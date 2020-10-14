Житель Пермского края рассказал, что 771 раз пытался дозвониться до врачей. Он хотел узнать результаты теста на Covid-19 Материал редакции
Дозвониться удалось на следующий день, но анализ был ещё не готов.
Житель Пермского края 771 раз пытался дозвониться до поликлиники, чтобы узнать результат теста на Covid-19, сообщает Ura.ru со ссылкой на самого мужчину.
По его словам, он сдал тест на коронавирус 7 октября. «Сначала сказали, что результат будет 9 октября, потом — 12. Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз. За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», — рассказал он.
Мужчина рассказал, что ему удалось дозвониться до медиков 13 октября, но ему сообщили, что его тест ещё не готов. «Мне сказали, что сейчас приходят ответы тем, кто сдавал анализы в конце сентября. А из пяти сдавших 7 октября пришёл ответ только одному, не мне», — уточнил он.
В региональном Минздраве сказали, что проверят эту информацию.
В Пермском крае за последние сутки выявили 109 новых случаев заражения Covid-19 — это рекорд. Общее число инфицированных в регионе достигло 11 137.
Знакомый паук например
На 777 раз отвечает Витя АК и смеётся своим голосом
Трудящийся Абдужаббор
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Трудящийся Абдужаббор
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Грядущий Филипп
Крайняя слева норм, слева норм, в центре секси, справа тоже норм, крайняя справа - нет.
Крестьянский единорожек88
да ну, справа ж надутая вся с губами
Грядущий Филипп
(отредактировал)
нене, справа, которая не с краю. крайняя живенькая, но зубы да
Все понял, да нормально, для этих губ все найдется работёнка.
ну фееег знает. будь я мужиком, я бы даже крайнюю левую предпочла губищам
Почему тебе не нравятся такие губы? Ими же не борщ едят.
ну, выглядит же совсем неестественно. и омужикомляет лицо. реально ж как транс теперь выглядит
Был в поликлинике, закрывал больничный- там в регистратуре сидят две тётки, которых дудосят по телефону, дудосят глухие бабки которые пришли жопу лечить, дудосят истеричные тётки у которых дома ковидные бабки, которым надо жопу полечить.
И сверху видимо вот такие умники, которые хотят наебать систему из говна и веток, под названием здравоохранение и айти.
Вечный сюр.
771 раз
получается каждые 2 минуты, хуя мудак
UPDATE
меня поправили: каждые 30 сек получается. В таком случае, претензий не имею
771 - автодозвон. Телефон автоматом звонит и при занятой линии автоматически перезванивает. Про такие технологии в вашей деревне не слышали?
Михаил ты блять о чем? Говорю нахуя быть мудаком и ддосить врачей которым будто больше делать нехуй
Привычный кофе
Каких нахуй врачей. Ты звонишь в регистратуру, это их работа, блять.
Он походу на домашний звонил
Кто? Пёс?
алё
Что с деньгами?
Какой пёс?
Таможенный Петя
Так на звонки разве врачи отвечают?
Главврач, иногда зам
Сейчас реально про auto redial только в деревнях и слышали, так как в звонилках почти на всех смартах он отсутствует
Физический ихтиандр
Согласен, не брать трубку 771 раз - так по-мудацки
Они трубку снимают и кладут рядом и линия выдает занято, дозвониться невозможно, мужчина зря электричество тратил
Бурный химик
Может человек нервничал.
получается каждые 2 минуты, хуя мудак
хуя себе математик, вообще-то каждые ~32 секунды.
24ч * 60мин * 60сек / 771 = 112cек ~ 2мин
За семь часов дозвона ответили только один раз.
Хуя себе, да ты еще читаешь как мудень.
За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно»
Но ведь он тоже не мог дозвониться, он никак не перегружал линию
Крестьянский единорожек88
Нет, он именно что врубил автодозвон, то есть это, по сути, ддос телефонной линии. И другие дозвониться не смогут
Привычный кофе
Какой нахер ддос телефонной линии. Дозвониться ты если и не могла, то из-за самой скорой. Во всех колл центрах стоят многоканальные, когда ты звонишь, ты просто висишь в очереди. Если каждые две минуты перезванивать, ты будешь просто смещаться назад в этой очереди и всё. "Занимаешь" ты что-то только во время разговора с оператором. Свм работал в кц, у нас порой по несколько десятков человек висело
В скорой? Что лол?)
тут не скорая, а поликлиника. и у них даже в москве часто прямые телефоны, не колцентр
Где тут, ты хотя бы читай что гепард написала и что я ей отвечаю. Она считает что в скорую не могла дозвониться из-за похожего "ддосера"
ну сам перечитай)
он именно что врубил автодозвон, то есть это, по сути, ддос телефонной линии
здесь гепард ддос употребила в контекста героя поста, который звонил в поликлинику.
а ты влез с замечанием, что ддос скорой невозможен.
произошло недопонимание
Недопонимание произошло только у тебя. Да и вообще, даже в контекста городского никакого ддосинга там 100% не было. Потому что у них там занято всегда, а не длинные гудки. Они либо пиздят с кем-то, либо просто бросают трубеу рядос. Сам такое лицезрел не раз
Просто руки забыли в регистратуре выдать
Крестьянский единорожек88
Блен, таки да. Ниже чувак объяснил. Моя ошибка, зря быканула
Да и вообще, даже в контекста городского никакого ддосинга там 100% не было. Потому что у них там занято всегда, а не длинные гудки. Они либо пиздят с кем-то, либо просто бросают трубеу рядос. Сам такое лицезрел не раз
Вот я ещё сирёже накатал ответ
Так а какая разница от кого трубку не берут - от него или кого-то ещё?
Придурок какой-то, достаточно раз в пару часов перезвонить. Кто-нибудь рядом мог быть занят и ему пришлось отключить телефон.
Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз
Ммм, щас бы ддосить телефонную линию и не давать возможность дозвониться другим людям, только чтобы узнать, ковидный ты или просто пневмония. Ведь если ковид, то тебе надо лечиться, а если пневмония, то тебе надо лечи... Постойте
И? Если бы вместо него звонило 776 людей, ответили бы одному
Нет. Не отвечают в регистратуре по другой причине.
Они просто поднимают трубку и кладут ее возле стационарного телефона. Я имел опыт работы в больничке по молодости, лично сам наблюдал каждый день такую картину.
Все. Линия всегда недоступна, сколько бы ты не звонил, и кто бы не звонил. То есть звонок просто не доходит до больницы.
А ddos атака все же под собой подразумевает, что гудок все же дойдет на устройство. А это уже не наш случай.
Крестьянский единорожек88
Ох, вон как? Жесть какая. Тогда признаю, зря порвалась.
Я тоже сдавал, через месяц позвонил спросит о результате, сказали, что его не могут найти.
На прошлой неделе вызывал врача пол дня и только на 176й попытке ответили. За все это время пару раз просто не брали трубу, во всех остальных случаях было занято.
Лол он не знал, что до определенного времени дозвон просто не проходит.
Например в Москве в ряде регистратур в больницах нужно висить на трубке ровно(!) 5 минут. В 5:01 всегда снимает оператор. Проверено несколько раз. То есть там просто стоит техническое ограничение, и они даже и не слышат никакого звонка, надеясь, что люди просто не станут дозваниваться.
На самом деле ситуация с короной ещё страшнее. Например, в городах КУБа (Кизел, губаха, Александровск) болеет или переболели почти каждый житель. Тестов нет, в том же Кизеле их всего 20 на город. Антибиотиков нужных нет, есть только аналоги за несколько тысяч. Население этих городов люди 40+.
Эпидемии не будет, если никого не тестировать.
А что там по смертности?
Попробую поискать стату, тоже интересно.
Вот стата https://zags.permkrai.ru/statistika/sravnitelnyy-analiz-2019g-i-2020g/
Интересно, что в сентябре - августе смертность не изменилась. А в марте - апреле даже уменьшилась.
Яркий пример как человек сдался в шаге от удачи всей жизни.Все бизнес книги описывают такие классические ситуации,после тысячи был бы успешный дозвон.
А что там у Орлова с подсайтом Казахстан?
А че бы вот не отправлять результаты на почту или по смс? Или сделать все автоматически? Вот серьезно, где там технологии из сколково? Я в курсе, что можно по почте получить результаты, но чет все это сделано через жопу. А сейчас самое время запилить рассылку результатов.