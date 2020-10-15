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Ольга Щербинина
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В московском театре задержали спектакль из-за зрительницы, которая отказывалась надеть маску. Из зала её вывела полиция Материал редакции

Женщина в маске на подбородке отказывалась её поправить несмотря на просьбы других посетителей и режиссёра.

53 комментария
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Московская полиция задержала посетительницу Театра на Таганке, которая отказалась правильно надевать маску перед началом представления. Полицейские составят протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На видео, опубликованном Life, видно, что женщина сидит у сцены в маске на подбородке. Режиссёр спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Алексей Франдетти просит её надеть маску «так, как мы её просим надеть» и говорит, что без этого спектакль не начнётся. Другие посетители театра начали скандировать «Маску, маску».

Начало постановки задержали на час. Администрация театра вызвала Росгвардию и полицию. Зрители встретили их аплодисментами и выкриками «Мы её боимся, она нас заразит», «Выведите её отсюда», «Вы что, издеваетесь над всеми?», «Уберите её», «Проваливай отсюда». В итоге женщину вывели из зала, с ней провели профилактическую беседу.

Baza

Пресс-секретарь театра Ксения Софронова рассказала, что пока зрительнице вернули деньги за билет. «Она же отказалась от просмотра и отказалась соблюдать правила Роспотребнадзора. Сейчас существуют определенные правила, они везде прописаны, — в том числе ношение маски во время всего пребывания в театре. За несоблюдение правил театр несёт ответственность. Получается, мы не могли начать спектакль», — отметила пресс-секретарь.

Театр не планирует привлекать зрительницу к административной ответственности. «Надеюсь, мы сможем договориться, чтобы не доводить это», — заключила Софронова.

В конце сентября в Роспотребнадзоре напомнили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 дней. После ограничений, введённых из-за пандемии, концерты и спектакли в Москве разрешили проводить с 1 августа, но с соблюдением некоторых условий. Например, посещать мероприятия можно только в защитных масках.

#новости #карантинвроссии

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53 комментария
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Деловой калькулятор

18

Вы что, не знаете что маски это атрибут рабства?! Государству это выгодно! Они пытаются внедрять рабское мышление, сегодня носите маски, а завтра с дилдосами в жопе ходить будете?! Свободный человек никогда не станет гулять в наморднике!!!

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Lemuel_ G

Деловой
7
Ответить

Егор Сорокин

Деловой
2

Повышают цены? Подзатянем пояса. Повышают тарифы ЖКХ? Плохо, но стерпим. Ломают очередной парк? Ну... Не особо-то я там и гулял, конечно. Вводят очередной нелепый закон? Ну ладно. Новые налоги? Эх. Просят надеть маски в общественных местах? ОНИ ЗА КОГО НАС ДЕРЖАТ?! НАМОРДНИКИ НОСИТЬ?! МЫ НЕ БУДЕМ РАБАМИ!!11

Ответить

Владимир Филатов

Деловой
1

а завтра с дилдосами в жопе ходить будете?!

да!

Ответить

Слава Инженеров

Владимир
1

хватит нас кормить завтраками!

Ответить

Слава Инженеров

Деловой
0

ядреный концентрат)

Ответить

AZP

2

Смотрел Камеди Клаб недавно - все без намордников. Съёмки точно недавно были.

Ответить

Деловой калькулятор

AZP
31

Смотрел Камеди Клаб недавно

Дальше мог бы не продолжать.

Ответить

AZP

Деловой
6

Да, куда мне до театралов. 

Ответить

Деловой калькулятор

AZP
3

Далековато, да.

Ответить

AZP

Деловой
0

В Венской опере был пару раз. Там пиздатые стоячие места по 3-4 евро.

Ответить

Деловой

AZP
0

Нихуя себе

Ответить

Чужой чувак

7

Смотрите какой важный курица

Ответить

Почетный ГОСТ

Чужой
0

На трон села! Царь во дворца!

Ответить

Отвратительный самолет

4

Таким ебанашкам надо вместо штрафа экскурсию в красную зону проводить.

Ответить

Непростой парфюмер

Отвратительный
–8
Ответить

Отвратительный самолет

Непростой
3

А-ха-ха!!! Это было слишком просто)

Ответить

Никита Имамутдинов

Непростой
0

Надеюсь ты себе эту бумажку на лоб приклеил.
Чтоб здравомыслящие тебя за метров 10 обходили

Ответить

Непростой парфюмер

Никита
2

Это ковидобесы-то здравомыслящие?
Не забудь колокольчик в нос, анальный зонд вставить и QR-код отправить Собяке, это точно спасёт тебя от вируса.

Ответить

Отвратительный самолет

Непростой
1

Скачали там же где вакцины с чипами обсуждают?

З.Ы. погуглил «антиген19»... бля! это клиника)

Ответить

Антон Курочкин

–5

Вообще гостов никаких нет, как маску правильно носить, а как не правильно

Ответить

Владимир Лебедев

Антон
19

Вот так носи, не ошибешься, все будут тебя обходить — будешь здоровым и защищенным

Ответить

Сергей Бойко

Антон
0

Как дилдак в жопе носить тоже не будет гостов, и это не помешает тебя выгнать с театра потому что ты НЕ ЗАСУНУЛ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ В ЖОПУ, ТВАРЬ.

Ответить

Личный кубок

6

Она пришла хлебальник прорекламировать, а вы тут со своими масками.

Ответить

Почетный ГОСТ

Личный
0

Способ заработка на дому.

Ответить

Roma Dmitriev

1

зрители встретили росгвардию аплодисментами, молодцы какие, на митингах пусть тоже им похлопают в следующий раз. девушку жалко, режиссера и зрителей на мыло.

Ответить

Слава Инженеров

Roma
4

гвардейцев же за конкретные действия критикуют, а не как класс

Ответить

Иван Иванович

Слава
0

В росгвардию пробрались враги?

Ответить

Roma Dmitriev

Слава
–1

лол

Ответить

Сергей Бойко

Roma
–1

Большинство театральных - просто тупое зомби. Теперь мы это знаем.

Ответить

BACbKA Ru

5

тот же Роспотребнадзор
"Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции не являются нормативными правовыми актами"
Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена.
© КонсультантПлюс 

Ответить

Ненужный чайник

BACbKA
0

То есть — это сон?
В конце сентября в Роспотребнадзоре напомнили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 дней.

Ответить

BACbKA Ru

Ненужный
0

т.е. Роспотребнадзор - не пишет законы ....как и Мэры и Губернаторы...и все указы от них ..противоречат законам РФ....что автоматически делает их нерабочими.... и штрафы выписанные по ним...аннулируются - если только вы сами в ПРОТОКОЛЕ НАПИШИТЕ ЧТО ДА Я ВИНОВАТ Я НЕ НОСИЛ МАСКУ И ТАК ДАЛЕЕ.... 
в протоколе пишите "законы не нарушал, с обвинением не согласен, ст.51  Конституции РФ не разъясняли .." итог в суде сразу протокол аннулируют 
ну и маски не являются СИЗ 
а полицейскому / или росгвадрцейцу (хотя они вроде как не составляют протоколы)
напоминаем/ говорим  или пишем в протоколе или объяснении:
-  что условно говоря на территории организации(в ТЦ, общ. транспорте), которой он пытается вменить Вам протокл 20.6.1 она обязана Вас обеспечить СИЗ с соответствующими сертификатами(согласно постановлению правительства 417 п.3 В, ( так же к СИЗ относятся респираторы, противогазы). Вы имеете полное право потребовать противогаз, если его нет, и Ваших обязанностей нет. Так же Вы вправе потребовать документацию по утилизации данной организацией, отходов 2 класса Б, которые контактировали с потенциально зараженными
- напоминаем полицейскому 21 ст. Конституции РФ(никто не имеет права, проводить медицинские эксперименты над людьми без их добровольного согласия). Ношение масок вызывает гипоксию(кислородное голодание), асфиксию(резкое удушье углекислым газом)
-  напоминаем полицейскому про постановление главного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 13.07.2020 в котором указаны так же, только рекомендации
- перед попыткой составления протокола, ставим сотрудника в известность, что его действия подпадают под 42.2 УК РФ(исполнение заведомо ложных приказов) т.к. данное постановление неузаконенно, и не является законом. Более того, в федеральном законодательстве нет такого термина, как масочный режим
-  так же ставим его в известность, что при попытке составления протокола, на него будет написано заявление по данному факту о его некомпетентности, профнепригодности и продублировано в УСБ, прокуратуру, и его руководству
- напоминаем полицейскому 55 ст. Конституции РФ(в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина)
(в магазине или на общественном транспорте)
в результате исполнения данного постановления сотрудниками общ. транспорта они нарушают ст. 14.8.2 КоАП РФ, сотрудниками магазина ст. 426 ГК РФ, в обоих случаях так же 330 УК РФ. Данное постановление противоречит фед. законодательству, а значит согласно ст. 76 ч.5 Конституции РФ в данном случае в силу вступает федеральный закон, в числе которых, как уже писал выше, понятия масочный режим нет
- напоминаем полицейскому ст. 15 Конституции РФ(Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ
- если Вас будут просить(разумеется на просьбу даём отказ) покинуть общ. транспорт / магазин / или театр как в этом случае 
 под угрозой вменить ст. 19.3 КоАП РФ(неповиновение законному распоряжению сотрудника, коего тут нет) , напомните полицейскому о ст. 286 УК РФ(превышение должностных полномочий

Ответить

Имя Фамилия

4

Ещё год назад эта новость была б сумасшествием

Ответить

s

4

Театр абсурда.

Ответить

Dmitry Pasyutin

3

Вы что, не знаете что ремни безопасности это атрибут рабства?! Государству это выгодно! Они пытаются внедрять рабское мышление, сегодня пристёгиваетесь в машине, а завтра с дилдосами в жопе ходить будете?! Свободный человек никогда не станет пристёгиваться!!!

Ответить

Sergey Smirnov

Dmitry
0

Знаю таких. У них затычка в замке. 

Ответить

Dmitry Pasyutin

Sergey
0

сегодня в замке - завтра в жопе

Ответить

Сергей Бойко

2

Это пиздец. Жизнь в матрице.

Ответить

Stanislav

2

Вот мразь! Ее надо просто сжечь. Иш чего удумала, тварь.

Ответить

Серьёзный Валера

2

Мразота. Расстрелять.

Ответить

Непростой парфюмер

1

А потом удивляются - как обычные люди могли отправлять других людей в газовую камеру и в печь? Удивительно.

Ответить

Sergey Smirnov

1

Не беря во внимание осмысленность ношения маски - в театр ее никто не гнал.  Не хочешь в маске сидеть - пиздуй в лес. 

Ответить

Сергей Бойко

Sergey
0

Скоро они и до леса доберутся...  Уже сколько случаев набутыливание отшельников таких за "отлучение от системы"

Ответить

Напряженный глобус

0

Сегодня день сурка что ли? Везде повторяющиеся новости.

Ответить

миша лисицын

0

Вызвали не полицию а росгвардию вообще-то если что

Ответить

Dmitry Pasyutin

миша
0

шо то хуйня шо эта

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

А если придти в театр в театральной маске?

Ответить

Глеб Савчик

0

Какое-то перманентное правовое лимбо у нас с этими мерами.
Как полиция поможет, если штрафуют заведение? 

Ответить

Mezzo Deesa

0

Зачем нужны театры когда есть твитч?

Ответить

Никон Макиенко

0

Надо узнать её имя и наконец-то аналог «Карен» запустить, а то американский вариант на русском читается как «карЭн» какой-то, а это тоже стереотип, но немножечко другой

Ответить

Иван Иванович

0

Актеры были в масках?

Ответить

Степан Литвинов

0

Все правильно сделали. Пусть дома сидит сериалы смотрит. В следующий раз без Росгвардии сами посетители таких выпиздят и правильно сделают. Мамкины диссиденты, блять, маски не хотят носить.

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