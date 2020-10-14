Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от Covid-19 Материал редакции
Её произвёл новосибирский центр «Вектор».
В России зарегистрировали вторую вакцину от Covid-19. Об этом заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.
«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр „Вектор“ зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса „ЭпиВакКорона“», — сказал Путин.
Он добавил, что третья вакцина от коронавируса, над которой работает научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, уже «на подходе».
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первые 60 тысяч доз новой вакцины выпустят в ближайшее время, после чего «Вектор» начнёт пострегистрационные клинические исследования в разных регионах России. К участию в них привлекут 40 тысяч добровольцев, в том числе 150 человек старше 60 лет. Голикова отметила, что новая вакцина характеризуется «отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности».
«ЭпиВакКорона» содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против Covid-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.
11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.
При чём здесь только Путин, вопрос.
не качеством, так количеством...
Хернёй страдает. Вакцины какие-то. Давно бы запретил ковид, а всех, кто болеет, штрафовать.
Хорошо, если ему не взбредёт в голову переносить Казахстан в РФ.
Иронично, что на фоне больных стало больше, чем за всё время/
Таможенный Петя
Попроси моего разбана на дтф
Я уже спрашивал, они не хотят/
Т.е вместо того, чтобы довести до ума первую вакцину - ее бросили и создали новую?
Тем временем Johnson & Johnson остановила третью фазу своей вакцины на аденовирусном векторе. Из-за заболевания одного человека из 60 тысяч добровольцев. Ранее испытания своей вакцины на аденовирусном векторе остановила AstraZeneca. Такой же тип вакцины выпускает российский институт Гамалеи. Вакцина от Вектора должна быть безопаснее, она пептидная. Но весь цимус в том, что все вакцины от коронавируса будут действовать всего полгода, как все прививки от гриппа.
Нда. Читаешь комментарии - и видишь людей, которые таки рады что кто то стремится им помочь.
а так - рад за земляков. Молодцы! Интересно будет глянуть на результаты эффеткивности, так как в безопасности вакцины по этой технологии особых сомнений нет - там всего лишь пептид