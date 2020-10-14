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Ольга Щербинина
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Жители Минска выстроились в очередь у цветочного магазина, владельца которого избили на допросе в РУВД Материал редакции

Продавцы говорят, что цветы постоянно заканчиваются.

28 комментариев
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Жители Минска второй день подряд приходят в магазин «Первый цветной», чтобы поддержать бизнес Максима Хорошина, который накануне попал в больницу после допроса в РУВД. Об этом пишет TUT.by.

TUT.BY @tutby
Очередь в «Первый Цветной» все еще не расходится, хотя продавцы говорят, что цветов почти не осталось. https://t.co/NWjaYQ3GaB

Магазин обычно работает на доставку и по заказам, но сейчас в него выстраиваются очереди из десятков человек. «Вчера очередь доходила до конца нашего здания. Наверное, человек 50 было в самый пик. Цветы заканчивались, их все время подвозили. Это точно рекорд, потому что даже в праздники у нас получалось все более спланировано», — рассказали сотрудники магазина.

«У меня есть где покупать цветы, но я приехал именно сюда, потому что на его месте может оказаться каждый. Мы не можем прийти и залечить его раны, но можем приехать и поддержать финансово», — сказал один из мужчин в очереди. Многие люди проводят в ней по несколько часов, но их это не смущает, отмечает издание.

Жена Максима Хорошина Екатерина рассказала, что такая поддержка — единственное хорошее, что происходит в их жизни после вчерашних событий. «Так много людей нас поддерживают и проявляют солидарность, это круто, что люди объединяются и помогают. Мы тоже хотим их отблагодарить, когда придём в себя. То, что происходит сейчас, — что-то невероятное», — отметила она.

По словам женщины, её супруг сейчас в больнице, после ночи ему стало немного хуже. Хорошина рассказала, что врачи назначили ему дополнительное обследование, потому что выявили ещё какие-то повреждения. «Насколько знаем я и адвокат, никакого обвинения Максиму не предъявлено», — сказала Екатерина.

Максима Хорошина задержали утром 13 октября, его доставили в РУВД. Жена нашла его там «в ужасном состоянии, полностью избитым». По словам адвоката мужчины, среди травм мужчины отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины. Клиент рассказал ей, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.

В ГУВД в ответ заявили, что Хорошина задержали за совершение административного правонарушения, скорую ему вызвали сотрудники милиции, а «в части причинения телесных повреждений [...] информация не проверенная».

#новости #белоруссия

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28 комментариев
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Соколов Андрей

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Белорусы! Я читаю вот это всё и дико охуеваю от вашей сплоченности и готовности помочь. Респект таким людям! Всем говноедам в погонах рака яичек, чтобы им дети в кашу срали.

Ответить

пепси

Соколов
2

* Бела

Ответить

Эльдар Аватов

Соколов
1

Вы поддержите, если будет называть Беларусь и беларусов правильно. Я без сарказма, это и правда вполне себе поддержка.

Ответить

Таможенный Петя

Эльдар
–1

С каких пор белорусы требуют назвать их беларусы???? Никогда не слышал о таком...

Ответить

Алексей Панкратов

Таможенный
3

НУ если страна Беларусь, то логично, граждане этой страны беларусы. 

Ответить

Таможенный Петя

Алексей
–2

Нет, это так не работает

Ответить

Алексей

Таможен…
1

Ну вообще то так. 

Ответить

Таможенный Петя

Алексей
0

НЕТ

Ответить

Алексей

Таможен…
3

Орлова ответ. 

Ответить

Арабский торшер

Таможен…
–1

заплачь 

Ответить

Таможенный Петя

Арабский
0

Отгадай откуда это
Статья 17. Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки.

Ответить

Арабский торшер

Таможен…
0

зачем 

Ответить

Арабский торшер

Таможен…
0

привет 

Ответить

Бурный химик

4

Силовики хотели закрыть лавочку, но наоборот сделали неплохую рекламу.

Надеюсь с мужиком все будет хорошо и он скоро поправится.

Ответить

Таможенный Петя

0

АХАХАХХАХАХАХАХАХАХА БЕЛОРУСЫ ЦВЕТЫ АХАХА ПОДАРИЛИ АХАХАХХА ЦВЕТЫ МИРНЫЙ ПРОТЕСТ АХАХА

Ответить

Таможенный Петя

Таможенный
–3

(с) русский терпила

Ответить

Бурный химик

Таможенный
6

Хотел тебя призвать, а ты сам призвался.

Ответить

Πетр Κудряшов

Бурный
1

хотели его порвать, а он сам порвался

Ответить

Владимир Филатов

Таможенный
2
Ответить

Таможенный Петя

Владимир
0

Для тебя комментарий другой комментарий написано, почитай 

Ответить

Roman Golovin

Таможенный
1

@Пожилой Мартингал уведомление

Ответить

YeezySpace

2

Силовики, готовьте вазы)

Ответить

Красивый колос

0

Мы за эволюцию, против коррупции
Пытаемся мирно влиять на власть
И в эту конструкцию не входит революция
Мы верим, что власть перестанет красть

Мы хотим перед мэрией выложить яйца
Намекая на то, что мы хотим перемен
Не хотим интернеты, как у китайцев
Назовём проект: "Мир хрупких проблем"

Ещё мы хотели купить макароны
И возле Останкино раздавать лапшу
На кастрюлю приклеить мусорские погоны
Но нам нужны деньги, о чём и пишу

Ещё мы могли бы раскатывать вату
Обернуться в неё и маршем пройти
Назвали бы акцию: "Вата - медбрату"
Но на вату нет денег, если можешь - пришли

Мы пускали самолётики за телеграммы
Мы герань отправляли Немцову на мост
В интернете дизлайкали Соловьёва программы
И за честные выборы репостили пост

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solawind

0

Иронично вышло

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конгруэ́нтный

0

пиздец это тупо 
тому чуваку сейчас точно не до снабжения 

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AZP

конгруэ́нтный
0

Зато у его семьи будут бабки на лечение.

Ответить

artemykairyak

0

Понятно

Ответить

Nike Kolder

0

Во первых, жалко Максима, надеюсь он поправится и физически и психологически. То что ему были в область паха - это зверство. Это доказывает что в силовые структуры идут тупорылые ублюдки. За этим нужен контроль и более строгий отбор и обучения в том числе по моральегым признакам. Проблема лишь в том что нужно это людям, а не государству. Государству нужны тупорылые быки, которые будут творить эти ужасы. России и других стран тоже касается...

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