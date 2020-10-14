The Bell: МТС параллельно с «Яндексом» ведёт переговоры о покупке «Тинькофф» Материал редакции
Финальных договорённостей ни с одним из покупателей нет.
Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже «Тинькофф банка» не только с «Яндексом», но и с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Финальных договорённостей ни с одним из возможных покупателей пока нет. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Один из знакомых Евтушенкова говорил изданию о его переговорах с Тиньковым ещё в июле. Они продолжаются, но Евтушенков ещё не принял решения о сделке, отметил собеседник The Bell. Стороны отказались от комментариев.
По данным источника, деньги на покупку «Тинькофф Банка» Евтушенков может занять в Сбербанке. Это позволит создать «мягкий консорциум» между ними.
Тиньков начал искать покупателей ещё полтора-два года назад, рассказывал ранее источник The Bell. Среди них, по его версии, был и Сбербанк, но с его долей рынка было бы трудно согласовать сделку в ЦБ и ФАС, заявил собеседник издания.
«Тинькофф» и «Яндекс» сообщили о «возможной» сделке 22 сентября. «Яндекс» заключил предварительное соглашение о полном выкупе банка за 5,5 миллиарда долларов. Сам Олег Тиньков в посте за 4 октября оценил вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50. Переговоры между ним и «Яндексом» идут тяжело, стороны пока не достигли финального соглашения, рассказали The Bell два источника. Оба не исключают, что она не состоится.
А вы говорили, что «Яндекс» угробит «Тиньк», а тут вот какой вариант!
МТС с кредитом взятым из Сбера? То есть можно сказать, что Сбер купит Тинькофф?
МТС берет кредит в сбере на покупку Тинькофф под залог акций Тинькофф.
Допускает просрочку по кредиту и Сбер обращает взыскания на заложенные акции путём их перевода на себя
Сбер новый владелец Тинькофф банка.
Влажные мечты Яндекса заиметь свой банк так и останутся мечтами
Террористический татарин
Купят Рокет
дайте Рокету умереть спокойно(
влажная реальность пользователей иметь нормальным банк за адекватные деньги (мем "ты чево наделал?")
Сам Олег Тиньков в посте за 4 октября оценил вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50.
нихуясе, магистр теории вероятностей
Ну я понимаю - Сбер - Вы красавцы.
Сделали всё "порталом" - и открой ИП, и открой ООО и доски объявлений о
поиске и предложении инвестиций, недвижимости, готовых бизнесов.
Ещё Сбер Поиск можно добавить.
Все остальные как-то, что-то там "Мы для дела !", "Мы с Вами в кармане !".
Не знаю превалирующего числа пользователей МТС Банка.
Да, Тинькофф оригинален во многом, но что будет и как будет представлено - даже не могу представить.
Поисковик Сбера — Рамблер/поиск. Авторизация через Сбер ID доступна
Внизу справа написано какой Рамблер поиск