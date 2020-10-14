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Ольга Щербинина
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Евросоюз согласовал санкции против шести человек из-за отравления Навального. Лавров пообещал зеркальный ответ Материал редакции

По данным СМИ, санкционный список опубликуют 15 октября.

66 комментариев
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Страны Евросоюза договорились ввести санкции в отношении шести человек и одной организации из России из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

Соглашение достигли на встрече послов ЕС в Брюсселе. Оно последовало за решением начать введение новых санкций, которое приняли министры иностранных дел стран блока.

Санкционный список опубликуют в официальном журнале Евросоюза 15 октября, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Жозвяк. Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в него попадут девять человек. Им запретят въезд в Евросоюз, их европейские активы заморозят.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Москва ответит зеркально». «Да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — отметил он. Министр добавил, что Германия не собирается предоставлять никаких фактов, несмотря на все международно-правовые обязательства.

По словам Лаврова, ситуация вокруг Навального сопровождается множеством нестыковок и несуразиц, Россия продолжит добиваться от Германии выполнения правовых обязательств по этому вопросу. Он напомнил, что решение о возбуждении уголовного дела в РФ следует за доследственной проверкой, «которую сейчас ведёт Министерство внутренних дел».

#новости #отравлениенавального #санкции

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66 комментариев
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Mezzo Deesa

40

 Лавров пообещал зеркальный ответ

НДС 30%, пенсионный возраст с 80 лет и пенсионные взносы 40%.

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Elijah Garrison

Mezzo
13

Мне кажется Лавров на такое не пойдет, иначе Евросоюзу хана!

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Вова А.

Mezzo
0

да чет мягко, думаю самый эффективный вариант вернуть крепостное право

Ответить

Mezzo Deesa

Вова
2

При крепостном крестьянам в чём-то проще жилось.

Ответить

Вова А.

Mezzo
0

ну вот не было айфонов же, а значит тяжело жилось, но только при Путине появились айфоны, интернет, 5g, пс5, как россия далеко шагнула, ух!

Ответить

Привычный кофе

24

Лавров пообещал зеркальный ответ

Запретят ввозить ойфоны.

Ответить

James Baxter

Привычный
20

Все, не видать Меркель курортов Чеченской республики. Плакали особняки Макрона в Ивановской области. И не видать детям Бориса Джонсона диплома университета "Синергия" как своих ушей

https://twitter.com/Dobrokhotov/status/1316322005562667009?s=19

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Litnikov Danil

Привычный
2

Тогда будут народные волнения

Ответить

Привычный кофе

Litnikov
3

Гуляния в честь Владимира Владимировича разве что

Ответить

Litnikov Danil

Привычный
11

Не надо шутить с яблочниками, блядь. Здесь другие ребята. Это не пенсионный возраст, не новые налоги. Твоих гвардейцев здесь порвут на части. Это 250 тысяч отборных яблокоебов, блять!

Ответить

Привычный кофе

Litnikov
4

хехе

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
3
Ответить

Дитковский

Привычный
2

Скорее показательно перднуть в лужу

Ответить

Интимный каякер

Привычный
0

Пока отечественного аналога на Эльбрусе нет - не запретят

Ответить

Litnikov Danil

17
Ответить

Серьёзный Валера

Litnikov
6
Ответить

Alex Fielding

10

Зеркальный ответ - подойти к зеркалу и рожей своей со всей силы уебаться об него.

Ответить

ouxen

Alex
3

Тем кто принял санкции запретят въезд в БРИКС, их российские активы заморозят.

Ответить

Elijah Garrison

ouxen
3

И европейским министрам запретят брать микрозаймы! Вот тогда им труба! Им неоткуда будет взять денег, чтобы до зарплаты дотянуть.

Ответить

ouxen

Elijah
0

так им, пендосам!

Ответить

Бурный химик

5

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Москва ответит зеркально»."

Ну все пизда.

Ответить

Виктор Мерзляков

Бурный
1

Воронежу

Ответить

Бурный химик

Виктор
2

Воронежу и без этого пизда.

Ответить

Текущий Слава

Бурный
1

Пизде Воронеж настанет

Ответить

Валентин Жетонофф

5

Почему местных реально не интересует вопрос почему они не дают данные, а только слова?
Причем отказы меняются, как меняются мнения наших по отравлению Навального.
Вот список, что я помню:
1. Данные секретны и мы их не дадим
2. Обращайтесь в ОЗХО, мы туда все передали, вы член ОЗХО, посмотрите.
3. Вы вообще-то сами брали анализы, у вас все есть.
4. (ответ от ОЗХО) мы нихуя не знаем, чтоб взять данные просите у Германии.

Как бы я не любил нашу власть, но Германия какой -то хуйней занимается. 
То что отравили навального это факт, даже не обсуждается, если что) 
Вопрос только кто и чем отравили.

Ответить

Интимный каякер

Валентин
1

Сникерсом американским отравили. Вот те крест!

Ответить

Валентин Жетонофф

Интимный
0

нет, но пруфоф под Новичок никто не дал и не дает, придумывая отмазы, каждый раз новые. Возможно, я не за всеми отмазами уследил еще.

Ответить

YeezySpace

3

санкции против шести человек

Я думаю в Кремле шампанское открывают, легко отделались.

Ответить

Макс Бескоровайный

YeezySpace
2

Сидят и ржут с ссанкций

Ответить

Зелибоба

YeezySpace
0

После введения санкций поедут к Чичваркину закупаться.

Ответить

пiрячком по дупоньцi

5

Помню, как в детстве играли в футбол во дворе. Были два братика с нами. Старший както отмудохал младшенького. И дворовые пацаны на такой семейный произвол "ввели санкции" - старшенькому не давали играть мячом.
«Да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — отметил Лавров.

Вместо того, чтобы извинится перед братом и вернуться к пацанам, старшонький решил в ответ не играть с пацанами в мяч, а одиноко полез на дерево, дипломатически каштаны рвать.

Ответить

Престижный алмаз

пiрячком
0

Этим старшим был Сергей Лавров

Ответить

Таможенный Петя

1

Русские потерпят

Ответить

Скелет Лучник

Таможенный
2

Ща только штаны подтянем

Ответить

пепси

Скелет
2

быстрее блять

Ответить

Скелет Лучник

пепси
2

Да я пытаюсь, пытаюсь блять!!

Ответить

Вова А.

Скелет
1

Вы либо снимите, либо оденьте, чего они у вас на коленях

Ответить

Скелет Лучник

Вова
0

Надо просто еще немного потерпеть

Ответить

Воронеж

1
Ответить

Интимный каякер

Воронеж
0

Ты это... не расслабляй булки

Ответить

Роман Величкин

1

доследственной проверкой

Доследственная проверка согласно закону проводится всего несколько дней, а уже месяц прошел. Если и были какие-то улики, то теперь они уже точно сплыли.

Ответить

Станислав Козак

1

)

Ответить

ouxen

0

зеркальный ответ в виде антисанкций для дорогих россиян?

Ответить

S/ A/ S

0

Навальный, санкции, «рашка» и свидомые. Фас фас

Ответить

Престижный алмаз

S/
0

Да, синдром Туретта - это тяжело

Ответить

Должный кофе

0

 Лавров пообещал зеркальный ответ

Тоже санкции против этих же людей? (Нет)

Ответить

ouxen

Должный
2

наградить и возместить потери налогоплательщиками

Ответить

Александр Демьяненко

0
Ответить

Rusty Nail

0

Зеркальный ответ

Ответить

Интимный каякер

0

Воронежу не привыкать

Ответить

Андрей Рядькин

0

Все пошутили или дать комментам ещё настояться?

Ответить

Престижный алмаз

Андрей
0

Только тебя ждём. Порви тред своим искрометным юмором.

Ответить

Андрей Рядькин

Престижный
0

Берегу силы на казаха

Ответить

Знакомый паук например

Андрей
0

Что им настаиваться, очередной день сурка

Ответить

Знакомый паук например

Знакомый
0
Ответить

конгруэ́нтный

0
Ответить

Антон Лисин

0

Где фамилии.

Ответить

T:ema

0

Лавров пообещал зеркальный ответ

никакого им отдыха в крыму!

Ответить

Интимный каякер

T:ema
0

Никакого им отдыха в Соликамске!

Ответить

Lee

0

"Картинка с мужиком на велике, который вставляет себе палку в колеса"

Ответить

Александр Гонтарев

0

зеркальный ответ - доллар по 100

Ответить

FOX

0

Если точнее написать, то не из-за «отправления Навального», а из-за нарушения договора об использовании (производства) химического оружия

Ответить

Никита Борисова

0

По словам Лаврова, ситуация вокруг Навального сопровождается множеством нестыковок и несуразиц

Ну так не зря Пригожинские пятнадцатирублёвые вбрасывали говно в вентилятор. Теперь официально понятно, зачем этот бред выдумывали.

Ответить

Alexander Petcoglo

–1

Разбомбят 6 Воронежей.

Ответить

Inevitable

–1

Ответ в виде доллара по 100

Ответить

конгруэ́нтный

–1

зеркальный ответ - бутылка в жопу россиянина 

Ответить
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