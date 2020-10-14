Изысканные блюда под маркой «Вкус Finnair» можно будет купить по цене от 10 до 13 евро.

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Фото Finnair

Финский авиаперевозчик Finnair начнёт продавать блюда для бизнес-класса в супермаркетах, чтобы сохранить штат сотрудников и предложить «вкус авиаперевозок» тем, кто никуда не летал из-за коронавируса, пишет AP.

В компании рассказали, что еду под маркой «Вкус Finnair» начнут продаваться с 15 октября в одном магазине. В меню войдут фрикадельки из оленины, арктический голец и говядина терияки, блюда будут стоить от 10 до 13 евро. Менеджер магазина K-Citymarket Tammisto, который будет продавать блюда Finnair, рассказал, что блюда изменили так, чтобы в них было меньше соли и специй, чем в воздухе, где у людей притупляется чувство вкуса.

Такая еда должна удовлетворить вкусы как европейцев, так и азиатов, считает авиаперевозчик. Finnair — одна из основных авиакомпаний, летающих между Европой и Азией, в её подразделениях общественного питания работают несколько азиатских поваров.

Этот шаг предприняли на фоне пандемии. Сейчас авиакомпании по всему миру пытаются задействовать неиспользуемые ресурсы использовать желание людей отправиться в путешествие. «Я думаю, что в наши дни у всех есть небольшая тяга к путешествиям, и теперь мы можем немного удовлетворить эту потребность», — сказал представитель магазина.

Вице-президент Finnair Kitchen Марика Ниеминен заявила, что с весны, когда пандемия вынудила почти все мировые авиалинии приостановить большинство своих рейсов, подразделение общественного питания авиакомпании стремится выйти за рамки традиционного обслуживания рейсов. Finnair временно прекратила сотрудничество с большей частью сотрудников. Теперь же в компании надеются создать для них новые рабочие места.