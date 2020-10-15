За сутки в России умерли 286 человек с коронавирусом. Это максимальное количество смертей с начала пандемии Материал редакции
Всего за день выявили 13 754 новых случаев заболевания коронавирусом.
В России зафиксировали 13 754 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе. За сутки умерли 286 человек, это рекорд за всё время пандемии. Предыдущий максимальный показатель отметили 13 октября, тогда умерли 244 человека.
С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали семь раз: 29 мая — 232; 10 июня — 216; 1 июля — 216; 7 октября — 202; 9 октября — 201; 13 октября — 244; 15 октября — 286.
За сутки выздоровели 8 392 человека, всего — 1 048 097 человек.
Наибольшее число новых заболевших в Москве (3942), Петербурге (638), Московской области (439).
С начала эпидемии в России зафиксировали 1 миллион 354 тысячи 163 случая заражения Covid-19. Всего жертвами вируса стали 23 491 человек.
Напряженный глобус
Ну хз, тут люди боятся работу снова потерять.
Внёс #covid19 в ЧМ но всё равно вижу на главной ваш пост.
Класс, все как в апреле: ежедневные пуши и тупорылые шутки в комментариях
Ты тоже повторяешься. Да да, я знаю, что это баг.
Это просто отображается у других(может не у всех). После перезахода он пропадает.
Если еще публиковать ежедневно количество смертей от ДТП, СПИДа, рака, то корона покажется совсем безобидной.
Не пиздабол (оценочное суждение)
Ты еще спроси, вывели ли войска из Сирии
ты ещё спроси, сколько раз наши войска в Сирии победили
Примерно столько же раз сколько и вывели
Это пенетрации какие-то..
Читаю комментарии ковидиотов и понимаю, что если они даже в этом плане и идейные, то вся их идея закончится ровно тогда, когда они со всем этим столкнутся: с очередями на тесты и КТ, с нехваткой мест, с ошибками. Увы, многие просто не понимают сложностей и масштабов. Те, кто пишут "а вот надо давать статистику и по другим. . Видите ли, ковид добавился к тем самым другим болезням, он их не отменил. Это всё идёт плюсом и ложится на медицинскую систему. И так во всём мире практически, где-то хуже, где-то лучше.
ПУШИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ВЧЕРА ВОТ СНОВА РЕКОРД БЫЛ ПО ЗАРАЖЕНИЯМ, ТЕПЕРЬ ПО СМЕРТЯМ ВИДЕЛИ ДА
А если написать эти цифры в сравнении со смертями от других заболеваний? Сравнивать то с чем?
@Вахтёр мы всё с Димой разрулили
За что?
За хейтспич