По данным СМИ, санкционный список опубликуют 15 октября.

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Страны Евросоюза договорились ввести санкции в отношении шести человек и одной организации из России из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

Соглашение достигли на встрече послов ЕС в Брюсселе. Оно последовало за решением начать введение новых санкций, которое приняли министры иностранных дел стран блока.

Санкционный список опубликуют в официальном журнале Евросоюза 15 октября, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Жозвяк. Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в него попадут девять человек. Им запретят въезд в Евросоюз, их европейские активы заморозят.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Москва ответит зеркально». «Да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — отметил он. Министр добавил, что Германия не собирается предоставлять никаких фактов, несмотря на все международно-правовые обязательства.

По словам Лаврова, ситуация вокруг Навального сопровождается множеством нестыковок и несуразиц, Россия продолжит добиваться от Германии выполнения правовых обязательств по этому вопросу. Он напомнил, что решение о возбуждении уголовного дела в РФ следует за доследственной проверкой, «которую сейчас ведёт Министерство внутренних дел».