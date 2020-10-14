Евросоюз согласовал санкции против шести человек из-за отравления Навального. Лавров пообещал зеркальный ответ Материал редакции
По данным СМИ, санкционный список опубликуют 15 октября.
Страны Евросоюза договорились ввести санкции в отношении шести человек и одной организации из России из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.
Соглашение достигли на встрече послов ЕС в Брюсселе. Оно последовало за решением начать введение новых санкций, которое приняли министры иностранных дел стран блока.
Санкционный список опубликуют в официальном журнале Евросоюза 15 октября, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Жозвяк. Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в него попадут девять человек. Им запретят въезд в Евросоюз, их европейские активы заморозят.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Москва ответит зеркально». «Да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — отметил он. Министр добавил, что Германия не собирается предоставлять никаких фактов, несмотря на все международно-правовые обязательства.
По словам Лаврова, ситуация вокруг Навального сопровождается множеством нестыковок и несуразиц, Россия продолжит добиваться от Германии выполнения правовых обязательств по этому вопросу. Он напомнил, что решение о возбуждении уголовного дела в РФ следует за доследственной проверкой, «которую сейчас ведёт Министерство внутренних дел».
Лавров пообещал зеркальный ответ
НДС 30%, пенсионный возраст с 80 лет и пенсионные взносы 40%.
При крепостном крестьянам в чём-то проще жилось.
Все, не видать Меркель курортов Чеченской республики. Плакали особняки Макрона в Ивановской области. И не видать детям Бориса Джонсона диплома университета "Синергия" как своих ушей
https://twitter.com/Dobrokhotov/status/1316322005562667009?s=19
Тогда будут народные волнения
Гуляния в честь Владимира Владимировича разве что
Не надо шутить с яблочниками, блядь. Здесь другие ребята. Это не пенсионный возраст, не новые налоги. Твоих гвардейцев здесь порвут на части. Это 250 тысяч отборных яблокоебов, блять!
Зеркальный ответ - подойти к зеркалу и рожей своей со всей силы уебаться об него.
И европейским министрам запретят брать микрозаймы! Вот тогда им труба! Им неоткуда будет взять денег, чтобы до зарплаты дотянуть.
Воронежу
Почему местных реально не интересует вопрос почему они не дают данные, а только слова?
Причем отказы меняются, как меняются мнения наших по отравлению Навального.
Вот список, что я помню:
1. Данные секретны и мы их не дадим
2. Обращайтесь в ОЗХО, мы туда все передали, вы член ОЗХО, посмотрите.
3. Вы вообще-то сами брали анализы, у вас все есть.
4. (ответ от ОЗХО) мы нихуя не знаем, чтоб взять данные просите у Германии.
Как бы я не любил нашу власть, но Германия какой -то хуйней занимается.
То что отравили навального это факт, даже не обсуждается, если что)
Вопрос только кто и чем отравили.
Интимный каякер
Сникерсом американским отравили. Вот те крест!
нет, но пруфоф под Новичок никто не дал и не дает, придумывая отмазы, каждый раз новые. Возможно, я не за всеми отмазами уследил еще.
санкции против шести человек
Я думаю в Кремле шампанское открывают, легко отделались.
Помню, как в детстве играли в футбол во дворе. Были два братика с нами. Старший както отмудохал младшенького. И дворовые пацаны на такой семейный произвол "ввели санкции" - старшенькому не давали играть мячом.
«Да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — отметил Лавров.
Вместо того, чтобы извинится перед братом и вернуться к пацанам, старшонький решил в ответ не играть с пацанами в мяч, а одиноко полез на дерево, дипломатически каштаны рвать.
Ща только штаны подтянем
Да я пытаюсь, пытаюсь блять!!
доследственной проверкой
Доследственная проверка согласно закону проводится всего несколько дней, а уже месяц прошел. Если и были какие-то улики, то теперь они уже точно сплыли.
Навальный, санкции, «рашка» и свидомые. Фас фас
Все пошутили или дать комментам ещё настояться?
Престижный алмаз
Только тебя ждём. Порви тред своим искрометным юмором.
Лавров пообещал зеркальный ответ
никакого им отдыха в крыму!
Если точнее написать, то не из-за «отправления Навального», а из-за нарушения договора об использовании (производства) химического оружия
По словам Лаврова, ситуация вокруг Навального сопровождается множеством нестыковок и несуразиц
Ну так не зря Пригожинские пятнадцатирублёвые вбрасывали говно в вентилятор. Теперь официально понятно, зачем этот бред выдумывали.