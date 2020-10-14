Макрон ввёл комендантский час в Париже и других крупных городах Франции, чтобы сдержать распространение коронавируса Материал редакции
Ограничения начнутся 17 октября и продлятся минимум четыре недели.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского час в Париже и ещё восьми французских городах с высоким уровнем заболеваемости Covid-19. Жители должны оставаться по домам с 21:00 до 06:00, сообщает Francetvinfo.
Комендантский час вступит в силу с 17 октября и продлится не менее четырех недель, заявил Макрон. Помимо Парижа, ограничения также будут действовать в Гренобле, Лилле, Лионе, Марселе, Монпелье, Руане, Сент-Этьене и Тулузе.
По его словам, ограничений на движение транспорта в этих регионах не будет, запрещать поездки между ними также не станут. Макрон предложил французам по всей стране принять «правило шести»: не собираться компаниями больше шести человек, если они не члены одной семьи.
«Мы не потеряли контроль», — сказал президент Франции, но отметил, что «ситуация вызывает тревогу». Он подчеркнул, что «цель состоит в том, чтобы вместе с новыми ограничениями была возможность продолжать вести экономическую деятельность, чтобы школы и университеты были открыты, чтобы граждане могли нормально работать».
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 820 тысяч человек, умерли около 33 тыс. человек. 14 октября в стране выявили 22 951 новых случаев заболевания.
А лучше бы эмигрантов чумазых выдворил! ^^
ну зачем вы так про русских-то!
еще в ФСБ напишите жалобу за "Путин хуйло", пускай меня посодют.
Прямиком в дурку
да да, я еще Бондарчука оскорбил, это тоже припишите
Ну понятно что вашей бабуки квартира, ну вы бы хоть почистили то переключатели. Грязные же!
Тебе действительно лечиться надо
мой психотерапевт тоже так говорит, только я ей еще за это деньги плачу. А вы бесплатно диагнозами разбрасываетесь, такой дар пропадает. Наверное у вас много свободного времени?
Судя по всему, свободного времени много у тебя. Мой тебе совет, лень - игрушка дьявола.
Знакомый паук
Значит надо заняться спортом, не надо там по углам курить, шабить, дрочить, мастурбировать, комментировать на тж
Романтический динозавр
Иммигрантов
Вроде оба слова верны.
Романтический динозавр
Нет
Нацизм зарождался на парижских улицах.
сначала в голове
рвись, левачок, рвись...
С 21:00 до 06:00 количество людей на улицах Парижа конечно запредельное, все остальное время улицы пусты
Эксперты по ковиду в комментах есть?
Как комендантский час может помочь в борьбе?
Террористический татарин
Так если он засыпает, зачем комендантский час, когда можно гулять пока он спит
Желающий Илья
Вечером больше вероятность набухаться французским вином в компании других мсье.
Невыносимый мангал
А это смотря с чем борьба...
Если с ветряными мельницами - то не очень.
бред какойто .. надо днем ограничивать.. когда народу много, разграничивать их на классы по времени работы, чтобы те кто не на удаленке в разное время ездили.. а ночью все спят.. никого нет на улицах..это точно меры антивирусные то?
Нельзя допустить чтобы люди собирались толпами, поэтому те кто гуляли ночью пусть теперь это делают вечером со всеми.