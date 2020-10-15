Рабочие аэропорта в Германии отказались обслуживать самолёт Лукашенко и потребовали отставки президента Белоруссии Материал редакции
«Мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими».
Рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге отказались обслуживать самолёт Александра Лукашенко и потребовали его отставки с поста президента Белоруссии. Об этом сообщил телеграм-канал Nexta, опубликовав листовку профсоюза компании, её подлинность подтвердил Onliner председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. Эта организация входит в Международную конфедерацию профсоюзов.
Boeing 737 (EW-001PA) должен был пройти техническое обслуживание в аэропорту Фульсбюттель на площадке Lufthansa Technik. Профсоюз компании заявил, что это самолёт Лукашенко, «приказавшего стрелять по демонстрантам» и отказались обслуживать его, поддержав так белорусских рабочих. Также в листовке они потребовали отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключённых.
Профсоюз Lufthansa Technik указал, что 31 год назад компания отказалась обслуживать самолёт главы Румынии Николае Чаушеску в знак протеста против его политики. Ярошук заявил Onliner, что пока непонятно, как руководство компании поведёт себя, но «в той или иной форме они вынуждены учитывать мнение профсоюза».
Протесты в Белоруссии из-за выборов президента страны продолжаются с 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%.
Чрезвычайный яд
Проебали клиента
Как правило, если в закусочную заходит бандит, хозяин предпочтет, чтобы тот съебался, а не переживает из-за упущенной выгоды.
Таких клиентов - пинками нахуй из заведения
Чрезвычайный яд
Ферман левачка включил
При чём тут левачизм, интересно
При профсоюзе, который нашел повод не работать. Это же не оф позиция компании.
Действительно, если некий профсоюз выступает против войны, то любой кто тоже выступает против войны - левак. Пиздец уровень мышления.
Таких клиентов - пинками нахуй из заведения
выступает против войны
Спасибо, что не против фашизма
Чувак, ты чего, какое "не работать"? В таких местах запись на профилактику на несколько лет вперёд, потому там суда стоят заранее в очереди. Сотрудники предприятия просто начали заниматься следующим по списку самолетом.
Частная дискриминация - это вроде либертарианство.
Чрезвычайный яд
Профсоюз, рабочие, забастовка вот это вот всё
Это тебе не США, где руководитель предприятия - царь и бог в одном лице. Здесь с профсоюзами считаются, а попытки манипуляции или давления на общественное мнение просто приведут к тяжёлым экономическим последствиям.
это как-то отменяет права сотрудников отстаивать свои интересы, в том числе интерес не обслуживать зашкваренных?
Ну тут кстати двояко. То что белорусский агрофюрер охренел в край - всем известно, но че будет, если этот самолет упадет из-за отсутствия обслуживания? опасности подвергается не только этот дед, но и экипаж, который явно не давал приказов ментам так себя вести.
Если самолёт упадет, то погибнет меньше людей чем уже погибло в результате пыток после задержаний
Передовой теркин30см
Ты плохо знаешь особенности жизни в ФРГ. Тут недавно общественным мнением выебали один книжный магазин, так как какая-то женщина нашла полку специально выкупленную правительством КНР под продажу пропагандистских книг о Китае. Там нахваливали товарища Си, писали о природе-погоде и успехах, но ни слова ни про угнетение народов, ни по Гонконгский вопрос, ни про нарушение прав человека.
По-моему в Беларуси ни одно из известных интернет ресурсов и медиа, в новостях о Лукашенко не ставят приставку «президент Беларуси», а почему это делает tj большой вопрос.
Передовой теркин30см
* так называемый "Президент Белоруссии"
Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вроде норм звучит.
TJ находится в России; Россия признала Лукашенко президентом;
Называешь президентом кого-то другого - распространяешь заведомо ложную информацию.
У немцев от поехавших и понаехавших бармалеев не продохнуть, а они о каких-то беларусах переживают. Вот умора!
Фантастический калькулятор
У русских от поехавших и понаехавших бармалеев не продохнуть, а они о каких-то немцах переживают. Вот умора!
Это плохо? Типа зря освобождали в 45м? Просрали рай белых людей? К чему эти вечные высеры про арабов в европе, я не понимайт.(вопросы риторические больше)
Усатый срочно купит АН-24.
Ему не нужно в Германию гонять на обслуживание.
Профсоюзы, которые настоящие, а не чисто для подарков детишкам рабочих на Новый год - это охуенно.
Что эти немцы себе позволяют?!)
Забыли 45-й, суки! Да после того горя, что они принесли белорусскому народу, они на коленях должны ползать перед этим самолетом, твари! Ничего, придет время и ответят за всё!
Ну как бы да, учитывая позицию Люфтганзы во время второй мировой
Почему у вас в заголовке "президент Беларуси"? Лукашенко не президент.
А вообще, парни молодцы. Пусть усатый чорт почувствует что такое всеобщее презрение и международная изоляция. А то небось думал, что эти мягкотелые европейцы будут ему забоскалить за денежки. Не тут-то было, полоумная пидарасина.
Красивая картина. Преемники бывших предков, творивших зверста и геноцид с одной стороны, и предков партизан, выступавших против этих зверств, на сегодняшний день объединяются и поддерживают друг друга в борьбе с новым фашизмом 21 века.
Думаю, у всех в предках можно найти убийц. Те кто выжил в средние века, скорее всего, кого-то убил, отдал приказ убить или стоял рядом и ничего не делал, проклятый соучастник.