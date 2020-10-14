Новости
Ольга Щербинина
2182

Макрон ввёл комендантский час в Париже и других крупных городах Франции, чтобы сдержать распространение коронавируса Материал редакции

Ограничения начнутся 17 октября и продлятся минимум четыре недели.

44 комментария
В закладки

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского час в Париже и ещё восьми французских городах с высоким уровнем заболеваемости Covid-19. Жители должны оставаться по домам с 21:00 до 06:00, сообщает Francetvinfo.

Комендантский час вступит в силу с 17 октября и продлится не менее четырех недель, заявил Макрон. Помимо Парижа, ограничения также будут действовать в Гренобле, Лилле, Лионе, Марселе, Монпелье, Руане, Сент-Этьене и Тулузе.

По его словам, ограничений на движение транспорта в этих регионах не будет, запрещать поездки между ними также не станут. Макрон предложил французам по всей стране принять «правило шести»: не собираться компаниями больше шести человек, если они не члены одной семьи.

«Мы не потеряли контроль», — сказал президент Франции, но отметил, что «ситуация вызывает тревогу». Он подчеркнул, что «цель состоит в том, чтобы вместе с новыми ограничениями была возможность продолжать вести экономическую деятельность, чтобы школы и университеты были открыты, чтобы граждане могли нормально работать».

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 820 тысяч человек, умерли около 33 тыс. человек. 14 октября в стране выявили 22 951 новых случаев заболевания.

#новости #франция #covid19

Ольга Щербинина PLUS
+48 422
но есть и хорошие новости?
2
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 44, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223325, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Oct 2020 21:52:40 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

пепси

2

А лучше бы эмигрантов чумазых выдворил! ^^

Ответить

Sergiy Sev

пепси
16

ну зачем вы так про русских-то!

Ответить

Знакомый паук например

Sergiy
3

Всех лайкнувших переписал

@Вахтёр

Ответить

Sergiy Sev

Знакомый
0

еще в ФСБ напишите жалобу за "Путин хуйло", пускай меня посодют.

Ответить

Знакомый паук например

Sergiy
0

Прямиком в дурку

Ответить

Sergiy Sev

Знакомый
0

да да, я еще Бондарчука оскорбил, это тоже припишите

Ответить

Знакомый паук

Sergiy
0
Ответить

Sergiy Sev

Знакомый
1

Ну понятно что вашей бабуки квартира, ну вы бы хоть почистили то переключатели. Грязные же!

Ответить

Знакомый паук

Sergiy
0

Тебе действительно лечиться надо

Ответить

Sergiy Sev

Знакомый
1

мой психотерапевт тоже так говорит, только я ей еще за это деньги плачу. А вы бесплатно диагнозами разбрасываетесь, такой дар пропадает. Наверное у вас много свободного времени?

Ответить

Знакомый паук

Sergiy
0

Судя по всему, свободного времени много у тебя. Мой тебе совет, лень - игрушка дьявола.

Ответить

Sam Lowry

Знакомый
0

Уныло-то как. Может, он рантье. 

Ответить

Знакомый паук

Sam
0

Значит надо заняться спортом, не надо там по углам курить, шабить, дрочить, мастурбировать, комментировать на тж

Ответить

Sam Lowry

Знакомый
0

Ну я вот ушатался сегодня на море с бадибордом, не могу заснуть - выкидываю нервную энергию тут. А он, может, из палатки вообще пишет. 

Ответить

Входной Никита

Знакомый
0

В блокнотик под названием «Личные обидчики» ?

Ответить

Знакомый паук например

Входной
0

"Приёмная ФСБ".

Всех сдам.

Ответить

пепси

Sergiy
0

вот блин((

Ответить

Арабский диод

Sergiy
0

ща те скажут не русских а россиян

Ответить

Романтический динозавр

пепси
0

Иммигрантов

Ответить

Sam Lowry

Романтический
0

Вроде оба слова верны. 

Ответить

Романтический динозавр

Sam
1

Нет

Ответить

Sam Lowry

Романтический
0

А, там также, как импорт/экспорт. 

Ответить

пепси

Романтический
0

бля точна((((((((((

Ответить

van der Pusch

5

>Мы не потеряли контроль

Нельзя потерять то, чего не было.

Ответить

Сергей Васильев

0

Нацизм зарождался на парижских улицах.

Ответить

пепси

Сергей
11

Долбоёбизм зарождался в комментариях Сергея Васильева.

Ответить

Владимир Филатов

пепси
3

сначала в голове

Ответить

Андрей Рядькин

Владимир
2

В усах

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

пропуск в трусах

Ответить

Сергей Васильев

пепси
0

рвись, левачок, рвись... 

Ответить

пепси

Сергей
1

А, я уже и левак... Классный ты, однако))

Ответить

Сергей Васильев

пепси
0

слишком глуп для правака, я тебя из них официально выписываю. 

Ответить

Ze Katze

пепси
0

@кто это

Ответить

Иван Иванович

3

С 21:00 до 06:00 количество людей на улицах Парижа конечно запредельное, все остальное время улицы пусты

Ответить

Злобный Капитан Немо

0

Эксперты по ковиду в комментах есть?
Как комендантский час может помочь в борьбе?

Ответить

AZP

Злобный
4

Вирус ночью засыпает.

Ответить

Террористический татарин

AZP
2

Так если он засыпает, зачем комендантский час, когда можно гулять пока он спит

Ответить

Желающий Илья

Злобный
2

Вечером больше вероятность набухаться французским вином в компании других мсье.

Ответить

Невыносимый мангал

Злобный
0

А это смотря с чем борьба...
Если с ветряными мельницами - то не очень. 

Ответить

ave ego

1

бред какойто .. надо днем ограничивать.. когда народу много, разграничивать их на классы по времени работы, чтобы те кто не на удаленке в разное время ездили.. а ночью все спят.. никого нет на улицах..это точно меры антивирусные то?

Ответить

Максим Ерохин

ave
0

Кстати да

Ответить

Андрей Иванов

0

Черные дни для Франции настали..

Ответить

R4as0n

0

Нельзя допустить чтобы люди собирались толпами, поэтому те кто гуляли ночью пусть теперь это делают вечером со всеми.

Ответить

vvtwittep

0

Ночью то вирус самый опасный становится! Все верно! 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
291
Технологии
Apple представила четыре iPhone 12 с 5G – от mini до Pro. Все анонсы, цены и старт продаж
Что компания показала на главной осенней презентации.
346
Истории
«Верх жестокости и бесчеловечности». Молодые армяне и азербайджанцы — о конфликте в Нагорном Карабахе
TJ пообщался с поколением двадцатилетних, чтобы узнать их мнение о конфликте двух стран.
208
Популярное за три дня
Интернет
Американец украсил дом к Хэллоуину огромным движущимся надувным пауком
Из-за конструкции с шарнирным рычагом кажется, будто он спускается по паутине с чердака прямо к детям, которые пришли за конфетами.
43
Животные
«Я думал, мне конец»: турист из Юты шесть минут убегал от преследовавшей его пумы
Кайлу Бёрджессу, который заснял весь инцидент на видео, удалось спастись благодаря ругательствам.
105
Новости
Тихановская объявила ультиматум: она грозит национальной забастовкой, если Лукашенко не уйдёт в отставку до 25 октября
Бывший кандидат в президенты также заявила, что власти должны остановить насилие на улицах и отпустить политзаключённых.
291
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Dmitriy Volkov

Роскосмос вернул Рогозину его…

Sergey Smirnov

Тёмная материя IT: как работают…

Фаллическая угроза

Тёмная материя IT: как работают…
null