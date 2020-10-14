В коробке с iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE теперь толком не будет аксессуаров. И, конечно, в iPhone 12.

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Apple убрала адаптер питания и проводные наушники не только из комплектов новых iPhone 12, но и из других моделей смартфона, которые считает актуальными. В соцсетях узнали об этом только сейчас, проверив сайт компании — на презентации об этом не сообщалось.

На презентации 13 октября вице-президент Apple Лиза Джексон объявила о новых мерах по сохранению экологии и сведении своего «углеродного следа» к нулю до 2030 года. Нововведение затронуло не только Apple, но и всю «цепочку» партнёров и поставщиков, а также клиентов. «Это означает, что каждые проданное устройство Apple — от добычи материалов, производства деталей, сборки, доставки, использования, зарядки и до переработки и повторного использования материалов будет полностью углеродно нейтральным», — отметила Джексон.

По мнению Apple, у владельцев их устройств уже и так есть более 700 миллионов проводных наушников Earpods с разъёмом Lightning, а многие из них уже перешли на беспроводные наушники, в том числе AirPods. Также, по оценке Apple, в мире существует более двух миллиардов её зарядных устройств. Продолжая класть в коробку эти аксессуары, компания, как она заявляет, только бы вредила природе и увеличивала бы количество неразлагаемого мусора.

Apple пошла на радикальный шаг и перестала класть адаптер питания и проводные наушники в комплект с iPhone. Так компания уже поступила в сентябре с Apple Watch Series 6 – с новыми «умными» часами теперь нет адаптера, а есть только кабель.

Теперь коробка айфона станет меньше и легче. Джексон сравнила эффект от общих изменений в iPhone 12 с отсутствием 450 тысяч машин на дорогах в год.

Коробка iPhone 12

Однако во время презентации не уточнялось, что новые правила касаются не только представленных 13 октября iPhone 12, но и некоторых других моделей.

С 13 октября Apple исключила iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max из актуальной линейки. Теперь в неё входят только iPhone SE (2020), iPhone Xr, iPhone 11, а также новые iPhone 12 (и 12 mini) и iPhone 12 Pro (и Pro Max). Это означает, что сама Apple более не продаёт другие свои смартфоны: сторонних ритейлеров это не касается.

Актуальная линейка

В итоге в коробке с «актуальными» айфонами клиента ждёт только провод USB-C на Lightning.

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Отдельный адаптер питания USB‑C с мощностью 20 Вт обойдётся в 1990 рублей на сайте Apple. Устройство MagSafe для беспроводной зарядки iPhone 12 там же стоит 3990 рублей.