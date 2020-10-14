Уточняется, что законопроект направлен на реализацию новых норм Конституции РФ.

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Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета ГД по госстроительству. Документ определяет его статус как конституционного государственного органа.

Членам Госсовета запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. По задумке, председатель и члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.

Сенатор Андрей Клишас рассказал, что в совет по должности будут входить премьер, спикеры Совфеда и Госдумы, глава администрации Кремля и губернаторы. По решению президента в него также смогут попасть главы думских фракций, местные чиновники и другие люди. Глава государства станет председателем структуры. Для решения текущих вопросов сформируют президиум, состав которого определяет председатель.

«Основными задачами Госсовета являются обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации», — говорится в документе. Госсовет призван обеспечивать согласованную работу всех уровней власти и консолидировать их усилия, объяснил Клишас. У органа будут следующие функции:

участие в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики и в формировании социально-экономической политики;

содействие согласованному функционированию госорганов в целях соблюдения прав и свобод граждан;

обсуждение параметров бюджета;

рассмотрение по предложению президента законопроектов и указов «общегосударственного значения»;

разработка критериев эффективности региональных и местных властей и мониторинг их достижения;

анализ практики государственного и муниципального управления и предложения по их совершенствованию.

Он также сможет инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие. Структуре дадут полномочия инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Депутат Павел Крашенинников отметил, что Госсовет не дублирует и не может дублировать функции других органов власти. По его словам, это орган при президенте, созданный для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений.

Совфед рассмотрит и одобрит закон о Госсовете до конца 2020 года, заявил Клишас. Первое чтение законопроекта о Госсовете может пройти в Госдуме уже в октябре, отметил Крашенников.

По действующему законодательству, Госсовет является совещательным органом при президенте. Он функционирует уже 20 лет — с сентября 2000 года. После принятия поправок к Конституции там впервые появились положения о Государственном Совете.