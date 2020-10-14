В несколько стран увеличат частоту рейсов.

В закладки

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Два раза в неделю будут выполняться рейсы Москва — Белград, Москва — Кайо-Коко, Москва —Санта-Клара и Москва — Токио. Один раз в неделю — рейс Владивосток — Токио.

Частоту рейсов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы увеличат.

С августа Россия восстановила полёты в Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 — в Анталью, Бодрум и Даламан), Великобританию (только в Лондон) и в Танзанию. С 15 августа возобновили авиасообщение со Швейцарией.

В сентябре к списку добавились Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Корея.