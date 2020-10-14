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Артём Мазанов
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NYT: из-за отравления Навального под санкции попадут Кириенко, глава ФСБ, двое заместителей Шойгу и полпред Путина Материал редакции

Санкции также введут против Государственного НИИ органической химии и технологии и руководителя управления президента по внутренней политике.

114 комментариев
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Евросоюз введет финансовые санкции из-за отравления Алексея Навального против двух чиновников Кремля, полпреда президента РФ, двоих заместителей министра обороны РФ и директора ФСБ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех европейских чиновников.

По данным журналистов, под санкции попадут:

  • Сергей Кириенко — первый замглавы администрации президента РФ;
  • Андрей Ярин — руководитель управления президента РФ по внутренней политике ;
  • Александр Бортников — директор ФСБ РФ;
  • Сергей Меняйло — полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе;
  • Алексей Криворучко и Павел Попов — заместители министра обороны РФ;
  • Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывали «Новичок».

Собеседники журналистов рассказали, что эти лица имели прямое представление об отравлении или планировали его, поэтому их счета заморозят и запретят въезд в ЕС.

О том, что Евросоюз согласовал санкции против шести человек из-за отравления Навального стало известно 14 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил. что «Москва ответит зеркально».

#новости #отравлениенавального

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114 комментариев
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Бурный химик

31

А на Путина стрелочка не повернулась что ли?

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Излишний Илья

Бурный
18

Как будто у него есть счета

Ответить

Бурный химик

Излишний
13

А ну точно. У него же все под матрасом лежит. Так безопаснее.

Ответить

Abram Dikoy

Бурный
10

Нет конечно, все на него оформлено в главном банке Америки

Ответить

Denis Denis

Бурный
1

про скрипачей слышал?

Ответить

Бурный химик

Denis
1

Угу, ещё одно отравление.

Ответить

Abram Dikoy

Бурный
1

ехехехех, не скрипалей

Ответить

Бурный химик

Abram
1

0_о ???

Ответить

badResistor

Бурный
0

Путин и виолончель - поищи)  

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Denis
0

Скрипалей

Ответить

Антон Лисин

Бурный
0

Под унитазом прячет.

Ответить

ouxen

Излишний
2

А прицеп Скиф?

Ответить

Jabas

Бурный
13

Такой же вопрос по поводу самого Шойгу

Ответить

Бурный химик

Jabas
0

Боятся наверное. А то какую-нибудь ракету в них запустит. Он же министр обороны РФ вроде.

Ответить

DJ Качан

Бурный
0

Ага, как в фильмах 80 - 90-х

Ответить

Jabas

Бурный
0

Хуй за щеку сами себе запустят как максимум

Ответить

Святослав Гусев

Бурный
4

Санкции всегда вводятся в первую очередь на помощников, ближайший круг.

Ответить

Oleg Shirochenkov

Святослав
3

А когда вторая очередь, тогда, если с момента падения Боинга санкции на основных фигурантов так и не наложили?

Ответить

Сергей Королевский

Бурный
3

Ему нужно приезжать в ООН. Поэтому против него никогда не введут. Но идея в том, чтобы окружение стало давить на Пу

Ответить

Престижный алмаз

Сергей
5

У них есть какой-то план и они его придерживаются

Ответить

Люц Шнайдер

Сергей
1

Он по видеосвязи прекрансо выступает в ООН.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Бурный
1

Популизм юношеского максимализма? 

Ответить

Sam Lowry

Бурный
1

Всё ж так просто, как в 20-м веке, мир-то не связан, ты, поди, с советских компов пишешь из глубинного интернета? Только как я тебя вообще смог прочитать из другой страны?

Есть различные совместные проекты с Европой и США. И это не только всеми любимая избитая тема нефтегаза, это утрирование. Навскидку — есть космические программы, или у того же Сбера в США венчурный фонд. Про товары и услуги, да и само существование Интернета я уже сказал. Наконец, есть дипломатические встречи в т. ч. и с Путиным. А вот если накладывать санкции на него и дипломатов — это уже эскалация конфликта. Сам же потом плакать будешь за железным занавесом, если вообще не начнётся война.

Ответить

Бурный химик

Sam
0

А если на этих санкции накладывать то Путину будет все равно?

Ответить

Sam Lowry

Бурный
0

Кого именно?

Ответить

Бурный химик

Sam
0

В статье 6 человек перечислено.

Ответить

Sam Lowry

Бурный
2

А, ну это неприятно, поэтому и следуют какие-то ответные санкции. Но этим людям, ващет, работать это не помешает.

Да посмотри — даже с руководителем Кореи Трамп ездил встречаться на нейтральной территории (если не путаю), и были какие-то подвижки, хотя я забыл, что там дальше было, не откатилось ли назад. А навали бездумно санкций на руководителя, на дипломатов — какой диалог вообще мог бы быть? Никто не хочет воевать или срать другу другу в ботинки — это нихера не весело.

Ответить

johnny cage

Sam
0

Ну как, не повлияет, а то что у целого премьера Кириенко заморозят все средства - это не влияние?

Ответить

johnny cage

Sam
0

Ну как, не повлияет, а то что у целого премьера Кириенко заморозят все средства - это не влияние?

Ответить

thewatt

johnny
0

у какого ещё премьера? он в администрации президента работает

Ответить

johnny cage

thewatt
0

Да, ты прав, запутался в премьерах. Настолько все безликие чмо

Ответить

Романелло Кивогенс

Бурный
1

Дед предоставил алиби, что всё это время сидел в бункере и ни с кем не контактировал.

Ответить

Никита Борисова

Бурный
1

Официально всё его имущество — пакетик чая и сто грамм сахара.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Бурный
0

так они понимают что царь хороший - бояре плохие

Ответить

Зелибоба

Бурный
0

Дефис лишний.

Ответить

Бурный химик

Зелибоба
0

О, Марья Ивановна, спасибо. А то этот проклятый Т9 все мозги мне вы#бал.

Ответить

Таможенный Петя

25

Жаль мягкотелые политиканы запада не способны на реальные меры против путина и его шайки террористов. Да и зачем западу это, если они видят, как русские терпят, а некоторые даже гордятся тем, что их страна – изгой на международной арене

Ответить

Sam Lowry

Таможенный
20

Ну смотри:

Есть Дмитрий Орлов на TJ — аноним с тёткой на аве. Бесстрашный и принципиальный.

Это — то же самое что и ноты несогласия западных стран с политикой восточных.

А есть Икс Иксыч в оффлайне, который сидит под акком @Дмитрий Орлов. Икс Иксыч понимает, что лицевая кость может и сломаться, и соблюдает какие-то рамки поведения в обществе. Разве что позволит себе презрительно посмотреть в спину тому, с кем он несогласен.

Это — то же самое, что и санкции, которые накладывают западные страны на восточные.

Ответить

Таможенный Петя

Sam
–3

Ебать порвался))

Ответить

None Sense

Таможенный
5

Сильный аргумент.

Ответить

Deepsdog

None
2

Не рвись

Ответить

Sam Lowry

Таможенный
0

Зачем ты так? Я ж без матов, мягонько… Доброжелательно… Эхх, Орлов-Орлов 😢

Ответить

Катя

Sam
0

Не просто тётка, а Долорес Амбридж

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Таможенный
5

Тебя самого не задолбало одно и то же везде писать?

Ответить

Разумный спрей

Doktor
0

росмиян самих не задолбало жить в одном и том же?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Разумный
5

Не знаю, кто такие росмияне. Может, сам у них спросишь?

Ответить

Учащийся шмель

Doktor
11
Ответить

Дмитрий Чернышов

Учащийся
0

Тогда уж росмиряне, от слова смириться. 

Ответить

Таможенный Петя

Doktor
0

Какие новости, такие и комментарии

Ответить

Серьёзный Валера

Таможенный
6

Какой казах, такие и новости.

Ответить

Deepsdog

Серьёзный
2

Что если весь тж существует только в воображении одного казаха...

Ответить

Slowbro

Серьёзный
1

Ой бой что сразу казахи то.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Таможенный
3

Новости-то вроде нормальные, а вот комментарии у тебя - дерьмо шизанутое.

Ответить

Алексей Панкратов

Doktor
1

Но он написал по факту. 

Ответить

Doktor

Алексей
2

Разъебал по фактам, ага.
Высирать шизу под каждым постом про Россию - это не факты.

Ответить

Алексей

Doktor
0

Ты видимо не знаешь, что такое факт. Спроси у Викисловаря. 
Даже если он по три раза будет писать факт о России в каждой ветке, и как бы сильно у тебя с этого не горело, но это все еще останется фактом.  

Ответить

Doktor

Алексей
3

Какой конкретно он факт написал? Что россияне терпят? Так не терпят - хабаровчане не терпят, москвичи на митинги постоянно выходят.
Или под "терпят" этот казах имеет в виду - не сносят власть насильственным путем? А он уже снес?

Ответить

Алексей

Doktor
1

Россияне терпят - факт. 

Быть недовольным властью и не делать ничего - терпеть.

Ответить

Doktor

Алексей
1

А ты как, терпишь?

Ответить

Алексей

Doktor
1

Я не терплю. Я не россиянин. 

Ответить

Виталий

Алексей
1

Я россиянин и я не терплю. Я живу хорошо. Потому, что умею. А все кто ноет, что ему плохо при Путине, точно также будут ныть при ком угодно. Никогда не будет такого, чтобы всем стало хорошо. Это зависит не от правительства, а от того насколько ты сам готов прилагать усилия. Найдёшь (сам) себе применение будешь жить хорошо, никто тебе в этом не поможет. 

Ответить

Алексей

Виталий
0

"А когда они пришли за мной..."

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Doktor
2

Ему можно, он — легенда

Ответить

Престижный алмаз

Таможенный
4

Смотрите какой смелый казах

Ответить

Denis Denis

Таможенный
1

а почему западные страны обязаны решать проблемы другого государства?

Ответить

Dmitry Kórotkov

Таможенный
0

Например, включить в список к КНДР, Ирану и Крыму? И что это изменит, кроме того что те кто не научился пользоваться ВПН точно научатся.

Ответить

thewatt

12
Ответить

Dmitry Pasyutin

thewatt
3

ох уж эти сказки

Ответить

Престижный алмаз

Dmitry
2

ох уж эти сказочники

Ответить

Бурный химик

thewatt
0

Где-то ещё трёх зажали:
- Путин
- Шойгу
- кто третий?

Ответить

Александр Сергеевич

9

Когда уже наконец против пропагандонов будут вводить санкции! Вот что точно заставит задуматься стоит ли выключать мозг и одевать шоры. А этим пофиг!

Ответить

Дмитрий Трушков

Александр
2

Надевать

Ответить

Атлант поправил плечи

Александр
0

не могут, это противоречит смыслу Запада 

Вы сначала докажите что они пропагандоны, а потом и санкции ввести можно, а так это ущемление свободы слова со стороны лицемерного Запада 

Ответить

YeezySpace

9

Можно было ввести ещё против пропагандистов, которые вбрасывали про алкоголь, наркотики, рафаэлку и тд.

Ответить

Deepsdog

YeezySpace
0

Да им надо чтобы ты сам своими руками человек зарезал нахрен, чтобы их это заинтересовало. Так получат санкции как всегда полтора человека, да и даже им эти санкции ничего толком не сделают.
Зато заголовок есть для вечера.

Ответить

YeezySpace

Deepsdog
0

Пропагандисты явно работали по указке людей, которые работали с отравителями или вообще напрямую получали методички. А ЕС почему-то на это пофиг. Введи санкции против какого-то Брилёва, совсем по-другому запоет.

Ответить

FOX

7

Надеюсь им всем Apple заблокирует телефоны (вот где настоящие санкции)

Ответить

Max

3

Хорошая новость

Ответить

Напряженный ящик

3

Когда вижу "Кириенко" вспоминаю "Кириешки"

Ответить

Престижный алмаз

Напряженный
3

Первый его успешный проект

Ответить

ouxen

1

И что у них будет изъято из активов?

Ответить

Серьёзный Валера

ouxen
5

Пенсии россиян.

Ответить

Престижный алмаз

Серьёзный
0

А там что-то ещё осталось?

Ответить

Серьёзный Валера

Престижный
3
Ответить

Трудящийся Абдужаббор

1

ЖЁСТКО 

Ответить

Входной Никита

Трудящийся
0

В ПОПКУ

Ответить

Входной Никита

Входной
1

СМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНО

Ответить

Слава Инженеров

Входной
2

Нет уж, доплачивайте!

Ответить

Имя Фамилия

2

Бред, какие санкции? Они что не получали перехваченный разговор Майка и Ника?

Ответить

ouxen

2

Опять нам скидываться на возмещение потерь(

Ответить

Петр Скоков

2

Опять по губам поводили. Ожидаемо.

Ответить

Андрей Рядькин

1

Сегодня ввели дополнительные рейсы в два швейцарских города из Москвы и Питера. Патриотам места не хватает, пока команды властелина берет на себ удар

Ответить

Savage Steel

1

То есть ничего не будет им?

Ответить

Kir Kirsky

0

И это не новость ИА «Панорама»

И это хорошо

Ответить

Валентин Жетонофф

–2

"Мы требуем произвести прозрачное, комплексное тщательное расследование, чтобы выяснить кто пытался убить Адексея Навального, чтобы винованые не остались безнаказанными."

"Мы присоединимся к санкциям против этих людей."

перевожу на русский - мы хуй знает, кто пытался убить, мы ничего толком не знаем, но санкции наложим все равно на руководство РФ.

Ответить

Вольный шар

0

почему КГБ не было люстрировано

Ответить

Sam Lowry

Вольный
0

Мухахаха, а почему англосаксонские дипломаты до сих пор создают мощные потоки наркотраффика?

Почему престарелые американские белые христиане до сих пор благославляют Америку?

Почему… Да практически про любую страну такое можно сказать.

Вот ответь себе хотя бы про США и Британию? И всё станет понятно.

Ответить

Вольный шар

Sam
0

лучше бы нам достались дипломаты с наркотрафиком, чем наследие кгб

Ответить

Арабский диод

Вольный
2

так уже достались борт в аргентине и 400кг

Ответить

James Baxter

0

а они до этого не были уже тысячу лет под санкциями??

Ответить

Бурный химик

James
0

Может они стакаются? Антибаф сильнее становится.

Ответить

Slowbro

Бурный
0

Лучше бы порчу наложили тогда.

Ответить

Бурный химик

Slowbro
0
Ответить

Атлант поправил плечи

James
0

вроде только в Штатах

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Доллар 200

Ответить

Сомнительный клуб

0

Москва ответит зеркально

Введёт санкции против Навального?

Ответить

Вольный шар

0

каким образом санкции повлияют на Бортникова?

Ответить

Люц Шнайдер

0

Все эксперты по санкциям на месте, можно идти дальше яйца чесать.

Ответить

Deepsdog

0

Ну теперь заживём блядь

Ответить

badResistor

0

Я надеялся что Песков будет... эх... мечты мечты, так бы хоть посмеялись все как они завопил бы, а с этими - совсем не интересно.

Ответить

solawind

badResistor
0

песков просто говорящая голова.

Ответить

Аркадий Иванов

0

Как они людей выбирают? Просто рандомно тыкают?

Ответить

Илья Мартынов

0

Ну вот. Теперь ждем очередную волну антисанкций, которыми у нас любят наказывать условный Воронеж и рассказы по телевизору о том, что в этих антисанкциях виноват запад... знать бы заранее что исчезнет, что подорожает и какая группа детей пострадает в этот раз 😒

Ответить

Alex Blake

–1

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил. что «Москва ответит зеркально»"

Ну всё, Воронежу пи*да!

Ответить
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Комментарии

Max L

США и ещё семь стран подписали…

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Sam Lowry

NYT: из-за отравления…

Mikhail Lukup

Запись в подсайте Twitter

Илья Гераськин

Запись в подсайте Twitter

Jabas

NYT: из-за отравления…

Рыжий

Apple убрала наушники и адаптер…

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Путин объявил о регистрации…

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Apple убрала наушники и адаптер…
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