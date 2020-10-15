«Никакая власть не стоит целостности страны»: президент Киргизии объявил об отставке на фоне протестов Материал редакции
«Я не держусь за власть».
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке, сообщается на сайте правительства.
Жээнбеков объяснил решение напряжённой ситуацией в Бишкеке, где с 5 октября продолжаются протесты, начавшиеся из-за результатов парламентских выборов. Он заявил, что 14 октября в стране утвердили новый состав правительства, однако это «не сняло напряженность» и протестующие продолжали требовать отставки президента.
Военные и правоохранительные органы, указал Жээнбеков, вынуждены применять оружие для защиты власти, поэтому «прольётся кровь, это неизбежно». Он призвал не поддаваться на провокации и заявил, что целостность страны для него важнее власти.
Участники протестов в Бишкеке в ночь на 6 октября захватили Белый дом и освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, однако через несколько дней его снова задержали.
ЦИК признал итоги выборов недействительными, и 9 октября действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство и ввёл войска в столицу.
Лукашенко вышел из чата
Напряженный глобус
и зашёл обратно с автоматом.
Забыл магазин, вышел обратно
Путин орнул
Киргизы - сверхлюди
@Дмитрий Орлов это так???
Киргизы лучше, чем казахи
но хуже чем таджики
Непростой парфюмер
Так главы государств троллят друг друга, нам не понять.
Ну хоть как мужик ушел, не стал убегать куда то и будучи оставаясь в столице пытался вернуть государство в правовое русло. Чуточку уважения он у наших граждан точно вызвал.
А так интересно конечно получилось, мы выходили на улицу с требованиями отменить результаты парламентских выборов, а в итоге заодно и президента отменили)))
Сооронбай Жээнбеков - Лукашенко:
Этот президент правил последние пару лет, а теперь уходит в отставку из-за протестов против результатов парламентских выборов.
А второго где потерял? Деда то два!
Напряженный глобус
Ну русские терпят. Им норм. Тем более у нас тут ещё митинги не начались. Вот начнутся и тогда поговорим.
Общественный кран
Ты опять про терпение? Или так лукасы проще собирать?
Напряженный глобус
Терпение - путь монаха.
Киргизы просто выносят
Великая победа @Дмитрий Орлов
Теперь он сможет построить у себя идеальное государство и оставить нас в покое.
А чё, так можно было?
Ну вообще, если серьёзно, то да, наверное хорошо уйти с поста не запачканным чей-то кровью, но в любом случае, как мне кажется, у народа останется о нём не самые лучшие воспоминания. Он же всё же масштабные протесты спровоцировал.
Кстати, тэжэшники, а давно кто с Ником и Майком разговаривал?
Я просто не помню, сколько американцы платят своим революционерам в Киргизии? Или это уже чип Била Гейтса заработал?
Я просто тут в Хабаровске месяц деньги отрабатывал, а тут связь плохая.
Не является ли эта новость подрывом суверенитета других стран?
Не та страна
Кольцо сжимается
Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.
как-то неправильно... обычно иначе работают, пацаны не поймут же....
Самое главное, что нет этих пафосных заявлений а-ля «я взрастил вас, когда вы так в этом нуждались и такой монетой вы платите, бла-бла» Действительно по совести поступил.