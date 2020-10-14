Они потратили на это 50 тысяч евро.

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Лечение Алексея Навального в «Шарите» оплатили бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко и сотрудник «Яндекса» Роман Иванов. Об этом основатель ФБК рассказал в инстаграме.

Навальный сообщил, что лечение в немецкой клинике стоило 49,9 тысячи евро. Он поблагодарил за оплату Иванова, Алексашенко и Чичваркина, а также рассказал, что помощь предлагали и другие люди, но политик не мог её принять «по причинам сложного регулирования европейской банковской системы».

Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин. Алексей Навальный основатель ФБК

Навальный также рассказал, что его эвакуация в Берлин обошлась в 79 тысяч евро. Перелёт оплатил предприниматель Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

Раскрыть имена тех, кто оплатил лечение в Германии, Навальный обещал во время своего интервью Юрию Дудю. Там он уточнял, что финальный счёт ещё не выставили, но предполагал, что сумма составит 60-70 тысяч евро.

Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник. Алексей Навальный основатель ФБК

Чичваркин в 2008 году покинул пост председателя совета директоров «Евросети» и переехал в Великобританию, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Алексашенко — заместитель министра финансов РФ и первый заместитель председателя правления Центрального банка России в 1995—1998 годах. Он покинул Россию в 2013 году, называя причиной отъезда российскую власть, которая не позволила ему избраться в совет директоров «Аэрофлота». В 2017 году он заявил, что не планирует возвращаться обратно, 23 августа этого года «Московский комсомолец» сообщил, что Алексашенко задержали в Домодедово при попытке вывезти из страны незадекларированные советские ордена. По данным СМИ, против него возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»). Иванов — руководитель «Яндекс.Браузера», он известен по яркому стилю одежды.