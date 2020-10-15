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Алексей Боржонов
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«Никакая власть не стоит целостности страны»: президент Киргизии объявил об отставке на фоне протестов Материал редакции

«Я не держусь за власть».

67 комментариев
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Сооронбай Жээнбеков Фото правительства Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке, сообщается на сайте правительства.

Жээнбеков объяснил решение напряжённой ситуацией в Бишкеке, где с 5 октября продолжаются протесты, начавшиеся из-за результатов парламентских выборов. Он заявил, что 14 октября в стране утвердили новый состав правительства, однако это «не сняло напряженность» и протестующие продолжали требовать отставки президента.

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Военные и правоохранительные органы, указал Жээнбеков, вынуждены применять оружие для защиты власти, поэтому «прольётся кровь, это неизбежно». Он призвал не поддаваться на провокации и заявил, что целостность страны для него важнее власти.

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Поэтому принял решение уйти в отставку.

Сооронбай Жээнбеков
президент Киргизии

Участники протестов в Бишкеке в ночь на 6 октября захватили Белый дом и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, однако через несколько дней его снова задержали.

ЦИК признал итоги выборов недействительными, и 9 октября действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство и ввёл войска в столицу.

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#новости #киргизия

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67 комментариев
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Litnikov Danil

98

Лукашенко вышел из чата

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Напряженный глобус

Litnikov
22

и зашёл обратно с автоматом.

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Не робот

Напряженный
2

Забыл магазин, вышел обратно

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Священный клуб

Не
0

и зашел обратно с магазином цветов

Ответить

Вкусный файл

Священный
0

потом задумался и опять вышел

Ответить

Дитковский

Litnikov
–3

Путин орнул

Ответить

So Dope

Дитковский
0

фу путинг

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
1

Разрешил стрелять по людям вроде

Ответить

Не робот

45

Киргизы - сверхлюди

Ответить

Дитковский

Не
4

@Дмитрий Орлов это так???

Ответить

Bad Mother Fucker

Дитковский
–2

Киргизы лучше, чем казахи

Ответить

Автомобильный Паша

Bad
5

@Вахтёр экстремизм

Ответить

Bad Mother Fucker

Автомобильный
5
Ответить

Ze Katze

Автомобильный
0

А не отчуждение? 

Ответить

Андрей Галицкий

Bad
0

но хуже чем таджики

Ответить

Bad Mother Fucker

Андрей
0

спорное утверждение

Ответить

Необыкновенный цветок

42

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Это пасхалка какая-то

Ответить

Непростой парфюмер

Необыкновенный
0

Так главы государств троллят друг друга, нам не понять.

Ответить

Aman Medetbekov

25

Ну хоть как мужик ушел, не стал убегать куда то и будучи оставаясь в столице пытался вернуть государство в правовое русло. Чуточку уважения он у наших граждан точно вызвал.

А так интересно конечно получилось, мы выходили на улицу с требованиями отменить результаты парламентских выборов, а в итоге заодно и президента отменили)))

Ответить

Владимир Филатов

Aman
0

Мои поздравления!

Ответить

Taktischer Corgi

18

Сооронбай Жээнбеков - Лукашенко:

Ответить

Dead Horse

Taktischer
0

Охуенно! Спасибо! 

Ответить

Любовный огонь

17
Ответить

Евгений Долгий

10
Ответить

Разный яд

9

Я уже запутался кто пришел, кто ушел, кто вернулся. Как дом 2

Ответить

Владимир Филатов

Разный
0

Этот президент правил последние пару лет, а теперь уходит в отставку из-за протестов против результатов парламентских выборов.

Ответить

No Name

6

Лукашенко перехватил уже разговоры монголов и тувинцев?

Ответить

Напряженный глобус

1

Вот бы один дед так же сделал.

Ответить

Александр Фатеев

Напряженный
8

А второго где потерял? Деда то два!

Ответить

Напряженный глобус

Александр
2

Ну русские терпят. Им норм. Тем более у нас тут ещё митинги не начались. Вот начнутся и тогда поговорим.

Ответить

Общественный кран

Напряженный
1

Ты опять про терпение? Или так лукасы проще собирать?

Ответить

Напряженный глобус

Общественный
1

Терпение - путь монаха.

Ответить

Sloy Pyli

Напряже…
0

Монарха.

Ответить

Максим Ковалев

3

Киргизы просто выносят

Ответить

Аркадий Семёнов

Максим
0

*помогают уйти*

Ответить

Аркадий Семёнов

3

Президент Киргизии уходит сам. Смотреть всем без СМС регистрации. 

Ответить

Сергей Васильев

0

Великая победа @Дмитрий Орлов
Теперь он сможет построить у себя идеальное государство и оставить нас в покое.

Ответить

Автомобильный Паша

Сергей
–1

@Вахтёр преследования упоминаниями

Ответить

Artem Gruzdev

Автомобильный
7

@Дмитрий Орлов 

Ответить

Людской теркин30см

Автомобильный
1

горловина

Ответить

Крафтовый компот

1

А чё, так можно было?

Ответить

Аяз Умбатов

Крафтовый
0

Надо

Ответить

FOX

1

Вот как выходит если нет поддержки от РФ

Ответить

Аркадий Семёнов

1

Ну вообще, если серьёзно, то да, наверное хорошо уйти с поста не запачканным чей-то кровью, но в любом случае, как мне кажется, у народа останется о нём не самые лучшие воспоминания. Он же всё же масштабные протесты спровоцировал. 

Ответить

Никон Макиенко

1

Кстати, тэжэшники, а давно кто с Ником и Майком разговаривал?
Я просто не помню, сколько американцы платят своим революционерам в Киргизии? Или это уже чип Била Гейтса заработал?

Я просто тут в Хабаровске месяц деньги отрабатывал, а тут связь плохая.

Ответить

Автомобильный Паша

–7

Поздравляю киргизов. Ещё пять лет нищеты, а потом вы ещё раз сметете очередную марионетку какого-то местного криминального авторитета или олигарха. А потом ещё пять лет нищеты и по кругу. Зря вы не ценили Акаева.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Автомобильный
0

при нем-то нищеты не было!

Ответить

Имя Фамилия

0

Не является ли эта новость подрывом суверенитета других стран?

Ответить

Обосранный унитаз

Имя
1

Подрывом пукана диктаторишек разве что

Ответить

Напряженный глобус

0

Сколько еще раз можно менять заголовок?

Ответить

Аркадий Семёнов

Напряженный
0

Есть предположения?

Ответить

Ilya Proklov

0

Не та страна

Ответить

Plan 🇧&🇨

Ilya
0

Климат другой

Ответить

Well Keynell

0

Опять не та страна 🤷🏼‍♂️

Ответить

Имя Фамилия

0

Кольцо сжимается

Ответить

Не робот

Имя
0

Не то кольцо, к сожалению

Ответить

Dead Horse

Имя
0

Нет

Ответить

serjb

0

.

Ответить

Осторожный космос

0

Передай эстафету трем друзьям

Ответить

Максим Шишлов

0

Опять не тот дед(с)

Ответить

Dra

0

Вата мод он
ну и что, что протесты, ничего не меняется!
Вата мод офф

Ответить

Говорил

0

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

как-то неправильно... обычно иначе работают, пацаны не поймут же....

Ответить

пiрячком по дупоньцi

0

Ровно как в Армении, даже быстрее.

Ответить

Dead Horse

0
Ответить

Erika Erka

0

Какой котик!

Ответить

Vova Kira

0

Самое главное, что нет этих пафосных заявлений а-ля «я взрастил вас, когда вы так в этом нуждались и такой монетой вы платите, бла-бла» Действительно по совести поступил.

Ответить

Дмитрий Марченко

–6

Зачем столько внимания уделять этому зоопарку?

Ответить
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