В московском театре задержали спектакль из-за зрительницы, которая отказывалась надеть маску. Из зала её вывела полиция Материал редакции
Женщина в маске на подбородке отказывалась её поправить несмотря на просьбы других посетителей и режиссёра.
Московская полиция задержала посетительницу Театра на Таганке, которая отказалась правильно надевать маску перед началом представления. Полицейские составят протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На видео, опубликованном Life, видно, что женщина сидит у сцены в маске на подбородке. Режиссёр спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Алексей Франдетти просит её надеть маску «так, как мы её просим надеть» и говорит, что без этого спектакль не начнётся. Другие посетители театра начали скандировать «Маску, маску».
Начало постановки задержали на час. Администрация театра вызвала Росгвардию и полицию. Зрители встретили их аплодисментами и выкриками «Мы её боимся, она нас заразит», «Выведите её отсюда», «Вы что, издеваетесь над всеми?», «Уберите её», «Проваливай отсюда». В итоге женщину вывели из зала, с ней провели профилактическую беседу.
Пресс-секретарь театра Ксения Софронова рассказала, что пока зрительнице вернули деньги за билет. «Она же отказалась от просмотра и отказалась соблюдать правила Роспотребнадзора. Сейчас существуют определенные правила, они везде прописаны, — в том числе ношение маски во время всего пребывания в театре. За несоблюдение правил театр несёт ответственность. Получается, мы не могли начать спектакль», — отметила пресс-секретарь.
Театр не планирует привлекать зрительницу к административной ответственности. «Надеюсь, мы сможем договориться, чтобы не доводить это», — заключила Софронова.
В конце сентября в Роспотребнадзоре напомнили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 дней. После ограничений, введённых из-за пандемии, концерты и спектакли в Москве разрешили проводить с 1 августа, но с соблюдением некоторых условий. Например, посещать мероприятия можно только в защитных масках.
Повышают цены? Подзатянем пояса. Повышают тарифы ЖКХ? Плохо, но стерпим. Ломают очередной парк? Ну... Не особо-то я там и гулял, конечно. Вводят очередной нелепый закон? Ну ладно. Новые налоги? Эх. Просят надеть маски в общественных местах? ОНИ ЗА КОГО НАС ДЕРЖАТ?! НАМОРДНИКИ НОСИТЬ?! МЫ НЕ БУДЕМ РАБАМИ!!11
а завтра с дилдосами в жопе ходить будете?!
да!
Смотрел Камеди Клаб недавно - все без намордников. Съёмки точно недавно были.
Смотрел Камеди Клаб недавно
Дальше мог бы не продолжать.
Непростой парфюмер
Надеюсь ты себе эту бумажку на лоб приклеил.
Чтоб здравомыслящие тебя за метров 10 обходили
Непростой парфюмер
Это ковидобесы-то здравомыслящие?
Не забудь колокольчик в нос, анальный зонд вставить и QR-код отправить Собяке, это точно спасёт тебя от вируса.
Скачали там же где вакцины с чипами обсуждают?
З.Ы. погуглил «антиген19»... бля! это клиника)
Вообще гостов никаких нет, как маску правильно носить, а как не правильно
Вот так носи, не ошибешься, все будут тебя обходить — будешь здоровым и защищенным
Как дилдак в жопе носить тоже не будет гостов, и это не помешает тебя выгнать с театра потому что ты НЕ ЗАСУНУЛ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ В ЖОПУ, ТВАРЬ.
зрители встретили росгвардию аплодисментами, молодцы какие, на митингах пусть тоже им похлопают в следующий раз. девушку жалко, режиссера и зрителей на мыло.
гвардейцев же за конкретные действия критикуют, а не как класс
тот же Роспотребнадзор
"Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции не являются нормативными правовыми актами"
Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена.
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Ненужный чайник
То есть — это сон?
В конце сентября в Роспотребнадзоре напомнили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 дней.
т.е. Роспотребнадзор - не пишет законы ....как и Мэры и Губернаторы...и все указы от них ..противоречат законам РФ....что автоматически делает их нерабочими.... и штрафы выписанные по ним...аннулируются - если только вы сами в ПРОТОКОЛЕ НАПИШИТЕ ЧТО ДА Я ВИНОВАТ Я НЕ НОСИЛ МАСКУ И ТАК ДАЛЕЕ....
в протоколе пишите "законы не нарушал, с обвинением не согласен, ст.51 Конституции РФ не разъясняли .." итог в суде сразу протокол аннулируют
ну и маски не являются СИЗ
а полицейскому / или росгвадрцейцу (хотя они вроде как не составляют протоколы)
напоминаем/ говорим или пишем в протоколе или объяснении:
- что условно говоря на территории организации(в ТЦ, общ. транспорте), которой он пытается вменить Вам протокл 20.6.1 она обязана Вас обеспечить СИЗ с соответствующими сертификатами(согласно постановлению правительства 417 п.3 В, ( так же к СИЗ относятся респираторы, противогазы). Вы имеете полное право потребовать противогаз, если его нет, и Ваших обязанностей нет. Так же Вы вправе потребовать документацию по утилизации данной организацией, отходов 2 класса Б, которые контактировали с потенциально зараженными
- напоминаем полицейскому 21 ст. Конституции РФ(никто не имеет права, проводить медицинские эксперименты над людьми без их добровольного согласия). Ношение масок вызывает гипоксию(кислородное голодание), асфиксию(резкое удушье углекислым газом)
- напоминаем полицейскому про постановление главного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 13.07.2020 в котором указаны так же, только рекомендации
- перед попыткой составления протокола, ставим сотрудника в известность, что его действия подпадают под 42.2 УК РФ(исполнение заведомо ложных приказов) т.к. данное постановление неузаконенно, и не является законом. Более того, в федеральном законодательстве нет такого термина, как масочный режим
- так же ставим его в известность, что при попытке составления протокола, на него будет написано заявление по данному факту о его некомпетентности, профнепригодности и продублировано в УСБ, прокуратуру, и его руководству
- напоминаем полицейскому 55 ст. Конституции РФ(в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина)
(в магазине или на общественном транспорте)
в результате исполнения данного постановления сотрудниками общ. транспорта они нарушают ст. 14.8.2 КоАП РФ, сотрудниками магазина ст. 426 ГК РФ, в обоих случаях так же 330 УК РФ. Данное постановление противоречит фед. законодательству, а значит согласно ст. 76 ч.5 Конституции РФ в данном случае в силу вступает федеральный закон, в числе которых, как уже писал выше, понятия масочный режим нет
- напоминаем полицейскому ст. 15 Конституции РФ(Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ
- если Вас будут просить(разумеется на просьбу даём отказ) покинуть общ. транспорт / магазин / или театр как в этом случае
под угрозой вменить ст. 19.3 КоАП РФ(неповиновение законному распоряжению сотрудника, коего тут нет) , напомните полицейскому о ст. 286 УК РФ(превышение должностных полномочий
Вы что, не знаете что ремни безопасности это атрибут рабства?! Государству это выгодно! Они пытаются внедрять рабское мышление, сегодня пристёгиваетесь в машине, а завтра с дилдосами в жопе ходить будете?! Свободный человек никогда не станет пристёгиваться!!!
Знаю таких. У них затычка в замке.
Не беря во внимание осмысленность ношения маски - в театр ее никто не гнал. Не хочешь в маске сидеть - пиздуй в лес.
Скоро они и до леса доберутся... Уже сколько случаев набутыливание отшельников таких за "отлучение от системы"
Вызвали не полицию а росгвардию вообще-то если что
Какое-то перманентное правовое лимбо у нас с этими мерами.
Как полиция поможет, если штрафуют заведение?
Надо узнать её имя и наконец-то аналог «Карен» запустить, а то американский вариант на русском читается как «карЭн» какой-то, а это тоже стереотип, но немножечко другой
Все правильно сделали. Пусть дома сидит сериалы смотрит. В следующий раз без Росгвардии сами посетители таких выпиздят и правильно сделают. Мамкины диссиденты, блять, маски не хотят носить.