у владельцев их устройств уже и так есть более 700 миллионов проводных наушников Earpods с разъёмом Lightning, а многие из них уже перешли на беспроводные наушники, в том числе AirPods. Также, по оценке Apple, в мире существует более двух миллиардов её зарядных устройств. Продолжая класть в коробку эти аксессуары, компания, как она заявляет, только бы вредила природе и увеличивала бы количество неразлагаемого мусора.
Apple пошла на радикальный шаг и перестала класть адаптер питания и проводные наушники в комплект с iPhone. Так компания уже поступила в сентябре с Apple Watch Series 6 – с новыми «умными» часами теперь нет адаптера, а есть только кабель.
Теперь коробка айфона станет меньше и легче. Джексон сравнила эффект от общих изменений в iPhone 12 с отсутствием 450 тысяч машин на дорогах в год.
Однако во время презентации не уточнялось, что новые правила касаются не только представленных 13 октября iPhone 12, но и некоторых других моделей.
С 13 октября Apple исключила iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max из актуальной линейки. Теперь в неё входят только iPhone SE (2020), iPhone Xr, iPhone 11, а также новые iPhone 12 (и 12 mini) и iPhone 12 Pro (и Pro Max). Это означает, что сама Apple более не продаёт другие свои смартфоны: сторонних ритейлеров это не касается.
В итоге в коробке с «актуальными» айфонами клиента ждёт только провод USB-C на Lightning.
Отдельный адаптер питания USB‑C с мощностью 20 Вт обойдётся в 1990 рублей на сайте Apple. Устройство MagSafe для беспроводной зарядки iPhone 12 там же стоит 3990 рублей.
Бурный химик
Это говорящая картинка?
Это Меглин, который выглядит, как...
Бурный химик
Зачем травля?
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настолько переживает за экологию, что кладет кабель usb-c на lightning, чтобы мы побольше скупали их адаптеры, а не пользовались старыми. ну да, ну да
когда банчишь их отдельно, спрос ниже и экология целее
когда зарядка идёт в комплекте, она попадает многим людям, которым она не нужна
Эпл со своими объяснениями походит на российских депутатов. Всем понятно, что дело только в том, чтобы побольше бабла стрясти с клиентов, но официально объявляется, что делается это во имя высшей цели - заботы о природе.
на кого расчитана вся вот эта хуйня про углеродный след и заботу о природе?
Также, по оценке Apple, в мире существует более двух миллиардов её зарядных устройств.
а че умолчали, что все они со старым разъемом usb, а с новыми айфонами идет тайпси?
Продолжая класть в коробку эти аксессуары, компания, как она заявляет, только бы вредила природе и увеличивала бы количество неразлагаемого мусора.
поэтому сделаем еще больше коробок - для отдельной продажи актуальных адаптеров с новым разъемом
Вольный шар
убрали бы и убрали, их право. но нахуя при этом пиздеть что-то про природу, углеродные следы и силу земли.. хз. с душком хуйня
на кого расчитана вся вот эта хуйня про углеродный след и заботу о природе?
Думаю, найдется немало человеков с мозгами хлебушка. Тем более что затирать про углеродный след это почетно и модно
Солнечный Мурод
на кого расчитана
На того же, на кого и рассказы Путина о демократии.
Если какой-нибудь деятель перестанет носить маску и начнет прямым текстом говорить "я просто хочу содрать с вас побольше" - его гнилыми помидорами закидают, ибо честность привлекает людей не так сильно, как раздражает наглость.
Ахахахахах, что там с фейлами?
Тепловой меч
Администрация не считает нужным отычитываться перед пользвателями тж, пора бы уже смириться и не рваться.
Ты сегодня выходной?
Тепловой меч
Дежурный на тж
Мб Дамир подумал про MagSafe
Про что думал Звезда?
Вольный шар
справедливости ради, тут новость про то, что они убрали зарядки еще и в старых моделях - этого не было анонсировано в презентации
Подскажите, сколько раз за последние несколько дней эпл провела хуем под носом у собственных пользователей? Мазоль еще не натерли?
Все правильно сделали, некоторые будут плакать, что это ради денег, но у пользователей компании Apple при смене устройства на новое, остаются наушники и адаптер питания, зачем им еще лишние аксессуары? А новые пользователи, если хотят переходить на технику Apple, то должны иметь достаточно денег, чтобы купить к нему все необходимое. Так что это единственное верное решение.
старые адаптеры можно будет выкинуть, в него новый кабель (который идет в комплекте) не воткнешь.
Я могу использовать старый кабель. У меня уже в семье куча зарядок этих, но это тупо развод на бабки, а не экология какая-то.
у меня тоже зарядок больше, чем кабелей.
кабели имеют свойство трескаться, перетираться (они же там из эко-френди пластика, чтобы года за два активной работы на перегибах начинать трескаться). так что поступок скотский, и очень неуклюже оправданный с их стороны
у меня есть micro usb кабель от Nokia 5800 так он сука как новый! так что этот экопластик тоже скорее всего разводка на бабки
Трудящийся Абдужаббор
Это местный школоло-трололо, не обращай внимание. Тем более его Пихто сегодня покусал
Так он прав
прикинь, даже местные школоло-трололо иногда могут быть правыми. На ТЖ школоло-трололо правые, а на ДТФ - левые. Так и живем
Ну да, со старыми адаптерами кабеля то не шли, ага.
Неужели твоя прекрасная мать не учила тебя читать в детстве??
Тепловой меч
Извини, если я тебя чем-то задел, но не нужно преследовать меня во всех тредах и изливать свою желчь, побереги её для родных.
кабель приходит в негодность куда быстрей, чем адаптер. по твоей логике они могли бы и кабель убрать из комплектации, зачем оставили? для подключения к макам?
для подключения к макам?
Думаю да, чтобы вообще пустой коробка не была, только с одним устройством внутри. А вообще они топят за переход на беспроводную зарядку, с такими кабелями проблем должно быть меньше
а почему тогда цену не скинули?
Скинули
Тепловой меч
Считай это доплатой за заботу о экологии. Если есть деньги на покупку смартфонов Apple, то смысла жаловаться нет. Для всего остального есть Xiaomi.
Новогодний ящик
остаются наушники и адаптер питания
Да, они им понадобятся с таким качеством.
Шнур от 6s купленного на старте продаж до сих пор в идеале. Только грязный стал немного и всё.
У меня были практически все айфоны: 4s, 5, 6, 6s, 7+, X и от всех остались кабеля, наушники, адаптеры. Представь, что ты меняешь свой порш каждый год и у тебя остаются хорошие колеса от каждой старой модели.
Если такие разногласия среди людей и столько недовольных, зачем они приходят сюда и жалуются на это. Apple не монополист, есть сотни устройств и огромный выбор.
Ну вообще так и есть, ты можешь отдать ебанные миллионы за авто премиум-класса и не ощутить этого премиума в мелочах, потому что это надо докупить.
Изящный ход: упрощаем комплектацию, сохраняя цену. Продаем кросселом зарядку. Наушники нужны. С проводом вряд ли многие купят, а вот беспроводные да.
Забота об экологии
Сделали старые адаптеры неюзабельными из-за нового шнура.
скорее разделили два продукта, чтобы покупали (и производили) их только по необходимости, как бесплатные пакеты на кассах супермаркетов (да, раньше были бесплатные)
Сволочи конечно, но все равно придеться брать.
Зачем? Есть же достойный конкурент: Хуёмоё вроде называется или как-то так.
Если уж они заботятся о экологии то может не будут раз в год выпускать по пять смартфонов?
Если на то пошло, давайте вообще жить не будем
Вот все тут пишут, что Эппл пиздаболы и всё в том духе, что их не волнует забота об экологии. Но на самом деле яблоко себя давно зарекомендовали как компания, которая действительно об этом заботится. Камон, у них главный офис полностью зеленый, у них даже электричество полностью генерится солнцем. Офис за 5 лярдов работает на солнечном свете. Правильно делают, что убрали адаптер, ибо этих адаптеров на рынке просто тьма, как и вторичных айфонов
Почему бы тогда не отказаться делать хуевые провода, которые разваливаются? Почему тогда вообще не перестать производить адаптеры если их тьма на рынке? Почему не позволить обновлять ноуты, а не впаивать все намертво? Зачем блядь каждый год плодить айфоны?
То что их офис «эко» это означает что вся логистика тоже на парапланах развозит их технику? А что там с утилизацией аккумуляторов например?
Чтобы ты купил зарядный блок от макбука и пользовался им. Там как раз вход на type-c. Есть макбук с блоком - твое счастье, нет макбука - придется заплатить (во имя экологии, конечно).
А цену снизить забыли?))00)
Бесплатный мангал
Не удивлюсь если скоро появится в публичноц оферте оговорка, что покупая айон ты покупаешь право использования гаджета а не право собственности
Да уберут в следующем году и разъем. В итоге MagSafe будет продаваться в добровольно-принудительном порядке. Не хочешь покупать - получай кирпич.
Соответственно коробка с телефоном стала дешевле на 1990 рублей? Или не стала? Я запутался.
Че вы все несёте? У меня три устройства в apple в постоянном использовании, и заряжаются все от одного адаптера по очереди. Остальные лежат в коробках и даже не распакованы. И таких как я сотни тысяч. Правильно что выпилили адаптер из комплекта.
поправочка - с новым айфоном идет кабель usb-c - lightning, и если у тебя до этого не было айфона, ты либо покупаешь lightning - usb-A либо адаптер с usb-c