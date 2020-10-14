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Алексей Боржонов
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Twitter и Facebook ограничили доступ к статье NYP о сыне Байдена из-за публикации его писем и необходимости фактчекинга Материал редакции

В материале рассказано, как Хантер Байден организовал встречу отца с топ-менеджером украинской компании незадолго до увольнения генпрокурора Украины в 2015 году.

35 комментариев
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Facebook и Twitter ограничили доступ к статье американского таблоида New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере.

Менеджер по связям с общественностью Facebook Энди Стоун объяснил, что соцсеть урежет охваты публикации, пока не проверит приведённые в статье факты. Этим, по его словам, займутся сторонние организации.

Twitter в комментарии для The Verge сослался на нарушение политики соцсети против размещения материалов, полученных путём взлома. Позже глава Twitter Джек Дорси уточнил, что речь идёт также о публикации номеров телефонов и личных электронных писем. При попытке перейти из твиттера на страницу со статьёй компания предупреждает пользователей о нарушении её политики. То же происходило, например, когда организация DDoSecrets выложила крупную базу данных полиции США.

Сообщение в твиттере при попытке опубликовать ссылку на статью NYP Скриншот TJ

В публикации New York Post говорится, что в 2015 году Хантер Байден познакомил своего отца с топ-менеджером украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Журналисты пишут, что встреча произошла меньше чем за год до того, как тогдашний вице-президент США Байден «надавил на украинские власти», чтобы добиться отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина. NYP отмечает, что Шокин собирался расследовать дело Burisma. Журналисты в статье ссылаются на электронные письма, якобы полученные с ноутбука Хантера Байдена.

Представитель Байдена заявил, что кампания кандидата в президенты просмотрела его расписание, и в нём нет заявленной New York Post встречи. Кроме того, Байден проводил официальную политику США в отношении Украины.

Как утверждает The Verge, Facebook сотрудничает с несколькими организациями, проверяющими фейки, и понижает охваты постов, которые оцениваются ложными или частично ложными. Такое уже происходило и с публикациями New York Post — например, со статьёй о Covid-19, пишет издание. Однако, пишет The Verge, ситуация с публикацией о Байдене отличается, поскольку соцсеть должна проверить факты, основанные на документах, полученных журналистами, а не на общеизвестных фактах.

Материал New York Post появился меньше чем за месяц до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября. Джо Байден — основной соперник Дональда Трампа.

#новости #сша #twitter #facebook

Спасибо за наводку Сергей Васильев
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35 комментариев
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Dmitry Shiryaev

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Почему подобные материалы "находятся" перед выборами, а не полгода или год назад? 

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YeezySpace

Dmitry
15

Глаза открой, история про коррупцию сынка Байдена на Украине была ещё в 2016.

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Dmitry Shiryaev

YeezySpace
–1

Ну так всем на неё и тогда было похер. Фб и тт сейчас инвизят политику перед выборами, чтобы не проебаться, как в прошлый раз. Всё вполне очевидно 

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
5

Imagine быть русским и одобрительно относиться к такому поведению соцсетей, бгггггг. 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
0

Представь - быть русским и спокойно относиться к политике в сша. Нам своего царя хватает

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
1

Это другое (с)

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
0

Нет. Это то, на что ты в комментарии на тж не повлияешь.что в рф, что в сша. Хз к чему столько пафоса

Ответить

YeezySpace

Dmitry
1

Особенно Байдену было пофиг, когда он угрожал президенту независимой страны, если он не уволит генпрокурора, который расследовал дела по сыну.

Ответить

Dmitry Shiryaev

YeezySpace
–2

Хз, я у него не спрашивал. Меня вообще немного пугает, как в интернете экспертное мнение комментатора получается после двух статей, 4 твитов и 20 комментариев. 

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Конь Огонь

Dmitry
0

Точно, по этому ты интернет экспертишь тут что бла бла бла твиттер молодец, он не специально блокирует материал про коррупцию байдена. И да, расследование идёт не один месяц :)

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
4

Ну где-то год и полгода назад этот материал и нашёлся в общем-то.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
0

А почему бомбит сейчас? 

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
2

Потому что появились новые доказательства и фотки сына Байдена спящего с трубкой крэка в зубах)

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
–2

Принимать наркотики противозаконно? 

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
3

Половину комментария читаешь, блаженный?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
–5

Там стоит и. Так что если половина - говно, то почему вторая должна оправдывать? 

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
6

Ты не выспался?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
–5

Ещё раз - будь спокойнее и проще) 

Ответить

Максим Козаченко

Dmitry
2

Кто бы говорил, лол

Ответить

Конь Огонь

Dmitry
1

С твоей фамилией только защищать наркотики, а пока возьми этот чек хмурого :)

Ответить

Pavel Zamyatin

0

Если вы постите в новости, то как насчёт добавить контекста и точку зрения противоположной стороны, а не просто набросить говна? Спасибо.

Ответить

Сергей Васильев

Pavel
17

Как насчёт того чтобы новости о твиттере оперативно постила редакция Twitter Journal? Я не нанимался.

Точка зрения — мой хуй. Контекст — твоя щека. Спасибо.

Ответить

Al

Сергей
1

Точка зрения — мой хуй. Контекст — твоя щека.

Аууууууф 

Ответить

Pavel Zamyatin

Сергей
0

Порвался? Жаль.

Ответить

Короткий кофе

2
Ответить

Сергей Васильев

Короткий
7

Там все интересней.

Ответить

Короткий кофе

Сергей
7

Лол. @Сергей Звезда 
Это определенно стоит отдельной новости от редакции. 

Ответить

Danil Morozov

2

Помойка леволиберальная как всегда

Ответить

пепси

2

Хуя

Чо, настолько бомбит от Трампа, что готовы закрывать глаза на проебы Байдена?

Ответить

Иван Гессе

пепси
1

учитывая что свидетельства его домогательств точно так же игнорируются — да)

Ответить

Конь Огонь

Иван
0

Шот я не видел что твиттер это блочит :)))

Ответить

Иван Гессе

Конь
0

я не уверен в принципе и с этой новостью что там прям намеренное демократское замалчивание от твиттера, скорее просто "перегибы на местах", но я в целом про игнорирование всеми большими сми серьёзных вопросов к байдену

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Любимый паук например

Конь
0

В отличие от его VP

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YeezySpace

1

Это другое.

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Bad Mother Fucker

0

всё правильно. Надо ещё твиттер Трумпа заблокировать, тогда жопы секты свидетелей конца демократии в Америке смогут освещать хороший город-миллионник

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