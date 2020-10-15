Новости
Алексей Боржонов
575

Передвижные камеры для контроля за соблюдением ПДД в Москве станут выявлять нарушителей самоизоляции Материал редакции

Камеры должны обновить до конца года.

8 комментариев
В закладки

Передвижные камеры, которые используют в Москве для фиксации нарушений правил дорожного движения, станут использовать для выявления нарушителей режима самоизоляции. Это следует из тендера, размещённого Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), внимание не него обратили «Открытые медиа».

ЦОДД ищет компанию, которая займётся «работами по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». Планируется, что камеры смогут фиксировать 50 новых составов правонарушений, среди которых движение между полос, пересечение сплошной линии, ряд нарушений правил остановки и стоянки, а также нарушение режима самоизоляции.

Победитель тендера должен модернизировать 59 микроавтобусов, на крышах которых установлены камеры. Обновлённые устройства должны установить не позднее 25 декабря 2020 года.

В апреле 2020 года в статью 6.3 КоАП РФ внесли поправки о штрафах для нарушителей режима самоизоляции. По ней предусмотрены штрафы от 15 до 300 тысяч рублей.

#новости #москва

Алексей Боржонов PLUS
+49 949
1
1
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 223435, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Oct 2020 08:19:06 +0300", "is_special": false }
Сервис по приему платежей на сайте
Бесплатное подключение. Нет абонентской платы. Комиссия от 1,7%. Решение 54-ФЗ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nike RossXP

5

пидарасины. Бесполезная контора.

Ответить

Отвратительный самолет

Nike
–2

Пидарасины те кто ездит через жопу. ПДД пусть контролируют, а вот с контролем самоизоляции явно перебор.

Ответить

Напряженный глобус

Отвратительный
2

*водители маршруток и БМВ негадуют*

Ответить

Напряженный глобус

1

От создателей "Киберпанк уже наступил" и "Большой брат следит за тобой".

Ответить

Анальное Сало

1

Стерпят? Вопрос риторический.

Ответить

Напряженный глобус

Анальное
0

@Дмитрий Орлов призыв.

Ответить

vvtwittep

1

Молодцы! А потом будут выявлять тех, кто перед портретом верховного не поклониля или перед церковью не перекрестился. А в конце и тех, кто вообще на улицу вышел. Нечего шастать! 
То-то ковидиоты и сычи местные возрадуются ;)

Ответить

Напряженный глобус

0

Я то думал, что будут такие передвижные камеры, а это всего лишь какие-то фургоны.

p.s. это из игры Dishonored.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Apple убрала наушники и адаптер питания из комплектов уже вышедших айфонов. Компания объясняет это заботой об экологии
В коробке с iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE теперь толком не будет аксессуаров. И, конечно, в iPhone 12.
206
Истории
В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
190
Новости
Студента, подозреваемого в стрельбе на остановке в Нижегородской области, нашли мёртвым
По предварительным данным, он покончил с собой.
222
Популярное за три дня
Новости
Навальный раскрыл имена тех, кто оплатил лечение после отравления: Чичваркин, бывший зампред ЦБ и сотрудник «Яндекса»
Они потратили на это 50 тысяч евро.
157
Истории
В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
190
Новости
МВД Белоруссии объявило о готовности применять боевое оружие против митингующих — из-за «радикализации» протестов
По словам замминистра МВД, власти столкнулись с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».
232
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Igor Kulikov

Netflix запустил русскоязычную…

Ху Эмай

История одного тиктока: как…

Вук Гораныч

Рабочие аэропорта в Германии…

Таблетка…

Запись в подсайте Twitter

hyposlasher

Netflix запустил русскоязычную…

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Netflix запустил русскоязычную…

Владимир Земсков

Netflix запустил русскоязычную…

bro mi

Netflix запустил русскоязычную…

Космический кот

Передвижные камеры для контроля…

vvtwittep

Передвижные камеры для контроля…

Mikhail Lukup

Телеканал Showtime возродил…

Шпак

Телеканал Showtime возродил…

Mr. European

Роскосмос вернул Рогозину его…

Вук Гораныч

Передвижные камеры для контроля…

Космический кот

Передвижные камеры для контроля…

Анальное Сало

Передвижные камеры для контроля…

Роман Величкин

Тёмная материя IT: как работают…

Никита Сухов

Помощь питону, съевшему куртку
null