Twitter и Facebook ограничили доступ к статье NYP о сыне Байдена из-за публикации его писем и необходимости фактчекинга Материал редакции
В материале рассказано, как Хантер Байден организовал встречу отца с топ-менеджером украинской компании незадолго до увольнения генпрокурора Украины в 2015 году.
Facebook и Twitter ограничили доступ к статье американского таблоида New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере.
Менеджер по связям с общественностью Facebook Энди Стоун объяснил, что соцсеть урежет охваты публикации, пока не проверит приведённые в статье факты. Этим, по его словам, займутся сторонние организации.
Twitter в комментарии для The Verge сослался на нарушение политики соцсети против размещения материалов, полученных путём взлома. Позже глава Twitter Джек Дорси уточнил, что речь идёт также о публикации номеров телефонов и личных электронных писем. При попытке перейти из твиттера на страницу со статьёй компания предупреждает пользователей о нарушении её политики. То же происходило, например, когда организация DDoSecrets выложила крупную базу данных полиции США.
В публикации New York Post говорится, что в 2015 году Хантер Байден познакомил своего отца с топ-менеджером украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Журналисты пишут, что встреча произошла меньше чем за год до того, как тогдашний вице-президент США Байден «надавил на украинские власти», чтобы добиться отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина. NYP отмечает, что Шокин собирался расследовать дело Burisma. Журналисты в статье ссылаются на электронные письма, якобы полученные с ноутбука Хантера Байдена.
Представитель Байдена заявил, что кампания кандидата в президенты просмотрела его расписание, и в нём нет заявленной New York Post встречи. Кроме того, Байден проводил официальную политику США в отношении Украины.
Как утверждает The Verge, Facebook сотрудничает с несколькими организациями, проверяющими фейки, и понижает охваты постов, которые оцениваются ложными или частично ложными. Такое уже происходило и с публикациями New York Post — например, со статьёй о Covid-19, пишет издание. Однако, пишет The Verge, ситуация с публикацией о Байдене отличается, поскольку соцсеть должна проверить факты, основанные на документах, полученных журналистами, а не на общеизвестных фактах.
Материал New York Post появился меньше чем за месяц до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября. Джо Байден — основной соперник Дональда Трампа.
Почему подобные материалы "находятся" перед выборами, а не полгода или год назад?
Глаза открой, история про коррупцию сынка Байдена на Украине была ещё в 2016.
Ну так всем на неё и тогда было похер. Фб и тт сейчас инвизят политику перед выборами, чтобы не проебаться, как в прошлый раз. Всё вполне очевидно
Представь - быть русским и спокойно относиться к политике в сша. Нам своего царя хватает
Нет. Это то, на что ты в комментарии на тж не повлияешь.что в рф, что в сша. Хз к чему столько пафоса
Особенно Байдену было пофиг, когда он угрожал президенту независимой страны, если он не уволит генпрокурора, который расследовал дела по сыну.
Хз, я у него не спрашивал. Меня вообще немного пугает, как в интернете экспертное мнение комментатора получается после двух статей, 4 твитов и 20 комментариев.
Точно, по этому ты интернет экспертишь тут что бла бла бла твиттер молодец, он не специально блокирует материал про коррупцию байдена. И да, расследование идёт не один месяц :)
А почему бомбит сейчас?
Принимать наркотики противозаконно?
Там стоит и. Так что если половина - говно, то почему вторая должна оправдывать?
Ещё раз - будь спокойнее и проще)
С твоей фамилией только защищать наркотики, а пока возьми этот чек хмурого :)
Если вы постите в новости, то как насчёт добавить контекста и точку зрения противоположной стороны, а не просто набросить говна? Спасибо.
Короткий кофе
Лол. @Сергей Звезда
Это определенно стоит отдельной новости от редакции.
Хуя
Чо, настолько бомбит от Трампа, что готовы закрывать глаза на проебы Байдена?
учитывая что свидетельства его домогательств точно так же игнорируются — да)
Шот я не видел что твиттер это блочит :)))
я не уверен в принципе и с этой новостью что там прям намеренное демократское замалчивание от твиттера, скорее просто "перегибы на местах", но я в целом про игнорирование всеми большими сми серьёзных вопросов к байдену
всё правильно. Надо ещё твиттер Трумпа заблокировать, тогда жопы секты свидетелей конца демократии в Америке смогут освещать хороший город-миллионник