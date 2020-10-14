Продавцы говорят, что цветы постоянно заканчиваются.

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Жители Минска второй день подряд приходят в магазин «Первый цветной», чтобы поддержать бизнес Максима Хорошина, который накануне попал в больницу после допроса в РУВД. Об этом пишет TUT.by.

TUT.BY @tutby Очередь в «Первый Цветной» все еще не расходится, хотя продавцы говорят, что цветов почти не осталось. https://t.co/NWjaYQ3GaB

Магазин обычно работает на доставку и по заказам, но сейчас в него выстраиваются очереди из десятков человек. «Вчера очередь доходила до конца нашего здания. Наверное, человек 50 было в самый пик. Цветы заканчивались, их все время подвозили. Это точно рекорд, потому что даже в праздники у нас получалось все более спланировано», — рассказали сотрудники магазина.

«У меня есть где покупать цветы, но я приехал именно сюда, потому что на его месте может оказаться каждый. Мы не можем прийти и залечить его раны, но можем приехать и поддержать финансово», — сказал один из мужчин в очереди. Многие люди проводят в ней по несколько часов, но их это не смущает, отмечает издание.

Жена Максима Хорошина Екатерина рассказала, что такая поддержка — единственное хорошее, что происходит в их жизни после вчерашних событий. «Так много людей нас поддерживают и проявляют солидарность, это круто, что люди объединяются и помогают. Мы тоже хотим их отблагодарить, когда придём в себя. То, что происходит сейчас, — что-то невероятное», — отметила она.

По словам женщины, её супруг сейчас в больнице, после ночи ему стало немного хуже. Хорошина рассказала, что врачи назначили ему дополнительное обследование, потому что выявили ещё какие-то повреждения. «Насколько знаем я и адвокат, никакого обвинения Максиму не предъявлено», — сказала Екатерина.

Максима Хорошина задержали утром 13 октября, его доставили в РУВД. Жена нашла его там «в ужасном состоянии, полностью избитым». По словам адвоката мужчины, среди травм мужчины отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины. Клиент рассказал ей, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.

В ГУВД в ответ заявили, что Хорошина задержали за совершение административного правонарушения, скорую ему вызвали сотрудники милиции, а «в части причинения телесных повреждений [...] информация не проверенная».