Новости
Ольга Щербинина
2317

The Bell: МТС параллельно с «Яндексом» ведёт переговоры о покупке «Тинькофф» Материал редакции

Финальных договорённостей ни с одним из покупателей нет.

24 комментария
В закладки

Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже «Тинькофф банка» не только с «Яндексом», но и с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Финальных договорённостей ни с одним из возможных покупателей пока нет. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Один из знакомых Евтушенкова говорил изданию о его переговорах с Тиньковым ещё в июле. Они продолжаются, но Евтушенков ещё не принял решения о сделке, отметил собеседник The Bell. Стороны отказались от комментариев.

По данным источника, деньги на покупку «Тинькофф Банка» Евтушенков может занять в Сбербанке. Это позволит создать «мягкий консорциум» между ними.

Тиньков начал искать покупателей ещё полтора-два года назад, рассказывал ранее источник The Bell. Среди них, по его версии, был и Сбербанк, но с его долей рынка было бы трудно согласовать сделку в ЦБ и ФАС, заявил собеседник издания.

«Тинькофф» и «Яндекс» сообщили о «возможной» сделке 22 сентября. «Яндекс» заключил предварительное соглашение о полном выкупе банка за 5,5 миллиарда долларов. Сам Олег Тиньков в посте за 4 октября оценил вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50. Переговоры между ним и «Яндексом» идут тяжело, стороны пока не достигли финального соглашения, рассказали The Bell два источника. Оба не исключают, что она не состоится.

«Яндекс» покупает «Тинькофф» за $5,5 млрд…
Мнение редактора TJ о том, почему выводить все свои деньги из «Тинькофф банка» пока рановато.
tjournal.ru

#новости #мтс #тинькофф

Ольга Щербинина PLUS
+48 243
но есть и хорошие новости?
2
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0442\u0441"], "comments": 24, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223249, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Oct 2020 17:56:51 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артём Мазанов

18

А вы говорили, что «Яндекс» угробит «Тиньк», а тут вот какой вариант!

Ответить

Бурный химик

Артём
5

МТС с кредитом взятым из Сбера? То есть можно сказать, что Сбер купит Тинькофф?

Ответить

ouxen

Бурный
0

нет

Ответить

Сергей Предэ

ouxen
0

Пидора ответ

Ответить

ouxen

Сергей
0

((

Ответить

Бурный химик

Артём
1

Коммент был удален из-за повторной отправки его сюды.

Ответить

Denis Manchenko

Артём
0

Поискать - что такое некий Яндекс Банк.
... ......

Ответить

Kostya Proshchalykin

7

МТС берет кредит в сбере на покупку Тинькофф под залог акций Тинькофф.

Допускает просрочку по кредиту и Сбер обращает взыскания на заложенные акции путём их перевода на себя

Сбер новый владелец Тинькофф банка.

Влажные мечты Яндекса заиметь свой банк так и останутся мечтами

Ответить

Террористический татарин

Kostya
0

Купят Рокет

Ответить

Вадим Костицын

Террористический
4

дайте Рокету умереть спокойно(

Ответить

ouxen

Вадим
0

где посадки?

Ответить

Ваша Закладко

ouxen
0

Марвин или Олег

Ответить

FOX

Kostya
0

многоходовочка

Ответить

Знакомый паук например

Kostya
0

Отправят на аукцион

Ответить

Андрей Рядькин

Kostya
0

влажная реальность пользователей иметь нормальным банк за адекватные деньги (мем "ты чево наделал?")

Ответить

ouxen

6

Сам Олег Тиньков в посте за 4 октября оценил вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50.

нихуясе, магистр теории вероятностей

Ответить

Бурный химик

–1

Кто больше сможет заплатить за шлюшку - к тому она и пойдет.

А если серьёзно, то я не хочу чтоб Тинькофф продали. Ведь скорее всего он после этого скатится(%50).

Ответить

Интимный каякер

0

Ну ведёт и ведёт переговоры. У него всё равно золотой акции нет.

Ответить

Denis Manchenko

0

Ну я понимаю - Сбер - Вы красавцы.

Сделали всё "порталом" - и открой ИП, и открой ООО и доски объявлений о
поиске и предложении инвестиций, недвижимости, готовых бизнесов.

Ещё Сбер Поиск можно добавить.

Все остальные как-то, что-то там "Мы для дела !", "Мы с Вами в кармане !".

Не знаю превалирующего числа пользователей МТС Банка.

Да, Тинькофф оригинален во многом, но что будет и как будет представлено - даже не могу представить.

Ответить

Дмитрий Кудряшов

Denis
0

Поисковик Сбера — Рамблер/поиск. Авторизация через Сбер ID доступна

Ответить

Robert Polson

Дмитрий
0

Внизу справа написано какой Рамблер поиск

Ответить

Максим Козаченко

Robert
0

Все вина из одной бочки

Ответить

Грядущий Филипп

0

Только не МТС, это же полный пиздец.
Их мтс банк должен сдохнуть, без шанса на реанимацию.

Ответить

Al

0

Ахахаха, пиздец Тинькову тогда. Читал ахуительные истории про МТС банк. Такое себе...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Apple повысила цены на AirPods, Apple TV и некоторые аксессуары в России после презентации новых iPhone
Беспроводные наушники подорожали сразу почти на 20%.
207
Технологии
«Захотелось усовершенствовать себя»: петербурженка вживила в одну руку банковскую карту, а в другую — чип от домофона
Девушка, поддерживающая идеи трансгуманизма, подробно рассказала, как установить чип в России и почему, по её мнению, импланты упрощают жизнь.
234
Истории
Как я переболел двусторонней пневмонией (а может ковидом?)
Пока народ шутил про вторую волну или пугал второй волной, я умудрился подхватить двустороннюю пневмонию. Болел с 8 по 30 сентября, из них 10 дней пролежал в инфекционном отделении для пациентов с «новой коронавирусной инфекцией covid-19». Теперь долечиваюсь дома. Расскажу весь путь от симптомов до больницы и выписки. Осторожно: много букв.
174
Популярное за три дня
Интернет
Американец украсил дом к Хэллоуину огромным движущимся надувным пауком
Из-за конструкции с шарнирным рычагом кажется, будто он спускается по паутине с чердака прямо к детям, которые пришли за конфетами.
39
Новости
В Минске владелец цветочного магазина попал в больницу после допроса в РУВД. Во время протестов он дарил девушкам букеты
Адвокат мужчины рассказала, что его били дубинками и ногами.
110
Новости
МВД Белоруссии объявило о готовности применять боевое оружие против митингующих — из-за «радикализации» протестов
По словам замминистра МВД, власти столкнулись с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».
232
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Eldar

Навальный раскрыл имена тех…

Вова А.

Тульскую студентку осудили на…

Дмитрий Орлов

Житель Пермского края…

Al

The Bell: МТС параллельно с…

Валентин Жетонофф

Евросоюз согласовал санкции…

Евгений Шухов

Житель Пермского края…

несу разные вещи

«Эффективность терапии…

Максим Козаченко

The Bell: МТС параллельно с…

A patient patient

Евросоюз согласовал санкции…

bor_vn

Американец украсил дом к…

Al

Житель Пермского края…

Mikhail Lukup

Запись в подсайте Twitter

Robert Polson

The Bell: МТС параллельно с…

Уютный Багажник

Житель Пермского края…

Игорь

Навальный раскрыл имена тех…

Иван Иванов

Тульскую студентку осудили на…

Уютный Багажник

Житель Пермского края…

Zoibana

Навальный раскрыл имена тех…

Ваня Погост

Запись в подсайте Twitter
null