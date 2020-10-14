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Ольга Щербинина
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Финская авиакомпания начнёт продавать блюда из бизнес-класса в супермаркетах, чтобы дать работу сотрудникам Материал редакции

Изысканные блюда под маркой «Вкус Finnair» можно будет купить по цене от 10 до 13 евро.

19 комментариев
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Фото Finnair

Финский авиаперевозчик Finnair начнёт продавать блюда для бизнес-класса в супермаркетах, чтобы сохранить штат сотрудников и предложить «вкус авиаперевозок» тем, кто никуда не летал из-за коронавируса, пишет AP.

В компании рассказали, что еду под маркой «Вкус Finnair» начнут продаваться с 15 октября в одном магазине. В меню войдут фрикадельки из оленины, арктический голец и говядина терияки, блюда будут стоить от 10 до 13 евро. Менеджер магазина K-Citymarket Tammisto, который будет продавать блюда Finnair, рассказал, что блюда изменили так, чтобы в них было меньше соли и специй, чем в воздухе, где у людей притупляется чувство вкуса.

Такая еда должна удовлетворить вкусы как европейцев, так и азиатов, считает авиаперевозчик. Finnair — одна из основных авиакомпаний, летающих между Европой и Азией, в её подразделениях общественного питания работают несколько азиатских поваров.

Этот шаг предприняли на фоне пандемии. Сейчас авиакомпании по всему миру пытаются задействовать неиспользуемые ресурсы использовать желание людей отправиться в путешествие. «Я думаю, что в наши дни у всех есть небольшая тяга к путешествиям, и теперь мы можем немного удовлетворить эту потребность», — сказал представитель магазина.

Вице-президент Finnair Kitchen Марика Ниеминен заявила, что с весны, когда пандемия вынудила почти все мировые авиалинии приостановить большинство своих рейсов, подразделение общественного питания авиакомпании стремится выйти за рамки традиционного обслуживания рейсов. Finnair временно прекратила сотрудничество с большей частью сотрудников. Теперь же в компании надеются создать для них новые рабочие места.

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#новости #путешествия #еда #финляндия

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19 комментариев
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Бурный химик

5

Нет денег на полет на самолёте? Купите наш обед из бизнесс-класса и езжайте плацкартом. Чувствуете себя как в самолёте.

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Владимир Филатов

2

В меню войдут фрикадельки из оленины, арктический голец и говядина терияки

и конечно же сюрстрёмминг

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ouxen

Владимир
4

это не финское блюдо, епте

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Владимир Филатов

ouxen
0

знаю, но финны возле шведов

Ответить

ouxen

Владимир
0

ну и чё, я в 450 км от Хельсинки, а вокруг совковая дыра и пиздец полный

Ответить

Владимир Филатов

ouxen
0

Могу лишь посочувствовать.

Ответить

ouxen

Владимир
0

взаимно

Ответить

Товарный кофе

Владимир
0

Представил, что будет, если открыть банку сюрстреминга в самолете

Ответить

пепси

Товарный
1

Группа "Кровосток" даст концерт?

Ответить

Товарный кофе

пепси
0

Да, вот неплохо

Ответить

Товарный кофе

Товарный
0

Как бы про Навального пошутить то 🤔

Ответить

Бурный химик

Товарный
0

Держи себя в руках.

Ответить

Товарный кофе

Бурный
0

Я успокоился

Ответить

Товарный кофе

2

чтобы дать работу сотрудникам

Да-да, вовсе не для того, чтобы заработать хотя бы что-то.

Ответить

ouxen

Товарный
2

это всё ради углеродного следа

Ответить

ouxen

1

выглядит жалко и бессмысленно

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Лёша Любимцев

1

Лол

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Andre Macareno

0

О, я бы икеевской еды поел сейчас

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Рыжий

0

Т.е блюда с этими самыми микро-порциями будут продавать в магазинах? Исключая эксклюзивность самолетов и ощущений? Ну тупыыые (с)

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