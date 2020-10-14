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Ольга Щербинина
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Житель Пермского края рассказал, что 771 раз пытался дозвониться до врачей. Он хотел узнать результаты теста на Covid-19 Материал редакции

Дозвониться удалось на следующий день, но анализ был ещё не готов.

99 комментариев
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Житель Пермского края 771 раз пытался дозвониться до поликлиники, чтобы узнать результат теста на Covid-19, сообщает Ura.ru со ссылкой на самого мужчину.

По его словам, он сдал тест на коронавирус 7 октября. «Сначала сказали, что результат будет 9 октября, потом — 12. Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз. За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», — рассказал он.

Мужчина рассказал, что ему удалось дозвониться до медиков 13 октября, но ему сообщили, что его тест ещё не готов. «Мне сказали, что сейчас приходят ответы тем, кто сдавал анализы в конце сентября. А из пяти сдавших 7 октября пришёл ответ только одному, не мне», — уточнил он.

В региональном Минздраве сказали, что проверят эту информацию.

В Пермском крае за последние сутки выявили 109 новых случаев заражения Covid-19 — это рекорд. Общее число инфицированных в регионе достигло 11 137.

#новости #covid19 #карантинвросии

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99 комментариев
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Бурный химик

21

На 777 раз должны были ответить.

И перенаправить на горячую линию онлайн-казино.

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Ze Katze

Бурный
12

На 777 раз отвечает Витя АК лично и угрожает топорами

Ответить

Знакомый паук например

Ze
1

На 777 раз отвечает Витя АК и смеётся своим голосом

Ответить

Евгений Клочков

Знакомый
2

А может лучше топором получить?

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

Бурный
6

Вакцина от Путина «Три Топора»

Началась игра!

Ответить

A big purple banana 🍆

Трудящийся
6

Побочки на!

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

A
5

Я прививаюсь и не плачу
То, что принял вчера
Поймал удачу и держу за оба бутылька

Ответить

Грядущий Филипп

Трудящийся
0

Крайняя слева норм, слева норм, в центре секси, справа тоже норм, крайняя справа - нет.

Ответить

Крестьянский единорожек88

Грядущий
1

да ну, справа ж надутая вся с губами

Ответить

Грядущий Филипп

Крестьянский
0

(отредактировал)

Ответить

Крестьянский

Грядущий
1

нене, справа, которая не с краю. крайняя живенькая, но зубы да

Ответить

Грядущий Филипп

Крестья…
2

Все понял, да нормально, для этих губ все найдется работёнка.

Ответить

Крестьянский

Грядущий
0

ну фееег знает. будь я мужиком, я бы даже крайнюю левую предпочла губищам

Ответить

Грядущий Филипп

Крестья…
0

Почему тебе не нравятся такие губы? Ими же не борщ едят.

Ответить

Крестьянский

Грядущий
1

ну, выглядит же совсем неестественно. и омужикомляет лицо. реально ж как транс теперь выглядит

Ответить

Грядущий Филипп

Крестья…
0

Ваще не похожа на мужика.

Ответить

Крестьянский

Грядущий
0

да даже вот эта транс меньше похожа на мужика, чем та!

Ответить

Грядущий Филипп

Крестья…
0

Эта неоч

Ответить

Sergey Smirnov

11

Был в поликлинике, закрывал больничный- там в регистратуре сидят две тётки, которых дудосят по телефону,  дудосят глухие бабки которые пришли жопу лечить, дудосят истеричные тётки у которых дома ковидные бабки, которым надо жопу полечить.
 И сверху видимо вот такие умники, которые хотят наебать систему из говна и веток, под названием здравоохранение и айти.
Вечный сюр.

Ответить

Трехтысячелетний пес

3

771 раз

получается каждые 2 минуты, хуя мудак

UPDATE
меня поправили: каждые 30 сек получается. В таком случае, претензий не имею

Ответить

Mikhail Boyarskov

Трехтысячелетний
9

771 - автодозвон. Телефон автоматом звонит и при занятой линии автоматически перезванивает. Про такие технологии в вашей деревне не слышали? 

Ответить

Трехтысячелетний пес

Mikhail
–7

Михаил ты блять о чем? Говорю нахуя быть мудаком и ддосить врачей которым будто больше делать нехуй

Ответить

Привычный кофе

Трехтысячелетний
16

Каких нахуй врачей. Ты звонишь в регистратуру, это их работа, блять.

Ответить

Temp Temper

Привычный
2
Ответить

Атлант поправил плечи

Привычный
0

Он походу на домашний звонил

Ответить

Привычный кофе

Атлант
0

Кто? Пёс?

Ответить

Трехтысячелетний

Привычн…
1

алё

Ответить

Трудящийся

Трехтыс…
0

Что с деньгами?

Ответить

Трехтысячелетний

Трудящи…
1

а?

Ответить

Трудящийся

Трехтыс…
0

Чё?

Ответить

Привычный кофе

Трехтыс…
0

Ты зочем мне на домашний звонишь?

Ответить

Трехтысячелетний

Привычн…
0

чем занимаешься?

Ответить

Привычный кофе

Трехтыс…
1

Ляжу в горячей ванне

Ответить

Таможенный Петя

Привычн…
0

Соболезную

Ответить

Привычный кофе

Таможен…
1

Спасибо. Я тоже тебя люблю)

Ответить

Атлант поправил

Привычн…
1

Какой пёс?

Ответить

Привычный кофе

Атлант
0

Трёхтысячилетний

Ответить

Таможенный Петя

Трехтысячелетний
0

Так на звонки разве врачи отвечают?

Ответить

Litnikov Danil

Таможенный
1

Главврач, иногда зам

Ответить

Таможенный Петя

Litnikov
0

Ну они врачи, всё правильно

Ответить

Temp Temper

Mikhail
5

Сейчас реально про auto redial только в деревнях и слышали, так как в звонилках почти на всех смартах он отсутствует 

Ответить

ouxen

Temp
0

такая же хуетень как и запись разговора втихаря

Ответить

Физический ихтиандр

Трехтысячелетний
3

Согласен, не брать трубку 771 раз - так по-мудацки

Ответить

Евгений Шухов

Физический
0

Они трубку снимают и кладут рядом и линия выдает занято, дозвониться невозможно, мужчина зря электричество тратил 

Ответить

Бурный химик

Трехтысячелетний
0

Может человек нервничал.

Ответить

Старший браслет

Бурный
6

Ну сделал бы тест в частной лаборатории тогда просто.

Ответить

Грядущий Филипп

Трехтысячелетний
0

 получается каждые 2 минуты, хуя мудак

хуя себе математик, вообще-то каждые ~32 секунды.

Ответить

Трехтысячелетний пес

Грядущий
0

24ч * 60мин * 60сек / 771 = 112cек ~ 2мин

Ответить

Грядущий Филипп

Трехтысячелетний
5

 За семь часов дозвона ответили только один раз.

Хуя себе, да ты еще читаешь как мудень.

Ответить

ouxen

Грядущий
2

конверсия 0,00129 хуевый канал

Ответить

Привычный кофе

Грядущий
1

Что ты хочешь от старого пса

Ответить

Привычный кофе

8

Отзывы на нашу гор. поликлинику к примеру. Плюс проверенно на личном опыте. Для России это норма.

Ответить

ouxen

Привычный
0

а что, удобно не брать трубку

Ответить

Привычный кофе

ouxen
0

Я даже стоя в самое регистратуре видел не один десяток раз, как они просто сбрасывают звонок, а потом тупо кладут трубку рядом и продолжают вальяжно смотреть на всех как на говно)

Ответить

ouxen

6

За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно»

Ответить

Sergey Volkov

4

мда, дурка

Ответить

Крестьянский единорожек88

–11

Сук, бомбануло. Вот из-за таких в том числе мудаков я не могла до скорой дозвониться 10 минут, когда у дочки внезапно взлетела температура под 40. Пидор блин

Ответить

Мобильный ихтиандр

Крестьянский
9

Но ведь он тоже не мог дозвониться, он никак не перегружал линию

Ответить

Крестьянский единорожек88

Мобильный
–6

Нет, он именно что врубил автодозвон, то есть это, по сути, ддос телефонной линии. И другие дозвониться не смогут

Ответить

Привычный кофе

Крестьянский
8

Какой нахер ддос телефонной линии. Дозвониться ты если и не могла, то из-за самой скорой. Во всех колл центрах стоят многоканальные, когда ты звонишь, ты просто висишь в очереди. Если каждые две минуты перезванивать, ты будешь просто смещаться назад в этой очереди и всё. "Занимаешь" ты что-то только во время разговора с оператором. Свм работал в кц, у нас порой по несколько  десятков человек висело

Ответить

ouxen

Привычный
0

но там не колл центр, а один дисковый телефон

Ответить

Привычный кофе

ouxen
0

В скорой? Что лол?)

Ответить

Вольный шар

Привычн…
3

тут не скорая, а поликлиника. и у них даже в москве часто прямые телефоны, не колцентр

Ответить

Привычный кофе

Вольный
0

Где тут, ты хотя бы читай что гепард написала и что я ей отвечаю. Она считает что в скорую не могла дозвониться из-за похожего "ддосера"

Ответить

Вольный шар

Привычн…
0

ну сам перечитай)
он именно что врубил автодозвон, то есть это, по сути, ддос телефонной линии

здесь гепард ддос употребила в контекста героя поста, который звонил в поликлинику.
а ты влез с замечанием, что ддос скорой невозможен.
произошло недопонимание

Ответить

Привычный кофе

Вольный
0

Недопонимание произошло только у тебя. Да и вообще, даже в контекста городского никакого ддосинга там 100% не было. Потому что у них там занято всегда, а не длинные гудки. Они либо пиздят с кем-то, либо просто бросают трубеу рядос. Сам такое лицезрел не раз

Ответить

Максим Козаченко

ouxen
0

Просто руки забыли в регистратуре выдать

Ответить

ouxen

Максим
0

Руки не нужны

Ответить

Максим Козаченко

ouxen
0

Руки это навязанная западом ценность

Ответить

ouxen

Максим
0

хорошо так говорить, когда они есть

Ответить

Крестьянский единорожек88

Привычный
0

Блен, таки да. Ниже чувак объяснил. Моя ошибка, зря быканула

Ответить

Привычный кофе

Крестья…
0

 Да и вообще, даже в контекста городского никакого ддосинга там 100% не было. Потому что у них там занято всегда, а не длинные гудки. Они либо пиздят с кем-то, либо просто бросают трубеу рядос. Сам такое лицезрел не раз

Вот я ещё сирёже накатал ответ

Ответить

Крестьянский

Привычн…
0

Блин, а у меня именно что длинные гудки были. о____о

Ответить

Привычный кофе

Крестья…
1

Значит там типичный россейский гос работнек был, инфа сотка. Ну или какие-то технические неполадки можт

Ответить

Мобильный ихтиандр

Крестьянский
8

Так а какая разница от кого трубку не берут - от него или кого-то ещё?

Ответить

Alex Macher

3

Придурок какой-то, достаточно раз в пару часов перезвонить. Кто-нибудь рядом мог быть занят и ему пришлось отключить телефон.

Ответить

Крестьянский единорожек88

–4

 Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз

Ммм, щас бы ддосить телефонную линию и не давать возможность дозвониться другим людям, только чтобы узнать, ковидный ты или просто пневмония. Ведь если ковид, то тебе надо лечиться, а если пневмония, то тебе надо лечи... Постойте

Ответить

Алексей Селезнев

Крестьянский
6

И? Если бы вместо него звонило 776 людей, ответили бы одному 

Ответить

ouxen

Алексей
1

искусственный отбор, и то подышали в трубку только, churn rate 100%

Ответить

Крестьянский единорожек88

ouxen
0

ветер северный

Ответить

Владимир Земсков

Крестьянский
6

Нет. Не отвечают в регистратуре по другой причине.
Они просто поднимают трубку и кладут ее возле стационарного телефона. Я имел опыт работы в больничке по молодости, лично сам наблюдал каждый день такую картину.

Все. Линия всегда недоступна, сколько бы ты не звонил, и кто бы не звонил. То есть звонок просто не доходит до больницы.
А ddos атака все же под собой подразумевает, что гудок все же дойдет на устройство. А это уже не наш случай.

Ответить

Крестьянский единорожек88

Владимир
0

Ох, вон как? Жесть какая. Тогда признаю, зря порвалась.

Ответить

ouxen

Крестьянский
1

не в первой

Ответить

Крестьянский единорожек88

ouxen
0

и то верно!

Ответить

Обширный каякер

2

при помощи автодозвона

Современные проблемы требуют современных решений.

Ответить

Антон Лисин

1

Я тоже сдавал, через месяц позвонил спросит о результате, сказали, что его не могут найти.

Ответить

ouxen

Антон
0

а ты им: а ну тогда ладно, прощайте

Ответить

Сергей Касулин

1

На прошлой неделе вызывал врача пол дня и только на 176й попытке ответили. За все это время пару раз просто не брали трубу, во всех остальных случаях было занято.

Ответить

Фантастический ихтиандр

1

Лол он не знал, что до определенного времени дозвон просто не проходит.
Например в Москве в ряде регистратур в больницах нужно висить на трубке ровно(!) 5 минут. В 5:01 всегда снимает оператор.  Проверено несколько раз. То есть там просто стоит техническое ограничение, и они даже и не слышат никакого звонка, надеясь, что люди просто не станут дозваниваться.

Ответить

ouxen

Фантастический
0

упорство вознаграждаемо

Ответить

Роман Андронов

0

На самом деле ситуация с короной ещё страшнее. Например, в городах КУБа (Кизел, губаха, Александровск) болеет или переболели почти каждый житель. Тестов нет, в том же Кизеле их всего 20 на город. Антибиотиков нужных нет, есть только аналоги за несколько тысяч. Население этих городов люди 40+.

Эпидемии не будет, если никого не тестировать.

Ответить

Атлант поправил плечи

Роман
0

А что там по смертности?

Ответить

Роман Андронов

Атлант
0

Попробую поискать стату, тоже интересно.
Вот стата https://zags.permkrai.ru/statistika/sravnitelnyy-analiz-2019g-i-2020g/

Интересно, что в сентябре - августе смертность не изменилась. А в марте - апреле даже уменьшилась.

Ответить

Андрей Иванов

0

Яркий пример как человек сдался в шаге от удачи всей жизни.Все бизнес книги описывают такие классические ситуации,после тысячи был бы успешный дозвон.

Ответить

Физический ихтиандр

Андрей
2

Так пацан к успеху пришёл - дозвонился же.

Ответить

Атлант поправил плечи

0

А что там у Орлова с подсайтом Казахстан?

Ответить

Таможенный Петя

Атлант
0

Всё прекрасно

Ответить

ouxen

0
Ответить

Al

0

А че бы вот не отправлять результаты на почту или по смс? Или сделать все автоматически? Вот серьезно, где там технологии из сколково? Я в курсе, что можно по почте получить результаты, но чет все это сделано через жопу. А сейчас самое время запилить рассылку результатов.

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