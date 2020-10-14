Дозвониться удалось на следующий день, но анализ был ещё не готов.

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Житель Пермского края 771 раз пытался дозвониться до поликлиники, чтобы узнать результат теста на Covid-19, сообщает Ura.ru со ссылкой на самого мужчину.

По его словам, он сдал тест на коронавирус 7 октября. «Сначала сказали, что результат будет 9 октября, потом — 12. Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз. За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», — рассказал он.

Мужчина рассказал, что ему удалось дозвониться до медиков 13 октября, но ему сообщили, что его тест ещё не готов. «Мне сказали, что сейчас приходят ответы тем, кто сдавал анализы в конце сентября. А из пяти сдавших 7 октября пришёл ответ только одному, не мне», — уточнил он.

В региональном Минздраве сказали, что проверят эту информацию.

В Пермском крае за последние сутки выявили 109 новых случаев заражения Covid-19 — это рекорд. Общее число инфицированных в регионе достигло 11 137.