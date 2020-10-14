Навальный раскрыл имена тех, кто оплатил лечение после отравления: Чичваркин, бывший зампред ЦБ и сотрудник «Яндекса» Материал редакции
Они потратили на это 50 тысяч евро.
Лечение Алексея Навального в «Шарите» оплатили бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко и сотрудник «Яндекса» Роман Иванов. Об этом основатель ФБК рассказал в инстаграме.
Навальный сообщил, что лечение в немецкой клинике стоило 49,9 тысячи евро. Он поблагодарил за оплату Иванова, Алексашенко и Чичваркина, а также рассказал, что помощь предлагали и другие люди, но политик не мог её принять «по причинам сложного регулирования европейской банковской системы».
Навальный также рассказал, что его эвакуация в Берлин обошлась в 79 тысяч евро. Перелёт оплатил предприниматель Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.
Раскрыть имена тех, кто оплатил лечение в Германии, Навальный обещал во время своего интервью Юрию Дудю. Там он уточнял, что финальный счёт ещё не выставили, но предполагал, что сумма составит 60-70 тысяч евро.
Чичваркин в 2008 году покинул пост председателя совета директоров «Евросети» и переехал в Великобританию, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Алексашенко — заместитель министра финансов РФ и первый заместитель председателя правления Центрального банка России в 1995—1998 годах. Он покинул Россию в 2013 году, называя причиной отъезда российскую власть, которая не позволила ему избраться в совет директоров «Аэрофлота». В 2017 году он заявил, что не планирует возвращаться обратно, 23 августа этого года «Московский комсомолец» сообщил, что Алексашенко задержали в Домодедово при попытке вывезти из страны незадекларированные советские ордена. По данным СМИ, против него возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»). Иванов — руководитель «Яндекс.Браузера», он известен по яркому стилю одежды.
Замечательные люди!
Побольше бы таких прекрасных людей.
Он же ему регулярно еще по сотке на фонд накидывает, если не ошибаюсь
да, ему в целом похуй кому помогать, лишь режим свергнуть, домой к березкам хочется
Чичваркин клёвый и гиперадекватный!!!
Милицейский хичхакер
Хахах знаю этого чела
Милицейский хичхакер
@Пожилой Мартингал ты был мне как брат
Трудящийся Абдужаббор
Так мы братья. Но это красный тред
Забавно будет если Яндекс кикнет челика
Да не загоняйся насчёт этих циферок.
Загоняйся, не загоняйся, а рейтинг влияет на твою жизнь аккаунта. Больше минусов - акк станет бесполезным.
Ну так, не надо было писать под постом, который атакуют Пригожинские рабы.
Эти циферки - способ заткнуть тех, кто тут имеет свою точку зрения отличную от стада и не лижет жопу нэвэльному.
Свобода слов + она тут такая!)
Уходишь в минус и сможешь оставлять только 2 комментария в день.
Свобода слова это когда тебе дают высказаться, и хуесосить тебя в ответ это тоже свобода слова
Комментарий удален
Чуваки, хватит минусовать. Он же чётко написал, что в этой ветке перепись предателей родины. И записал себя первым. Всё ж логично.
Нелепый единорожек88
Работать сетевым провокатором могут только жалкие неудачники и чмошники, найди себе нормальную работу.
А кто по вашему не предатель?
Глупые вопросы. Царь-батюшка же ночей не спит, душит проклятую оппозиционную кодлу. Из всех щелей ведь лезут. Дай Бог ему здоровья и ещё с десяток президентских сроков.
Знакомьтесь. Роман Иванов, руководитель Яндекс.Браузера)
Чичваркин действительно большой молодец! Да и все, кто взял на себя расходы. Алексею — здоровья и скорейшего восстановления! 💪
Это красный тред?
Трудящийся Абдужаббор
Делаю всё возможное, уже твинков подключил. Помогай!
ты хайпишь на своей смерти
Трудящийся Абдужаббор
CODE RED
Родные Навального могли бы и сами оплатить - для них полтос евро не такая и большая сумма.
Меглин самый умный и красивый!
Комментарий удален
Путин красава, жаль что он не смог довести дело до конца... но ничо, Навальный там вроде обратно в рашку собирался?))
Специфический динозавр
посоветуй норм плеер до 100 рублей
Билет на автобус до ближайшего ТЦ, там по бутикам ходи (каналы переключай)
Специфический динозавр
ставь лайк если у тя сяоми с икпортком и приходишь в кафешку с телеком и переключаешь каналы как дурак
Я не пидарас
мужики такие смотрят футбик а ты переключаешь на канал домашний, там астахов судья или великолепный век
Готов пройти на такие подлости только ради Хюррем-султан
Странно, что оплату не взял на себя бюджет ФРГ, так как есть закон, который как раз в таких общественно значимых ситуациях может быть оплачен за счёт Германии.
А почему попадает в эту категорию? Очень просто, факт отравления боевыми отравляющими веществами подтвердился, научное медсообщество ФРГ провело исследование нового отравляющего вещества, его влияния на человека и т.д. И все это в интересах мирового сообщества.