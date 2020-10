Facebook и Twitter ограничили доступ к статье американского таблоида New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере.

Twitter в комментарии для The Verge сослался на нарушение политики соцсети против размещения материалов, полученных путём взлома. Позже глава Twitter Джек Дорси уточнил , что речь идёт также о публикации номеров телефонов и личных электронных писем. При попытке перейти из твиттера на страницу со статьёй компания предупреждает пользователей о нарушении её политики. То же происходило , например, когда организация DDoSecrets выложила крупную базу данных полиции США.

В публикации New York Post говорится, что в 2015 году Хантер Байден познакомил своего отца с топ-менеджером украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Журналисты пишут, что встреча произошла меньше чем за год до того, как тогдашний вице-президент США Байден «надавил на украинские власти», чтобы добиться отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина. NYP отмечает, что Шокин собирался расследовать дело Burisma. Журналисты в статье ссылаются на электронные письма, якобы полученные с ноутбука Хантера Байдена.

Представитель Байдена заявил , что кампания кандидата в президенты просмотрела его расписание, и в нём нет заявленной New York Post встречи. Кроме того, Байден проводил официальную политику США в отношении Украины.

Как утверждает The Verge, Facebook сотрудничает с несколькими организациями, проверяющими фейки, и понижает охваты постов, которые оцениваются ложными или частично ложными. Такое уже происходило и с публикациями New York Post — например, со статьёй о Covid-19, пишет издание. Однако, пишет The Verge, ситуация с публикацией о Байдене отличается, поскольку соцсеть должна проверить факты, основанные на документах, полученных журналистами, а не на общеизвестных фактах.