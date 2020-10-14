NYT: из-за отравления Навального под санкции попадут Кириенко, глава ФСБ, двое заместителей Шойгу и полпред Путина Материал редакции
Санкции также введут против Государственного НИИ органической химии и технологии и руководителя управления президента по внутренней политике.
Евросоюз введет финансовые санкции из-за отравления Алексея Навального против двух чиновников Кремля, полпреда президента РФ, двоих заместителей министра обороны РФ и директора ФСБ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех европейских чиновников.
По данным журналистов, под санкции попадут:
- Сергей Кириенко — первый замглавы администрации президента РФ;
- Андрей Ярин — руководитель управления президента РФ по внутренней политике ;
- Александр Бортников — директор ФСБ РФ;
- Сергей Меняйло — полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе;
- Алексей Криворучко и Павел Попов — заместители министра обороны РФ;
- Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывали «Новичок».
Собеседники журналистов рассказали, что эти лица имели прямое представление об отравлении или планировали его, поэтому их счета заморозят и запретят въезд в ЕС.
О том, что Евросоюз согласовал санкции против шести человек из-за отравления Навального стало известно 14 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил. что «Москва ответит зеркально».
Излишний Илья
Как будто у него есть счета
Бурный химик
А ну точно. У него же все под матрасом лежит. Так безопаснее.
про скрипачей слышал?
Бурный химик
Угу, ещё одно отравление.
ехехехех, не скрипалей
Санкции всегда вводятся в первую очередь на помощников, ближайший круг.
А когда вторая очередь, тогда, если с момента падения Боинга санкции на основных фигурантов так и не наложили?
Ему нужно приезжать в ООН. Поэтому против него никогда не введут. Но идея в том, чтобы окружение стало давить на Пу
Всё ж так просто, как в 20-м веке, мир-то не связан, ты, поди, с советских компов пишешь из глубинного интернета? Только как я тебя вообще смог прочитать из другой страны?
Есть различные совместные проекты с Европой и США. И это не только всеми любимая избитая тема нефтегаза, это утрирование. Навскидку — есть космические программы, или у того же Сбера в США венчурный фонд. Про товары и услуги, да и само существование Интернета я уже сказал. Наконец, есть дипломатические встречи в т. ч. и с Путиным. А вот если накладывать санкции на него и дипломатов — это уже эскалация конфликта. Сам же потом плакать будешь за железным занавесом, если вообще не начнётся война.
А если на этих санкции накладывать то Путину будет все равно?
В статье 6 человек перечислено.
А, ну это неприятно, поэтому и следуют какие-то ответные санкции. Но этим людям, ващет, работать это не помешает.
Да посмотри — даже с руководителем Кореи Трамп ездил встречаться на нейтральной территории (если не путаю), и были какие-то подвижки, хотя я забыл, что там дальше было, не откатилось ли назад. А навали бездумно санкций на руководителя, на дипломатов — какой диалог вообще мог бы быть? Никто не хочет воевать или срать другу другу в ботинки — это нихера не весело.
Ну как, не повлияет, а то что у целого премьера Кириенко заморозят все средства - это не влияние?
Ну как, не повлияет, а то что у целого премьера Кириенко заморозят все средства - это не влияние?
Дед предоставил алиби, что всё это время сидел в бункере и ни с кем не контактировал.
Ну смотри:
Есть Дмитрий Орлов на TJ — аноним с тёткой на аве. Бесстрашный и принципиальный.
Это — то же самое что и ноты несогласия западных стран с политикой восточных.
А есть Икс Иксыч в оффлайне, который сидит под акком @Дмитрий Орлов. Икс Иксыч понимает, что лицевая кость может и сломаться, и соблюдает какие-то рамки поведения в обществе. Разве что позволит себе презрительно посмотреть в спину тому, с кем он несогласен.
Это — то же самое, что и санкции, которые накладывают западные страны на восточные.
Таможенный Петя
Ебать порвался))
Сильный аргумент.
Зачем ты так? Я ж без матов, мягонько… Доброжелательно… Эхх, Орлов-Орлов 😢
Тебя самого не задолбало одно и то же везде писать?
Разумный спрей
росмиян самих не задолбало жить в одном и том же?
Не знаю, кто такие росмияне. Может, сам у них спросишь?
Учащийся шмель
Таможенный Петя
Какие новости, такие и комментарии
Какой казах, такие и новости.
Новости-то вроде нормальные, а вот комментарии у тебя - дерьмо шизанутое.
Но он написал по факту.
Я россиянин и я не терплю. Я живу хорошо. Потому, что умею. А все кто ноет, что ему плохо при Путине, точно также будут ныть при ком угодно. Никогда не будет такого, чтобы всем стало хорошо. Это зависит не от правительства, а от того насколько ты сам готов прилагать усилия. Найдёшь (сам) себе применение будешь жить хорошо, никто тебе в этом не поможет.
а почему западные страны обязаны решать проблемы другого государства?
Например, включить в список к КНДР, Ирану и Крыму? И что это изменит, кроме того что те кто не научился пользоваться ВПН точно научатся.
ох уж эти сказки
Когда уже наконец против пропагандонов будут вводить санкции! Вот что точно заставит задуматься стоит ли выключать мозг и одевать шоры. А этим пофиг!
не могут, это противоречит смыслу Запада
Вы сначала докажите что они пропагандоны, а потом и санкции ввести можно, а так это ущемление свободы слова со стороны лицемерного Запада
Можно было ввести ещё против пропагандистов, которые вбрасывали про алкоголь, наркотики, рафаэлку и тд.
Да им надо чтобы ты сам своими руками человек зарезал нахрен, чтобы их это заинтересовало. Так получат санкции как всегда полтора человека, да и даже им эти санкции ничего толком не сделают.
Зато заголовок есть для вечера.
Пропагандисты явно работали по указке людей, которые работали с отравителями или вообще напрямую получали методички. А ЕС почему-то на это пофиг. Введи санкции против какого-то Брилёва, совсем по-другому запоет.
И что у них будет изъято из активов?
Пенсии россиян.
Престижный алмаз
А там что-то ещё осталось?
Входной Никита
В ПОПКУ
Входной Никита
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Бред, какие санкции? Они что не получали перехваченный разговор Майка и Ника?
Сегодня ввели дополнительные рейсы в два швейцарских города из Москвы и Питера. Патриотам места не хватает, пока команды властелина берет на себ удар
"Мы требуем произвести прозрачное, комплексное тщательное расследование, чтобы выяснить кто пытался убить Адексея Навального, чтобы винованые не остались безнаказанными."
"Мы присоединимся к санкциям против этих людей."
перевожу на русский - мы хуй знает, кто пытался убить, мы ничего толком не знаем, но санкции наложим все равно на руководство РФ.
Мухахаха, а почему англосаксонские дипломаты до сих пор создают мощные потоки наркотраффика?
Почему престарелые американские белые христиане до сих пор благославляют Америку?
Почему… Да практически про любую страну такое можно сказать.
Вот ответь себе хотя бы про США и Британию? И всё станет понятно.
а они до этого не были уже тысячу лет под санкциями??
Я надеялся что Песков будет... эх... мечты мечты, так бы хоть посмеялись все как они завопил бы, а с этими - совсем не интересно.
Ну вот. Теперь ждем очередную волну антисанкций, которыми у нас любят наказывать условный Воронеж и рассказы по телевизору о том, что в этих антисанкциях виноват запад... знать бы заранее что исчезнет, что подорожает и какая группа детей пострадает в этот раз 😒
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил. что «Москва ответит зеркально»"
Ну всё, Воронежу пи*да!