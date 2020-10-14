Её произвёл новосибирский центр «Вектор».

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В России зарегистрировали вторую вакцину от Covid-19. Об этом заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр „Вектор“ зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса „ЭпиВакКорона“», — сказал Путин.

Он добавил, что третья вакцина от коронавируса, над которой работает научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, уже «на подходе».

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первые 60 тысяч доз новой вакцины выпустят в ближайшее время, после чего «Вектор» начнёт пострегистрационные клинические исследования в разных регионах России. К участию в них привлекут 40 тысяч добровольцев, в том числе 150 человек старше 60 лет. Голикова отметила, что новая вакцина характеризуется «отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности».

«ЭпиВакКорона» содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против Covid-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.