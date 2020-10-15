Передвижные камеры для контроля за соблюдением ПДД в Москве станут выявлять нарушителей самоизоляции Материал редакции
Камеры должны обновить до конца года.
Передвижные камеры, которые используют в Москве для фиксации нарушений правил дорожного движения, станут использовать для выявления нарушителей режима самоизоляции. Это следует из тендера, размещённого Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), внимание не него обратили «Открытые медиа».
ЦОДД ищет компанию, которая займётся «работами по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». Планируется, что камеры смогут фиксировать 50 новых составов правонарушений, среди которых движение между полос, пересечение сплошной линии, ряд нарушений правил остановки и стоянки, а также нарушение режима самоизоляции.
Победитель тендера должен модернизировать 59 микроавтобусов, на крышах которых установлены камеры. Обновлённые устройства должны установить не позднее 25 декабря 2020 года.
В апреле 2020 года в статью 6.3 КоАП РФ внесли поправки о штрафах для нарушителей режима самоизоляции. По ней предусмотрены штрафы от 15 до 300 тысяч рублей.
пидарасины. Бесполезная контора.
Отвратительный самолет
Пидарасины те кто ездит через жопу. ПДД пусть контролируют, а вот с контролем самоизоляции явно перебор.
Стерпят? Вопрос риторический.
Молодцы! А потом будут выявлять тех, кто перед портретом верховного не поклониля или перед церковью не перекрестился. А в конце и тех, кто вообще на улицу вышел. Нечего шастать!
То-то ковидиоты и сычи местные возрадуются ;)