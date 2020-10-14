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Ольга Щербинина
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Россия возобновит авиасообщение ещё с тремя странами — Кубой, Сербией и Японией Материал редакции

В несколько стран увеличат частоту рейсов.

17 комментариев
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С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Два раза в неделю будут выполняться рейсы Москва — Белград, Москва — Кайо-Коко, Москва —Санта-Клара и Москва — Токио. Один раз в неделю — рейс Владивосток — Токио.

Частоту рейсов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы увеличат.

С августа Россия восстановила полёты в Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 — в Анталью, Бодрум и Даламан), Великобританию (только в Лондон) и в Танзанию. С 15 августа возобновили авиасообщение со Швейцарией.

В сентябре к списку добавились Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Корея.

#новости #карантинвроссии

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17 комментариев
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Романтический динозавр

6

А Япония в курсе?

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Бурный химик

Романтический
0

Думаю нет. Мы ей нахуй не нужны.

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пiрячком по дупоньцi

Романтический
0
Ответить

Бурный химик

2

Люди улетайте из России пока есть возможность.

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Атлант поправил плечи

Бурный
0

@кто это

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Атлант
4
Ответить

пiрячком по дупоньцi

Мочил
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

пiрячком
0

Я не знаю других имен Мочил манту, хотя не стоило

Ответить

Бурный химик

Атлант
1

@Кто это? Преследователь?

Ответить

Кто это

Бурный
0

Я не знаю других имен Атлант поправил плечи

Ответить

Кто это

Атлант
0

Я не знаю других имен Космический кот

Ответить

Бурный химик

1

Это типо антивирусные меры такие?

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Андрей Владимирович

0

Видимо надо заразить население этих стран зачем-то

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Бурный химик

Андрей
0

Наоборот, надо побольше заражённых в Россию привезти. Ведь у нас и так больницы совсем НЕ переполнены.

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Бурный химик

0

@Dragan Velimirovic хватит уже рваться.

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Солнечный Мурод

Бурный
0

Взаимно

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Любопытный бинокль

0

В Швейцарии у наших чиновников и олигархов отдых скоро планируется, рейсов нужно больше.
В ОАЭ и на Мальдивы полетят те, кто не любит кататься на лыжах.
В Беларусь надо слать наших журналистов, а может и не только журналистов вскоре.
Все логично.

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