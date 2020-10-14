Финальных договорённостей ни с одним из покупателей нет.

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Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже «Тинькофф банка» не только с «Яндексом», но и с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Финальных договорённостей ни с одним из возможных покупателей пока нет. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Один из знакомых Евтушенкова говорил изданию о его переговорах с Тиньковым ещё в июле. Они продолжаются, но Евтушенков ещё не принял решения о сделке, отметил собеседник The Bell. Стороны отказались от комментариев.

По данным источника, деньги на покупку «Тинькофф Банка» Евтушенков может занять в Сбербанке. Это позволит создать «мягкий консорциум» между ними.

Тиньков начал искать покупателей ещё полтора-два года назад, рассказывал ранее источник The Bell. Среди них, по его версии, был и Сбербанк, но с его долей рынка было бы трудно согласовать сделку в ЦБ и ФАС, заявил собеседник издания.

«Тинькофф» и «Яндекс» сообщили о «возможной» сделке 22 сентября. «Яндекс» заключил предварительное соглашение о полном выкупе банка за 5,5 миллиарда долларов. Сам Олег Тиньков в посте за 4 октября оценил вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50. Переговоры между ним и «Яндексом» идут тяжело, стороны пока не достигли финального соглашения, рассказали The Bell два источника. Оба не исключают, что она не состоится.