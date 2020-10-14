Ограничения начнутся 17 октября и продлятся минимум четыре недели.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского час в Париже и ещё восьми французских городах с высоким уровнем заболеваемости Covid-19. Жители должны оставаться по домам с 21:00 до 06:00, сообщает Francetvinfo.

Комендантский час вступит в силу с 17 октября и продлится не менее четырех недель, заявил Макрон. Помимо Парижа, ограничения также будут действовать в Гренобле, Лилле, Лионе, Марселе, Монпелье, Руане, Сент-Этьене и Тулузе.

По его словам, ограничений на движение транспорта в этих регионах не будет, запрещать поездки между ними также не станут. Макрон предложил французам по всей стране принять «правило шести»: не собираться компаниями больше шести человек, если они не члены одной семьи.

«Мы не потеряли контроль», — сказал президент Франции, но отметил, что «ситуация вызывает тревогу». Он подчеркнул, что «цель состоит в том, чтобы вместе с новыми ограничениями была возможность продолжать вести экономическую деятельность, чтобы школы и университеты были открыты, чтобы граждане могли нормально работать».

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 820 тысяч человек, умерли около 33 тыс. человек. 14 октября в стране выявили 22 951 новых случаев заболевания.