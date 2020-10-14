Жители Минска выстроились в очередь у цветочного магазина, владельца которого избили на допросе в РУВД Материал редакции
Продавцы говорят, что цветы постоянно заканчиваются.
Жители Минска второй день подряд приходят в магазин «Первый цветной», чтобы поддержать бизнес Максима Хорошина, который накануне попал в больницу после допроса в РУВД. Об этом пишет TUT.by.
Магазин обычно работает на доставку и по заказам, но сейчас в него выстраиваются очереди из десятков человек. «Вчера очередь доходила до конца нашего здания. Наверное, человек 50 было в самый пик. Цветы заканчивались, их все время подвозили. Это точно рекорд, потому что даже в праздники у нас получалось все более спланировано», — рассказали сотрудники магазина.
«У меня есть где покупать цветы, но я приехал именно сюда, потому что на его месте может оказаться каждый. Мы не можем прийти и залечить его раны, но можем приехать и поддержать финансово», — сказал один из мужчин в очереди. Многие люди проводят в ней по несколько часов, но их это не смущает, отмечает издание.
Жена Максима Хорошина Екатерина рассказала, что такая поддержка — единственное хорошее, что происходит в их жизни после вчерашних событий. «Так много людей нас поддерживают и проявляют солидарность, это круто, что люди объединяются и помогают. Мы тоже хотим их отблагодарить, когда придём в себя. То, что происходит сейчас, — что-то невероятное», — отметила она.
По словам женщины, её супруг сейчас в больнице, после ночи ему стало немного хуже. Хорошина рассказала, что врачи назначили ему дополнительное обследование, потому что выявили ещё какие-то повреждения. «Насколько знаем я и адвокат, никакого обвинения Максиму не предъявлено», — сказала Екатерина.
Максима Хорошина задержали утром 13 октября, его доставили в РУВД. Жена нашла его там «в ужасном состоянии, полностью избитым». По словам адвоката мужчины, среди травм мужчины отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины. Клиент рассказал ей, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.
В ГУВД в ответ заявили, что Хорошина задержали за совершение административного правонарушения, скорую ему вызвали сотрудники милиции, а «в части причинения телесных повреждений [...] информация не проверенная».
Белорусы! Я читаю вот это всё и дико охуеваю от вашей сплоченности и готовности помочь. Респект таким людям! Всем говноедам в погонах рака яичек, чтобы им дети в кашу срали.
Вы поддержите, если будет называть Беларусь и беларусов правильно. Я без сарказма, это и правда вполне себе поддержка.
Таможенный Петя
С каких пор белорусы требуют назвать их беларусы???? Никогда не слышал о таком...
НУ если страна Беларусь, то логично, граждане этой страны беларусы.
Нет, это так не работает
НЕТ
Таможенный Петя
(с) русский терпила
Бурный химик
Хотел тебя призвать, а ты сам призвался.
Мы за эволюцию, против коррупции
Пытаемся мирно влиять на власть
И в эту конструкцию не входит революция
Мы верим, что власть перестанет красть
Мы хотим перед мэрией выложить яйца
Намекая на то, что мы хотим перемен
Не хотим интернеты, как у китайцев
Назовём проект: "Мир хрупких проблем"
Ещё мы хотели купить макароны
И возле Останкино раздавать лапшу
На кастрюлю приклеить мусорские погоны
Но нам нужны деньги, о чём и пишу
Ещё мы могли бы раскатывать вату
Обернуться в неё и маршем пройти
Назвали бы акцию: "Вата - медбрату"
Но на вату нет денег, если можешь - пришли
Мы пускали самолётики за телеграммы
Мы герань отправляли Немцову на мост
В интернете дизлайкали Соловьёва программы
И за честные выборы репостили пост
пиздец это тупо
тому чуваку сейчас точно не до снабжения
Во первых, жалко Максима, надеюсь он поправится и физически и психологически. То что ему были в область паха - это зверство. Это доказывает что в силовые структуры идут тупорылые ублюдки. За этим нужен контроль и более строгий отбор и обучения в том числе по моральегым признакам. Проблема лишь в том что нужно это людям, а не государству. Государству нужны тупорылые быки, которые будут творить эти ужасы. России и других стран тоже касается...