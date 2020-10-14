Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете. Документ планируют принять до конца года Материал редакции
Уточняется, что законопроект направлен на реализацию новых норм Конституции РФ.
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета ГД по госстроительству. Документ определяет его статус как конституционного государственного органа.
Членам Госсовета запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. По задумке, председатель и члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.
Сенатор Андрей Клишас рассказал, что в совет по должности будут входить премьер, спикеры Совфеда и Госдумы, глава администрации Кремля и губернаторы. По решению президента в него также смогут попасть главы думских фракций, местные чиновники и другие люди. Глава государства станет председателем структуры. Для решения текущих вопросов сформируют президиум, состав которого определяет председатель.
«Основными задачами Госсовета являются обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации», — говорится в документе. Госсовет призван обеспечивать согласованную работу всех уровней власти и консолидировать их усилия, объяснил Клишас. У органа будут следующие функции:
- участие в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики и в формировании социально-экономической политики;
- содействие согласованному функционированию госорганов в целях соблюдения прав и свобод граждан;
- обсуждение параметров бюджета;
- рассмотрение по предложению президента законопроектов и указов «общегосударственного значения»;
- разработка критериев эффективности региональных и местных властей и мониторинг их достижения;
- анализ практики государственного и муниципального управления и предложения по их совершенствованию.
Он также сможет инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие. Структуре дадут полномочия инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Депутат Павел Крашенинников отметил, что Госсовет не дублирует и не может дублировать функции других органов власти. По его словам, это орган при президенте, созданный для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений.
Совфед рассмотрит и одобрит закон о Госсовете до конца 2020 года, заявил Клишас. Первое чтение законопроекта о Госсовете может пройти в Госдуме уже в октябре, отметил Крашенников.
По действующему законодательству, Госсовет является совещательным органом при президенте. Он функционирует уже 20 лет — с сентября 2000 года. После принятия поправок к Конституции там впервые появились положения о Государственном Совете.
Русским уже натурально ссут на лицо и не стесняются. В новом законе о правительстве из списка основных принципов российского государства исключили федерализм и разделение властей, а добавили единство власти. Путин уже официально декларирует создание командно-административной системы власти. Собирается учредить новый ЦК КПСС. Завтра Путин объявит себя вождем народов, и никто ведь даже слова не скажет, максимум в интернете поноет. Великая Россия семимильными шагам катится в Таджикистан, но русским нормально. Они потерпят. Будут переводить стрелки и пытаться сравнить себя с региональными диктатурами типа Казахстана, хотя Россия давно могла стать первой страной в мире наряду с США. Это просто максимальный уровень самобичевания на национальном уровне. Стыдно.
Таможенный Петя
Хотя такой комментарий русские всё-таки вряд ли осилят. Извини, переоценил аудиторию тж.
Я остановился на «Дмитрий»
В Казахстане уже все заебись?
Путин уже официально декларирует создание командно-административной системы власти. Собирается учредить новый ЦК КПСС. Завтра Путин объявит себя вождем народов
и хорошо
и пусть объявит
Хехей, совковые отрыжки эти уже и уютный ЦК себе построить собрались.
Кто в Госсовете — тот пидарас!