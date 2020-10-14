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Артём Мазанов
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Навальный раскрыл имена тех, кто оплатил лечение после отравления: Чичваркин, бывший зампред ЦБ и сотрудник «Яндекса» Материал редакции

Они потратили на это 50 тысяч евро.

77 комментариев
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Лечение Алексея Навального в «Шарите» оплатили бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко и сотрудник «Яндекса» Роман Иванов. Об этом основатель ФБК рассказал в инстаграме.

Навальный сообщил, что лечение в немецкой клинике стоило 49,9 тысячи евро. Он поблагодарил за оплату Иванова, Алексашенко и Чичваркина, а также рассказал, что помощь предлагали и другие люди, но политик не мог её принять «по причинам сложного регулирования европейской банковской системы».

Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин.

Алексей Навальный
основатель ФБК

Навальный также рассказал, что его эвакуация в Берлин обошлась в 79 тысяч евро. Перелёт оплатил предприниматель Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

Раскрыть имена тех, кто оплатил лечение в Германии, Навальный обещал во время своего интервью Юрию Дудю. Там он уточнял, что финальный счёт ещё не выставили, но предполагал, что сумма составит 60-70 тысяч евро.

Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник.

Алексей Навальный
основатель ФБК

Чичваркин в 2008 году покинул пост председателя совета директоров «Евросети» и переехал в Великобританию, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Алексашенко — заместитель министра финансов РФ и первый заместитель председателя правления Центрального банка России в 1995—1998 годах. Он покинул Россию в 2013 году, называя причиной отъезда российскую власть, которая не позволила ему избраться в совет директоров «Аэрофлота». В 2017 году он заявил, что не планирует возвращаться обратно, 23 августа этого года «Московский комсомолец» сообщил, что Алексашенко задержали в Домодедово при попытке вывезти из страны незадекларированные советские ордена. По данным СМИ, против него возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»). Иванов — руководитель «Яндекс.Браузера», он известен по яркому стилю одежды.

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#новости #отравлениенавального

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77 комментариев
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Roman E.

78

Замечательные люди!

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Никита Борисова

Roman
7

Побольше бы таких прекрасных людей.

Ответить

Нелепый единорожек88

Никита
0

Ну вот, ТЖшники чем тебе не нравятся?

Ответить

A big purple banana 🍆

Roman
0

Боже, какой это пиздец.

Ответить

A big purple banana 🍆

Roman
0

Сучьи потроха*

Ответить

Короткий Слава

44

Чичваркин клёвый.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Короткий
–2

Он же ему регулярно еще по сотке на фонд накидывает, если не ошибаюсь

Ответить

Евстафий Селюк

Aнус
–2

ну да, сам об этом говорил

Ответить

Атлант поправил плечи

Aнус
–9

да, ему в целом похуй кому помогать, лишь режим свергнуть, домой к березкам хочется 

Ответить

Атлант поправил плечи

Короткий
–3

и грамотный маркетолог 

Ответить

Константин Кропачев

Короткий
–8

Чичваркин клёвый и гиперадекватный!!!

Ответить

Милицейский хичхакер

Константин
–4

Хахах знаю этого чела

Ответить

Милицейский хичхакер

Милицейский
–2

@Пожилой Мартингал ты был мне как брат

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

Милицейский
–3

Так мы братья. Но это красный тред

Ответить

Милицейский

Трудящи…
–2

Не ориентировался, сорян

Ответить

Милицейский хичхакер

Короткий
–3

Это же он похитил и пытал своего сотрудника?

Ответить

Не робот

–10

Забавно будет если Яндекс кикнет челика

Ответить

Не робот

Не
–12

Ля, второй коммент на TJ, а уже минусят(((

Ответить

eNCake

Не
15

Привыкай к нашей дружной атмосфере

Ответить

Sergey Korneev

Не
0

Это ты еще не был на DTF)

Ответить

Никита Борисова

Не
–14

Да не загоняйся насчёт этих циферок.

Ответить

Пешка Комитета

Никита
–4

Загоняйся, не загоняйся, а рейтинг влияет на твою жизнь аккаунта. Больше минусов - акк станет бесполезным.

Ответить

Никита Борисова

Пешка
–4

Ну так, не надо было писать под постом, который атакуют Пригожинские рабы.

Ответить

Иван Иванов

Никита
–12

Эти циферки - способ заткнуть тех, кто тут имеет свою точку зрения отличную от стада и не лижет жопу нэвэльному.
Свобода слов + она тут такая!)
Уходишь в минус и сможешь оставлять только 2 комментария в день. 

Ответить

Слава Инженеров

Иван
1

Свобода слова это когда тебе дают высказаться, и хуесосить тебя в ответ это тоже свобода слова

Ответить

Litnikov Danil

Не
–1

Лучше пересоздай аккаунт, ты случайно попал под природное явление

Ответить

Eldar

Не
–5

Потому что кощунство думать, что Яндекс способен на это.

Ответить

Собачий паук например

Не
0

Не обращай внимание на этих старперов

Ответить

Комментарий удален

Иван Барников

Forden
23

Чуваки, хватит минусовать. Он же чётко написал, что в этой ветке перепись предателей родины. И записал себя первым. Всё ж логично.

Ответить

Нелепый единорожек88

Forden
5

Работать сетевым провокатором могут только жалкие неудачники и чмошники, найди себе нормальную работу.

Ответить

Никита Борисова

Нелепый
0
Ответить

Таможенный Петя

Forden
0

@Вахтёр жидкий аккаунт

Ответить

Богдан Медведев

Forden
–6

Это ты тред создаёшь?

Ответить

NIKITA KOROLEV

Forden
–9

А кто по вашему не предатель?

Ответить

Иван Барников

NIKITA
–5

Глупые вопросы. Царь-батюшка же ночей не спит, душит проклятую оппозиционную кодлу. Из всех щелей ведь лезут. Дай Бог ему здоровья и ещё с десяток президентских сроков.

Ответить

Методичка

Forden
–5
Ответить

Император Всероссийский

–5

Знакомьтесь. Роман Иванов, руководитель Яндекс.Браузера)

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

Император
22

Ну внешне от своего браузера не сильно отличается

Ответить

Eldar

Император
–5

Лучшего браузера кстати

Ответить

Metalcoreman

Eldar
2

по версии инсталяторов

Ответить

alexferman

Император
–4

Ля какой

Ответить

Интимный каякер

Император
0

И?

Ответить

Андрей Смехов

Император
–5

Есть сходство с Чичваркиным, кстати

Ответить

Павел Иванов

3

Чичваркин действительно большой молодец! Да и все, кто взял на себя расходы. Алексею — здоровья и скорейшего восстановления! 💪

Ответить

Никита Борисова

1

А вот и кандидаты для "зеркальных санкций" кремеля. 

Ответить

Максим Ковалев

0

Непривычный уровень открытости для России

Ответить

Солнечный Мурод

–1

А комитет имена твинководов не раскрывает

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

–3

Это красный тред?

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

Избытокъ
–5

Делаю всё возможное, уже твинков подключил. Помогай! 

Ответить

Специфический динозавр

Трудящийся
–5

ты хайпишь на своей смерти

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

Специфический
–4

CODE RED

Ответить

Специфический динозавр

Трудящийся
–4

ща джул докурю

Ответить

N/a

–4

Ссылку поправьте

Ответить

Кровавый супер_стар

–5

навальный пуська

Ответить

Специфический динозавр

–3

похайпил на своей смерти

Ответить

Димно Сижо

–3

Роман @kukutz  вы большой молодец, спасибо вам!

Ответить

AZP

–15

Родные Навального могли бы и сами оплатить - для них полтос евро не такая и большая сумма.

Ответить

Dra

AZP
0

Ну судя по инфе от блогеров за еду, то да, Навальному раз в 2 недели приходят транши из Белого Дома и Бундестага в долларах и евро соответственно. И ещё на воровстве леса он хорошо поднял бабла.

Ответить

Никита Борисова

AZP
–4

А чем потом платить пятнадцатирублёвому Пригожину? 

Ответить

Серьёзный Валера

0

Меглин самый умный и красивый!

Ответить

Комментарий удален

Комсомольский франт

–5

Чтотза роман Иванов?

Ответить

Физический ихтиандр

Комсомольский
–4

Сотрудник Яндекса, читать не умеешь чтоли?

Ответить

Интимный каякер

Комсомольский
0

Так же широко известен в узких кругах как Кукуц

Ответить

Дитковский

–8

Путин красава, жаль что он не смог довести дело до конца... но ничо, Навальный там вроде обратно в рашку собирался?))

Ответить

Специфический динозавр

Дитковский
–2

посоветуй норм плеер до 100 рублей

Ответить

Способный крюк

Специфический
–2

Билет на автобус до ближайшего ТЦ, там по бутикам ходи (каналы переключай)

Ответить

Специфический динозавр

Способный
–1

ставь лайк если у тя сяоми с икпортком и приходишь в кафешку с телеком и переключаешь каналы как дурак

Ответить

Способный крюк

Специфический
–2

Я не пидарас

Ответить

Специфический

Способн…
–2

мужики такие смотрят футбик а ты переключаешь на канал домашний, там астахов судья или великолепный век

Ответить

Способный крюк

Специфи…
–2

Готов пройти на такие подлости только ради Хюррем-султан

Ответить

Специфический

Способн…
–3

пойду короче клон пересматривать

Ответить

Способный крюк

Специфи…
–3

Извини, я не смотрю аниме

Ответить

Специфический

Способн…
–2

я и не про аниме

Ответить

Специфический

Способн…
–2

вини пух это аниме 

Ответить

Дитковский

Способн…
–1

@Вахтёр натурал. Пермобан

Ответить

Интимный каякер

–2

Кукуц - кросавчег!

Ответить

Нелепый единорожек88

–3

Странно, что оплату не взял на себя бюджет ФРГ, так как есть закон, который как раз в таких общественно значимых ситуациях может быть оплачен за счёт Германии.
А почему попадает в эту категорию? Очень просто, факт отравления боевыми отравляющими веществами подтвердился, научное медсообщество ФРГ провело исследование нового отравляющего вещества, его влияния на человека и т.д. И все это в интересах мирового сообщества.

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