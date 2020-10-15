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Алексей Боржонов
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Рабочие аэропорта в Германии отказались обслуживать самолёт Лукашенко и потребовали отставки президента Белоруссии Материал редакции

«Мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими».

47 комментариев
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Изображение Nexta

Рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге отказались обслуживать самолёт Александра Лукашенко и потребовали его отставки с поста президента Белоруссии. Об этом сообщил телеграм-канал Nexta, опубликовав листовку профсоюза компании, её подлинность подтвердил Onliner председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. Эта организация входит в Международную конфедерацию профсоюзов.

Boeing 737 (EW-001PA) должен был пройти техническое обслуживание в аэропорту Фульсбюттель на площадке Lufthansa Technik. Профсоюз компании заявил, что это самолёт Лукашенко, «приказавшего стрелять по демонстрантам» и отказались обслуживать его, поддержав так белорусских рабочих. Также в листовке они потребовали отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключённых.

Профсоюз Lufthansa Technik указал, что 31 год назад компания отказалась обслуживать самолёт главы Румынии Николае Чаушеску в знак протеста против его политики. Ярошук заявил Onliner, что пока непонятно, как руководство компании поведёт себя, но «в той или иной форме они вынуждены учитывать мнение профсоюза».

Протесты в Белоруссии из-за выборов президента страны продолжаются с 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%.

#новости #белоруссия

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47 комментариев
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Отвратительный самолет

50

Малаццы

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Чрезвычайный яд

Отвратительный
–24

Проебали клиента

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Жабка

Чрезвычайный
37

Как правило, если в закусочную заходит бандит, хозяин предпочтет, чтобы тот съебался, а не переживает из-за упущенной выгоды.

Ответить

alexferman

Чрезвычайный
19

Таких клиентов - пинками нахуй из заведения

Ответить

Чрезвычайный яд

alexferman
–4

Ферман левачка включил

Ответить

alexferman

Чрезвычайный
4

При чём тут левачизм, интересно

Ответить

Чрезвычайный яд

alexfer…
–7

При профсоюзе, который нашел повод не работать. Это же не оф позиция компании.

Ответить

alexferman

Чрезвыч…
7

Действительно, если некий профсоюз выступает против войны, то любой кто тоже выступает против войны - левак. Пиздец уровень мышления.

Ответить

Чрезвычайный яд

alexfer…
–2

Таких клиентов - пинками нахуй из заведения

выступает против войны

Спасибо, что не против фашизма

Ответить

Передовой

Чрезвыч…
1

Чувак, ты чего, какое "не работать"? В таких местах запись на профилактику на несколько лет вперёд, потому там суда стоят заранее в очереди. Сотрудники предприятия просто начали заниматься следующим по списку самолетом.

Ответить

Artem Gruzdev

Чрезвычайный
1

Частная дискриминация - это вроде либертарианство.

Ответить

Чрезвычайный яд

Artem
–1

Профсоюз, рабочие, забастовка вот это вот всё

Ответить

Передовой

Чрезвыч…
0

Это тебе не США, где руководитель предприятия - царь и бог в одном лице. Здесь с профсоюзами считаются, а попытки манипуляции или давления на общественное мнение просто приведут к тяжёлым экономическим последствиям.

Ответить

Евгений Клочков

Чрезвыч…
0

это как-то отменяет права сотрудников отстаивать свои интересы, в том числе интерес не обслуживать зашкваренных?

Ответить

Новый браслет

Чрезвычайный
7

Надо было выебать

Ответить

Alex ey

Отвратительный
0

Ну тут кстати двояко. То что белорусский агрофюрер охренел в край - всем известно, но че будет, если этот самолет упадет из-за отсутствия обслуживания? опасности подвергается не только этот дед, но и экипаж, который явно не давал приказов ментам так себя вести.

Ответить

Александр Багно

Alex
2

Если самолёт упадет, то погибнет меньше людей чем уже погибло в результате пыток после задержаний

Ответить

Передовой теркин30см

19

Ха, забавно! Руководство Люфтганзы не пойдет против профсоюза, а скорее всего даже поддержит, потому как в данном случае потери от репутационных издержек выше, чем потенциальный гешефт.

Ответить

Vova Kira

Передовой
–6

Дак они могли вообще замять всю эту историю и никто бы не узнал

Ответить

Передовой теркин30см

Vova
21

Ты плохо знаешь особенности жизни в ФРГ. Тут недавно общественным мнением выебали один книжный магазин, так как какая-то женщина нашла полку специально выкупленную правительством КНР под продажу пропагандистских книг о Китае. Там нахваливали товарища Си, писали о природе-погоде и успехах, но ни слова ни про угнетение народов, ни по Гонконгский вопрос, ни про нарушение прав человека.

Ответить

Имя Фамилия

14

По-моему в Беларуси ни одно из известных интернет ресурсов и медиа, в новостях о Лукашенко не ставят приставку «президент Беларуси», а почему это делает tj большой вопрос.

Ответить

Передовой теркин30см

Имя
2

* так называемый "Президент Белоруссии"

Ответить

Elijah Garrison

Передовой
1

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вроде норм звучит. 

Ответить

Передовой теркин30см

Elijah
0

Слишком много чести.

Ответить

Влад Тихонов

Имя
–5

TJ находится в России; Россия признала Лукашенко президентом; 
Называешь президентом кого-то другого - распространяешь заведомо ложную информацию.

Ответить

Водный

Влад
2

признал тебе за щеку проверяй

Ответить

Общественный кран

Имя
0

По-моему в Беларуси

Ты сам ответил на свой вопрос

Ответить

Тарас Набутылко

–5

У немцев от поехавших и понаехавших бармалеев не продохнуть, а они о каких-то беларусах переживают. Вот умора!

Ответить

Фантастический калькулятор

Тарас
11

У русских от поехавших и понаехавших бармалеев не продохнуть, а они о каких-то немцах переживают. Вот умора!

Ответить

Тарас Набутылко

Фантастический
1

это другое!

Ответить

Паша Сасковец

Тарас
0

Оооо желчь пошла

Ответить

Sergey Smirnov

Тарас
0

Это плохо? Типа зря освобождали в 45м? Просрали рай белых людей? К чему эти вечные высеры про арабов в европе, я не понимайт.(вопросы риторические больше)

Ответить

AZP

0

Усатый срочно купит АН-24.
Ему не нужно в Германию гонять на обслуживание.

Ответить

Artem Gruzdev

AZP
10

Superjet пусть купит. Чтоб наверняка.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2
Ответить

kotova lidiya

2

Профсоюзы, которые настоящие, а не чисто для подарков детишкам рабочих на Новый год - это охуенно.

Ответить

Алексей Кубарев

1

Что эти немцы себе позволяют?!)

Ответить

Просто Тимуррр

Алексей
–3

Забыли 45-й, суки! Да после того горя, что они принесли белорусскому народу, они на коленях должны ползать перед этим самолетом, твари! Ничего, придет время и ответят за всё!

Ответить

Артур Крюк

Просто
0

кажется, пережал

Ответить

Фантастический калькулятор

0

Мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими

Ответить

Lera Valera

Фантастический
1

Ну как бы да, учитывая позицию Люфтганзы во время второй мировой

Ответить

Sergey Smirnov

Фантастический
0

Чаплин на гастролях?

Ответить

Евгений Клочков

1

Атас, вперед рабочий клаСС

Ответить

Нижний интернет

0

Почему у вас в заголовке "президент Беларуси"? Лукашенко не президент. 

А вообще, парни молодцы. Пусть усатый чорт почувствует что такое всеобщее презрение и международная изоляция. А то небось думал, что эти мягкотелые европейцы будут ему забоскалить за денежки. Не тут-то было, полоумная  пидарасина.

Ответить

Водный

0

Почалось

Ответить

Lee

0

Красивая картина. Преемники бывших предков, творивших зверста и геноцид с одной стороны, и предков партизан, выступавших против этих зверств, на сегодняшний день объединяются и поддерживают друг друга в борьбе с новым фашизмом 21 века. 

Ответить

Nick Muravyov

Lee
0

Думаю, у всех в предках можно найти убийц. Те кто выжил в средние века, скорее всего, кого-то убил, отдал приказ убить или стоял рядом и ничего не делал, проклятый соучастник. 

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