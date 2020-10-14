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Ольга Щербинина
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Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от Covid-19 Материал редакции

Её произвёл новосибирский центр «Вектор».

40 комментариев
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В России зарегистрировали вторую вакцину от Covid-19. Об этом заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр „Вектор“ зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса „ЭпиВакКорона“», — сказал Путин.

Он добавил, что третья вакцина от коронавируса, над которой работает научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, уже «на подходе».

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первые 60 тысяч доз новой вакцины выпустят в ближайшее время, после чего «Вектор» начнёт пострегистрационные клинические исследования в разных регионах России. К участию в них привлекут 40 тысяч добровольцев, в том числе 150 человек старше 60 лет. Голикова отметила, что новая вакцина характеризуется «отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности».

«ЭпиВакКорона» содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против Covid-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.

#новости #covid19 #путин

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40 комментариев
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Бурный химик

20

Стоп. Стоп. Мы ещё от первой не отошли.

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This is I'm

Бурный
2

Нужно осваивать бюджет. Надо будет и третью сделаем. 

Ответить

Alexey Snooker

Бурный
1

Этой ставиться надо до или после первой вакцины?

Ответить

MAx Shvedov

11

При чём здесь только Путин, вопрос.

Ответить

Алексей Панкратов

MAx
22

А вот не было бы Путина, кто бы объявил?  

Ответить

Макс Бескоровайный

MAx
0

Кто создал вирус, тот и вакцину первый типа изобретает

Ответить

Федеральный клуб

11

В этой стране поневоле антиваксером станешь

Ответить

Maxim Semenov

9

не качеством, так количеством...

Ответить

Alexey Snooker

Maxim
0

Там еще третья будет. Надо только ждать.

Ответить

Иван Иванов

5

Хернёй страдает. Вакцины какие-то. Давно бы запретил ковид, а всех, кто болеет, штрафовать.

Ответить

Таможенный Петя

3

Почему путин не может объявить о переносе моих постов в Казахстан?

Ответить

Таможенный Петя

Таможенный
2

Извини, Оля, я не к тебе обращаюсь!

Ответить

Дмитрий Чернышов

Таможенный
0

Хорошо, если ему не взбредёт в голову переносить Казахстан в РФ.

Ответить

Новогодний ящик

4

ЭпиВакКорона

ЭпикВакКорона

Ответить

Андрей Беляев

Новогодний
1

ОбиВанКеноби

Ответить

Dra

Новогодний
1

ЭпиВакКорона

ЭпикВакКорона

Ответить

Alexey Snooker

Новогодний
0

Квак

Ответить

Лысина Арика

4

Иронично, что на фоне больных стало больше, чем за всё время/

Ответить

Denis Kiselev

Лысина
1

закономерно, скорее

Ответить

Таможенный Петя

Лысина
0

Попроси моего разбана на дтф

Ответить

Лысина Арика

Таможенный
2

Я уже спрашивал, они не хотят/

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

Лысина
1

Жаль

Ответить

Rex Sacrorum

Лысина
0

Даже в честь ДР главпетуха?

Ответить

Dr Serj

Лысина
0

А в чем ирония? Вакцинацию еще не начинали.
Только в декабре планируют закончить тесты.

Скорее иронично, что на фоне второй волны, которая уже как первая, люди все еще топят, что вакцина сейчас не нужна и пусть ее еще год тестируют.

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

ЭпикГеймсЛаунчер

Ответить

Бурный химик

3

Ещё немного и будет готова третья вакцина и тогда мы наконец-то заживём.

Ответить

Рыжий

0

Т.е вместо того, чтобы довести до ума первую вакцину - ее бросили и создали новую?

Ответить

Eduard Vakhitov

Рыжий
7

Нет, их разные лаборатории разрабатывают

Ответить

Бурный химик

Рыжий
1

Там третья уже на подходе*

Ответить

Бурный химик

1

Теперь побочек будет в два раза больше? Две вакцины - вдвое больше побочек. Вроде логично.

Ответить

Политический ГОСТ

1

Ничего не понятно. Чувствую наёбку

Ответить

Предельный украинец

1
Ответить

Кузькин отец

1

Тем временем Johnson & Johnson остановила третью фазу своей вакцины на аденовирусном векторе. Из-за заболевания одного человека из 60 тысяч добровольцев. Ранее испытания своей вакцины на аденовирусном векторе остановила AstraZeneca. Такой же тип вакцины выпускает российский институт Гамалеи. Вакцина от Вектора должна быть безопаснее, она пептидная. Но весь цимус в том, что все вакцины от коронавируса будут действовать всего полгода, как все прививки от гриппа.

Johnson & Johnson приостановила испытания…
Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических…
www.vedomosti.ru
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Физический ихтиандр

0

Эпи - это от «Эпической» или от «Э, пиздец тебе»?

Ответить

Нелепый единорожек88

0

*...гомеопатической вакцины от Covid-19

Ответить

Denis Kiselev

0

Нда. Читаешь комментарии - и видишь людей, которые таки рады что кто то стремится им помочь.

а так - рад за земляков. Молодцы! Интересно будет глянуть на результаты эффеткивности, так как в безопасности вакцины по этой технологии особых сомнений нет - там всего лишь пептид

Ответить

Сомнительный клуб

0

Почему Путин сам не прививается этими вакцинами, а продолжает сидеть в изоляции?

Ответить

Нижний интернет

0

Чтобы добить тех, кого не убила первая

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Никита Борисова

0

Две готово, миллион на подходе.

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Прямой Никита

0

Тут даже шутку придумать сложна

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