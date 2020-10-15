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Ольга Щербинина
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За сутки в России умерли 286 человек с коронавирусом. Это максимальное количество смертей с начала пандемии Материал редакции

Всего за день выявили 13 754 новых случаев заболевания коронавирусом.

39 комментариев
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В России зафиксировали 13 754 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе. За сутки умерли 286 человек, это рекорд за всё время пандемии. Предыдущий максимальный показатель отметили 13 октября, тогда умерли 244 человека.

С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали семь раз: 29 мая — 232; 10 июня — 216; 1 июля — 216; 7 октября — 202; 9 октября — 201; 13 октября — 244; 15 октября — 286.

За сутки выздоровели 8 392 человека, всего — 1 048 097 человек.

Наибольшее число новых заболевших в Москве (3942), Петербурге (638), Московской области (439).

С начала эпидемии в России зафиксировали 1 миллион 354 тысячи 163 случая заражения Covid-19. Всего жертвами вируса стали 23 491 человек.

#новости #covid19

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39 комментариев
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Darya Timofeeva

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Напряженный глобус

Darya
1

Ну хз, тут люди боятся работу снова потерять.

Ответить

Darya Timofeeva

Напряженный
0

Я тоже потеряла, еще в начале. Но нашла же

Ответить

Дмитрий Чернышов

Напряженный
0

Жиза, ищу новую. 😐

Ответить

Напряженный глобус

7

Не спасибо, такие рекорды мне нахуй не нужны.

Ответить

Личный кубок

0

Внёс #covid19 в ЧМ но всё равно вижу на главной ваш пост.

Ответить

Регулярный пришелец

Личный
6

Потому что надо было в ЧС

Ответить

Дитковский

0

Класс, все как в апреле: ежедневные пуши и тупорылые шутки в комментариях

Ответить

Ольга Щербинина

Дитковский
4

пуша не было и ты повторяешься

Ответить

Напряженный глобус

Ольга
2

Ты тоже повторяешься. Да да, я знаю, что это баг.

Ответить

Ольга Щербинина

Напряженный
1

которого у меня даже нет

Ответить

Напряженный глобус

Ольга
1

Это просто отображается у других(может не у всех). После перезахода он пропадает.

Ответить

Дитковский

Ольга
0

Соре. Молния*

Ответить

Напряженный глобус

Дитковский
2

Всм как в апреле? А сейчас разве не апрель...

Ответить

Андрей Владимирович

–1

Если еще публиковать ежедневно количество смертей от ДТП, СПИДа, рака, то корона покажется совсем безобидной.

Ответить

Шило

Андрей
0
Ответить

Иван Щербина

–1

Не пиздабол (оценочное суждение)

Ответить

Павел Каташев

Иван
3
Ответить

Дарья Будилова

Иван
1

Она просто вышла и вошла нормально.

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Ты еще спроси, вывели ли войска из Сирии

Ответить

Bad Mother Fucker

Litnikov
2

ты ещё спроси, сколько раз наши войска в Сирии победили

Ответить

Litnikov Danil

Bad
1

Примерно столько же раз сколько и вывели

Ответить

Dead Horse

Litnikov
0

Это пенетрации какие-то.. 

Ответить

Litnikov Danil

Dead
0

Фрикции

Ответить

Dead Horse

Litnikov
0

Фикции

Ответить

Регулярный пришелец

Иван
0

Уверенно выходит в окно

Ответить

АТВ

0

Читаю комментарии ковидиотов и понимаю, что если они даже в этом плане и идейные, то вся их идея закончится ровно тогда, когда они со всем этим столкнутся: с очередями на тесты и КТ, с нехваткой мест, с ошибками. Увы, многие просто не понимают сложностей и масштабов. Те, кто пишут "а вот надо давать статистику и по другим. . Видите ли, ковид добавился к тем самым другим болезням, он их не отменил. Это всё идёт плюсом и ложится на медицинскую систему. И так во всём мире практически, где-то хуже, где-то лучше. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

0

ПУШИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ВЧЕРА ВОТ СНОВА РЕКОРД БЫЛ ПО ЗАРАЖЕНИЯМ, ТЕПЕРЬ ПО СМЕРТЯМ ВИДЕЛИ ДА

Ответить

Евгений Клочков

0

заебали, примите дары дедушки Нургла

и не болейте

Ответить

Max L

0

Зато американцев умерло больше

Ответить

artemykairyak

0

А если написать эти цифры в сравнении со смертями от других заболеваний? Сравнивать то с чем?

Ответить

Лев Троцкий

0

Нам такие рекорды НЕ НУЖНЫ!!!!

Ответить

Автомобильный Паша

–1

Сообщение удалено

Ответить

Регулярный пришелец

Автомобильный
–1

@Вахтёр мы всё с Димой разрулили

Ответить

Автомобильный Паша

Регулярный
0

За что?

Ответить

Регулярный пришелец

Автомобильный
1

За хейтспич

Ответить

Автомобильный Паша

Регулярный
1

Ладно

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Павел Каташев

–1

А в Питере опять в два раза меньше выздоровело😡

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Иван Щербина

–1

Уверенно выходим на плато

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