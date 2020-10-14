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Ольга Щербинина
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Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете. Документ планируют принять до конца года Материал редакции

Уточняется, что законопроект направлен на реализацию новых норм Конституции РФ.

22 комментария
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Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета ГД по госстроительству. Документ определяет его статус как конституционного государственного органа.

Членам Госсовета запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. По задумке, председатель и члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.

Сенатор Андрей Клишас рассказал, что в совет по должности будут входить премьер, спикеры Совфеда и Госдумы, глава администрации Кремля и губернаторы. По решению президента в него также смогут попасть главы думских фракций, местные чиновники и другие люди. Глава государства станет председателем структуры. Для решения текущих вопросов сформируют президиум, состав которого определяет председатель.

«Основными задачами Госсовета являются обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации», — говорится в документе. Госсовет призван обеспечивать согласованную работу всех уровней власти и консолидировать их усилия, объяснил Клишас. У органа будут следующие функции:

  • участие в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики и в формировании социально-экономической политики;
  • содействие согласованному функционированию госорганов в целях соблюдения прав и свобод граждан;
  • обсуждение параметров бюджета;
  • рассмотрение по предложению президента законопроектов и указов «общегосударственного значения»;
  • разработка критериев эффективности региональных и местных властей и мониторинг их достижения;
  • анализ практики государственного и муниципального управления и предложения по их совершенствованию.

Он также сможет инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие. Структуре дадут полномочия инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Депутат Павел Крашенинников отметил, что Госсовет не дублирует и не может дублировать функции других органов власти. По его словам, это орган при президенте, созданный для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений.

Совфед рассмотрит и одобрит закон о Госсовете до конца 2020 года, заявил Клишас. Первое чтение законопроекта о Госсовете может пройти в Госдуме уже в октябре, отметил Крашенников.

По действующему законодательству, Госсовет является совещательным органом при президенте. Он функционирует уже 20 лет — с сентября 2000 года. После принятия поправок к Конституции там впервые появились положения о Государственном Совете.

#новости #путин #госсовет #законы

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22 комментария
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Старший браслет

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Николай Синицын

Старший
8

Нет, так правильней. 

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Таможенный Петя

8

Русским уже натурально ссут на лицо и не стесняются. В новом законе о правительстве из списка основных принципов российского государства исключили федерализм и разделение властей, а добавили единство власти. Путин уже официально декларирует создание командно-административной системы власти. Собирается учредить новый ЦК КПСС. Завтра Путин объявит себя вождем народов, и никто ведь даже слова не скажет, максимум в интернете поноет. Великая Россия семимильными шагам катится в Таджикистан, но русским нормально. Они потерпят. Будут переводить стрелки и пытаться сравнить себя с региональными диктатурами типа Казахстана, хотя Россия давно могла стать первой страной в мире наряду с США. Это просто максимальный уровень самобичевания на национальном уровне. Стыдно.

Ответить

Таможенный Петя

Таможенный
4

Хотя такой комментарий русские всё-таки вряд ли осилят. Извини, переоценил аудиторию тж. 

Ответить

Андрей Рядькин

Таможенный
5

Я остановился на «Дмитрий»

Ответить

Таможенный Петя

Андрей
0

Спасибо

Ответить

Mikki Rurk

Таможенный
0

В Казахстане уже все заебись?

Ответить

Таможенный Петя

Mikki
0

Тоже не смог почитать?

Ответить

Bad Mother Fucker

Таможенный
–1

Путин уже официально декларирует создание командно-административной системы власти. Собирается учредить новый ЦК КПСС. Завтра Путин объявит себя вождем народов

и хорошо

и пусть объявит

Ответить

Михаил Мятный

4

Хехей, совковые отрыжки эти уже и уютный ЦК себе построить собрались. 

Ответить

No Name

Михаил
0

Тот развалился и этот развалится

Ответить

Bad Mother Fucker

No
9
Ответить

Бурный химик

4

Новые нормы конституции??

*вытирает пот со лба*

Ответить

Убежденный Макс

Бурный
2

обнулился, но ещё не до конца

Ответить

Максим Козаченко

3

Кто в Госсовете — тот пидарас!

Ответить

Marhal_New _Arleana

Максим
0

так и победим

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Вот вам и конституционная реформа + сменяемость власти

Ответить

Специфический динозавр

1

понятно

Ответить

Нелепый единорожек88

1

* так называемой "Конституции РФ"

Ответить

Обосранный унитаз

0

А вы, джрузья, куда ни садитесь...

Ответить

конгруэ́нтный

0

мутки мутятся 

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Министерство Обещаний.

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